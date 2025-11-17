Сталин сделал обувщика-ударника директором

Есть чудесная байка про Сталина и зачинателя стахановского движения в производстве советской обуви Николая Сметанина. Мол, удачно пошутил полуграмотный рабочий на съезде ударников, и Сталин сразу его в замнаркомы! Байка смешная, только посчастливилось найти подлинное интервью товарища Сметанина из семидесятых.

Как обычно, было всё не так.

Сегодня не многие уже помнят кто такие были стахановцы. И не все поймут, в чём радость выдать три нормы вместо одной. Какой же там подвиг? Как в буржуазном анекдоте – если вдвое больше работать и вдвое получать, то в чём выгода?

Стахановское движение-то (а с ним Изотовское и все прочие) не совсем про деньги. Нет, платили ударникам, стахановцам иногда в разы больше обычного рабочего, не желающего внедрять передовые методы. Но всё же это про то, как страну сделать сильной, независимой. Как из крестьянской царской России построить самый могучий в мире промышленный Союз!

Да, либералы любят рассказывать, что все подвиги стахановцев были чистой показухой. Пропагандой для передовицы «Правды», не более.

Не раз и не два слышал, что и подвиг Стаханова – фальшивка. Мол, вся смена пахала, а потом переписали на шахтёра с тремя классами образования.

Так и про Сметанина ровно то же рассказывают. Мол, всем заводом изображали передовую смену для рекорда. А годной обуви в этот день, якобы, фабрика не дала вовсе. Всё в брак ушло как только перестали вспышки фотографов заводской малотиражки щёлкать.

Как обычно, кругом враньё. Читал, как сам Стаханов рассказывал о своём методе.

Никаких чудес – толковая организация труда.

До него каждый шахтёр сначала долбил породу отбойным молотком, а потом сам же ставил деревянные крепи, чтобы не завалило. Производительность при таком подходе хромала.

У Стаханова здорово получалось работать с молотком. Вот он и предложил сделать мини-бригаду. Сам, не отвлекаясь, бурит уголь. А двое крепёжников непрерывно ставят вокруг него крепи. Дело, на удивление, пошло сильно бодрее.

И когда в газете писали о кратном перевыполнении нормы уже при первой же пробе, надо понимать, что речь шла о бригаде. То есть они и по старинке втроём сделали бы три нормы. А за счёт толковой схемы сделали значительно больше. Ну и где чудо?

У Сметанина, кстати, история с подвигом похожая, но о ней чуть позже. Давайте откроем старинное интервью из середины семидесятых:

«Щелкнул замок, и передо мной предстала живая легенда стахановского движения - Николай Степанович Сметанин. В майке и тренировочных штанах, невысокий, плотно сбитый, с седым ежиком волос. - Не люблю журналистов! - сказал мне Сметанин вместо приветствия. - Это у меня еще с тридцатых годов. Прибежит какой-нибудь: "Нашу газету интересует, что вы думаете по поводу речи товарища Сталина". А что я могу думать? Раз товарищ Сталин сказал, - отвечаю, - значит, так оно и есть».

Вот тут не поспоришь. Как пелось в старинной песне «Если Сталин сказал, значит, будет!». Вот как легендарный обувной мастер сам рассказал о совей жизни.

Родился в Питере аккурат в год первой русской Революции – в 1905-й. Семья бедная, трудовая. Мама – прачка, отец дворник. Какое там могло быть образование для парня!

На фабрику пришёл в тринадцать лет. Нужда пригнала, отца не стало, в городе голод, рабочих рук в семье нет. Сестра работала на «Скороходе», вот и привела мальчика туда.

Сначала дали самую простую (и самую низкооплачиваемую) работу. Носил целый день по цехам деревянные модели для кройки. К вечеру мальчик натурально падал с ног.

А теперь про неграмотного заместителя наркома Сметанина. Учился парень своей профессии каждый день и серьёзно учился. Почти сразу смышлёный парень попал на курсы к главному инженеру завода.

Первое задание – сшить башмаки самому себе. Дело не лишнее, обувка у юного Коли просила каши. А там пошло и обучение вполне профессиональное.

Технико-ремесленные курсы, потом работа на перетяжке. Только через четыре года парню удается сдать на квалификацию по ручной перетяжке обуви. Так и начинали, со станками на фабрике было тогда туго.

А вот в конце двадцатых, вспоминал Сметанин, массово пошла новая техника. Машины новые, невиданные, поначалу производительность на фабрике даже упала. Снова пришлось серьёзно учиться.

В 1935 году прилетел вызов на соревнование. Ну-ка, кто возьмётся по примеру Стаханова побить старые нормы? Народ загорелся.

Секретарь партячейки рубанул – надо бы три нормы выдать, тогда не стыдно. Сметанин почесал в загривке, посчитал, прикинул и принялся спорить. Три не вытянем, а вот две нормы при толковой работе выдать можно.

