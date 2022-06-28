Герой Советского Союза, не снявший форму НКВД

Под Рузой в Московской области есть дуб, который стал местом гибели для одного из таких солдат — Героя СССР, начальника райотдела НКВД в Рузе Сергея Солнцева.

В Великой Отечественной войне он участвовал всего месяц, но сделал больше, чем некоторые за всю войну.

Начальник разведки и комиссар партизанского отряда Рузского района Московской области, старший лейтенант НКВД, Герой Советского Союза Начальник разведки и комиссар партизанского отряда Рузского района Московской области, старший лейтенант НКВД, Герой Советского Союза

Сергей Солнцев родился в 1906 году, с 1924-го работал на Раменской хлопчатобумажной фабрике. С 1930 года трудился в профсоюзных органах и заведующим отдела кадров фабрики «Красное знамя».

«Про таких говорят — человек без биографии: не был, не состоял, не привлекался», — писал Солнцев про себя.

В 1937 году его след теряется. Но известно, что в 1941-м он уже был лейтенантом НКВД.

«Бабушка рассказывала много. Что было очень много работы перед войной, очень много забрасывали диверсионных групп, поэтому дома его практически не было. Работа была круглосуточная, особенно перед войной», — рассказала внучка Героя СССР, полковник ФСБ в отставке Наталья Солнцева. Если не считать вот этой фотографии 1939 года — это курс по диверсионной подготовке, где учился Солнцев перед войной, — упоминания о герое можно найти в рапортах партизан, которые воевали в тылу немецких частей во время оккупации.

«Я, Загудаев Г.Я., товарища Солнцева узнал в ноябре 1941 года, в партизанском отряде, где он был комиссаром, а я бойцом. Находясь в землянках среди партизан, Сергей Иванович пользовался большой любовью и уважением со стороны бойцов», — говорится в одном из рапортов.

Когда комиссара партизанского отряда не стало, его сыну было 11 лет. Но в его памяти он остался таким же, каким вспоминали Солнцева сослуживцы.

«Папа очень много рассказывал, какой он (Сергей Солнцев — прим. ред.) был. Что запомнилось — никогда не ругал его. Он шалун был вообще-то, конечно, но, говорит, самое ругательное слово было „мерзавец“. „Ну что, мерзавец, что опять сделал?“» — вспоминает Наталья Солнцева.

Сергей Солнцев провоевал среди партизан всего месяц, с октября по ноябрь 1941-го. Когда его дело рассекретили, оказалось, что всего за 30 дней с отрядом из 60 человек он совершил 18 разведывательных вылазок. Усилиями его отряда и по информации, добытой им и его командой, был уничтожен немецкий штаб, более 500 солдат оккупантов и офицеров рейха, уничтожена артиллерия, подвозы с продуктами и боеприпасами. Также при участии разведчика подпольно издавалась газета «На боевом посту» и листовки. Солнцев сорвал отправку в германское рабство советских юношей и девушек, систематически перехватывал обозы с провиантом и оружием.

«Он ходил всегда в форме офицера НКВД. Его сотрудники предлагали ему: „Сергей Иваныч, надели бы ватник, чтобы не выделяться“. Но у него было такое выражение, партизаны рассказывали: „Не вы мне эту форму надели, не вам снимать“. Как я есть офицер, так и буду в ней воевать“. И вот когда он попал в плен будучи в этой форме, ему досталось по полной схеме», — говорит внучка.

Из выдержек архивных документов НКВД можно узнать, что немцы подвергли товарища Солнцева пыткам, отрубили ему два пальца на левой руке, прокололи штыком левую ногу, обжигали огнем пальцы рук и ног, скальпировали череп. Он не выдал известные ему военные и государственные тайны, погибнув смертью героя. После казни тело было повешено на дерево «Папа рассказывал, что черный он был, потому что был предан земле. Я, говорит, испугался, ему было всего 12 лет. Испугался — убежал, но потом в личном деле я видела эти фотографии. Конечно, не дай бог никому принять такую смерть», — рассказала Наталья Солнцева.

