Поздравляем наших Защитников!

История праздника 23 февраля Ежегодно отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане праздник был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной Армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)».

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной Армии», с 1946 года — «День Советской Армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота».

15 января 1918 года был опубликован декрет СНК РСФСР «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии»: „Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов...“

14 февраля 1918 года по флотам и флотилиям был разослан приказ, подписанный 1-м народным комиссаром по морским делам РСФСР П.Е. Дыбенко, в котором был объявлен ленинский декрет: «Флот, существующий на основании всеобщей воинской повинности царских законов, объявляется распущенным и организуется Социалистический Рабоче-Крестьянский Красный Флот...»

23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!», а также «Воззвание Военного главнокомандующего» Крыленко, которое заканчивалось словами:

«Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам».

После публикации этого воззвания последовала массовая запись добровольцев в ряды РККА.

День 23 февраля 1918 года также был отмечен первыми упорными оборонительными боями, которые Красная армия, в лице своих самых первых отрядов, смогла навязать немецким захватчикам в районе Пскова и Нарвы. К тому же численность подразделений РККА, как правило, была в десятки раз меньше численности немецких войск. И хотя указанные населённые пункты оказались на непродолжительное время в немецкой оккупации, главная задача оборонительных сражений под Псковом и Нарвой была выполнена — немецкое наступление было остановлено (хотя бы на некоторых направлениях), были созданы предпосылки для заключения Брестского мира в марте 1918 г. Мир этот, хотя и был грабительским для молодой Советской республики, давал ей главный ресурс — время для дальнейшего формирования РККА и борьбы с многочисленными внешними и внутренними врагами. Уже в ноябре того же года указанный мирный договор был расторгнут, и под ударами Красной Армии немцы оставили ранее захваченные города и территории.

Отечество буржуазное и Отечество пролетарское, мягко скажем, совсем не одно и то же. И армии у этих отечеств качественно разные. Чем они отличаются, напомнит нам сегодня Иосиф Виссарионович Сталин:

