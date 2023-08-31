Казань. Было-стало - 50

Продолжаем путешествие...

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Советская площадь. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1970-е годы. Нижний снимок с той же точки полвека спустя.

Площадь на Сибирском тракте сформировалась к началу 1960-х годов. В 1962 году получила название Советской по имени всего района, но тогда она представляла собой просто голую площадку. В 1966 году здесь был разбит сквер. Застраивать этот район начали к 1950-м годам, но массовая застройка наступила спустя десятилетие.

Через 60 лет это место выглядит очень зелёным. Заросли обе стороны Сибирского тракта. Приборостроительное КБ (оно стоит слева) вообще не видно за разросшимися деревьями.

В 2015 году сквер на площади был перестроен. Появились новый фонтан и небольшой монумент в память о верстовых столбах.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Жданова и Свердлова (ныне Эсперанто и Петербургская). Чёрно-белая фотография сделана в 1956 году. Нижний снимок — с той же точки 67 лет спустя.

На втором плане старой фотокарточки — строительство жилого пятиэтажного дома на углу с Агрономической улицей. Типовой проект с магазином на первом этаже. Это единственная сохранившаяся постройка. Деревянные дома бывшей улицы Свердлова канули в Лету ещё в 1990-е. Улица Некрасова (бывший Собачий переулок). Чёрно-белая фотография сделана в 1980 году. Нижний снимок почти с той же точки 43 года спустя.

Каждому из домиков, что вы видите на старой фотокарточке, сегодня было бы по полторы сотни лет. Ныне на бывшей Собачке остались только две исторические постройки. Кремль и Хижницкий мост. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Нижний снимок — почти с той же точки век спустя.

До конца 1890-х годов мост через Казанку в районе Кремля был наплавным. Конструкция была неудобной, поскольку каждую весну мост приходилось наводить снова — его сносило половодьем. В 1897 году казанские власти построили высокий деревянный мост подкосно-ригельной системы с ледорезными опорами. Он служил казанцам более полувека, хотя его перестраивали несколько раз. Запас прочности конструкции позволил запустить по деревянной переправе даже трамвайное движение. Это случилось в 1930 году.

В 1954 году старый мост был разобран. Казань готовилась к большому обводнению, и переправа уже не годилась. Обратите внимание, какой маленькой и узкой была река Казанка. В 1957 году река превратилась в большой залив. К этому времени уже стоял капитальный железобетонный мост с новой Ленинской дамбой.

Мост и дамба прослужили до 2012 года. Перед Универсиадой в этом месте была возведена новая переправа и развязка. Она хорошо видна на нижней фотографии. Бывшая Кизическая слобода. Проектируемая улица. Чёрно-белая фотография сделана со стороны улицы Инженерной (ныне Правосудия) в 1979 году. Позади фотографа Кизический монастырь (в те годы Ленинский райвоенкомат) и школа №69. Прежняя точка съёмки вычислена по старым картам, аэроснимкам и взаимному расположению двух жилых корпусов №61 и №63 по проспекту Ибрагимова. Они видны на дальнем плане двух фотографий.

Деревянная застройка Кизической слободы исчезла в 1960-х и 1970-х годах. Место, которое ныне занимают ТРЦ «Тандем», ТТС и бывший «Декатлон», пересекали две улицы: Горсоветская и Проектируемая. Место это находилось в низине. Весной подтапливалось водами речки Комаровки. Ничего не сохранилось, кроме рельефа.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 44 года. Улица Жуковского (бывшая Поперечно-Грузинская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1900-х годов. Нижний снимок — около 120 лет спустя.

Вся прежняя деревянная застройка улицы была уничтожена в 1999–2001 годах. Уцелел частично единственный дом под номером 18. Он по центру двух фотографий. В мае 2018 года в доме был пожар. С тех пор он стоит закрытый и заколоченный — ждёт своей участи.