Он просто и коротко сообщал о себе из Звенигорода 3 ноября 1941 года, не предполагая, что эти строки окажутся последними: «…Ещё раз привет, моя милая Маруся и сыночек Женя. Оказался проездом в Звенигороде по делам службы и посылаю тебе 1400 руб. для расходов.



Жив и здоров. Того и вам желаю. Не скучай. Как говорят, судьба опять заставила нас быть врозь. Всё, что было в квартире и отделе, пришлось оставить в Рузе при отступлении 24 октября. Живу сейчас в лесу, где – потом увидимся, расскажу…»



В этот день, 3 ноября, Солнцев в очередной раз перешёл линию фронта. Это было уже обычное для него рискованное дело, привыкнуть к которому было невозможно.



Но он привык к другому: к слову «надо». Таков был приказ его собственного сердца, а ссылка в письме на судьбу – лишь для успокоения жены…

Партизанский отряд Рузского района.



Подтянутый офицер в форме со «шпалой» в каждой петлице, Солнцев успевал и добытые новые разведданные обобщить, и все отрядные дела выполнить, а ещё находил время и с местными жителями побеседовать, обнадёжить их. Придя 3 ноября 1941 года в Звенигород, Сергей Иванович, кроме посланного домой в Раменское письма, доставил через фронт очень важные разведывательные новости.



Лейтенант госбезопасности Сергей Иванович Солнцев направил начальнику Управления НКВД по Москве и Московской области Михаилу Ивановичу Журавлёву рапорт, доложив руководителю органов внутренних дел столичного региона о начавшем действовать в Рузском районе с 25 октября партизанском отряде под командованием капитана пограничных войск Гайдукова. Сергей Иванович проинформировал начальника УНКВД, что партизаны находятся в ранее намеченных базах, в отряде – партийный и советский актив района, труженики местных предприятий и работники органов внутренних дел. Руководитель разведки партизанского отряда сообщил также, что на прилегающей к этим дорогам территории гитлеровцы сосредоточили до 50 тысяч солдат пехотных, артиллерийских и танковых частей. Расположившиеся в жилых домах деревень оккупанты днём охранения не выставляли, а ночью организовывали патрулирование танками. В партизанском сообщении указывалось, что информация о неприятеле также была передана командованию наших регулярных частей, воевавших на этом фронтовом участке.



В свою очередь руководство УНКВД, ссылаясь на это донесение, немедленно проинформировало командованию Западного фронта о сосредоточении неприятельских сил вдоль основных дорог района: Руза – Михайловское, Волоколамское шоссе – деревни Ракитино и Рубышкино, Звенигородское шоссе – деревни Кривошеино и Опальшино.



Проанализировав полученную информацию, советское армейское командование особое значение придало выясненным партизанской разведкой точным сведениям о том, что штабные структуры неприятеля расположились в районном центре Руза и в деревне Вишенки. Через непродолжительное время была подготовлена крупная боевая операция: два батальона 144-й стрелковой дивизии вместе с группой рузских партизан совершили стремительный налёт на Вишенки и полностью уничтожили обосновавшихся там вражеских стратегов — штаб одной из частей 87-й пехотной дивизии вермахта.



Сотрудник госбезопасности Сергей Солнцев, который с 25 октября 1941 года был комиссаром и начальником разведки Рузского партизанского отряда, участвовал в ряде успешных боевых действий. К середине последнего осеннего месяца сорок первого руководимые Сергеем Ивановичем разведчики добыли ценные сведения о сосредоточении оккупантов и их дальнейших планах наступления на Москву, и эта важная информация, своевременно переданная в штаб 144-й стрелковой дивизии, помогла красноармейцам дать новый отпор врагу. К слову, уточнить намерения гитлеровцев штабисты той же 144-й стрелковой дивизии смогли после того, как 13 ноября партизаны взяли в плен солдата 2-го батальона 187-го полка 87-й пехотной дивизии Фрица Хельбиха, а затем сумели через линию фронта переправить фашиста-«языка» красноармейскому командованию.



