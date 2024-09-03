Невероятная история летчика Николая Жугана

Николай Павлович Жуган с супругой Тамарой Иосифовной

Лето 1941 года

Сложно даже представить, что Николай Жуган появился на свет ещё в Российской империи. Это случилось в селе Ганское Одесской губернии. Он был восьмым ребёнком в семье. Жили бедно, родители рано умерли от болезней, и уже в пятилетнем возрасте будущий герой попал в детдом. По словам самого Николая Жугана, молодая советская власть дала ему многое, в том числе позволила воплотить в жизнь мечту о небе.

Он получил комсомольскую путёвку в Харьковскую лётно-планёрную школу, а потом поступил в Одесскую военную школу лётчиков. После её окончания младшего лейтенанта Жугана направили служить в брянский бомбардировочный авиаполк. Там он познакомился со студенткой Воронежского госуниверситета Тамарой, которая стала любовью всей его жизни. 22 апреля 1941 года молодые люди зарегистрировали брак, а спустя два месяца началась война.

Накануне Великой Отечественной Николай служил в 93-м дальнебомбардировочном полку.

«Летай спокойно, милый, бей непрошеных захватчиков, — напутствовала молодого мужа в одном из писем Тамара Иосифовна. — Я в тебя верю, ты будешь жить и вернёшься с победой».

И он стал громить врага с первого же дня войны. Уже 22 июня 1941 года командира звена 98 бомбардировочного авиационного полка Николая Жугана с другими лётчиками направили уничтожать вражеские колонны на подходах к Бресту. Вылет оказался удачным: они накрыли фугасными бомбами колонну чёрно-зелёных танков и крытых брезентом грузовиков. Все крылатые машины благополучно вернулись обратно на аэродром Шаталово в Смоленской области. Но обходиться без потерь удавалось недолго.

22 июня 1941 года Николай совершил свой первый боевой вылет в составе девятки бомбардировщиков ДБ-3. Каждый самолет нес с собой тонну бомб. Вот что он вспоминал об этом: «Когда подлетели, я увидел колонну. Впереди легковой автомобиль шел, а сзади колонна. Ехали в два ряда, грузовики были набиты солдатами, сзади – пушка. А по обочине шли танки. Мы подошли на высоте 3000 метров. Хорошая высота. Небо безоблачное было. Когда мы уже над ними летели, открыли люки, и все на них сбросили. Много рассмотреть не получалось, потому что нужно было держать строй. Когда я поглядел в ту сторону второй раз, заметил, что все превратилось в кашу из машин, танков. Там примерно 10-20 машин ехало, в каждой по 20 человек. В сумме около 400 солдат получается». «Вначале мы летали группами по девять самолётов, — вспоминает ветеран. — Эффект был неплохой, но и нам доставалось. В каждом полёте один-два самолёта сбивали фашистские „мессершмитты“. У нас не хватало истребителей для прикрытия, и тогда командование приняло решение перейти на ночные действия. Мы начали летать по одному, и сбивать нас стали реже, но всё равно ловили».

Летом 1941 года дальние бомбардировщики из-за кризисного положения на фронте совершали дневные вылеты без прикрытия истребителей. Такая тактика приносила свои результаты: противник нес ощутимые потери сухопутных войск, его наступление замедлялось. Однако в условиях господства вражеской авиации советские бомбардировщики несли тяжелые потери. Но по иронии судьбы Николай Жуган потерял свой первый самолёт не в бою. В конце июня 1941 после бомбометания в районе Минска он угодил в грозовое облако. Из-за мощных потоков воздуха машина потеряла управление, стала разваливаться, и командир скомандовал прыгать. Приземление не было мягким, но все выжили.

Впоследствии парашюты и невероятная удача ещё не раз спасали Николая Павловича. Например, однажды после очередного приземления он благополучно миновал минное поле. Но особенно он любит рассказывать про случай, который произошёл в сентябре 1941 в районе Путивля. Это было второе сбитие.

Едва сбросив бомбы на передовые части немецкой танковой группы, дальний бомбардировщик Жугана ДБ-3Ф (с 1942 года его стали называть ИЛ-4) попал под шквал вражеских снарядов и стал падать. Командир снова приказал эвакуироваться и вслед за экипажем тоже покинул обречённую машину. Приземлился на неубранном поле подсолнухов, но едва успел отстегнуть лямки парашюта, как увидел в нескольких десятках метров от себя двух немецких солдат. Лётчик бросился в сторону леса, услышав за спиной автоматные очереди. Из-за большого расстояния пули пролетали мимо, но всё могло измениться. Бежать быстрее Жугану мешала сырая земля и кожаное пальто авиатора длиной ниже колен.

Вот что летчик вспоминал об этом:

«Мы своей семеркой набрали высоту 4000 м и бомбили в районе, где они замыкали круг. А когда мы развернулись, нас догнали истребители и начали атаковывать. Я в самом конце летел и нас первыми сбили. Не успели мы отойти от цели, как мне в хвост попали. Самолет стал неуправляемым. А высота небольшая была. Примерно 2000 метров. Я вот и думал… Если открою парашют, немцы поймают, издеваться будут. Если не открою, то верная смерть. Но я не выдержал: все-таки дернул за кольцо. Парашют открылся. Когда встал на землю, увидел, что два фашиста в моем направлении бегут, метрах в 180 от меня. Я бросил парашют и бегом в лес направился. А до него полкилометра примерно было. А бежать трудно, по мне стреляли. Только слышал, что пули свистят. Понимаю, один выстрел – и конец!»

