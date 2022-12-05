Как советский летчик Петр Дымченко вступил в неравную схватку с 15 немецкими истребителями. Чем закончился бой?

Жизнь Петра Дымченко, как две капли воды была похожа на жизнь его сверстников. Правда, не все из них стали Героями Советского Союза и отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Родился Петр Дымченко 8 декабря 1917 года в хуторе Новокиевка Славяносербского уезда Екатеринославской губернии Украинской народной республики (ныне Краснодонский района Луганской области).
После окончания семилетки и школы ФЗУ работал токарем-инструментальщиком на заводе.
В 1939 году закончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. В том же году стал членом ВКП(б).
Боевой Путь Петра Дымченко
На фронт Великой Отечественной войны Петр попал в декабре 1941 года. Сначала воевал на Северо-западном фронте. В середине июня 1942 года, как раз накануне начала Сталинградской битвы, был переброшен на Юго-западный фронт.
В это время немцы неистово рвались к Сталинграду, зачастую имея на земле и в воздухе большое численное преимущество.
659-й истребительный полк, где лейтенант Петр Дымченко занимал должность заместителя командира 1-ой эскадрильи, охранял подступы к переправе через реку Дон. Там советские войска расширяли плацдарм для своего наступления.
Последний бой Петра Дымченко
10 ноября 1942 года лейтенант Петр Дымченко вылетел на боевое задание, в ходе которого ему предстояло осуществлять патрулирование на заданной территории. Ведомым был сержант Фролов.
Перед самым подлетом к переправе летчики обнаружили два бомбардировщика Ю-88, которые при виде советских самолетов тут же развернулись и попытались скрыться. Осуществляя преследование противника, наши летчики встретили 15 истребителей Ме-109.
Завязался неравный бой, в ходе которого гитлеровцам удалось отсечь сержанта Фролова.
Петр Дымченко, искусно маневрируя, тут же сбил один самолет неприятеля. А следом и второй.
Несмотря на превосходящие силы противника, лейтенанту Дымченко удалось сбить и третий самолет, на этот раз уже в лобовой атаке.
А когда и четвертый самолет хваленых немецких-асов загорелся и стал пикировать к земле, на самолет Петра Дымченко была осуществлена групповая атака, в ходе которой самолет нашего летчика загорелся. Петр Дымченко погиб, но не допустил немцев к переправе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.02.1943 года за отличное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Петру Леонтьевичу Дымченко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Петра Дымченко названа улица в городе-герое Волгограде.
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