Он был построен ещё в 1860-х. Когда-то принадлежал семье профессора Императорского Казанского университета Емилиана Валентиевича Адамюка. На Жуковской у семьи было три дома под №16, 18 и 20.

Адамюк основал в Казани частную практику, куда стремились попасть со всего Поволжья и даже с Урала. В 1922 году в Казани основано первое в России научное медицинское учреждение для борьбы с трахомой. Основу для создания трахоматозного института заложил Адамюк.

В уцелевшем доме Адамюков после революции жил Сергей Сергеевич Носов — первый пионер Казани.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Баумана и Банковской (сейчас улица Мусы Джалиля). 22 июня 1941 года. Казанцы слушают объявление наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны с Германией. Трансляция по радио началась в 12:15. Люди толпились под уличными громкоговорителями, вслушиваясь в слова Молотова: «Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...»

Спустя несколько часов текст Молотова повторил Левитан.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Спуск с улицы Вишневского. Чёрно-белая фотография сделана в 1980-е. Девятиэтажный жилой дом на вершине холма справа (ул. Бойничная, 8) построен ровно 40 лет назад, в 1983 году.

За четыре десятилетия проезжая часть из обычной узкой двухполосной дороги увеличилась до 10 полос. Спуск выровняли, сделали глубже. Расширение дороги здесь началось как раз в начале 1980-х годов. На спуске Вишневского тогда проходили круглосуточные учения гражданской обороны. Напряженность между СССР и США достигла пика, и ядерная война казалась неизбежной. В крупных городах Советского Союза учились разбирать и вывозить сплошные завалы. В Казани тренировались с пользой для городской инфраструктуры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Перекрёсток Большой Красной и Жуковского. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Современный кадр почти с той же точки 100 лет спустя.

Двухэтажный дом на самом углу принадлежал Владимиру Дмитриевичу Иванову. Он был возведён в начале 1850-х по проекту архитектора Иннокентия Платоновича Бессонова. Рядом был построен жилой дом для некоего Ивана Степанова. Позднее оба дома стали собственностью Петра Ивановича Александрова, богатейшего купца и благотворителя.

Александров в конце 1890-х передал оба здания для профессионального женского училища с начальной школой Лидии Петровны Шумковой. В 1906 году всё это станет женской гимназией с профессиональным уклоном.

После 1917 года гимназия была закрыта. Здесь разместилась трудовая школа № 25. С 1920-х годов — фармтехникум, затем, в 1930-е, — медфармполитехникум. Для техникума архитектор В.Н. Чумаков в 1934 году надстроил здания двумя новыми этажами.

В 1940-е годы открылась фельдшерско-акушерская школа, а потом Казанское медучилище № 1. До 1960-х часть здания занимал Дворец пионеров. Улица Сталинградская (ныне Копылова). Справа на втором плане ворота в парк «Крылья Советов». Судя по тому, что на воротах еще не установлены четыре скульптуры, чёрно-белая фотография сделана в середине 1950-х. Фигуры появятся после 1957 года.

На верхнем снимке видны автомобиль «Победа» и троллейбус модели МТБ-82. Троллейбусное движение в Казани было запущено 27 ноября 1948 года от Баумана до поселка Караваево через Сталинградскую. В этом году юбилей — 75 лет.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Толкучий рынок и церковь Николая Чудотворца при Гостином дворе. Чёрно-белая фотография сделана, вероятнее всего, в 1890-е. Современный кадр — больше 120 лет спустя.

Толкучий рынок, или Толчок, — один из древних рынков Казани. Возможно, он собирался ещё с ханских времён. Здесь продавали всё (или почти всё). Место Толкучего рынка хорошо сохранилось, только оно заброшено и поросло бурьяном. Во время строительства первой очереди метро в начале 2000-х здесь встала торговая галерея. Она часть станции «Кремлёвская». Под ней вентиляционное оборудование южного вестибюля и служебные помещения. Галерея полностью отсекла людей от Гостиного двора.

