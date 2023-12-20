В 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

Перед вами фотография ЗРК С-400 «Триумф» на базе тягача Брянского автозавода.

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Этот тягач тянет на себе половину российского вооружения. А ведь сегодня ни «Триумфа», ни супертягача, ни многих других систем, которые называют гордостью российской оборонки, у нашей армии могло и не быть.

Все потому, что предприятия, которые разрабатывали и делали это оружие, в 90-е попали под нож тотальной приватизации. Гигантский ущерб, который она нанесла, сказывается на потенциале российского ВПК до сих пор.

Тогда страна лишилась не только многих заводов, КБ, НИИ, но и массы уникальных технологий. Причем руку к этому приложили не только российские граждане.

В 90-е западные бизнесмены и спецслужбы буквально «охотились» за стратегическими предприятиями нашей оборонки. Доказательства представлены в докладе, который на стол Черномырдина положил Председатель Госкомимущества Владимир Полеванов.

Автор: В. Панченко

Например, американские компании «Боинг» и «Сикорский» стали крупнейшими акционерами вертолетного завода Миля. Siemens получила акции Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок.

Из множества данных глава Госкомимущества сделал вывод: иностранцы пытаются взять под контроль не просто отдельные предприятия, а целые отрасли российской промышленности, преимущественно оборонной.

Вскоре после этого доклада Ельцин уволил Полеванова. Все потому, что тогдашний вице-премьер правительства по вопросам экономической политики Егор Гайдар и его правая рука Анатолий Чубайс, возглавлявший комитет по управлению госимуществом, считали, что экономику России спасет скорейшая передача государственной собственности в частные руки.

В начале 1992-го Гайдар и его команда объявили о готовности начать полномасштабную приватизацию. За короткий срок Ельцину представили план небывалой распродажи: счет шел на тысячи предприятий.

В феврале 1994 Владимир Полеванов, сменивший Чубайса на посту председателя Госкомимущества, подготовил доклад об итогах первого этапа приватизации, и был вызван на аудиенцию к Ельцину.

Из доклада Полеванова:

Автор: В. Панченко

То есть оборонная промышленность России разрушалась целенаправленно и всеми доступными способами. Оборонную промышленность не просто раздавали иностранцам, её буквально растаскивали!

Хаос в ВПК подтверждали и доклады руководителей российских спецслужб.

Под гильотину приватизации шли не какие-то заштатные производства, а лучшие из лучших: Смоленский авиационный завод, Рыбинский моторостроительный, завод «Уралмаш» и др.

В списке ключевых оборонных предприятий, попавших под «раздачу», сотни названий. При этом их специфика и роль в выполнении гособоронзаказов Ельцина, Гайдара и Чубайса беспокоила мало.

Так, в начале 1994-го «приватизаторы» решили пустить с молотка Московский завод «Сапфир», выпускавший уникальные системы наведения для высокоточного оружия. Новых акционеров интересовала только земля завода.

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Самое интересное, что в реестре акционеров числились зарубежные компании. Реальными владельцами «Сапфира» оказались компании, зарегистрированные в офшорной зоне Британских Виргинских островов. То есть секретный российский завод, по сути, стал британским.

Это был не единственный случай, когда российский оборонный завод путем обмана и различных хитрых схем попадал в руки иностранцев. Но власть не обращала внимания на такие случаи.

Или не хотела обращать?

После визита Ельцина в США в феврале 1992-го, американцы стали давать России кредиты, но не просто так. Взамен они требовали от Ельцина разоружения и радикальных экономических реформ, проводить которые предполагалось под наблюдением «компетентных западных экспертов».

Все указы Ельцина о приватизации предварительно согласовывались с этими экспертами, которых в правительственных кабинетах собралось более 30.

Они свободно пользовались всеми базами данных, заранее знали, где, когда и на каких условиях пройдут аукционы по продаже акций госпредприятий, хотя такая информация являлась государственной тайной.

https://imageban.ru/show/2021/12/22/8f2ebf8acbb8b7f71de070ed... Так называемый западный консультант — Андерс Аслунд — агент ЦРУ. Автор :

Так, американцы прибрали к рукам лидеров отечественного двигателестроения: КБ «Авиадвигатель» и завод «Пермские моторы».

В зарубежную собственность утекли акции Иркутского производственного объединения, которое сегодня делает истребители Су.

В «карманы» зарубежных инвесторов попали доли заводов КБ Туполева, Ильюшина, Яковлева, Антонова. При этом предприятия ВПК, где иностранцы получали более 25% акций, больше не могли производить продукцию для Вооруженных Сил, то есть фактически останавливалось выполнение гособоронзаказа.

По словам Полеванова, авиация практически вся была приватизирована в первую очередь иностранными инвесторами. Поэтому в 90-е и нулевые у нас самолеты производились по несколько штук в год.

Казалось бы, такой размах торговли госсобственностью просто обязан был накачать бюджет страны немыслимыми богатствами, которые должны были спасти российскую экономику.

Ан нет! Без надлежащего государственного контроля стратегические отрасли уходили в частную собственность за копейки:

Автор: В. Панченко

Вместе с акциями госпредприятий шла и активная распродажа их продукции. Например, авианесущий крейсер «Минск» был продан всего за $4 млн.

Автор:

А как вам такой пример: Московский завод «Графит» изготавливал стелс-покрытие для американских истребителей, а госзаказ нашего оборонного ведомства отказался выполнять! Все благодаря заокеанским акционерам.

Кроме российских оборонных предприятий, так называемым иностранным инвесторам доставались и наши секретные технологии.

Сегодня Россия производит известный пулемет «Корд» калибра 12.7 мм. Так вот этот пулемет «выжил» благодаря директору казахстанского завода. Дело в том, что изготавливали его в северном Казахстане.

Автор:

В один из дней на завод пришел Назарбаев в сопровождении представителя американской военной разведки, и потребовали уничтожить все оборудование и документацию.

Директор завода на свой страх и риск сохранил часть оборудования и документы, отправив их потом в Ижевск.

В США с 1999-го по 2000-ый иностранные компании и физлица зарегистрировали более 1000 патентов на технологии военного и двойного назначения, авторами которых были российские изобретатели.

Эта приватизация нанесла России огромный ущерб. В середине 90-х Владимир Полеванов пытался донести до премьера Черномырдина информацию о катастрофической ситуации вокруг приватизации, но в ответ слышал только одно: «Не мешайте проводить реформы».

Тогда Полеванов подготовил подробный анализ приватизации. Приложил цифры, факты и записки из силовых органов, и обратился к Ельцину. Но МВФ выдвинул требование: или увольняйте Полеванова, или Россия не получит транш в $6 млрд.

Став Президентом России, Владимир Путин начал медленно, постепенно восстанавливать ВПК, избавляясь от иностранных инвесторов, большая часть из которых были сотрудниками ЦРУ.

За последние 20 с лишним лет российская оборонка совершила настоящий рывок. Государство не только вернуло под свой контроль важнейшие стратегические предприятия, объединило их в мощные госкорпорации и холдинги, но и благодаря масштабной модернизации ВПК, вывело качество вооружения и эффективность на новый уровень.

Сегодня они зачастую превосходят все мировые аналоги. Восстановленные заводы сегодня дают возможность России обеспечить свою безопасность и независимость от тех, с кем заигрывали в 90-е.

https://actualno.mirtesen.ru/blog/43773344940/Rasskazyivayu-...

