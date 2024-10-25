И снова о новом

Компания «Лебер» вывела на полную мощность предприятие по производству офисной и торговой мебели — «Лебер Мебель». Так, на новом предприятии в городском округе Солнечногорск компания производит мебель на металлокаркасе — столы, шкафы, тумбы, стеллажи, различные полки и аксессуары из конструкционной стали, который отличается особой прочностью.

Основное направление компании «Лебер» — производство детских игровых и спортивных площадок, которые предприятие успешно поставляет не только по всей России, но и в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны. Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более 40 млн рублей. На новом предприятии создано около 100 рабочих мест.

В Энгельсе запустили 3 масштабных производства На территории Энгельсского района реализованы 3 масштабных проекта в сфере промышленности.

Построен и приступил к работе цех по производству хлебобулочных изделий ООО «Русь» (ООО «Энгельсский хлебокомбинат»). Объем инвестиций — 250 млн рублей, создано 28 рабочих мест.

Также осуществлена модернизация производства свечей ООО «Энгельс Свечи зажигания». Это вторая очередь проекта. Объем инвестиций — 62 млн ублей. Переоснащение позволило улучшить производительность предприятия.

Кроме того, налажено производство безредукторных лебедок для лифтового оборудования «НПП Метеор-Лифт ООО «Метеор Тех Энгельс». Объем инвестиций — 280 млн рублей. Штат сотрудников планируется увеличить почти на 40 процентов.

https://sdelanounas.ru/blogs/162257/?utm_source=tg

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил одному из российских операторов связи первую партию промышленных аккумуляторов для источников бесперебойного питания. Аппаратура способна работать при широком диапазоне температур и сохранять исходную емкость после перезарядки даже при падении напряжения ниже порогового уровня в течение длительного времени. Это позволяет обеспечить стабильную работу телекоммуникационного оборудования.

Основу источников бесперебойного питания составляют промышленные кислотно-свинцовые аккумуляторы, выполненные по AGM-технологии. Такие батареи применяются в составе источников резервного питания, например на автоматизированных телефонных станциях, оборудовании автоматического оповещения по телефонной связи, серверах, и обеспечивают бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования.

https://sdelanounas.ru/blogs/162248/?utm_source=tg

В Шадринске открыли первую за 40 лет новую школу для 1,1 тыс. детей Курганские власти построили и открыли в Шадринске школу для 1,1 тыс. детей в рамках национального проекта «Образование», это первая во втором по величине городе региона новая школа за 40 лет.

На строительство учебного заведения было привлечено более 1 млрд рублей. Кроме универсальных и специализированных учебных кабинетов, здесь есть актовый, спортивный и тренажерный залы, помещение для занятий по хореографии, своя газовая котельная, рассказали в правительстве. Здесь будут получать знания 400 учеников начального звена и 700 учеников средних и старших классов.

Новая школа, оснащенная по современным стандартам и требованиям, расположилась в активно развивающемся микрорайоне города, она построена рядом с новым детским садом, таким образом создается шадринский образовательный центр. Кроме того, рядом расположен пришкольный стадион, ледовая арена.

https://sdelanounas.ru/blogs/162234/?utm_source=tg

Образовательный центр "Полярная звезда" открылся на Ямале Уникальное образовательное учреждение на 800 мест открылось в Тазовском, за парты новой школы «Полярная звезда» сядут ученики 8-11 классов. Школа построена по уникальному проекту. На 13 700 кв.м. собраны все лучшие архитектурные находки в области строительства образовательных объектов. Среди них — атриум, амфитеатр, мобильные пространства с раздвижными стенами. В единой «космической» стилистике выполнены все помещения.

Центр образования будет работать по типу школы полного дня. В стенах находятся учреждения допобразования, которые востребованы у старшеклассников. Это хореографическое и художественное отделения тазовской школы искусств, объединения дома творчества и спортшколы, молодежный центр. Желающие смогут заниматься в театральной медиа и изостудиях, а также студии робототехники.

https://sdelanounas.ru/blogs/162229/?utm_source=tg

Строительство школы на 400 учеников в городе Тарко-Сале стало возможным благодаря поддержке компании «НОВАТЭК». Площадь трёхэтажного здания более 7,5 тысячи квадратных метров. Новое учебное заведение рассчитано на 400 старшеклассников. Кроме профильных учебных классов в школе предусмотрены кабинеты домоводства и кулинарии, мастерские технического творчества, актовый, спортивный конференц- и фитнес- залы, библиотека, столовая и арт-пространство.

