Американская пропаганда. Нападение и оккупация СССР в 1950-1955 годах

В выпуске журнала Collier's за 27 октября 1951 года 132 страницы. Все они посвящены тому, как будет идти Третья мировая война, которая закончится неизбежной победой «сил добра» (Запад) и столь же неизбежным поражением «сил зла» (Россия). Обратите внимание на карту разделения СССР – и соотнесите ее с современной Россией…

29 августа 1949 года Советский Союз испытал собственную атомную бомбу. 3 сентября 1949 года самолет метеорологической разведки армии США взял пробы воздуха в районе Камчатки, в которых были обнаружены изотопы. И тогда ощущавшие себя «глобальными хозяевами» финансовые элиты с ужасом поняли, что отныне в новорожденном «ядерном клубе» они уже не одиноки. Хотя, у Советского Союза на тот момент не было надежных носителей, способных доставить ядерные заряды на территорию Америки, им стало как-то неуютно.

Осознание ужаса «правящая элита» излила на страницах самого популярного еженедельного иллюстрированного американский журнала начала ХХ века Collier’s - основанного Питером Кольером (Peter Fenelon Collier) и выходившего в свет с 1888 по 1957 гг.

5 августа 1950 года Colliier's вышел с ядерным грибом на обложке. Ядерный гриб красовался над Нью-Йорком. А главная статья номера носила красноречивое название «Хиросима, США. Мы ничего с этим не можем с этим поделать?». На нескольких полосах журнала описывались последствия ядерного взрыва для Нью-Йорка, а затем давались полезные советы — как уцелеть во время атомной бомбардировки.

Уничтожив в 1945 году этого два мирных города в Японии, чтобы продемонстрировать свою мощь прежде всего Советскому Союзу, в Соединенных Штатах прекрасно понимали, о чем идет и речь: Через год США все же собрались с духом и решили дать жесткий ответный бой. Так все 132 страницы нового номера за 27 октября 1951 года оказались посвящены изложению сценария гипотетической Третьей Мировой войны. Название статьи «Оценка Войны, которую мы не хотим. Воображаемое поражение и оккупация России, 1952-60 гг.» (Preview of the War We Do Not Want). Каким бы «воображаемым» ни был этот сценарий, выпуск носил явный пропагандистский характер. Более того, на создание художественного изложения не поскупились. К созданию сценария было подключено правительство США, а к его написанию приложили руку двадцать известных тогда писателей и сенаторов. Статья состояла из 24 частей.

Проект был разработан при непосредственном участии редактора Корнелиуса Райана под завесой секретности. Война, в которой Организация Объединенных Наций – под чутким руководством США, как и в начавшейся тогда войне в Корее – одерживает победу над Советским Союзом, проходит с 1952 по 1955 годы. Ядерное оружие широко используются, но уже без описания апокалиптических эффектов, предусмотренных в других сценариях.

По сценарию, советские войска с союзниками входят в Югославию в мае 1952 для поддержки восстания, организованного агентами Коминтерна («Операция Гоголь-моголь», стр. 6-13 и Описание основных событий Третьей Мировой, стр.14-16). После того, как СССР отказываются освободить Югославию, Соединенные Штаты и ООН объявляют агрессорам войну (Нежелаемая война, стр. 17): Обложка журнала Colliers

США используют атомные бомбы против советских стратегических промышленных комплексов. Советские войска переходят к ответному вторжению в Германию, на Ближний Восток, и на Аляску. Американские войска отступают по всем фронтам, эвакуируясь из Кореи и Японии («Третья мировая», Robert E. Sherwood, стр. 18).

По Лондону, Детройту, Нью-Йорку и Хэнфорду наносятся ядерные удары. На следующий год СССР наносит второй удар по городам США. Тем не менее, американцы несут небольшие потери, умело выстроив гражданскую оборону. Совместно с силами ООН им удаётся повсеместно сдержать вторжение советских войск. 22 июля B- 36s наносят Ядерный удар по Москве (Edward R. Murrow, стр. 19): Реакция не заставила себя долго ждать - бомба сброшена на Москву

В ответ СССР наносит ядерный удар по Вашингтону (Hal Boyle, стр. 20-21): Вашингтон после коварного удара русских

США разворачивают психологическую войну, подчеркивая, что совместно с ООН борется за освобождение русского народа, и оказывает поддержку партизанским силам в Восточной Европе (Как велась война, Hanson W. Baldwin, стр. 22-28).

Силами 10000 отчаянных десантников США, называющих себя «самоубийцами/камикадзе» уничтожены последние оставшиеся советских ядерных арсеналы в Уральских горах (Я видел их парашюты на Урале, Lowell Thomas, стр. 29-31): Бравые американские десантники высаживаются в Сибири, чтобы уничтожить остатки ядерного оружия и освободить несчастных зеков

Советские войска окружены в Югославии бойцами сопротивления. В 1954 году Лаврентий Берия становится новым советским правителем; а Сталин таинственным образом умирает. Восстания происходят по всему Советскому Союзу и странам-сателлитам. Силы ООН гонят Красную Армию назад по всей Европе, и к концу года достигают Варшавы и украинской границы. СССР изгоняют из Турции, ООН захватывают Крым: Захваченный в Сааре советский генерал - сын Сталина Василий - рассказывает об исчезновении отца и капитулирует перед силами доблестных освободителей.

