«Удивляет полное отсутствие реакции властей на события в Азербайджане» - Александр Колпакиди

В последние несколько лет мы часто слышали о том, что Россия будет делать ставку на партнерство с Глобальным Югом. Недавнее нападение Израиля и США на Иран, а также последние события в Азербайджане дают понять – чтобы с этим Югом сотрудничать, его нужно сначала отстоять. По неудачному совпадению или чьему-то злому умыслу, но разного рода кризисы случаются именно в тех странах, которые РФ видит в качестве своих потенциальных партнеров.

США. Айова. Оттумва. Экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Фото: AP/TASS

С нашим постоянным спикером историком и писателем Александром Колпакиди мы постараемся найти общий геополитический знаменатель всех этих событий.

«ВН»: – Александр Иванович, лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Можно ли назвать этот саммит НАТО поворотным? Возрастает ли опасность действительно большой войны между Россией и Европой?

– Я думаю, что это не поворотный какой-то, не веховой саммит, а обычный. Это одна из ступенек. Потому что чтобы дойти до войны, НАТО надо еще проделать целый ряд шагов и более поворотных. Сейчас они на самом деле только начинают этот процесс. Я думаю, что как минимум пять лет они будут готовиться, а может быть, и больше.

И я думаю, что сейчас все эти алармистские тенденции имеют место. И правильно, надо заранее бороться против войны, за мир. Но сейчас непосредственно что-то европейцы сделать не смогут.

Сейчас настолько сильна российская армия и настолько велико объединение государств, сопротивляющихся американской натовской экспансии, что сейчас, конечно, европейцы это сделать не смогут.

Тем более, что были очень противоречивые уроки вот этого израильско-иранского противостояния. Они очень противоречивые.

Флаг Европейского союза. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Мы видим, с другой стороны, что вот этот саммит НАТО проходит на фоне всё усиливающего раскола мира. Вот это важно. Мир раскалывается. И мы видим, например, что попытки сгруппировать беспринципное противостояние север – юг не работают.

«ВН»: – Что значит «беспринципное»?

– Я имею в виду, что власти России хотят объединить всех на беспринципной основе. Вот мы все бедные, нас грабят, вот мы объединяемся против богатых, которые нас грабят. Но мы видим, мягко говоря, противоречивое поведение Индии и Азербайджана.

Особенно Индии. Потому что Азербайджан – курица не птица. А Индия и в БРИКС, и приезжает, и этот дедушка похож на Айболита… А на самом деле вот глобальное вооруженное противостояние. И на чьей стороне она оказалась?

Россия. Республика Татарстан. Казань. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа налево) во время встречи в рамках саммита БРИКС. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поэтому тут очевидно, что никуда не уйдешь от единой политической составляющей противостояния. Что те страны, которые разделяют идеологию мирового зла (а именно глобализма, атлантизма и прочего), оказываются вместе с ним в решающий момент.

И я считаю, что это хорошая ситуация, показывающая, что все эти разговоры о том, что можно объединиться с кем угодно, это от лукавого. Нельзя объединиться со сторонниками врага. Они вроде как свои, но они реально сторонники врага.

Это как во время коллективизации были подкулачники. Они вроде и бедные, но они голосуют и помогают кулакам. Они участвуют вместе с кулаками не только в голосовании, но и в восстаниях, поджогах, диверсиях. Какие же они свои? Они не свои, они враги.

«ВН»: – Вы упомянули Азербайджан. Имеете в виду последние события?

Ilham Aliyev, Azerbaijan president, speaks during a plenary session at the COP29 U.N. Climate Summit, Tuesday, Nov. 12, 2024, in Baku, Azerbaijan. (AP Photo/Rafiq Maqbool)

Азербайджан. Баку. Президент Азербайджана

Ильхам Алиев во время выступления на климатической конференции ООН COP29. AP/TASS

Я думаю, что тут надо не как-то по-страусиному голову в песок прятать, а надо уже сделать какие-то решающие шаги. Потому что НАТО – да, оно медленно, неохотно, но идет в этом направлении. Потому что капитализм идет в этом направлении. Капитализм сейчас загнивает и пытается мутировать в какую-то некую новую форму.

