Сел бы Сталин на стул Гитлера или нет

Снимок Черчилля перед стулом из рейхсканцелярии Гитлера видели многое. Мне посчастливилось найти второе фото, гораздо менее известное. С тем же стулом и тем же наследником герцогов Мальборо. Гораздо более неприглядное.

Победное лето сорок пятого. Союзники осматривают руины рейхсканцелярии. Люди известные, хорошо виден рядом с британским лисом наш генерал Иван Суслопаров.

На тот момент он возглавлял нашу военную миссию при французских штабах. Кстати, именно он от Советского Союза подписал первую капитуляцию Германии. Да, потом сыграла политика, пришлось капитуляцию переподписывать, чтобы не давать союзникам лишних козырей. Но первую подпись над сдавшимися врагами поставил именно он.

Кто-то из союзных командиров в шутку предложил Черчиллю на стул Гитлера присесть. Почувствовать себя на мгновение в шкуре фюрера. Любопытно, что бы ответил на такое предложение, например, товарищ Сталин, ведь он в те дни тоже был в Берлине. Оставим на минутку мистера Черчилля в задумчивости. Как-то пришлось мне убить пару часов в Москве перед встречей. Оказался поблизости хороший книжный магазин. Не удержался купил две книжки британского лиса.

Одна – воспоминания Черчилля о его ранних годах. Как он бежал из концлагеря в Оранжевой республике, как играл в офицерское поло в Индии. Как рубали местных при Омдурмане.

Вторая – гораздо любопытнее, «Мои великие современники». Это набор статей о выдающихся политиках двадцатых и тридцатых годов. Из наших там есть Троцкий и Савенков, но почему-то нет Сталина.

Что странно, книжка-то вышла в 1937 году. Трудно не заметить на политическом небосклоне эдакую малость как партия большевиков.

Но Сталина в книжке британского премьера нет. Зато есть Гитлер.

Статейка про фюрера небольшая, но я крайне рекомендую её прямо в школьный учебник. Чтобы не было никаких сомнений как «цивилизованная Европа» относилась к фашизму. С пониманием относилась. Не верите?

Что ж, пока Черчилль задумался над стулом Гитлера давайте дадим наследнику герцогов Мальборо слово. И ещё одно – на дворе 1937 год. Вовсю бушуют сражения против фашистов в Испании. Уже заработали концлагеря для коммунистов и евреев в Германии. Обмануться-то трудно.

Слово Черчиллю:

«Невозможно составить справедливое суждение о человеке столь значительном, как Адольф Гитлер, до тех пор, пока мы не увидим до конца все, что он сумел совершить. Хотя никакие политические свершения не могут оправдать дурных поступков, в истории можно найти немало примеров выдающихся личностей, пришедших к власти, пользуясь суровыми, мрачными, подчас даже пугающими мерами.

Тем не менее, если рассматривать их жизненный путь в целом, нельзя не признать, что они были великими людьми, а их жизнь обогатила историю человечества. Может быть, Гитлер из их числа?»

Подождите. У Черчилля Гитлер предстаёт значительным, быть может даже великим? Сэр Уинстон упорно не замечает фашизма? В 1937 году?

Да, Черчилль уже намекает про возможную мировую бойню. Но тут же оговаривается:

«Мы еще не можем сказать, станет ли Гитлер тем, кто… войдет в историю как тот, кто возвратил немцам честь и душевный покой, вернул великую немецкую нацию в семью европейских народов сильной, безмятежной и миролюбивой».

Миролюбивый Гитлер, угу, записали. Черчилль пишет высоким стилем, как поэт. Фюрер у него «сын гнева и печали империи». Гитлер не виноват, он дитя унижения, которому подвергли Германию в Первую Мировую. Невинная жертва, что там.

Дальше Черчилль откровенно хвалит экономические успехи Гитлера. Да и восстановление армии весьма впечатляет.

Кстати и тут Черчилль в полемическом задоре, обвиняя Штаты, проговаривается. Да-да, кто же финансировал эти экономические успехи Гитлера? Страна же после Империалистической была опутана долгами и репарациями.

Ну-ка, кто же давал Гитлеру деньги на промышленность и армию? Читаем:

«Несмотря на то, что союзники выжали из Германии приблизительно тысячу миллионов фунтов в денежном эквиваленте, в то же самое время Соединенные Штаты и Великобритания, хотя доля последней была сравнительно невелика, предоставили Германии более двух тысяч миллионов».

Красиво? Черчилль пишет, что военные приготовления Германии были очевидны всем. И то, что запрещённый Генштаб работал под маской промышленного министерства. И что военные заводы строились почти открыто. Но все смотрели сквозь пальцы.

Как и на откровенно людоедскую идеологию фашизма. Да нет, Черчилль откровенно восхищается успехами фашистов в «завоевании душ»:

«Гитлер шаг за шагом завоевывал души немцев. Путь, который он проделал, не может не вызывать восхищения смелостью, настойчивостью и неукротимой энергией».

