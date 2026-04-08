Ленин, духовенство, борьба за умы и расстрелы

Кто стоит за небылицей? Миф, прикрытый дьявольской меткой Большинство мифов, кочующих в разных источниках, захватывают период становления советской власти. Одна из таких небылиц, призванных ввести людей в заблуждение, заключается в том, что Ленин отдал приказ расстреливать служителей религиозного культа.

Тема очень чувствительная и резонансная для общества. Попробуем подробно разобраться. В статье постараюсь привести ссылки на источники, чтобы не быть громогласным и предвзятым.

Итак, по приказу Ленина расстреливали попов, и даже в подтверждение этому есть его письменное указание ВЧК.

В основе мифа преследуется цель показать патологическую неприязнь вождя пролетариата не только к священнослужителям, но и к религии в целом. Причём расстрелу должны подвергаться исключительно православные священники, так как именно они угрожали реформаторским начинаниям Ленина в новом советском государстве.

Разоблачим этот миф, перефразировав известную фразу: «За каждым мифом обязательно прячется чья-то фамилия». Кто же стоит за этой выдумкой?

Знакомьтесь, Анатолий Григорьевич Латышев, автор труда с громким названием «Рассекреченный Ленин» (М.: Изд-во Март, 1996. 336 с.), а также серии статей, связанных с вождём пролетариата. Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М. : Изд-во Март, 1996. 336 с.

Познакомимся поближе с писателем-историком, закончившим Днепропетровский металлургический институт, тем более что его биография богата «диалектическими» кульбитами, которым можно позавидовать. Было ли это прозрением или «заказухой» в силу ангажированности автора — судить вам.

Вкратце, после окончания института, немного поработав по специальности, молодой инженер-механик поступает на комсомольскую работу. Далее оканчивает Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС и работает 25 лет на кафедре ВПШ. Около 15 лет состоит в Учёном совете музея В. И. Ленина. За это время не слишком плодовит на написание серьёзных трудов, редки и публикации в научных журналах. Те, что напечатаны, в основном о жизни и работе Ленина, хотя встречается анализ других исторических событий. Сам автор позиционирует себя, как лениновед.

Переломным моментом, по моему мнению, становится статья А. Латышева «Изъяны в наследии. Чтобы действительно знать Ленина и Сталина, надо открывать первоисточники и документы» (Союз. Журнал. 1990. № 11. С. 3.).

Название публикации — это цитата из этой же статьи, где он, будучи разочарованным в советской идеологии, призывал к изучению реальных, а не искаженных партийной пропагандой фактов, связанных с Лениным и Сталиным, через документы. Благая цель, все только "ЗА" установлении истины, если бы это желание не являлось частью перестроечного дискурса 1990-х. Получается, что, работая в ученом совете, Латышев посвятил десятки работы «искаженным партийной пропагандой фактам», но потом последовало прозрение.

В начале 1991 года жизнь Анатолия Григорьевича претерпевает значительные изменения: он выходит из КПСС и присоединяется к Демократической партии России. Уже с сентября он вступает на путь журналиста, заняв позицию политического обозревателя и начав сотрудничество с такими изданиями, как «Демократическая газета», «Российское время», «Утро России» и другие.

В конце сентября судьба предоставила Латышеву редкий шанс. В рамках деятельности временной комиссии, занимавшейся парламентским расследованием обстоятельств августовского путча, он проводит полтора месяца в Центральном партийном архиве института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где изучает документы из фонда В. И. Ленина. Работа в ленинских фондах стала возможна, благодаря Постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР №1642-I от 6 сентября 1991 года, которое протащил Р. И. Хасбулатов.

Любопытно, что 6 сентября 1991 года, Хасбулатова прорвало на законотворческую деятельность: в этот же день он подписал Указ Президиума Верховного Совета РСФСР No 1643-I о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.

Если предположить, что Латышев всё-таки получил разрешение на работу с архивами, несмотря на отсутствие его фамилии в официальном списке членов комиссии в приложении к постановлению и дни напролёт проводил за изучением документов, то с каждой прочитанной бумагой его представления о Ленине рушились. Как он сам говорил: первоначальная вера в вождя сменилась глубоким потрясением уже после ознакомления с первыми тридцатью документами. Что же настолько поразило Латышева? Возможно, ответ таится в документе, который изображён на фото ниже. УКАЗАНИЕ от 1 мая 1919 г. № 13666/2. Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э

К сожалению более качественной копии найти не удалось, поэтому текст документа приводится ниже.