С началом нового учебного года в новую школу перейдут все десяти и одиннадцатиклассники города. В новой школе старшеклассники смогут обучаться по пяти профилям: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному. По каждому из них определены по два возможных направления обучения и вузы-партнеры: РЭУ имени Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, МГМУ имени И.М. Сеченова.

https://sdelanounas.ru/blogs/162213/?utm_source=tg

СХАО «Белореченское» запустило сырный цех в Иркутской области

https://t.me/sdelanounas_ru/38627

В Казани открыли новый многопрофильный лицей № 133 «Гаилә" в микрорайоне М-14.

Учебное заведение рассчитано на 1224 учащихся. С детьми будут заниматься 44 педагога. В трехэтажном здании школы общей площадью 20,7 тыс. кв. м разместили 52 учебных кабинета (20 из которых — для начальных классов), актовый зал на 300 человек, рекреационные зоны для детей младшего и старшего возраста, большой и малый спортзалы, большую столовую.

в новом лицее сделан акцент на изучении современных технологий. В учреждении планируется открыть школу креативных индустрий, а также детский центр по управлению дронами. Допобразование будет представлено занятиями в кружках по художественной гимнастике, футболу, хореографии, секциями журналистики и робототехники, мастерской по изготовлению изделий из керамики.

https://sdelanounas.ru/blogs/162181/?utm_source=tg

В Саратове открылось высшее артиллерийское командное училище

https://t.me/sdelanounas_ru/38617

В преддверии Дня Республики Татарстан на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра открыли грузовой порт.

Особенность порта в его расположении на пересечении международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай», возможности выхода к 3 морям через единую глубоководную систему европейской части России (Черное, Каспийское, Балтийское моря).

https://sdelanounas.ru/blogs/162180/?utm_source=tg

В Георгиевске Ставропольского края открылся новый современный футбольный центр На торжественном мероприятии присутствовали инвесторы проекта — Андрей Владимирович Генсен и Андрей Юрьевич Дробат.

В парке Дружбы к инфраструктуре развлекательного центра «Акваника» добавился футбольный комплекс — открытые поля с качественным искусственным газоном, две тренировочные площадки, крытый манеж, который позволит тренироваться ребятам в любых погодных условиях, административное здание и конференц-зал. Комплекс оснащен комфортными раздевалками, туалетными комнатами, душевыми, есть тренерская и комфортное место для ожидания родителями детей.

С 20 мая этого года здесь уже начали заниматься дети с 6 лет. Сейчас спортивная школа насчитывает 65 воспитанников. В новом футбольном клубе ребят обучают лицензированные тренеры, использующие в своей работе современные методики.

https://sdelanounas.ru/blogs/162510/?utm_source=tg

Севмаш завершил испытания упорного подшипника для ледокола «Чукотка» Северодвинское предприятие ОСК Севмаш завершило испытания самого большого упорного подшипника на стендовом комплексе. Изделие предназначено для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, строящегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

В высоту подшипник составляет 2,5 метра, общая масса в сборке около 25 тонн. Специалисты отмечают, что конструкция с такими габаритами на стенде находилась впервые. Испытания подшипника проходили вместе с упорным валом, поставленным на наше предприятие. Тестирование велось при различных нагрузках, проверку прошел силовой блок изделия.

https://sdelanounas.ru/blogs/162555/?utm_source=tg

Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом Автоматизированное производство продукции расположено в Павловском районе, а инвестором проекта стал агропромышленный холдинг «Русское поле».

Корм рассчитан на хозяйства, где разводят форель и осетровых.

Производство создано в здании комбикормового завода, открытого в 2023 году. Инвестиции в оборудование составили около 650 млн рублей. При выходе на полную мощность линия сможет производить до 15 тысяч тонн кормов в год. Это около 10% потребления кормов для рыбы в стране.

https://sdelanounas.ru/blogs/162567/?utm_source=tg

в России создали комфортабельный мусоровоз

https://t.me/sdelanounas_ru/38871

Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности

https://t.me/sdelanounas_ru/38873

На ярославской птицефабрике открыли четыре новых птичника

https://t.me/sdelanounas_ru/38884

В Иркутской области построена новая школа-сад в д.Евдокимова

https://t.me/sdelanounas_ru/38887

В Москве открылись сразу 12 реконструированных поликлиник 12 поликлиник практически одновременно открыли свои двери для пациентов после завершения реконструкции.