Я уже много раз говорил, что нет принципиальной разницы между псевдолиберальным и псевдоконсервативным. Это головы одного дракона. Никто же никогда не говорил, что есть какая-то принципиальная разница между демократами и республиканцами в США.

Это сейчас уже стало понятно, что какая-то разница есть, поскольку мы теперь ее видим, нарисованную американскими пропагандистами. Потому что мы теперь не своими национальными СМИ обслуживаемся, а западными. В результате триумфальных побед некоторых наших руководителей пропаганды. А раньше никто не видел разницы, и правильно не видели, потому что ее реально-то и не было никогда.

Всё это игра. Потому что это один дракон. Просто он поворачивается разными головами. И на головах нарисованы совсем разные прически. Кто-то там вообще в парике и в очках.

Предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом

Я думаю, что это надо тоже понимать. Сейчас у нас такой момент, он уже перезрел давно. Надо было давно начинать мощный рывок. Эти разговоры начались три года назад на программе Соловьева. Михеев, Астафьев и другие об этом говорили. Три года прошло. Мы все в той же позе. Никакого рывка не происходит.

«ВН»: – Какова причина?

– Потому что эгоизм элиты. Вот как царская элита погубила царскую Россию из-за своего эгоизма, так и сейчас такой же процесс мы наблюдаем. Я думаю, что тут не в НАТО дело, а в нас. НАТО не будет усиливаться, если увидит, что мы усиливаемся.

И оно не нападет, если увидит, что мы действительно совершаем какой-то рывок, у нас действительно какой-то прорыв и так далее.

Самое главное – пока мы будем слабы идейно, так всё и будет. А мы слабы, и эта слабость, к сожалению, никуда не девается.

Вот была «Матильда», фильм. Но тогда не было войны. А сейчас идет война, и сейчас у нас появляется «Мумия». Ну зачем это? Тогда «Матильду» прекратили, потому что уже стали чуть ли не какие-то взрывпакеты в кинотеатры кидать. А тут что? Ждут, когда Мавзолей взорвут?

Александр Колпакиди Александр Колпакиди

Ну я не представляю вообще, зачем это. Но ведь очевидно, что это спланированная, скоординированная кампания по отвлечению внимания народа. И все об этом говорят. Но логика поведения человеческого заключается в том, что ты можешь как угодно понимать, что твоё внимание отвлекают, но ты всё равно не можешь не реагировать. И в эту историю вклиниваешься.

«ВН»: – Вы про новый документальный фильм?

– Да, это канал «Спас». Сняли фильм «Мумия» про Мавзолей. И устроили такую мощную очень громкую премьеру. По всем каналам это всеми обсуждается, все высказываются. Шума больше, чем вокруг «Матильды». Но зачем это сейчас? Ведь это же плевок в душу верующих.

Коммунисты могут быть атеистами сколько угодно, а могут не быть. Но понятно, что для них Мавзолей – это нечто такое, что имеет не только научное, но и культурное, и нравственное, и другое значение. Зачем им плевать в душу? Мы сколько лет говорили, что церковь преследовалась, что всех священников перестреляли и так далее.

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников

Поэтому, естественно, в этой ситуации мы слабы. И даже если НАТО не будет каким-то суперколоссом, то со слабым противником и другой слабый противник может справиться.

Да, НАТО не является суперколоссом, но мы видим, что ставка наших властей на разногласия внутри не работает, абсолютно не работает.

Орбана там уломали, судя по всему, Мелони себя ведет совершенно не так, как от нее ждали. Вроде бы она крайне правая, прямо фашистка. Ну и что? Ничего. Чем она выделяется от других? Да ничем она не выделяется, если не хуже.

Поэтому вот они не сильны, но просто мы слишком слабы, чтобы им противостоять.

«ВН»: – Александр Иванович, а в Азербайджане это какие-то инсинуации со стороны западных коллег? Или там действительно есть какая-то внутренняя партия, которая за размежевание с Россией?

