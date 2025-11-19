Прогулки по Москве, ч. 73. Московская осень

Пройдемся по осенней Москве «Золотая осень. Праздник урожая» на Манежной площади. «Золотая осень. Праздник урожая» на Манежной площади. Фото: Виталий Коршун.

Москва, Ботанический сад. Золотая осень в Царицынском парке Золотая осень в Царицынском парке Патриаршие пруды. Осень в Перово. Осень в Перово. Фото: Дмитрий Хавалджи Осенние трамвайчики в Сокольниках.

Осенние трамвайчики в Сокольниках. Парк Хуамин от Татьяны Тимохиной Парк Хуамин от Татьяны Тимохиной Осень в парке Хуамин. Осень в парке Хуамин. Фото: Сергей Перемышленников Ботанический сад им. Цицина. Ботанический сад им. Цицина. Фото: Анастасия Фомина Тропарёвский лесопарк. Тропарёвский лесопарк. Фото: Алексей Круцких Осень в саду им. Баумана. Осень в саду им. Баумана. Фото: Яна Милехина Осень около МЦК Нижегородская Осень около МЦК Нижегородская. Фото: Татьяна Тимофеева Осень в парке Яуза, в сквере по Олонецкому проезду. Осень в парке Яуза, в сквере по Олонецкому проезду. Лосиная биостанция - НП Лосиный Остров Лосиная биостанция - НП Лосиный Остров Золотая осень в Нескучном саду. Золотая осень в Нескучном саду. Фото: Светлана Шведова Золотая осень в парке-усадьбе Михалково Золотая осень в парке-усадьбе Михалково. Фото: Елена Сенюшкина Яркая осень в Измайловском кремле. Яркая осень в Измайловском кремле. Фото: Tanya Makarevskaya Осень в Ботаническом саду имени Цицина Осень в Ботаническом саду имени ЦицинаФото: Игорь Костин Осень в Тимирязевском парке. Осень в Тимирязевском парке. Золотая осень на ВДНХ Золотая осень на ВДНХ. Фото: Влада Малина

Ну и напоследок фото из моего сада