Храм с высоким шатром был поставлен в 1560-х. Освящён во имя Николая Чудотворца. В народе Никола на Торгу. В нем служил будущий патриарх Московский Гермоген, избранный в разгар Смутного времени. Гостинодворская церковь с годами ветшала, и её хотели вовсе разобрать. Но в 1860-х на деньги меценатов она была восстановлена и частью перестроена. В 1929 году, уже при Советской власти, шатры были разрушены, церковь закрыта и приспособлена под другие нужды. До 2015-го здесь размещался архив. В наше время церковные службы возобновились. Храм ждёт реставрация.

Обе фотографии сделаны с разных точек, но ракурсы максимально приближены друг к другу. Татарский мост через Булак. Чёрно-белая фотография сделана в 1962 году. Современный кадр — 61 год спустя.

Мост, соединяющий улицы Татарстан и Куйбышева (сейчас Пушкина), до революции называли Татарским — вёл в Старо-Татарскую слободу — и Евангелистовским, потому что нынешняя улица Татарстан была Евангелистовской.

Мост до 1950-х годов был деревянным. Но по нему спокойно курсировал трамвай. В начале 1950-х все мосты на Булаке были заменены на железобетонные. Проектировали Узбек Гибадович Алпаров и Ефим Юделевич Брудный.

Бывший Татарский мост был самым красивым. По углам его украшали высокие светильники на железобетонном цоколе со звездой на шпиле. В 1984 году первый отсек Булака и мост были реконструированы из-за строительства театра имени Камала. Мост был существенно расширен, его часть превратилась в площадь перед театром. Светильники со стороны театра убраны. Появился шлюз.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Достоевского. Дом для профессорско-преподавательского состава КХТИ. Чёрно-белая фотокарточка сделана в 1939 году. Идёт строительство. Современный кадр с той же точки. Дому 84 года.

Его проектировал главный архитектор Казани, 29-летний Иван Еремеевич Чернядьев. Первоначально дом планировалось возвести на месте усадьбы Боратынских, что стоит на Большой Лядской (ныне Горького). Усадьбу должны были снести, но от варварского плана отказались под давлением архитекторов, настаивавших, что это памятник.

Чернядьев построил то, что позже назовут сталинским стилем. Во дворе дома были сколочены просторные сараи-дровяники: центральное отопление здесь появилось позже.

Чернядьев пройдёт всю войну, после неё станет главным архитектором Челябинска и застроит его. В минувшем июне исполнилось 113 лет со дня его рождения. Угол Бассейной и Пушкина. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1960-е годы. Современный снимок почти с той же точки 60 лет спустя. Ничего из того, что вы видите на старой фотографии, не сохранилось. Но известно, где стояли дома, оттого прежняя точка съёмки вычисляется легко.

В XIX веке здесь был искусственный пруд — бассейн, где хранили запас воды для противопожарных нужд. В 1895 году пруд был засыпан. В память о нём осталось только название улицы Бассейной. Жилой четырёхэтажный дом, что попал в кадр слева, был сломан в середине 1970-х. Всё остальное уничтожили в начале 2000-х.

На месте входа в здание Верховного суда РТ ранее стоял одноэтажный дом, принадлежавший некоему Степанову. Здесь недолгое время арендовал помещение для своей булочной Андрей Степанович Деренков, друг будущего великого писателя Максима Горького. Историческое место. Теперь тут большая парковка перед зданием парламента Татарстана. Воскресенская улица (ныне Кремлёвская). Александровский пассаж. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1900-х. Современный снимок — около 120 лет спустя.

Скоро исполняется ровно 140 лет, как пассаж был построен и открыт. Он был Александровским всего ничего: пять лет. После того как Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс продала его городу. Пассаж стал Городским, хотя публика продолжала (и продолжает до сих пор) называть его Александровским.

