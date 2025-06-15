Природа России

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Мы из Советского Союза

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Чарские пески рядом с озером АлёнушкаОзеро Джека Лондона, Магаданская областьОзеро Джека Лондона, Магаданская областьОзеро Джека Лондона, Магаданская областьОзеро Джека Лондона, Магаданская областьОзеро Джека Лондона, Магаданская область
Озеро Каракабак. Алтай
Скальные ножи пика Звездный. Ергаки
Кроноцкий заповедник. Камчатка

Малиновое озеро — алтайское чудо природыОзеро с необычным цветом. 
В Алтайском крае, на границе с Казахстаном, находится уникальное Малиновое озеро. Его вода окрашивается в малиновый оттенок, создавая поразительный природный феномен. Такое явление объясняется высокой минерализацией воды.Солёность выше, чем в морях. 
Малиновое озеро не уступает знаменитому Мёртвому морю. Вода здесь настолько плотная, что человек без труда удерживается на поверхности. Её состав богат сульфатами натрия, магния и кальция.Добыча соли для императрицы. 
О необычном озере знали ещё в XVIII веке. В правление Екатерины II здесь выпаривали соль, которая имела розоватый оттенок. Эту диковинку поставляли ко двору императрицы, поражая иностранных гостей.

Промышленная добыча продолжалась до конца XIX века, но позже была заброшена.Учёные объясняют феномен. 
Окрашивание воды обусловлено особым видом водорослей — дуналиеллой солоноводной. В стрессовых условиях (жара, высокая солёность) она выделяет пигменты, придающие воде красноватый цвет.Лечебное свойства. 
Грязи и минеральная вода озера используются для лечения кожных заболеваний, болезней суставов и дыхательной системы.
Есть ли на Алтае пресные озёра?Алтай — край величественных гор, густых лесов и кристально чистых водоёмов. Здесь встречаются и бурные реки, и зеркальные озёра, спрятанные среди скал. Ландшафты Алтая поражают разнообразием: от заснеженных вершин до плодородных долин. Неудивительно, что этот регион называют «Сибирской Швейцарией».На Алтае есть не только солёные, но и пресные озёра. Одно из самых известных — Телецкое озеро.
Оно не просто пресное, а второе по глубине озеро России. Глубина водоёма достигает 325 метров, а площадь поверхности — более 230 квадратных километров. 
Телецкое озеро питают около 70 рек, а вода в нём настолько чистая, что её можно пить без фильтрации.Южная часть Телецкого озера считается самым тёплым местом в Центральной и Западной Сибири. Даже в суровые зимы оно почти не замерзает — сковывается льдом лишь северная часть, да и то ненадолго. 
Уникальная природа и экологическая ценность этого водоёма были признаны на международном уровне: Телецкое озеро включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть Алтайского заповедника.Ленские столбыПойма реки Миндяк, республика БашкирияРека Ивдель, Сверный Урал, Свердловская областьРассвет на реке Усвяча, Псковская областьЗеяВодопад Джур-ДжурРусское полеГорная ШорияАлтайЧуйский хребет. Республика АлтайВид на Баргузинский хребетКузнецкий АлатауВесна в горах Южного Урала. Урочище Пороги, Челябинская областьБелое море. Кандалакшский заливВасюганские болотаАлтай, река КумирЗакат на Южном УралеКрым, Южная Демерджидорога через перевал Тьюмойнак, АлтайАрхангельская областьЯкутия

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