Не мог же Черчилль не понимать к чему призывают фашисты? Понимал прекрасно. Больше того, он и главный труд Гитлера вполне читал:

«Достаточно открыть книгу Гитлера «Майн Кампф», чтобы убедиться, что французы - далеко не единственная нация, на которую может быть направлена возрожденная военная машина Германии».

Это он так скромно о призывах окончательно решить еврейский вопрос. Поистине, политик может красиво обернуть словами любое преступление.

Нет, Черчилль вполне замечает преступления нацизма, их невозможно не заметить. Но при этом не перестаёт восхищаться Гитлером. Как такое возможно?

«Рядом с военными полигонами и грандиозными аэродромами на германской земле вырастают концентрационные лагеря. В них тысячи немцев, раздавленные неодолимой мощью тоталитарного государства, подвергаются самым гнусным издевательствам и запугиваниям. Ненависть к евреям вполне логично привела лидеров нацизма к атаке на исторические корни христианства».

Знаете, что пишет Черчилль в заключительной части? После признания ужасающей военной машины, после признания концлагерей и уничтожения людей только за национальность родителей. Судите сами:

«Те, кто лично встречался с Гитлером на политической или просто деловой почве, видели перед собой исключительно компетентного, спокойного, хорошо информированного государственного функционера с приятными манерами и обезоруживающей улыбкой, и почти все они прониклись его тонким обаянием. Гитлер определенно не производит впечатление человека, ослепленного властью».

Душка, просто душка. Напомню, это 1937 год. Советский Союз уже год как сражается против фашистов в Испании. Намерения-то предельно ясны. Но нет, компетентный функционер с приятными манерами. Тьфу!

Мы же про стульчик Гитлера, не забыли? Вот, стоял бы перед ним товарищ Сталин. Дёрнулась бы нога присесть на гитлеровскую подушку?

Ну извольте, год 1924-й. Когда никакого фюрера германской нации и близко от Рейхстага нет. Что пишет товарищ Сталин о фашизме? Читаем:

«Неверно, что фашизм есть только боевая организация буржуазии. Фашизм не есть только военно-техническая категория. Фашизм есть боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-демократии…

Фашизм есть неоформленный политический блок этих двух основных организаций, возникший в обстановке послевоенного кризиса империализма и рассчитанный на борьбу с пролетарской революцией».

Предельно чётко. Дело не в германском реванше, не в национализме и не в странных мыслях австрийского художника. Фашизм – объективный инструмент капитала, чтобы уничтожить нашу Революцию. Просто и без затей.

Для Сталина никакой загадки, кто будет выкармливать против нас фашизм, просто нет. И сказано это с гениальной проницательностью в 1924 году! Невероятно!

Едем дальше. В 1928 году товарищ Сталин делает доклад на собрании организации в Ленинграде. И снова предупреждает о фашизме:

«Чтобы подготовить новые войны нужны еще некоторые средства подавления масс в центрах империализма. Нельзя воевать для империализма, не укрепляя империалистический тыл. Нельзя укрепить империалистический тыл, не подавляя рабочих. Для этого и существует фашизм».

Опять же, 1928 год, но товарищ Сталин отчётливо видит прямую связь фашизма и новых войн империализма. Только для того и нужен фашизм, чтобы обеспечить капиталу крепкий тыл против коммунизма. Всё на поверхности же!

А вот доклад съезду в 1934 году. И снова Сталин говорит, что главная цель фашизма – уничтожить, подавить, задушить рабочих:

«Говорят, что на Западе в некоторых государствах уже уничтожен марксизм. Говорят, что его уничтожило будто бы буржуазно-националистическое течение, называемое фашизмом. Это, конечно, пустяки.

Так могут говорить лишь люди, не знающие истории. Марксизм есть научное выражение коренных интересов рабочего класса. Чтобы уничтожить марксизм, надо уничтожить рабочий класс. А уничтожить рабочий класс невозможно.»

И предельно откровенно Сталин говорит о фашизме в докладе на годовщину Октября в 1941 году. Вот послушайте, мог ли такой человек как Сталин залезть на гитлеровскую табуреточку:

«Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира…

По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим…

Вороны, рядящиеся в павлиньи перья... Но как бы вороны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами».

Разительное отличие отзывов о Гитлере, правда же? Как два разных мира, хоть в Великой Отечественной британцы и оказались ненадолго нашими союзниками. Кстати, на втором архивном фото завершение истории тоже показательно. Мистер Черчилль на стул Гитлера таки сел. Быть может, чтобы обдумать хорошенько операцию «Немыслимое» и нападение на Советский Союз уже с атомными бомбами.

Через полгодика, в американском Фуллтоне Черчилль скажет известную речь, опустившую железный занавес поперёк Европы. Полное ощущение, что произносил он её, мысленно всё ещё сидя на том самом обгоревшем стуле Гитлера.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/sel-by-stalin-na-stul-gitlera-ili-net.html