В ближайшие недели в Москве заработают еще 10 реконструированных поликлиник.

Во всех поликлиниках установлено новое оборудование последнего поколения, оформление и оснащение соответствуют новому московскому стандарту.По словам столичного градоначальника, сейчас в столице идет второй этап реконструкции городских поликлиник, в ходе которого будут обустроены 140 учреждений здравоохранения. На предыдущем, первом этапе была проведена модернизация и ремонт в 200 клиниках.

Программа реконструкции городских поликлиник пользуется огромной популярностью среди москвичей.

https://sdelanounas.ru/blogs/162593/?utm_source=tg

Первые три резидента Смоленской особой экономической зоны «Стабна» создали и запустили свои производства по выпуску комплексов, установок для повышения безопасности и улучшения отраслевого оборудования. Уже в реализацию вложено более 1 млрд рублей.

На текущем этапе в реализацию этих проектов и развитие инфраструктуры самой ОЭЗ инвесторы уже вложили более 1 млрд руб. Все новые производства — импортозамещающие и высокотехнологичные. Благодаря этому в ближайшее время будет создано почти 130 дополнительных рабочих мест.

Отмечается, что компания «Арсенал Регионы» выпускает аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения. «Плазмамет» — установки ионно-плазменного азотирования для упрочнения деталей и инструментов, применяемых в авиационной промышленности, лифто- и станкостроении, строительстве и других отраслях. «Стэртех» изготавливает вакуумное и компрессорное оборудование, используемое в металлургии, фармацевтике и других отраслях.

https://sdelanounas.ru/blogs/162643/?utm_source=tg

Строительство фермы на 800 коров стартовало в Клинском округе Московской области Главгосстройнадзором Московской области выдано разрешение на строительство животноводческой фермы на 800 коров в районе деревни Болдыриха городского округа Клин. На объекте приступили к работам подготовительного периода.

Заказчиком проекта является молочно-товарная ферма «Елгозино». Строительство будет осуществляться по проектной документации, разработанной научно-техническим центром «Ферммаш», который специализируется на проектировании сельскохозяйственных объектов. В реализацию проекта инвестируют порядка миллиарда рублей.

Проектная мощность новой фермы составит 730 тонн сырого молока в месяц, а в год — порядка 9 тысяч тонн. В дополнение к молочной продукции здесь будут производить мясо: технологически выбракованные коровы — до 150 тонн живого веса в год, бычки — до 55 тонн живого веса в год и нетели — до 204 голов в год.

https://sdelanounas.ru/blogs/162617/?utm_source=tg

В Волгограде досрочно открыли новую дорожную развязку в Советском районе.

Путепровод, протяженность которого составляет более 1,2 км, был построен на пересечении автодороги Новый Рогачик — Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский — Канальная.

Развязка была построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и сдана на два месяца раньше запланированного срока.

Необходимость в этом сооружении назрела давно, но существенно возросла после реализации инвестпроекта по комплексной реконструкции участка железной дороги М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская. Отмечается, что создание вторых путей повысило пропускную способность дорожного участка с 25 до 154 пар поездов в сутки. А в результате увеличения интенсивности движения составов выросло число пробок на переезде

https://sdelanounas.ru/blogs/162664/?utm_source=tg

Реализация программ повышения эффективности производства на предприятиях Группы ММК за первое полугодии принесла компании более 2 млрд рублей дополнительной прибыли.

Ключевой вклад — 1,275 млрд рублей в формирование дополнительной прибыли внесли мероприятия по повышению эффективности технологических процессов. Меры по энергосбережению принесли компании 352 млн рублей, рационализаторская и изобретательская деятельность — 284 млн рублей. За счёт реализации малобюджетных, но высокоэффективных проектов (baby capex) за полгода получено 119 млн рублей.

С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов наибольший эффект обеспечили экономия сырья и основных материалов (913 млн рублей), топливно-энергетических ресурсов (569 млн рублей), а также вспомогательных материалов (378 млн).

https://sdelanounas.ru/blogs/162644/?utm_source=tg

В Ярославской области открыли новый асфальтобетонный завод В Данилове открылся новый асфальтобетонный завод. Сегодня в регионе функционирует 20 асфальтовых установок, половина из которых адаптирована под выпуск смеси в соответствии с требованиями нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Продукция нового завода будет использоваться для ремонта дорог, в том числе обновляемых в рамках реализации правительством области нацпроекта «БКД» в Даниловском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Ярославском районах и в Ярославле.

