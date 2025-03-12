95 лет назад серп и молот победили безработицу

95 лет назад не стало безработицы. 13 марта 1930 года в СССР закрылась последняя биржа труда — Московская. После этого Советский Союз объявил себя первой в мире страной, окончательно покончившей с безработицей.

Если до революции безработица считалась неприятным, но неизбежным следствием прогресса, то в государстве диктатуры пролетариата оставшиеся без работы представители класса-гегемона служили живым упреком власти.

Поэтому всякий раз, когда количество безработных начинало резко расти, партия и правительство лихорадочно пытались улучшить ситуацию.

В первый раз это случилось в начале 1920-х, когда начался масштабный развал промышленности. Впоследствии большевики упорно внедряли в умы версию о том, что заводы и фабрики остановились во время Гражданской войны из-за трудностей со снабжением и финансированием. Но это была только часть правды. Большинство важных для обороны предприятий, включая даже авиационные производства, продолжали работать вплоть до окончания войны. Благо дореволюционные запасы были огромны. Тем, кому все-таки не хватало сырья, новая власть помогала, реквизируя все необходимое, где только было возможно. Сокращать производство начали только в 1921 году из-за отмены военных заказов и отсутствия денег у измученных неурожаями, разверстками и налогами крестьян.

Едва ли не главную роль в поддержании предприятий в рабочем состоянии играли их бывшие управляющие и владельцы, которые пошли на сотрудничество с коммунистами. Большинство из них считали, что октябрьский переворот и Гражданская война — тяжелые последствия войны с Германией и все это неизбежно кончится. О том, что все должно вернуться на круги своя, свидетельствовала и объявленная Лениным новая экономическая политика. В руки бывших владельцев стали передавать мелкие предприятия, и ГПУ в 1922 году докладывало ЦК, что на частных производствах есть сырье и организован сбыт и, хотя случаются попытки эксплуатации трудящихся, зарплата выплачивается регулярно и рабочие довольны.

Власть декларировала намерение сделать следующий шаг — передать в концессию, практически в собственность на оговоренное число лет, крупные заводы, фабрики, шахты и рудники. Но на деле почти все заявки на концессии надолго застревали в различных инстанциях, а положительный ответ получали единицы из многих тысяч просителей. Так что для всех стало очевидным, что советская власть не собирается расставаться с командными высотами в промышленности. Отношения бывших собственников с советской властью оказались испорченными навсегда. "Этот подход нам причинил неисчислимые бедствия,— писал в марте 1923 года председатель ГПУ Дзержинский наркомвоенмору Троцкому об обещании сдать все заводы в концессии.— Он дезорганизовал всю нашу советскую промышленность, организуя против нее всех бывших владельцев и их сотни тысяч приказчиков, заполняющих раньше наши главки, а теперь тресты и синдикаты. Верная мысль, неверно используемая, сделалась для нас гибельной".

Ничего особенного несостоявшиеся собственники не делали. Они просто не делали ничего, что помогло бы справиться с финансовыми, снабженческими и прочими проблемами предприятий. Задержки зарплаты из регулярных стали хроническими, а инфляция обесценивала любые заработки еще до того, как рабочие успевали их получить. По всей стране начались забастовки с требованиями увеличить тарифы и выплатить причитающиеся деньги. В ответ местные и центральные власти начали увольнять рабочих и переводить нерентабельные предприятия на консервацию до лучших времен.

В течение 1923 года кризис разрастался и захватывал все новые губернии и предприятия. Собственно, то, что происходило в стране, было тайной войной за собственность. Бывшие владельцы полагали, что под давлением недовольных пролетариев большевики пойдут на сдачу остановившихся заводов и фабрик в аренду.

Политбюро создало комиссию, которая регулярно выдвигала разнообразные варианты борьбы с безработицей. Итоговый, который был принят в июле 1924 года, отличался исключительным цинизмом: "Принимая во внимание, что безработица будет носить тяжелый характер, а также возможность нового притока безработных из деревень в связи с неурожаем... должна быть немедленно произведена конкретная реальная чистка состава зарегистрированных по всему Союзу со снятием бесстажных и малоценных элементов, ищущих пособий, а не работы (не менее 30-25% зарегистрированных)". Тем же решением высший политический орган страны устанавливал новые правила регистрации, по которым работу не могли получить все, у кого не было квалификации и насчитывалось меньше 6-7 лет стажа. Но главным было то, что регистрация на бирже труда больше не влекла за собой выплаты каких-либо пособий.

