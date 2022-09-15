Цикл передач о российско-финляндских отношениях - 1

Что значит северное побережье Балтийского моря для торговли и обороны России рассказывает историк и писатель Игорь Пыхалов.

В начале XIX века неожиданный рейд через замёрзший Ботнический залив решил исход очередной русско-шведской войны. По ее итогам Финляндия обрела субъектность в составе Российской Империи. До этого Швеция владела этой территорией и на мечты финнов о суверенитете не обращала внимание. Зачем понадобилась Главному штабу российской армии операция по присоединению Финляндии?

Вхождение Финляндии в состав России или как пройти на улицу Якова Кульнева



В декабре 1917 года Сейм Финляндии провозгласил независимость ее территории и народа от России. Возможно, это стало следствием революционных событий в России, возможно, следствием неудач Российской Империи в Первой Мировой войне, а возможно, успехом проводимой в автономии камеральной политики, которая привела к формированию финской политической и экономической самостоятельности.

Итог камеральной политики или добрая воля для Финляндии в 1917 году



XX век предоставил государствам с историей и государствам, родившимся по итогам I Мировой войны, неожиданно возможный выбор между привычным уже капитализмом и незнакомым, но манящим социализмом. Первое предполагало развитие существующего, второе появление нового, небывалого, дерзкого и вызывающего.

Финская рокада: от самоопределения до Маннергейма