Новое производство удовлетворит возросшую потребность в качественном асфальтобетоне. Его мощность — до 180 тысяч тонн в год.

https://sdelanounas.ru/blogs/162662/?utm_source=tg

Экскаваторы-погрузчики начали выпускать в Забайкалье Предприятие «Восток-Агро» расширило производство и начало выпускать экскаваторы-погрузчики. Стоимость проекта составляет 34 млн рублей.

На средства льготного займа было приобретено технологическое оборудование для производства экскаваторов-погрузчиков — станок для лазерной резки металла, сварочный аппарат, гидравлическая листогибочная машина, индукционно-закалочная машина, фрезерный станок, сварочный аппарат точечной сварки и вакуумно-формовочный станок. На собственные средства предприниматель реконструировал производственное помещение.

Предприятие планирует выпускать в год не менее 24 экскаваторов-погрузчиков.

https://sdelanounas.ru/blogs/162684/?utm_source=tg

Ростех поставил МЧС новую партию вездеходов для Арктики

https://t.me/sdelanounas_ru/38910

Группа «Черкизово», лидер отечественной мясной отрасли, объявляет о начале работы завода технических фабрикатов, выпускающего мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.

Завод технических фабрикатов расположен на территории ТОР «Ефремов» и специализируется на переработке побочных продуктов убоя. На четырех линиях предприятия выпускается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир. При максимальной загрузке предприятие способно производить около 45 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в строительство завода составили порядка 5 млрд рублей.

Предприятие полностью оборудовано для комфортной и эффективной работы более 170 работников https://sdelanounas.ru/blogs/162672/?utm_source=tg

Предприятие «Комплекс-Агро» в Адыгее выпускает более 50 видов продукции под 12 торговыми марками. Новинка на предприятии — линия производства пюре для детского питания в упаковках-паучах.

Инвестиции в развитие «Комплекс-Агро» с начала года составили уже 115 млн рублей. Запуск новой линии позволил открыть 20 новых рабочих мест, при этом на предприятии одна из самых высоких средних заплат по отрасли.

На производстве «Комплекс-Агро» обеспечен полный цикл производства, о посадки фруктовых деревьев до поставок готовых товаров, в том числе на экспорт. Всего на предприятии выпускают 57 разных продуктов под 12 марками, специализация завода — соки и детское питание. Объем отгрузок в 2023 году составил 1 млрд 732 млн рублей в финансовом выражении, что на 718 млн рублей выше уровня 2022 года.

https://sdelanounas.ru/blogs/162682/?utm_source=tg

Объем инвестиций в строительство завода, приобретение производственного оборудования и подключение к инженерным сетям составил более 1 млрд рублей. Большую часть оборудования для завода произвели в России.

Компания «КСМ Газобетон» начала работу над проектом в июне 2023 года. За это время был построен цех площадью 5800 кв. метров, оборудована современная газовая котельная, установлено технологическое оборудование.

Стартовая мощность завода — 65 тыс куб. м газобетона в год. В дальнейшем предприятие планирует нарастить объем производства до 111 тысяч куб. м в год. Благодаря этому завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли республики, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов — Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

https://sdelanounas.ru/blogs/162705/?utm_source=tg

3 сентября на Владимирском химическом заводе (ПАО «ВХЗ») ы торжественной обстановке открыли новый цех по производству кабельных пластикатов следующего поколения. Запуск экструзионной линии грануляции GWHF-120/220 пришёлся на дату, считающуюся днём рождения предприятия: сегодня химзаводу исполнилось 93 года.

Строительство нового цеха по производству пластикатов — основного вида изоляционного материала для кабелей и шнуров — заняло почти 16 месяцев. У продукции, выпускаемой на «ВХЗ» уникальные характеристики: повышенная пожаробезопасность, устойчивость к низким температурам и воздействию агрессивной среды (например, масла или топлива). И, что особенно важно: аналоги данной продукции в России не производятся.