От утверждения архитектурного проекта весной 1880 года до завершения строительства осенью 1883 года прошло три года — короткий срок, учитывая масштаб здания. В 1889 году владелец, купец 1-й гильдии Александр Сергеевич Александров скончался. Пассаж перешёл по наследству сестре — Ольге Сергеевне, вдове казанского губернатора Александра Константиновича Гейнса, женщине без сомнения великой. Она продала пассаж городу за половину его цены — это фактически был подарок Казани. Сначала здесь планировался музей, но отказались. В итоге музей открылся и до сих пор работает в Гостином дворе, а пассаж стал торговым центром.

На его фасаде была мраморная доска в память об Ольге Александровой-Гейнс. Позади пассажа на дальнем плане видны Черноозёрский сад и колокольня Покровского собора, который стоял на углу нынешних улиц Карла Маркса и Карла Фукса.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Воскресенской и Поперечно-Вознесенской улиц (ныне Кремлёвская и Кави Наджми). Чёрно-белая фотография сделана в 1870 году. Современный кадр — 153 года спустя.

Перед вами Мергасовский дом, или дом Ивана Фёдоровича Мергасова. Помещик, отставной полковник и бывший тетюшский уездный предводитель дворянства. Он скончался в 1844 году. Его наследник гвардии капитан Николай Иванович Мергасов умер в 1870 году, то есть в год, когда была сделана старинная фотография. На высоком фронтоне дома можно разглядеть герб рода Мергасовых.

Второй владелец, уже после семьи Мергасовых, — купец-старообрядец Иван Львович Челышев, сын крепостного крестьянина; в Казани он занимался хлебной торговлей.

Это одна из старейших каменных построек Казани XVIII века. Конечно, дом не один раз перестраивался. В 1856 году домом занимался архитектор Борис Афанасьевич Иванов. Известно, что в 1790-х здесь размещался первый профессиональный публичный театр придворного актёра Василия Родионовича Бобровского. Театр патронировал казанский губернатор Семён Михайлович Баратаев.

В начале XX века в доме был известный шахматный клуб. В 1912 году тут выступал с сеансом одновременной игры будущий четвёртый чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин.

На втором плане старинной фотографии видна колокольня Воскресенского собора. Он дал название улице. Собор уничтожен в 1930-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Успенская (ныне Московская). Перекрёсток с исчезнувшей улицей Триумфальной. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1909 году. Современный кадр — 110 лет спустя.

Улица Триумфальная получила свое имя потому, что выходила на Триумфальную арку. В Гражданскую войну арка сгорела, в советские времена улица была переименована в Кремлёвскую, а в наше время вовсе исчезла.

Когда-то на углу Триумфальной и Успенской стоял большой завод сельскохозяйственных орудий, принадлежавший обрусевшему немцу Михаилу Раму. На старинной фотографии подпись: Волжско-Камский склад земледельческих орудий.

В 1898 году Рам выпустил серебряную медаль в память 35-летия существования своей фирмы. На лицевой стороне медали был выбит фасад этого склада.

Подле завода стоял Успенский собор. Его колокольня видна на старинном снимке. Собор был снесён в 1970-е, а в конце 1990-х на его месте встала «Пирамида».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося казанского архитектора Константина Саввиновича Олешкевича. Он родился 8 июля 1873 года в Вильно, в дворянской семье. В 26 лет переехал в Казань на место преподавателя строительных наук в Казанском промышленном училище (будущий КХТИ). Быстро стал городским архитектором и построил немало красивых зданий.

Этот дом на Комиссариатской улице (сейчас улица Муштари) принадлежал Олешкевичу и был построен им самим в 1915 году. Он здесь жил. Ему тогда было чуть за 40. В 1917 году Олешкевич станет архитектором Казанского порохового завода.