Герой Советского Союза

«Они начали со мной сближаться, — рассказывает Николай Павлович. — Тогда я на бегу расстегнул свою кожанку и сбросил её. И вдруг через несколько секунд стрельба прекратилась. Мне стало интересно, почему. Я оглянулся и увидел, что немцы, побросав автоматы, вырывают друг у друга мою кожанку. Она хорошая была, новая, я её недавно только на складе получил. Я улыбнулся и подумал, что теперь им меня не поймать. Пока они дрались, добежал до опушки, а там показал им фигу и потихоньку пошёл по лесу».

Впереди у него были три недели скитаний по просёлочным дорогам и домам селян, у которых он ночевал. В итоге Жуган благополучно добрался до своих, хотя и был сильно расстроен потерей второго самолёта. Не менее яркий след в его памяти оставило пребывание в белорусском партизанском отряде «Храбрецы», куда он тоже попал прямо с неба.

Жуган продолжил совершать боевые вылеты, причем с 1942 года они стали преимущественно ночными. Николай стал одним из самых опытных летчиков полка. Он не раз совершал полеты в глубокий тыл противника: Кенигсберг, Инстербург, Тильзит, Хельсинки. К 1944 году Николай регулярно выполнял разведывательные вылеты, считавшиеся самыми сложными. На такие задания отправились одиночные бомбардировщики, а от летчика требовалось точно выйти в заданный район, чтобы позволить штурману сфотографировать местность. В ходе одного из разведывательных вылетов в июле 1944 года неподалеку от Пинска самолет Жугана был сбит. Летчик вместе со своим штурманом добрался до партизан, а через 15 дней вышел в расположение частей Красной Армии. Николай Жуган с сослуживцами на фоне бомбардировщика Ил-4, на котором он летал в годы войны. Фото: Из личного архива/ Николай Жуган

«Была светлая ночь, я уже возвращался с задания, и меня подловил „мессершмитт“, — вспоминает он. — Подошёл чуть ли не вплотную, дал очередь, после чего самолёт сразу же загорелся. Я дал команду прыгать и сделал это сам. Так мы со штурманом попали в партизаны».

Николай Павлович предлагал им помощь в совершении диверсий против врага, но их командир Александр Рабцевич наотрез отказался. Согласно приказу Сталина, они помогли доставить его на «большую землю», за линию фронта, ведь каждый лётчик был на вес золота.

Николай Жуган участвовал практически во всех основных сражениях Великой Отечественной. Уничтожал захватчиков в Курской и Сталинградской битвах, бомбил Берлин. И его огромный вклад не остался незамеченным. В августе 1944 года сокол-бомбардировщик и его штурман Николай Куроедов одновременно стали Героями Советского Союза.

Жуган продолжил летать до Победы. Отважный летчик совершил 312 боевых вылетов, награжден множеством орденов и медалей, удостоен звания Героя Советского Союза.

Сто лет — не предел

Николай Жуган ушёл в запас в 1961 году. Врачи не разрешили продолжать службу на новых самолётах с их скоростями и перегрузками, о чём он сильно жалел. Говорит, что ещё бы с удовольствием полетал. Хотя и на земле он не сидел без дела. Неоценим его вклад в воспитание новых поколений защитников Отечества. На протяжении многих лет Николай Павлович командовал краевой военно-спортивной игрой «Орлёнок» и регулярно выступал перед учащимися. С такими просьбами к нему обращаются и сейчас. Особенно часто звонят из школы № 23 станицы Красносельской, которой в 2010 году присвоили его имя. И герою есть, что сказать ребятам.

«Если ты любишь Родину, то ты её будешь защищать, — говорит ветеран. — А старшие должны прививать эту любовь. Молодым защитникам Отечества я хочу пожелать служить честно и добросовестно постигать военную науку. Это раньше шли в атаку со штыками, а сейчас такого не будет, настолько изменилось вооружение. Надо уметь хорошо его использовать».

Семейная жизнь героя тоже может служить примером. Они прожили с женой вместе семьдесят лет и воспитали троих детей. При этом супруги никогда не ругались и до конца поддерживали друг друга во всём. К сожалению, в 2010 году Тамара Иосифовна ушла из жизни, а несколько лет назад умер и один из их сыновей. Но даже эти потери не смогли сломить дух воина.

22 июня 2017 года, в день начала Великой Отечественной войны, скончался на 101-м году жизни в Краснодаре. Похороны состоялись в тот же день на Славянском кладбище.

В декабре 2020 года в Краснодаре на улице Красной, на доме где жил Николай Жуган открыли памятную доску. Имя Николая Жугана носит гимназия №23 города Краснодара.

Источники:

1. Проект «Я помню»

2. Проект «Наши воины века XX»

3. Проект «Подвиг Народа»



4. МузейПобеды