«В чем состоят те особенности, которые коренным образом отличают нашу Красную Армию от всех и всяких армий, когда-либо существовавших в мире? В чем те особенности, которые составляют источник силы и могущества нашей Красной Армии? Первая и основная особенность нашей Красной Армии состоит в том, что она есть армия освобожденных рабочих и крестьян, она есть армия Октябрьской революции, армия диктатуры пролетариата. Все до сих пор существующие при капитализме армии, какой бы они ни имели состав, являются армиями утверждения власти капитала. Они были и остались армиями господства капитала. Буржуа всех стран лгут, когда говорят, что армия политически нейтральна. Неверно это. В буржуазных государствах армия лишена политических прав, она отстранена от политической арены. Это верно. Но это вовсе не значит, что она нейтральна политически. Наоборот, всегда и везде, во всех капиталистических странах армия вовлекалась и вовлекается в политическую борьбу, служа орудием подавления трудящихся. Разве это не верно, что армия подавляет там рабочих, что она служит там оплотом господ? В отличие от таких армий, наша Красная Армия имеет ту особенность, что она является орудием утверждения власти рабочих и крестьян, орудием утверждения диктатуры пролетариата, орудием освобождения рабочих и крестьян от ига помещиков и капиталистов. Наша армия есть армия освобождения трудящихся. Обратили ли вы внимание, товарищи, что в старое время, да и теперь в капиталистических странах народ боялся и продолжает бояться армии, что между народом и армией существует преграда, отгораживающая армию от народа? Ну, а у нас? У нас, наоборот, народ и армия составляют одно целое, одну семью. Нигде в мире нет таких любовных и заботливых отношений со стороны народа к армии, как у нас. У нас армию любят, ее уважают, о ней заботятся. Почему? Потому, что впервые в мире рабочие и крестьяне создали свою собственную армию, которая служит не господам, а бывшим рабам, ныне освобожденным рабочим и крестьянам. Вот где источник силы нашей Красной Армии. А что значит любовь народа к своей армии? Это значит, что такая армия будет иметь крепчайший тыл, что такая армия является непобедимой. Что такое армия без крепкого тыла? Ничто. Самые большие армии, самые вооруженные армии разваливались и превращались в прах без крепкого тыла, без поддержки и сочувствия со стороны тыла, со стороны трудящегося населения. Наша армия есть единственная в мире, которая имеет сочувствие и поддержку со стороны рабочих и крестьян. В этом ее сила, в этом ее крепость. Вот чем, прежде всего, наша Красная Армия отличается от всяких других армий, существовавших и существующих в мире. Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы эта особенность Красной Армии, эта ее близость, ее братская связь с рабочими и крестьянами, была сохранена и закреплена за нашей Красной Армией. Вторая особенность нашей Красной Армии состоит в том, что она, наша армия, является армией братства между нациями нашей страны, армией освобождения угнетенных наций нашей страны, армией защиты свободы и независимости наций нашей страны. В старое время обычно армии воспитывались в духе великодержавничества, в духе захватничества, в духе необходимости покорять слабые нации. Этим, собственно, и объясняется, что армии старого типа, армии капиталистические были вместе с тем армиями национального, колониального угнетения. В этом состояла одна из основных слабостей старых армий. Наша армия коренным образом отличается от армий колониального угнетения. Все ее существо, весь ее строй зиждется на укреплении уз дружбы между нациями нашей страны, на идее освобождения угнетенных народов, на идее защиты свободы и независимости социалистических республик, входящих в состав Советского Союза. В этом второй и основной источник силы и могущества нашей Красной Армии. В этом залог того, что наша армия в критическую минуту найдет величайшую поддержку в миллионных массах всех и всяких наций и национальностей, населяющих нашу необъятную страну. Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы эта особенность также была сохранена и закреплена за нашей Красной Армией. Наконец, третья особенность Красной Армии. Состоит она в воспитании и укреплении духа интернационализма в нашей армии, в наличии духа интернационализма, проникающего всю нашу Красную Армию. В капиталистических странах армии обычно воспитываются в духе ненависти к народам других стран, в духе ненависти к другим государствам, в духе ненависти к рабочим и крестьянам других стран. Для чего это делается? Для того чтобы превратить армию в послушное стадо в случае военных столкновений между государствами, между державами, между странами. В этом источник слабости всех капиталистических армий. Наша армия построена на совершенно других основах. Сила нашей Красной Армии состоит в том, что она воспитывается с первого же дня своего рождения в духе интернационализма, в духе уважения к народам других стран, в духе любви и уважения к рабочим всех стран, в духе сохранения и утверждения мира между странами. И именно потому, что наша армия воспитывается в духе интернационализма, в духе единства интересов рабочих всех стран, именно поэтому она, наша армия, является армией рабочих всех стран. И то, что это обстоятельство является источником силы и могущества нашей армии, об этом узнают когда-либо буржуа всех стран, если они решатся напасть на нашу страну, ибо они увидят тогда, что наша Красная Армия, воспитанная в духе интернационализма, имеет бесчисленное количество друзей и союзников во всех частях мира, от Шанхая до Нью-Йорка, от Лондона до Калькутты. Вот, товарищи, третья и основная особенность, проникающая дух нашей армии и создающая источник ее силы и могущества. Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы эта особенность также была сохранена и закреплена за нашей армией. Этим трем особенностям обязана наша армия своей силой и мощью. Этим же объясняется тот факт, что наша армия знает, куда идет, ибо она состоит не из оловянных солдат, а из людей сознательных, понимающих, куда идти и за что биться. Но армия, знающая за что она борется, непобедима, товарищи. Вот почему наша Красная Армия имеет все основания быть лучшей в мире армией».

И.В. Сталин, отрывок из речи на торжественном пленуме Московского Совета, посвященном десятой годовщине Красной Армии, „Правда“ № 50, 28 февраля 1928 г.

https://t.me/stalinsbukvar/745

https://telegra.ph/Istoriya-prazdnika-23-fevralya-02-22-4

Поздравления от Сталина!

https://dzen.ru/video/watch/67bb16131b5d8d3cae32611b

https://rutube.ru/shorts/81b628176f5a1467cff2df9f9a1fdb26/

Сегодня, в День защитника Отечества, все мы желаем только одного - наступления мира в результате нашей победы.

Потому и главные слова поддержки и благодарности в этот праздник мы адресуем нашим военным в зоне СВО. Они пример настоящего мужества и силы духа. Давайте вдохновляться их самоотверженностью, чтобы оставаться стойкими в любой ситуации. Желаем вам, дорогие зрители, в этот праздник внутренней силы и открытого сердца в лучших традициях эмпатии. Пусть каждый ваш день будет наполнен мужеством, добротой и вдохновением.

Спасибо, что вы с нами! Вместе мы создаём пространство, где важны не только сила, но и человечность.

С 23 февраля! Пусть ваш путь будет смелым, а душа — непобедимой.

https://t.me/empatia_manuchi/760

Фото времён Советской армии Одно из занятий в армейской службе. Добавим юмора Учения моряков-подводников Северного флота (1962 г.)