После революции дом на Комиссариатской был национализирован. Олешкевич работал преподавателем в Казанском политехническом институте, а в 1922 году стал деканом архитектурного факультета. В 1931 году назначен районным архитектором Казани, но был арестован, обвинён в контрреволюционной деятельности, чудом избежал расстрела. Скончался и похоронен в Москве.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Улица Комлева (ныне Муштари). Вероятно, 1950-е годы. Справа большой многоквартирный дом №30. Тянется почти через весь квартал от улицы Горького до Карла Маркса. Построен в 1940 году по проекту Михаила Поспехова для сотрудников КАИ.

В его правое крыло был встроен красивый двухэтажный дом Ольги Александровны Боратынской, вдовы Николая Евгеньевича Боратынского. Его спроектировал в начале 1900-х Степан Владимирович Бечко-Друзин. В 1940 году были надстроены два этажа — старая постройка растворилась, хотя фасад и форма окон выделяются. Часть бывшего дома Боратынских видна на первом плане двух снимков.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Малая Казанская улица (ныне Бехтерева). Старинная фотография сделана в начале 1900-х (или даже чуть раньше). От прежней улицы сохранился только восстановленный домик Варвары Дружининой на углу с Кошачьим переулком (сейчас это улица Зои Космодемьянской). Также на левом крае двух снимков видна часть фасада Духовного женского училища. Эти три окна — ориентир и указание, что обе фотографии сделаны с одной точки.

Вдали виден купол Казанского Богородицкого собора. На старинной фотографии — прежний собор, на новой — воссозданный.

Между фотографиями разница в 120 лет. Улица Лево-Булачная. На старинной фотографии роскошные каменные ворота купеческой усадьбы Кабатовых. На современном кадре то же место, только без ворот. Сам дом, в чей двор вели ворота, занимает угол нынешних Тази Гиззата и Лево-Булачной.

Известно, что дом и ворота проектировал в 1830-е Пётр Григорьевич Пятницкий, архитектор Казанского университета. Дом Кабатовых, хоть и сильно изуродованный и перестроенный, сохранился. Сейчас в нём учебный корпус университета. Когда-то здесь располагалось профтехучилище №110. В галерее, что видна во дворе, действовал учебный цех. Ворота были снесены в советские годы, поскольку мешали проезду транспорта.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Сенная улица (ныне Парижской Коммуны). Чёрно-белая фотография сделана в 1898 году или чуть позже. Современный кадр с той же точки 125 лет спустя.

Сенная мечеть была построена по проекту архитектора Казанской губернской строительной комиссии Александра Ивановича Песке в 1840-х годах. Деньги на строительство дали купцы, братья Исхак и Ибрахим Юнусовы. Мечеть стояла в центре Сенного базара, по которому она и получила своё историческое имя. Она была закрыта в 1929-м. В начале 1930-х снесён минарет. До 1972 года в мечети был клуб глухонемых, затем музыкальный отдел Ленинской городской библиотеки (вместе с фонотекой). Возвращена умме в начале 1990-х, тогда же был восстановлен минарет. Больше 20 лет она носила имя Нурулла.

Слева от мечети виден угол магазина купца Мухаметзяна Казакова, тоже известного мусульманского мецената. Справа на втором плане 190-летний дом купца 1-й гильдии Ибрагима Исхаковича Аппакова. Построен в 1833 году архитектором Петром Григорьевичем Пятницким. Сильно пострадал от страшного пожара в 1859-м. Перестроен по проекту Павла Тимофеевича Жуковского. После смерти Аппакова перешёл в наследство сыну имама Шамиля, он был зятем Аппакова. Советская Казань. Улица Николая Ершова. Чёрно-белая фотография сделана в 1952 году. Современный кадр почти с той же точки 71 год спустя.

На месте, где стояли большие деревянные выездные ворота из трамвайного парка, сейчас маленький и неорганизованный сквер. На воротах отчётливо читается надпись: Трампарк №1 УКГТ (Управление коммунального городского транспорта).