«1 мая 1919 г. № 13666/2. Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э. УКАЗАНИЕ В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады. Председатель В.Ц.И.К. Калинин Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов (Ленин)».

Сразу бросается в глаза исходящий номер документа. «Число зверя», символизирующее несовершенство и Антихриста – открытый намёк, рассчитанный на простодушных обывателей, особенно на людей верующих. После этого можно, в принципе, закончить разоблачение и статью словами: «Ну кто так работает, грубо, очень грубо, ребята!»

Свои выводы Латышев пытается подтвердить неким постановлением политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 года за подписью И. Сталина. Это выписка — фальшивка, появившаяся в конце 1990-х, одна из так называемых "подделок Карпова". Подделкой является и сталинское "Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "от 11 ноября 1939 года, якобы отменяющее несуществующий документ. Действительно, 11 ноября 1939 года принимались решения, но они не касались вопросов церкви. Постановление Политбюро ПК ВКП(б). «Вопрос КО». № П9/4 от 11 ноября 1939 год (АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 346. Л. 221. Копия.)

Подлинники и копии всех протоколов заседаний бюро с 1919 по 1952 год хранятся в РГАСПИ и доступны для изучения. Также рассекречены материалы «Особых папок» к заседаниям за этот же период, содержащие секретные распоряжения. Нумерация обобщенных протоколов осуществлялась последовательно после каждого партийного съезда и выборов нового состава политбюро. Обобщенный протокол от 10 ноября — 10 декабря 1939 года, включающий решения от 11 ноября, в архиве имеет № 9. Однако в рассматриваемом "Постановлении" указан № 88, что указывает на то, что фальсификаторы не работали с архивными документами и даже не потрудились проверить нумерацию протоколов. Цифра была выбрана произвольно. Стоит отметить, что в 1939 году Политбюро вообще не рассматривало никаких вопросов, связанных с церковью или религией, даже в секретных материалах.

Вернёмся к первоначальному «указанию» с дьявольской меткой. ВЦИК и Совнарком никогда не издавали документов под названием «Указание». Были постановления и декреты, подписанные руководителями этих органов, что легко проверить по сборникам «Декреты советской власти». В практике партийно-государственного документооборота «Указаний» вообще не существовало.

Помимо этого, М. И. Калинин 1 мая 1919 года не подписывал никакого "Указания", так как был на Восточном фронте. Занимая высокий государственный пост, он активно перемещался по стране во главе агитпоезда «Октябрьская революция», посещая все фронты. В 1919–1920 годах этот поезд совершил 12 рейсов. М.И. Калинин в Оренбурге 1919 год

Если подобные документы имели порядковые номера, то число 13666/2 предполагает существование тысячи подобных «указаний». Тогда где они?

Впрочем, официально в своих письмах наличие этой «бумаги» отрицают и Центральный архив ФСБ России, и Архив Президента РФ. В РГАСПИ все бумаги ленинского фонда доступны для исследователей. В Государственном архиве РФ, где хранятся фонды СНК и ВЦИК, данное «Указание» также отсутствует. Архивисты подтвердили, что 11 ноября 1939 года решения Политбюро были, но вопросов церкви, религии и священнослужителей они не касались.

Кому было нужно так грубо работать и подтасовывать факты?

В 1996 году книга «Рассекреченный Ленин» вышла тиражом 15 000 экземпляров, позже еще допечатали тиражом 11 000 экземпляров. А вот потом следует другой труд А. Латышева (Ленин: первоисточники. М. : Изд-во Март, 1996. 48 с.) тиражом в 51 000 экземпляров, который представляет собой сокращенный вариант книги «Рассекреченный Ленин». Прочитав бегло данный «фолиант», бросается в глаза, как говорят в среде копирайтеров, много воды и отсылок. Непонятно, почему автор не пользуется таким прекрасным инструментом, как внутритекстовые ссылки, а повторяет слова другого автора, размазывая их по страницам. Из-за этого мысль автора часто теряется или вовсе обрывается. Складывается ощущение, что книга писалась в спешке. Неудивительно, первоначальный вариант — 336 страниц, а сокращенный вариант «Ленин: первоисточники» уместился всего на 48 страницах (Латышев А. Г. М.: Изд-во Март, 1996. 48 с.). Ленин: первоисточники