Сергей Иванович Солнцев со знаками различия сержанта госбезопасности, что условно соответствовало армейскому лейтенанту.



В очередную разведывательно-наступательную вылазку возглавляемая Солнцевым большая группа его боевых товарищей отправилась всего через день после пленения солдата-германца Хельбиха. Кроме 80 партизан, на задание были посланы 10 конников разведывательной группы 5-й армии. Устроив засаду на дороге Голосово — Редькино, участники рейда напали на неприятельскую колонну.



Завязался тяжёлый бой, и в критический момент разгоревшегося сражения, когда гитлеровцы усилили натиск на один из флангов партизанского рейдового отряда, кадровый офицер госбезопасности Солнцев проявил твёрдость духа и решительность. Организовав контратаку, отважный комиссар внёс перелом в ход боя и в итоге обеспечил успешное выполнение трудной боевой задачи. Гитлеровская колонна была разгромлена, и рузские партизаны и красноармейцы-конники захватили вражеское вооружение и другие военные трофеи.

Держа в постоянном напряжении оккупантов, часть их сил партизаны-рузаки отвлекали на себя и тем самым способствовали более свободному тактическому и стратегическому маневрированию регулярных красноармейских подразделений. Подчинённые уважали своего партизанского комиссара за то, что он самоотверженно вёл их за собой, проявляя личное мужество и смелость, демонстрировал непоколебимую веру в грядущую победу над немецко-фашистскими захватчиками и вселял уверенность в бойцов отряда в самых трудных ситуациях. А еще любили Сергея Ивановича за его непоказную общительность, душевность, отзывчивость и доброту.



Двадцатого ноября близ деревни Андреевское Рузского района, обороняясь от нагрянувшего к расположению партизан крупного карательного отряда, комиссар Солнцев и его подопечные превратили в неприступную крепость одну из землянок. Однако, когда стали иссякать боеприпасы, раненый Сергей Иванович попросил зарядить ему револьвер и приказал подчинённым, с которыми отбил очередную неприятельскую атаку, отходить подальше в лес.



Партизаны, не сумев переубедить комиссара, вынуждены были повиноваться. А сам Солнцев, получивший тяжёлое ранение, ещё продержался какое-то время в своём партизанском бастионе, пока совершенно обессилевшим не попал в руки карателей.

О том, где попал в плен партизанский комиссар, ведутся споры. По официальной версии, во время неравного боя с оккупантами у деревни Андреевское у комиссара кончились патроны, он получил ранение и приказал своим оставить его. По другим данным, фашисты устроили засаду у землянки партизан у озера Глубокое.

В плен Солнцева брала команда, состоявшая из одного взвода 187-го разведывательного батальона 87-й немецкой пехотной дивизии. После пленения разведчика подвергли зверским пыткам. Из спецсообщения в Наркомат внутренних дел: «...Осмотром трупа установлено, что череп снесен до половины, правое ухо отрезано, на правой руке срублены два пальца, левая нога пробита штыком, в груди имеется пять пулевых ран, руки и ноги закопчены».

Сегодня дуб под Рузой, где была казнь, — место памяти. Вся эта история больше напоминает сценарий фильма, если бы не архивы ФСБ и семья героя.

Звание Героя Советского Союза комиссару Солнцеву было присвоено посмертно 11 марта 1942 года. На месте гибели партизана Сергею Солнцеву установлен бюст.

https://360tv.ru/news/tekst/chelovek-bez-biografii-istorija-...

https://vm.ru/society/503214-umer-no-ne-predal

https://www.dynamo.su/news/31420/