Это первое в Казани трамвайное депо, возведённое на Арском поле в самом конце 1890-х. Тогда электродвигатель сменил конную тягу. Первый трамвай Казани вышел именно отсюда. Это было большое предприятие с ремонтной базой. Трампарк недотянул считанные три-четыре года до своего столетия и был закрыт в апреле 1996 года. На его месте ныне «Корстон». Сами ворота были разобраны ещё в 1950-х.

На чёрно-белой фотографии хорошо видно, что улица Ершова делает поворот в сторону Карла Маркса. Этот изгиб дороги был исправлен в 2005 году, тогда же проезжая часть была сильно расширена. Советская Казань. Перекрёсток Гоголя и Большой Красной. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в середине 1960-х. Современный кадр почти с той же точки 60 лет спустя.

На втором плане хорошо виден роддом. В народе — «Красный крест». С конца XIX здание занимала Казанская община сестер милосердия Красного Креста. На старой фотографии ещё можно разглядеть над кровлей остатки храмовых куполов от домовой церкви во имя святой великомученицы Екатерины. Купола были снесены в первые годы Советской власти. С 1923 года здесь работала обычная больница, а во время войны — эвакогоспиталь. С 1965 года — акушерское отделение. Но в памяти города этот дом до сих пор «Красный крест». Ныне здесь акушерское отделение РКБ №3.

Деревянная застройка подле роддома была снесена в начале 1980-х. В 1987-м году был возведён универсам — работает до сих пор. Улица Эсперанто. Вероятно, 1940-е годы. На чёрно-белом снимке жилкомбинат для сотрудников завода синтетического каучука, или дом СК-4. Дом возведён 85 лет назад, в 1938-м, по конкурсному проекту студента Дмитрия Игнатьевича Тихонова.

На первом плане старой фотографии видна часть фасада бывшей земской школы, возведённой в 1912 году по проекту архитектора Михаила Степановича Григорьева. В советские времена в этом здании также была школа, потом отдел милиции. В апреле 2020 года здание было снесено.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Перекрёсток Тихвинской и Сенной улиц (ныне Габдуллы Тукая и Парижской Коммуны). Пятая соборная мечеть, известная как Галеевская, по имени Мухаммеджана Галеева. Мечеть более или менее хорошо сохранилась, но минарет был разобран в советские годы, тогда же уничтожены интерьеры. Минарет на современном кадре — воссозданный.

Мечеть была возведена более 220 лет назад. Работы шли с 1798-го по 1801 год. Деньги на строительство дал купец Муса Мамяшев. В течение последующих 100 лет она пристраивалась и достраивалась. Первый век имамами здесь служили Сагитовы. Самым известным муллой стал в 1913 году Галимжан Галеев. Он вошёл в историю как Баруди. «Баруд» по-арабски «порох». Галеев был выходцем из Пороховой слободы Казани и навсегда оставил напоминание об этом в своём имени. Здесь Баруди основал медресе. Как и мечеть, оно было названо по имени отца Баруди — Мухаммеджана Галеева.

В начале 1930-х, в безбожную пятилетку, Пятая соборная была закрыта. В ней разместился Дом колхозника. После 1992 года работал исламский университет, общежитие медресе «Мухаммадия». В 2015 году закончилась масштабная реставрация. Теперь здесь мечеть, как было более века назад.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Угол Малой Проломной и Рыбнорядской (ныне Профсоюзная и Пушкина). Чёрно-белая фотография сделана в 1930-е годы. На первом этаже вывеска: Универсальный оптово-розничный магазин Союза потребительских обществ Татарской республики.

Когда-то этот угловой дом был двухэтажным, семи окон по фасаду, с надворными постройками. Двести лет назад он был в собственности известной семьи Перцовых. Считается, что именно здесь в сентябре 1833 года в гостях у Перцовых был Александр Сергеевич Пушкин. Из-за путаницы с постоянными пристройками и перестройками мемориальную доску о Пушкине повесили на один из флигелей по улице Профсоюзной, а дом, где Пушкин был в действительности, остался без внимания.