Опять никаких чудес, точный расчет. И перед нами не мальчик, опытный рабочий. К 1935 году у него уже семнадцать лет фабричного стажа!

Слово Сметанину:

«Ускорил ход машины, начал смену. Внешне все было как всегда: над душой никто не стоял. Только кто-нибудь из начальства нет-нет да поглядывает издалека, как бы невзначай. Еще ребята иногда кричали от своих машин: Ну как? Я был в себе уверен. Но когда стали после смены подбивать итог, не скрою, сердце екнуло: а вдруг? Но нет: оказалось ровно две нормы - 1400 пар обуви. Откуда-то сразу набежал народ, завернули митинг... И, в общем-то, было чему радоваться: на знаменитой фирме Бати в Чехословакии рабочие за смену перетягивали по 1125 пар».

Вот и разгадка. Да, наш рабочий побил чешский рекорд. Но обратите внимание, в Чехословакии и так давали в полтора раза выше старой советской нормы. Лучше оборудование, выше квалификация рабочих и так далее.

Всё равно подвиг, тем более и чехов переплюнули. Но никаких пропагандистских чудес всей бригадой, выдал несколько больше уже достигнутой на других фабриках нормы. Чему же тут не верить?

Кстати, чехословаки наш рекорд приняли с уважением. На главной фабрики Бати появился портрет Сметанина. Вот там пропаганда, как раз, была. Вполне капиталистическая, под плакатом красовалась надпись:

«Работай, как русский Сметанин!»

На съезде стахановцев-ударников в 1935 году Сметанин был и вполне заслуженно. Вспоминал, что на совещание это похоже было мало. Атмосфера крайне дружеская, люди-то съехались простые, не болтуны с трибун.

Сталин разумно рассудил, что при официальных докладах простые рабочие, доярки, шахтёры будут стесняться. Потому приглашали по одному за стол и там по-дружески обсуждали как идут дела, что удалось придумать, как удаётся давать рекордные нормы, чем помочь?

И предложения там были вполне реальные. Что Изотов, что Сметанин требовали для рабочих… возможности учиться. Именно тогда создаются знаменитые изотовские школы. Да и Сметанин выпустил более двухсот ударников-рекордсменов по обуви!

Особых шуток, якобы, сразу перенёсших его в наркомовские кабинеты рабочий не вспоминает. Ну да, подколол Изотова – вон он какой великан! Но не всем природа так помогла, надо техникой и умением брать. Все посмеялись, но сказано-то верно.

Да и после совещания чудес не было. Рабочий ударник поступает учиться в Промакадемию. Вот тебе и неграмотный будущий заместитель наркома.

Потом вырос до начальника цеха, потом постепенно стал заместителем директора по производству. Фабрика планы била один за другим. Через три года Сметанин уже директор.

Кстати, в партию его возьмут только ещё через год. Где же волшебная рука Сталина? Может глубокое знание своего дела и самоотверженная работа?

Как попал в наркомат? Тоже ответ известный, ругался яростно со смежниками, выбивал для своей фабрики лучшее сырьё и технику. Наслушался:

«- Вы оставляете на голодном пайке другие обувные предприятия страны. Не у каждого же есть свой депутат!

А Сметанин в ответ:

- Все беды у нас оттого, что одним чужого дядю до слез жалко, а другие дрожат за свою шкуру: высунешься - укоротят. Но мне бояться нечего: снимут - уйду обратно в рабочие!»

Бойкого директора приметили и поставили замом в наркомат лёгкой промышленности. Правда, опыта не хватало, через год уже схлопотал выговор. Высоковат оказался наркомовский кабинет.

В сорок первом Сметанин принимает участие в создании Всесоюзной школы техников. И стахановцев учит и сам учится, что характерно. Но доучиться не дали.

Просился на фронт добровольцем, не взяли. Мол, в рядовые депутата Верховного совета и зама наркома не возьмём. А в большие командиры – опыта военного нет совсем.

Но к делу приспособили. С осени 1941 года Сметанин уже на работе в вещевом управлении Красной Армии. Ровно по своей специальности – по военной обуви.

Потом директорствовал на Казанском обувном комбинате, после Победы сменил несколько заводов. Слишком многое приходилось поднимать буквально с нуля. А опытных директоров не хватало катастрофически. Наладит работу и на новый завод перебрасывают. Вот где стахановский подвиг!

А насчёт товарища Сталина, что ж вспоминал о нём даже в семидесятые простой обувной стахановец с большим уважением:

«Хотя и раньше меня поразила простота Сталина, однако теперь она бросалась в глаза еще больше. Товарищ Сталин поднимал тосты за присутствовавших, с большим вниманием слушал выступления артистов, горячо им аплодировал, подходил сам ко многим товарищам, и в каждом его слове и жесте сквозила огромная душевность и чисто отеческая внимательность».

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/stalin-sdelal-obuvschika-udarnika-direktorom.html