Елка и детские игрушки сто лет назад

На пороге Новый год…На улицах и в магазинах уже вовсю царит новогодняя атмосфера. Кто-то уже нарядил елку, а кому-то еще предстоит украшать главный символ предстоящего праздника. Из закромов, недр коробок и шкафов мы достаем елочные игрушки, бусы, гирлянды, огоньки… И, наверное, у многих из нас есть особенно любимые, памятные елочные игрушки, которыми мы дорожим.

У меня, как я даже показывала, точно такие есть. Мы стараемся развесить их на самые видные, почетные места на елке. Хочется, чтобы эта хрупкая красота радовала глаз как можно дольше и передавалась из поколения в поколение…

В преддверии самого волшебного праздника, приглашаю вас совершить путешествие во времени и отправиться в прошлое: посмотреть, как готовились к новому году сто лет назад. Мы увидим уникальные елочные украшения, детские игрушки и открытки, которые представлены на выставке «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения». Эти фото с выставки в московском музее-заповеднике «Коломенское». Проходила она в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича.



Набор мыла «Мандарины» (игрушка новогодняя) Москва. Т-во Брокаръ и К. Начало ХХ века

Мыло, картон. ЕИХМЗ

Новогодние игрушки на елке.

Германия, Россия, конец ХIХ-начало ХХ века. Частная коллекция МГОМЗ ЕИХМ

Игрушка детская «Лошадка-каталка». Россия,начало ХХ века. Сосна, кожа, волос конский. ГИАХМЗ «Александровская слобода»

Фрагменты игры «Железная дорога».

Европа, начало ХХ века. Металл. Политехнический музей.

Лошадка деревянная на полозьях.

Россия, начало ХХ века. Дерево, покраска. Музей уникальных кукол.







Упаковка кондитерская-обертки от шоколада.

Россия, конец ХIХ-начало ХХ века. ГИАХМЗ «Александровская слобода».





Коробки кондитерские.

Москва. Конец ХIХ-начало ХХ века. Музей шоколада и какао.

Бонбоньерка «Ребенок на горке».

Россия, начало ХХ века. Товарищество Жорж Борман и К. Картон, фарфор. Частная коллекция.

Бонбоньерки (bonbon-конфета) — это маленькие коробочки со сладостями или сувенирами. Внутрь коробочки также вкладывали пожелания. Первоначально в бонбоньерки клали миндаль, покрытый шоколадной глазурью. К концу ХIХ века бонбоньерки были очень распространены и выпускались из картона, жести и текстиля.

Картонажи деревянные.

Россия, конец ХIХ-начало ХХ века. Картон, бумага. Частная коллекция ЕИХМ











Штампованные и клееные картонажи открывающиеся.

Россия, Германия. Конец ХIХ-начало ХХ века. Картон, бумага, частная коллекция ЕИХМ.





Складной фонарик с желатиновой вставкой.

Россия-Германия, конец ХIХ-начало ХХ века. Металл, желатин, частная коллекция











Елочные украшения из ваты, папье-маше, картона, воска, бархата, плюша.

Германия, конец ХIХ-начало ХХ века. Частная коллекция,ЕИХМ.







Собака на колесиках.

Германия, конец ХIХ века. Плюш, металл. Музей уникальных кукол.

Швейная машинка «Зингер». Кукольная.

Россия,начало ХХ века, металл. Музей уникальных кукол.

Коляска кукольная.

Германия, начало ХХ века. Металл, кожа, дерево. Музей уникальных кукол.

Чайно-кофейный набор для кукол.

Россия, конец ХIХ-начало ХХ века. Стекло, заводская роспись ГИАХМЗ «Александровская слобода»

Детский конструктор «Троице-Сергиева лавра».

Россия, начало ХХ века. Дерево, резьба, токарная обработка, роспись. ГИАХМЗ «Александровская слобода».

Игра настольная «Лото».

Россия, начало ХХ века. Бумага, картон, цветная печать. МГОМЗ