К концу августа указания партии были проведены в жизнь, и в Ленинграде из 140 тыс. безработных на бирже было "вычищено" 95 тыс. Хотя, как отмечало ОГПУ, "количество фактических безработных увеличивается". К рабочим и бежавшим в города крестьянам добавились новые лишние люди — демобилизованные красноармейцы и их командиры.

Большевистским руководителям ответственным за экономику, в число которых входил председатель Высшего совета народного хозяйства и одновременно председатель ОГПУ Дзержинский, было очевидно, что справиться с безработицей можно лишь одним способом — подъемом производства. Но средства частников и иностранцев привлекать по-прежнему не хотелось. собственных — либо не доставало, либо они тратились странным даже для Дзержинского образом.

К 1925 году безработица перешла в разряд хронических проблем. Хозорганы предлагали наладить переподготовку безработных. Но ВСНХ с большим трудом согласился принять на свои действующие предприятия по всей стране только 20 тыс. переученных рабочих. В стране же, по неофициальным данным, насчитывалось до 10 млн безработных. В результате вся тяжесть общения с толпами голодных и обездоленных людей легла на сотрудников бирж труда. В сводках происшествий и обзорах положения в стране появился постоянный раздел "Выступления безработных" и "Эксцессы на биржах труда", где фиксировались случаи разгромов бирж и избиения их сотрудников. Правда, далеко не всегда регистраторы и руководители бирж были невинными жертвами народного гнева. Появлявшиеся вакансии предлагались родственникам, знакомым, тем, кто давал взятки, женщинам, которые, как говорится в докладах, "соглашались на половое сожительство". Тем, кто на сожительство не соглашался, в Москве могли предложить отправиться на Цветной бульвар, а в Питере — на Лиговку, где собирались проститутки.

Демобилизованные красные командиры, оставшиеся без средств к существованию, тоже нередко прибегали к силе или угрозам. "Нервное настроение среди демобилизованного комсостава,— констатировало ОГПУ в ноябре 1926 года,— нашло свое выражение в выступлениях, имевших место в Киеве и Одессе. В Киеве на военной секции горсовета, где собралось до 150 бывших командиров, выступавшие (бывший начштадив и др.) в резкой форме критиковали деятельность местных органов по освобождению 3% штатных мест, забронированных для комсостава, и отказ принимать на работу не знающих украинского языка и угрожали посылкой делегации к Ворошилову, в Харьков и Москву... В адрес Одесского окрИКа (окружного исполнительного комитета.—"Власть") поступили анонимные письма, подписанные "конспиративным штабом Повстанкома демобилизованных высшего, среднего, младшего и красноармейского состава Одесского гарнизона", которые угрожали расправой властям, если в ближайшие дни безработные не будут устроены на работу. Повстанком указывает также на связи с иногородними организациями демобилизованных и войсками, стоящими под ружьем".

Чтобы пробиться на завод и в полной мере пользоваться всеми социальными благами рабочего, необходимо было соответствовать почти невыполнимым для большинства советских граждан требованиям

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ БЕЗРАБОТНЫХ

В отчетном периоде зарегистрирован ряд сильных волнений безработных на почве слабой ликвидации безработицы и недостаточной помощи. Особенно серьезный характер носило волнение безработных в Одессе в связи с самоубийством одного безработного. Возбужденная видом самоубийцы (сбросившегося со 2-го этажа здания биржи труда) толпа организовала демонстрацию протеста при участии 4000 безработных. В толпе выступали эсеровские и меньшевистские агитаторы, под влиянием которых толпа требовала привлечения безработных к контролю над органами, работающими по борьбе с безработицей. На состоявшихся после демонстрации собраниях безработных по профсоюзам представителям проф- и парторганов не давали говорить; выступавшие требовали снятия с работы жен и родственников ответственных работников, отмены привилегий для коммунистов-безработных и борьбы со сверхурочными.

