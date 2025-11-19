Прогулки по Москве, ч. 73. Московская осень

Пройдемся по осенней Москве«Золотая осень. Праздник урожая» на Манежной площади.«Золотая осень. Праздник урожая» на Манежной площади. Фото: Виталий Коршун.
Москва, Ботанический сад.Золотая осень в Царицынском паркеЗолотая осень в Царицынском паркеПатриаршие пруды.Осень в Перово.Осень в Перово. Фото: Дмитрий ХавалджиОсенние трамвайчики в Сокольниках.
Осенние трамвайчики в Сокольниках.Парк Хуамин от Татьяны ТимохинойПарк Хуамин от Татьяны ТимохинойОсень в парке Хуамин.Осень в парке Хуамин. Фото: Сергей ПеремышленниковБотанический сад им. Цицина.Ботанический сад им. Цицина. Фото: Анастасия ФоминаТропарёвский лесопарк.Тропарёвский лесопарк. Фото: Алексей КруцкихОсень в саду им. Баумана. Осень в саду им. Баумана. Фото: Яна МилехинаОсень около МЦК НижегородскаяОсень около МЦК Нижегородская. Фото: Татьяна ТимофееваОсень в парке Яуза, в сквере по Олонецкому проезду.Осень в парке Яуза, в сквере по Олонецкому проезду.Лосиная биостанция - НП Лосиный ОстровЛосиная биостанция - НП Лосиный ОстровЗолотая осень в Нескучном саду.Золотая осень в Нескучном саду. Фото: Светлана ШведоваЗолотая осень в парке-усадьбе МихалковоЗолотая осень в парке-усадьбе Михалково. Фото: Елена СенюшкинаЯркая осень в Измайловском кремле.Яркая осень в Измайловском кремле. Фото: Tanya MakarevskayaОсень в Ботаническом саду имени ЦицинаОсень в Ботаническом саду имени ЦицинаФото: Игорь КостинОсень в Тимирязевском парке.Осень в Тимирязевском парке.Золотая осень на ВДНХ Золотая осень на ВДНХ. Фото: Влада Малина
Ну и напоследок фото из моего сада