Сейчас даже по фото легко увидеть, что это две разные постройки, относительно недавно объединённые в одно здание. Перед революцией здания принадлежали купцу 1-й гильдии Агафону Васильевичу Афанасьеву.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Улица Саид-Галеева (до 1964 года — Товарная). На чёрно-белом снимке Дом бытовых услуг. Он был заложен в 1972 году по инициативе министра бытового обслуживания ТАССР Евгения Борисовича Богачёва. Введён в эксплуатацию в 1974-м. Проектировала группа под руководством Светланы Павловны Галаниной (она же автор ЦУМа). Комплекс состоял из двух объëмов. Шестиэтажный производственный корпус и трëхэтажный сервисный — там располагались салоны. В большом корпусе в основном шили одежду: Татшвейбыт и Таттрикотаж (на последнем этаже). В сервисном обслуживали.

Дом быта давно канул в Лету. Ныне это массивное здание — обычная арендная площадка. Жаль, что не сохранились настенные часы и фонтаны перед главным входом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Перекрёсток улиц Кирова и Кремлёвской. Конец 1960-х. Нижний кадр сделан почти с той же точки. Спустя годы улица Кирова была переименована в Московскую, а Кремлёвская снесена полностью. Название освободилось, и его отдали бывшей улице Ленина, что начинается от Кремля.

В 1966 году на этом перекрёстке был построен закрытый ледовый каток — типовой проект 2С-09-35, очень распространённый в городах Советского Союза. В Казани проект «привязал» к месту архитектор Мунир Хасьянович Агишев.

В 1998 году стадион был сильно перестроен по проекту Германа Алексеевича Бакулина. Возведено дополнительное крыло, где разместился тренировочный каток. Теперь только силуэт напоминает о прежней жизни.

Старая улица Кремлёвская шла немного наискосок, это видно на старой фотографии. Оживлённая была улица, трамваи по ней ходили. Улица Татарстан. Разрушение Казаковской мечети в 1975 году. Современный кадр сделан на том же месте почти полвека спустя.

Мечеть была уничтожена из-за намечаемого строительства типового многоквартирного дома №13 (проект серии 1-447).

Здесь теперь парковка и газон. А ведь это участок старого татарского кладбища. Мечеть была построена на нём в 1875 году, чтобы не допустить осквернения могил предков. Угол Сенной (с 1938 года — Парижской Коммуны) и улицы Гаражной (с 1965 года — Николая Столбова). Чёрно-белая фотография сделана в 1930-е. Современный кадр с того же места около 90 лет спустя.

На Гаражной стоял гараж на 120 машин — огромный ангар. Собственно, улица потому так и называлась. Также на Гаражной работала первая в Казани автозаправка (она действует до сих пор).

На середине улицы красуется BMW Dixi 1928 года выпуска. Вероятно, машина была приписана к татарской конторе Союзтранса, которая была неподалёку.

На втором плане видны лабазы бывшего Сенного базара. Над входом в лавку вывеска — удалось разобрать единственное слово: Татсоюз. В начале 1950-х лабазы были снесены. На их месте встал жилой пятиэтажный дом. Грузинская улица (ныне Карла Маркса) в 1910-х годах. Справа массивный корпус Коммерческого училища. Вдали видна Художественная школа. Оба здания построены всего несколько лет назад. Коммерческое — в 1907-м; Художественная на пять лет раньше. Грузинская ещё замощена. Она будет заасфальтирована первой в городе, в 1930-е годы. Трамвайные рельсы исчезнут уже в 2000-е годы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Кремль. 2000 год. На верхней фотографии снос бывшего дома призрения инвалидов войны 1812 года (он же Лебедевские казармы). Домом владел Александр Евграфович Лебедев, лаишевский уездный предводитель дворянства. С Великой Отечественной войны и до 1990-х казармы занимала текстильная фабрика. 200-летнее здание было лишено каких-либо архитектурных изысков, но внутри были красивые сводчатые перекрытия. Снесено из-за строительства метро.