Владивосток захватывают американские морские пехотинцы: Американский юмор. Бравый Джи-Ай говорит русскому пленному – «ну, что ты можешь сказать себе в утешение: у вас там на Юге кого-то линчуют?»

На следующий год прекращаются военных действия, и Советский Союз погружается в хаос внутренних восстаний. ООН оккупирует Советский Союз силами Временного Командования Организации Объединенных Наций (UNITOC) (Долгожданная свобода, Arthur Koestler, стр.32-33): Советские зеки - не пальцем деланные. Не дожидаются доблестных освободителей, а освобождаются сами и провозглашают свою республику. Демократическую, разумеется

О послевоенном времени вещают редакторы Christian Science Monitor, говоря о возрождении религии (Мы снова верим в Бога!, Oksana Kasenkina, стр. 34). Так же происходит долгожданное освобождение женщин от клятых коммунистов (Женщины России, Marguerite Higgins, стр. 35).

В середину материала помещён основной идеологический материал - «Новая Россия избавляется от рублей» (Stuart Chase, стр. 36)

Дальше начинается настоящий пир духа, демократии и всяческих свобод: Свободные люди за работой (Walter Reuther, стр. 37); Занавес поднимается (J.B. Priestley, стр. 38); Свободная пресса! (Erwin Canham, стр. 39); писатель Вальтер Винчел описывает Москву, (стр.39); Свобода мыслей, свобода слов (Allan Nevins, стр. 40): В России начинается тем временем новая жизнь. Свободная и демократическая. Та самая, о которой русские мечтали веками (о чем еще русским мечтать-то, в самом деле?)

Апофезом демократии становится Московская Олипиада (Red Smith, стр. 41): Наконец Россия становится в достаточной мере демократической. И Москва удостаивается чести принять Олимпиаду

Затем, для закрытки сюжета вводят Фазы Филадельфии (Philip Wylie, стр. 42-43); Проблемы в Туавити, (John Savage, стр. 44-45); Настоящее (Kathryn Morgan-Ryan, стр. 46-82).

А вот «Возрождение России» описала сенатор Margaret Chase Smith, на целых на шести страницах (83-99).

На целых семи страницах описывается новый план Маршалла, от которого дремучий Сталин отказался в реальности «Чудо американского производства» (проф. Harry Schwartz на стр. 100-117 подтвердил поговорку: «у кого что болит, тот о том и говорит).

А закачивается все лубочными «Московскими зарисовками» (Howard Brodie, стр. 118-132). Что бы не было уж совсем приторно, любви с американскими вояками у туземных женщин не особенно выходит. Что взять с азиаток, дикари-с!

Специальный выпуск ярко оформленного Collier увеличил тираж с 3400000 до 3900000 экземпляров. Потратив $ 40 000 на оплату статей, Кольер получил в два раза больше от своей стандратной рекламы. Сколько редакции выплатил госдеп – не известно.

Вероятно, этой сказкой вдохновился полубезумный, но не в меру хвастливый раввин Рабинович, изложивший планы иудаистов на Третью Мировую в Будапеште в 1952 году. Судя во временному периоду, приступ «воинствующей богоизбранности» у еврейского нациста случился аккурат после прочтения Collier’s. Впрочем, основания у него были – достаточно вспомнить, что ещё один «еврейский пророк» Бернард Барух был «отцом Манхэттенского проекта». По сути, он тогда и выступал заказчиком этой нетленки от имени «мирового правительства», где уже наверняка расписали себе должности. Во всяком случае, планы по его созданию настойчиво озвучивались уже в 1946 году:

«Международное правительство, чтобы иметь возможность для сохранения мира, единолично должно обладать атомными бомбами, предприятиями по их производству, военно-воздушными силами, боевыми кораблями — и в целом всем необходимым для обеспечения собственной неодолимости. Его атомный штаб, его авиационные эскадрильи, экипажи боевых кораблей и пехотные полки должны состоять из представителей различных стран; в любой части и подразделении крупнее роты не должно быть никакой возможности для возникновения националистических настроений. Каждый член международных вооруженных сил должен быть воспитан в духе преданности международному правительству.

Международная власть должна обладать монополией на уран, а также на любое другое сырье, которое можно будет в перспективе использовать для создания атомных бомб. Она должна иметь многочисленную армию инспекторов, обладающих правом без предупреждения посещать любое предприятие. Любую попытку помешать им или воспрепятствовать их работе следует рассматривать как повод к войне. Они должны быть оснащены самолетами, дающими им возможность обнаруживать секретные заводы, создаваемые в удаленных районах — как возле полюса, так и посреди огромных пустынь» (цит. по Грегг Геркен, «Братство бомбы. Подробная и захватывающая история создания оружия массового поражения», АСТ, Харвест, Астрель , 2008)

Как такое щедрое предложение, высказанное Б.Барухом с трибуны ООН в 1946 году, посмел затягивать рассматривать, а в 1948 году и коварно отвергнуть кровавый тиран Сталин (за год до этого – в 1947 году - отказавшийся от долларизации советской экономики), а СССР к тому же еще и создал собственную атомную бомбу, до сих пор не могут ему простить товарищи троцкисты и господа либералы.

Но, как мы видим, свои неизжитые переживания и сокровенные чаяния они тогда все же излили на страницы богато иллюстрированного журнала…

communitarian.ru