– Безусловно, там есть и внутренняя партия, которая совершенно очевидно ненавидит Россию как страну, на ненависти к которой можно консолидировать общество. Все-таки Армения – это слишком слабый противник Азербайджану. Они уже отыграли эту карту, всё вернули. И как им дальше ненавидеть армян? Теперь надо объединять общество на ненависти к кому-то другому. Теперь они будут объединять общество на ненависти к России. Больше никого там нет в округе.

То же самое происходит везде, кроме Белоруссии. А то, что в Белоруссии это не происходит, показывает, что это рукотворный характер, и нет тут никакого закона природы. Это просто зависит от политики России в отношении того или иного региона.

А политики России мы никакой не видим. Мы хотели как-то играть на противоречиях между Арменией и Азербайджаном, но в результате потеряли и Армению, и Азербайджан.

Надо было быть каким-то гением, чтобы этого добиться. Но добились. Нам нет никаких преград. И я думаю, что эта вся ситуация, которая сейчас сложилась, она делает Азербайджан в его амбициях объективным союзником Турции. А у Турции есть свой проект.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: EPA/ТАСС

А у них есть свой проект. Это оттяпать значительную часть нашей территории. Конечно, Алиев не дурак. Он тоже не хочет быть в шестерках у Эрдогана. И там какие-то между ними тёрки, безусловно, есть, были и будут. И они в прошлом даже приводили к серьезным разногласиям между ними. Но сейчас пока идет процесс объединения против России.

«ВН»: – Почему именно сейчас это происходит?

– Это шакалы, это банда шакалов. Турция и Азербайджан видят, что Акела промахнулся, Акела постарел, Акела слаб. А Акела вместо того, чтобы как-то консолидироваться, перестроиться, показать свою силу, ничего не делает. Не происходит ничего.

Главное событие прошедшей недели – это фильм «Мумия». Вот вместо рывка в космос, вместо рывка в шестой технологический уклад, вместо нового витка развития научно-технической революции – нам показывают фильм «Мумия».

Юрий Алексеевич Гагарин перед полётом (рядом с ним Сергей Павлович Королёв и Кирилл Семёнович Москаленко / Википедия

Слушайте, ну это же просто шизофрения в чистом виде. Ну так же нельзя. Даже вот просто смешно говорить об этом, но ведь это же происходит. И да, они сегодня влияют на 10−15% населения, но эти 10−15% раскалывают общество. И все же видят, что это не просто какие-то маргиналы. Все же понимают, что за этим стоят определенные ресурсы, определенные структуры.

Все же это понимают. Неужели кто-то думает, что это какие-то чудаки, какой-то олигарх дал им денег и так далее? Все же понимают, что это раскол общества. А зачем это делать? КПРФ только и занимается тем, что фуры отправляет на Донбасс. Уже около 140 фур отправили. А эти снимают про мумию и рассказывают, что все несчастья из-за Мавзолея.

Но куда мы уедем таким образом? Но я думаю, что Азербайджан в этом плане, конечно, поражает своей наглостью. Ведь они не боятся ничего. Почему? Потому что у нас среди олигархов слишком много азербайджанцев. Чуть ли не самый богатый человек России Алекперов – азербайджанец. И другие там входят в форбсовский список.

Не раз назывались эти фамилии, не раз описывались эти связи и так далее. Это же бесстыдный позор. И я думаю, что они думают, что они неуязвимы. Вот это интересный момент. Ведь сейчас их прижучить – это раз плюнуть. Перерезать им здесь весь бизнес. Кто они такие? Они граждане чужого государства.

А если они граждане этого государства и у них есть претензии к нашему государству, то лишить гражданства и депортировать отсюда. Александр Колпакиди

Не всех, конечно. А вот эту верхушку, которая на деньгах сидит. Неужели наши спецслужбы не занимаются отслеживанием всех этих денежных потоков, центров? Я даже не знаю, сейчас они собираются в кинотеатре «Баку» или нет? Этим же должны заниматься спецслужбы.

Потому что видно, что ставка на дружбу с Азербайджаном привела к обратному. Эти люди не понимают хорошего к себе отношения. Сейчас в России есть политическая воля? Сила есть. А воля?

Наши власти могли бы путем взятия под контроль триллионов, которые контролирует азербайджанская диаспора, бюджет страны спасти, экономику укрепить и развить национальное предпринимательство.