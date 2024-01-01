Как получить 5 орденов и стать дважды Героем, не сбив ни одного самолёта врага

Помимо двух наивысших наград, на его груди также красовалось 5 Орденов Ленина, один – Октябрьской революции, четыре ордена Красной звезды и два ордена Великой Отечественной войны. Основную массу наград Коккинаки получил в 1930-1940-е годы, не сбив при этом ни одного вражеского самолета. Легенда советской авиации. Звание Героя Советского Союза было введено в 1934 году. Всего в стране Советов высшая награда была присвоена 12 777 людям. Подавляющее большинство героев появилось в годы интербеллума и Великой Отечественной войны. При этом за годы Второй мировой войны было присвоено 11 739 званий героя. Получал золотые звезды и советский летчик Владимир Коккинаки.Помимо двух наивысших наград, на его груди также красовалось 5 Орденов Ленина, один – Октябрьской революции, четыре ордена Красной звезды и два ордена Великой Отечественной войны. Основную массу наград Коккинаки получил в 1930-1940-е годы, не сбив при этом ни одного вражеского самолета.Легенда советской авиации.

Владимир Коккинаки появился на свет 12 июня 1904 года. Малой родиной советского летчика был город Новороссийск Черноморской губернии (сегодня Краснодарский край). Происходил Коккинаки из семьи понтийских греков. Закончив в 1921 году начальную школу, работал сначала в колхозе, а затем был грузчиком в порту. Параллельно с работой экстерном закончил среднюю и старшую школу. С 1925 по 1927 год служил в Красной армии, после чего поступил Ленинградскую школу ВВС (ныне не существующая РКИИГА). Затем продолжил учебу в Борисоглебской военно-авиационной школе. В первые годы после обучения нес службу как летчик истребитель. В 1931 году сначала стал инструктором, а затем летчиком-испытателем. ДБ-3 — он же ЦКБ-38, он же ЦКБ-30.

Собственно, становление летчиком-испытателем и стало по-настоящему поворотным моментом в судьбе Владимира Коккинаки. На этой должности он пробудет в военно-воздушных силах СССР вплоть до 1965 год. В отечественных ВВС Коккинаки человек легендарный. Только официальных рекордов по скорости и высоте полета Владимир Константинович поставил аж 10! Все мировые рекорды были поставлены на самолетах ЦКБ-26 (до войны) и Ил-18 (после войны). Всего официальных рекордов за летчиком 22 штуки. Коккинаки также принадлежит неофициальный рекорд по высотности полета на И-15 в 1935 году. Не зарегистрировали его по той лишь причине, что в тот момент СССР не состоял в Международной авиационной федерации. К слову, когда Союз все-таки стал членом МАФ, первый мировой рекорд страны Советов в области авиации принес все тот же Коккинаки. В июле 1936 года он взял планку в 11.2 километра на самолете ЦКБ-26 с 500-тонной нагрузкой. Было поставлено несколько рекордов.

Свою первую Золотую звезду советский летчик получил еще до начала Великой Отечественной войны. 27 июня 1938 года на самолете ЦКБ-30 он вместе со своим коллегой летчиком-испытателем Александром Матвеевичем Бряндинским совершил перелет Москва – Спасск-Дальний протяженностью 7 580 км без посадок. Полет из европейской части страны на Дальний Восток продолжался 24 часа 30 минут. Помимо установления очередного рекорда, летчики также проложили кратчайший путь от столицы до тихоокеанского побережья. Бряндинский за этот полет также получил звание Героя. В 1939 году Коккинаки с летчиком-испытателем Михаилом Харитоновичем Гордиенко повторит подвиг на новом маршруте, добравшись из Москвы в Северную Америку (до острова Мисков) без посадок, преодолев дистанцию около 8 тысяч км. Главный летчик-испытатель Советского Союза.

Непосредственно перед началом войны Владимир Коккинаки принимал активное участие в испытании самолетов-штурмовиков Ил-2. На фронт как высококвалифицированного специалиста отправлять не стали. В годы войны перед летчиком стояла другая задача. Помимо испытания строящихся самолетов, он был главным инспектором авиапромышленности, одновременно с этим возглавлял летно-испытательную службу советских ВВС. На второй год войны Коккинаки пролетел по всем строящимся воздушной трассы «Алсиб» и перевез американскую делегацию для согласования поставок самолетов в СССР. После войны продолжат работать летчиком-испытателем, участвовал в разработки нескольких машин. Трижды занимал высокие должности в Международной авиационной федерации. Всю жизнь посветил авиации.