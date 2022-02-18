Вечер перестает быть томным: Россия пошла в атаку на США

После несостоявшегося "вторжения" России на Украину, о котором на весь мир раструбил Вашингтон и Лондон, истерика на берегах Потомака и на туманном Альбионе чуть стихла. Но оказывается - это было временным явлением. Точнее кратковременным. Потому что Кремль сегодня решил насыпать перца под хвост вашингтонскому обкому.

Во-первых, сегодня Россия выслала заместителя посла США Гормана:

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

"Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — сообщил он.

В дипломатическую войну можно играть вдвоем, ага. К тому же проигравшей в ней всегда будет только 1 сторона - США, так как именно она лишается ключевых звеньев, которые отвечали за тесные связи с компрадорами, работающими против нашей страны. Нет звена - проплаченная оппозиция и скрытые внутренние враги лишаются связи, координации и поддержки. Шах и мат, США.

Но и это еще не всё. Высылка заместителя посла США попахивает разрывом отношений с Вашингтоном. Что как бы намекает...

Ну а самое интересное - во-вторых.

Во-вторых, МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности:

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел.

"Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности", — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — следует из текста."

Допрыгались со своим "вторжением" карапузики! Не зря позавчера Шойгу в Дамаск летал, ох не зря. В Сирии приземлился не только наш Министр Обороны, но и стратеги Ту-22, и МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми Кинжалами. Уже очень скоро янкесам придется позорно бежать из Сирии и Ирака как ранее они сбежали из Афганистана.

Признание республик Донбасса лежит на столе у нашего президента. Осталось лишь его подписать, если чё... И сразу у нас руки развязаны. Полностью!

Американцам при очень плохой игре остается снова нагнетать, трубя о новой дате "вторжения" России. Они уже ее столько раз назначали, что весь мир со счета сбился. Клоуны, такие клоуны... С Байденом во главе.) Единственное, о чем вашингтонский обком в своей истерике забыл, так это о том, что Историю пишут Победители. Поэтому все их сегодняшние слова в наш адрес - пустое.

В общем и целом красивая Игра получилась!

Си дали время спокойно провести Олимпиаду. Выдержали западную информационную атаку о "неминуемом вторжении" России на Украину. За закрытыми дверями поговорили по душам) с мировыми лидерами. Злорадно понаблюдали за тем, как из Киева сбежали все западные посольства. Ну а теперь время пришло. Так что звиняй, дядя Сэм, будем выкидывать тебя за океан теми силами и средствами, которые выберет наш Верховный Главнокомандующий. Не обращая внимания на истерики из-за Лужи.

Всё идет строго по нашему плану! Как и сказал на пресс-конференции Путин.

Враг будет разбит! Победа будет за нами!

PS: Конечно же сейчас всем тревожно, так как крыса, загнанная в угол, крайне опасна. Однако если вопрос с ней окончательно не решить, то еще очень долгое время она нам будет гадить по-крупному. И неизвестно куда в будущем кривая выведет... Зато сегодня мы точно готовы дать бой и победить!

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