Рядом с ним по левую руку виден Журавлёвский ночлежный приют. В основе здания лежала старинная постройка XVIII века. В 1885 году архитектор Павел Евграфович Аникин перестроил её. Открылся приют в сентябре 1886 года.

Идея открыть бесплатную гостиницу для бездомных под Кремлём принадлежала губернатору Леониду Ивановичу Черкасову. Иван Николаевич Журавлёв, чьим именем приют был назван, содержал его до своей кончины, а после дело мужа продолжала его вдова. Он был рассчитан на две сотни мужчин и полсотни женщин (их запускали через отдельный вход). При ночлежке была даже собственная библиотека. Двери открывали только вечером. Утром обитателей выпроваживали. Денег за койку не брали. Ночлежка была закрыта после революции. В начале 2000-х здание снесено.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 23 года. Улица Декабристов в 1961 году. Современный кадр повторён с той же точки 62 года спустя. На втором плане двух снимков — дом мелькомбината. На тот момент съёмки в 1961-м ему было всего семь лет. Дом строился с 1952-го по 1954 год по проекту двух выдающихся архитекторов — Павла Алексеевича Саначина и Георгия Ивановича Солдатова.

Проспект Ибрагимова в 1980 году. Современный кадр повторён с той же точки, после дождя, 43 года спустя. По Декабристов идёт трамвай — прицепной вагон типа М. Номер вагона частично закрывает выходящий пассажир. Но последние две цифры читаются отчётливо: 30. Трамвайная линия была проложена по Декабристов ещё в 1937 году. В 2010-м на этом участке улице рельсы были демонтированы.Проспект Ибрагимова в 1980 году. Современный кадр повторён с той же точки, после дождя, 43 года спустя.

На дальнем плане хорошо видно, что идёт строительство эстакады проспекта Ямашева. Она была торжественно запущена к празднику 7 ноября 1982 года.

Все многоэтажные дома, что на дальнем плане чёрно-белого снимка, а на современной фотографии скрыты деревьями, были построены в конце 1970-х. Они принадлежат к одной известной и самой красивой ленинградской серии (1-528КП), которая в разных вариациях возводилась по всей стране.

Пожалуй, сегодня Ибрагимова — единственный самый зелёный проспект Казани. Двор частного каменного дома на улице Большой Красной. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-е годы. Современный кадр повторён с той же точки около 110 лет спустя.

Дом был возведён в 1906 году. Архитектор Лев Казимирович Хрщонович. Владельцем дома называют дворянина Евгения Алексеевича Чепурина. Он был женат на купеческой дочери Лине-Каролине Романовне Грей.

Дом Чепуриных сохранился, но фатально изменился за последний век с лишним. На старинном снимке буржуазный уют с занавесками и лестницей, ведущей от летней веранды во двор, посередине которого стоит фонтан. Теперь здесь детская площадка. Пристроена верхняя лоджия. Дом по-прежнему сохраняет очарование старины. Улица Декабристов. Вход в парк Химиков. Начало 1960-х годов. У подножия лестницы, ведущей в парк, в 1960 году, к 90-летию со дня рождения Ленина, был установлен памятник Владимиру Ильичу. Это была типовая статуя. Почему-то долго она не простояла. Памятник был демонтирован в 1969-м.

Сейчас вид на противоположную сторону улицы закрывают деревья. На чёрно-белом снимке они же — совсем тоненькие саженцы. Пятиэтажка, что слева на верхнем кадре (Декабристов, 119), называлась офицерским домом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. _____

Ну, пока остановимся, продолжение следует...