Инвестиции в данный проект превысили 390 млн рублей. В ходе его реализации было создано более 30 рабочих мест.

https://sdelanounas.ru/blogs/162709/?utm_source=tg

В России открылся учебный «Агробиотехнопарк» Он создан на базе Казанского государственного аграрного университета для подготовки будущих специалистов агросферы с учетом развития самых современных агротехнологий.

Приоритетная задача «Агробиотехнопарка» — подготовка квалифицированных кадров в сфере тепличного овощеводства. Студенты КазГАУ будут работать в современных учебных теплицах и с передовыми материалами. Так, будущие специалисты направлений «Агрономия», «Агроинженерия», «Селекция и защита растений» будут учиться на продукции Гродан: двухслойных матах Мастер, кубиках Плантоп и универсальных пробках для выращивания рассады.

По прогнозам уже к 2030 году дефицит кадров в агропромышленном комплексе может достичь 30 тысяч человек. Нехватка специалистов в сфере — серьёзная проблема, но её можно и нужно решать. Так, среди очевидных мер: повышение престижа профессий АПК, ввод современных специальностей в вузах https://sdelanounas.ru/blogs/162708/?utm_source=tg

В Ленобласти открылся центр реабилитации и абилитации для участников СВО Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации для военных, получивших ранения в зоне специальной военной операции (СВО), открыли во Всеволожске Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС.

Мы сегодня открываем с вами Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации. Это первая составляющая большого проекта — кластера комплексной реабилитации ветеранов, участников специальной военной операции. На самом деле проект уникальный, и он создается не на пустом месте. Здесь уже девять лет работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который накопил очень большой опыт работы с людьми с инвалидностью и возможности обучения их новым специальностям, профессиям, социальной реабилитации, а самое главное — трудоустройства и последующего сопровождения.

https://sdelanounas.ru/blogs/162712/?utm_source=tg

Продолжается возвращение в сельхозяйственный оборот залежных земель За 2022- 2023 годы в рамках госпрограммы «Земля» в России было введено в сельскохозяйственный оборот более 950 тыс. га залежных земель. Об этом сообщили на коллегии Министерства сельского хозяйства.

По итогам 2024 года планируется добавить к этой цифре ещё 1 млн га.

Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России (программа «Земля») была разработана Минсельхозо по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года.

В мае 2021 года её утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За срок её действия планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

https://sdelanounas.ru/blogs/162702/?utm_source=tg

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в августе 2024 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 6 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 14,9 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 15,1 млрд рублей (по 2 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 3

— молочные комплексы — 2

— птицеводство — 1

— свиноводство — 1

— хранение, переработка зерна и масличных, семеноводство — 2

В Оренбурге запущен молочный комбинат «Красногорский"

2 августа в Оренбурге введён в эксплуатацию молочный комбинат «Красногорский». Это второй по счету резидент особой экономической зоны «Оренбуржье».

Читать далее: https://sdelanounas.ru/blogs/162721/?utm_source=tg

В станице Преградной в Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории.

Врачебная амбулатория, открытая в день КЧР, рассчитана на 240 посещений в смену и оснащена новейшей техникой, оборудована в соответствии с современными стандартами.

В новом здании имеются хорошо оснащенные кабинеты физиотерапевта и стоматолога, других узких специалистов. На базе амбулатории есть своя лаборатория, что значительно упрощает работу врачей и позволяет своевременно проводить обследования.

Новое медучреждение расположено в центре станицы, рядом со зданием администрации поселения, недалеко от здания администрации района и детского сада, в удобном, доступном и комфортном для всех жителей месте.

https://sdelanounas.ru/blogs/162719/?utm_source=tg

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» (принадлежит дистрибьютору 3Logic Group) начал производство мониторов для госсектора на предприятии Samsung в Калужской области.

Пробная партия составила 1 тыс. устройств, до конца первого квартала 2025 года планируется произвести еще 60 тыс. Стоимость мониторов начинается от 10 тыс. рублей.

Представители «Гравитона» не раскрывают деталей производства и объем инвестиций. Проблемой для компании может стать высокая конкуренция на рынке мониторов для госсектора, сейчас в отечественном реестре радиоэлектроники представлено более 600 позиций от других производителей.

По оценкам директора по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилла Скворцова, производство 61 тыс. мониторов обойдется в $1,2 млн

https://sdelanounas.ru/blogs/162734/?utm_source=tg

На сегодня достаточно. Но это малая часть.