Изучая материал, наткнулся на очень интересное издание. Оказывается, в 2000 году РГАСПИ издала книгу «В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922» (М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 607 с.). В ней введено в научный оборот 422 документа, 332 из которых ранее нигде не публиковались. Можно воочию убедиться и сравнить, как на самом деле составлялись документы той поры, в частности, подписанные Лениным. В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922

Но мы продолжим, так как нестыковок в документе ещё воз и маленькая тележка. Переместимся из 1996 года на 7 лет вперёд. 22 апреля 2003 года, в день рождения Владимира Ильича Ленина, «Московский комсомолец» опубликовал беседу корреспондентки Ирины Бобровой с Анатолием Латышевым под заголовком «Самый человечный недочеловек», где он рассказывает о том, что «вождь ненавидел и громил только Русскую православную церковь…», а «в начале 1918 года он намеревался запретить православие, заменив его католичеством». Странно, что православие собирались заменить на католичество, а не на иудаизм – так было бы логичнее, учитывая "документально подтвержденные еврейские корни Ленина". Только вот странно, что Ватикан не разделял или не слышал о грандиозных ленинских планах. Известно, что Папа римский Бенедикт XV признал Колчака, организовав при правительстве адмирала «высшую церковную католическую миссию в Сибири».

Да и сам Ленин писал:

«Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и одурманению рабочего класса». (Ленин В. И. «Об отношении рабочей партии к религии» // Пролетарий. Газета. 1909. № 45).

Кстати, если пройти по ссылке, то увидим, что на самом деле интервью было дано раньше, а «МК» выждал и ровно в 00:00 часов 22.04.2003 разместил на сайте. Какая пунктуальность. Но на этом хозяева Бобровой не успокоились и уже на следующий день «Московский комсомолец» размещает репортаж под названием «В квартире Ленина снимают порно».

Указание Ленина – фальшивка чистой воды. Обе книги Латышева – ни что иное, как искажение исторических фактов с целью посеять в умы населения информацию, не соответствующую действительности. Никто не отрицает перегибов в те тяжёлые времена, но то, что некоторые деятели пишут, не укладывается в голове, как бы туда эту переписанную, бутафорскую историю ни пытались уложить. Выход книг в 1996 году таким тиражом не случаен: ведь это год выборов в президенты России. Тогда прибегали и к большим фальсификациям, чтобы очернить главного соперника Б. Ельцина на выборах.

На сегодня книга потеряла свою актуальность из-за открытости архивов, да и в 1996 году профильные историки поданный материал не отнесли к сенсации, так как многое и так было известно. Несмотря на это, сегодня продолжают попадаться целые доктора исторических наук, размещая данный «фолиант» в своих научных статьях в библиографическом списке источников.

А не хочет ли А. Г. Латышев изучить и так называемых «жертв расстрела»? Ведь масштабная борьба церкви с просветителями и учёными – тема, знакомая каждому со школьной скамьи, где фигурирует Святая инквизиция (от лат. "inquisitio" – расследование, розыск). Это целая система борьбы с ересью в средние века в католичестве. Приспособление для переломa кистей рук - изобретение христианских священников 15 века. С его помощью священники ломали руки учёным, художникaм и скульпторам погрязшим в ереси.

В православной традиции термин «ересь» применяется к лицам, которые осознанно и настойчиво отрицают религиозные Истины, игнорируя церковные догмы. Иосиф Волоцкий, один из основателей православной инквизиции, отстаивавший жёсткие меры против ересей, утверждал, что правитель, не пресекающий еретические учения, является не слугой Бога, а союзником зла.

Для рассмотрения дел, связанных с религиозными преступлениями, были созданы специализированные учреждения: Приказ духовных дел, Приказ инквизиторских дел, а также Раскольническая и Новокрещенская конторы. Приказ инквизиторских дел располагал собственным персоналом, охраной и тюрьмой.

По инициативе церковных властей, светские органы, такие как Сыскной приказ, Тайная канцелярия и Преображенский приказ, также участвовали в расследовании религиозных преступлений. Церковь обращалась к ним, когда для установления истины требовалось применение пыток к подозреваемым.

Но это уже другая история…

Подводя итог, обратимся к словам В. И. Ленина:

«Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, а также к фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, организуя для этого самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма»

(В. И. Ленин. ПСС. 5-е издание. Т. 38. М.: Изд-во Политической литературы, 1969. С. 118.). Патриарх Тихон называл Владимира Ильича Ленина человеком добрейшей, поистине христианской души