Другое серьезное выступление имело место в Киеве, где группа строителей-безработных пыталась захватить знамя профсоюза и организовать демонстрацию находившемуся в Киеве тов. Петровскому. Попытка была предотвращена группой коммунистов и комсомольцев, отбивших после драки знамя. Отдельные выступления безработных отмечены в Минске (толпа безработных, посланная на работу без инструментов и не принятая там, пыталась избить сотрудника биржи); в Ярославской губ. (среди безработных собирались подписи желающих принять участие в демонстрации). В Иркутской губ. безработные пристаней организовали свой союз для борьбы с безработицей; ввиду ликвидации союза безработные угрожают избить администрацию «Карлензолота», набирающих рабочих по своему усмотрению. На новониколаевской и омской биржах труда отмечаются тенденции среди безработных разгромить биржу, которая, по их мнению, только мешает получить работу. В Акмолинской губ. безработные выбрали своих делегатов с требованием добиваться ликвидации безработицы, требуя в противном случае уничтожения биржи труда. Во всех выступлениях будирующим элементом являлись представители разных антисоветских партий — меньшевики, анархисты и укаписты.

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Несмотря на такое положение с квалифицированной рабочей силой и отмеченный выше значительный рост занятой рабочей силы, за отчетный год наблюдалось все же возрастание среднегодовой цифры зарегистрированных на бирже труда безработных. Однако отчетный год может быть отмечен как переломный год в динамике безработицы по СССР. Быстрый темп роста общего числа безработных, имевший место в предыдущие годы, сменился в 1928/29 г. значительным его снижением.

В среднем за весь 1928/29 г. рост безработицы составил 9,7%. Данные же на конец отчетного года показывают абсолютное снижение остатка зарегистрированных безработных по сравнению с началом 1928/29 г. на 123 тыс., или на 9%. Эти данные показывают, что плановые предположения роста безработицы, запроектированного контрольными цифрами на 1928/29 г. в размере 20,6% пр отношению к предыдущему году, оказались преувеличенными. Это преувеличение вытекало из недоучета ряда экономических факторов, сопровождавших бурный рост социалистического строительства. К числу этих факторов необходимо отнести, в частности, более быстрый темп расширения обобществленного сектора сельского хозяйства и строительства совхозов, что сопровождалось большим спросом на рабочую силу, в частности на квалифицированных металлистов разных профессий, счетный, агрономический и т.п. персонал. Одновременно снизился и приток в города лиц из сельских местностей.

Недоучтены были также и организационные мероприятия органов труда, в частности регулирование притока сезонной рабочей силы, прикрепление сезонников непосредственно к хозорганам и проверка состава безработных, состоявших на учете бирж труда, давшая только в феврале - апреле отчетного года отсев безработных с бирж труда в числе около 40-50 тыс.

Данные динамики безработицы показывают, что в основном ее рост шел за счет общего роста всего трудоспособного населения страны и аграрного перенаселения. Как видно из приведенных выше данных, состав безработных за отчетный год резко изменился за счет увеличения числа лиц, не работавших по найму. Удельный вес этой категории безработных в общем числе всех безработных поднялся с.25,6% на 1 октября 1928 г. до 33,5% на 1 октября 1929 г. В абсолютных цифрах данная группа безработных за время с октября 1928 г. по октябрь 1929 г. дает рост на 67,1 тыс., или на 19,2%, в то время как группа безработных, работавших по найму, наоборот, дает снижение за этот же период на 190,1 тыс., или на 18,7%.

Категория безработных, не работавших ранее по найму, состоит почти исключительно из неквалифицированной рабочей силы, причем 67,8% из этой категории падает на подростков, 70,8% - на женщин. За 1928/29 г. увеличение числа безработных подростков составило 21%. При этом удельный вес подростков в общем числе безработных поднялся с 17,6% на 1 октября 1928 г. до 23,4% на 1 октября 1929 г. Рост женской безработицы значительно обгоняет рост безработицы среди мужчин. В то время как среднегодовой рост за 1928/29 г. среди мужчин составил 3,3%, среди женщин он составил 19%. Если же сопоставить данные на 1 октября 1928 г. и 1 октября 1929 г., то оказывается, что безработица среди мужчин за этот период дает снижение на 24,3%, а среди женщин, наоборот, дает рост на 7,6%. Удельный вес безработицы среди женщин с 47% на 1 октября 1928 г. повысился до 56% на 1 октября 1929 г.

Из материалов к отчету правительства СССР за 1928/29 г.

ПОБЕДА!

Пролетариат СССР в союзе с трудящимся крестьянством под руководством ВКП(б), разбивая классовых врагов и их подголосков, в ожесточенной борьбе за социализм добились полной ликвидации безработицы в СССР.

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