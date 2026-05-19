Потомки Чингисхана обосновались в Кремле

Худай-Кул, он же Петр-Царевич

Идея выставки родилась благодаря списку могил в Архангельском соборе Кремля. В этой великокняжеской и царской усыпальнице на протяжении веков покоились русские владыки. Куратор Федор Панфилов обратил внимание, что два имени там кажутся чужеродными: казанский хан Утямыш-Гирей (в крещении Александр Сафагиреевич) и казанский царевич Худай-Кул (в крещении Петр Ибрагимович).

Первый был взят в плен и умер в 1566 году в возрасте 20 лет. А вот судьба царевича Петра оказалась более любопытной. Он был принят на службу к великому князю московскому, командовал полками, в 1506 году Василий III выдал за него свою младшую сестру Евдокию. Во время отъез­дов Василий оставлял именно его, а не своих родных братьев временным правителем Москвы — так высоко было его доверие. Правнучка Петра Ибрагимовича княжна Александра Мстиславская будет отдана своим кузеном Иваном IV в жены другому московскому Чингисиду — Симеону Бекбулатовичу, который по совпадению также занимал верховную должность в государстве — почти год, правда лишь номинально.

Тема в отечественной историографии не была слишком популярной. А вот материальные предметы сохранились, и в основном именно в собрании Кремля, что и стало толчком к созданию этого проекта. «Чингисиды были частью придворной жизни русского государства в течение нескольких веков. И это потребовало контекста, потому что не так уж просто объяснить, как выходцы из кочевой знати вдруг заняли такое место», — рассказывает куратор выставки Федор Панфилов. Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля

Поэтому экспозиция начинается с истоков — возникновения Монгольской империи и образования нескольких больших уделов сыновей Чингисхана. В первой главе выставки — в Одностолпной палате Патриаршего дворца — не обошлось без рассказа о монгольском нашествии и об иге, но это не основная часть, а лишь вступление к более позднему и мирному времени. Золотоордынские артефакты в витринах — это керамика, археологические находки, в том числе из собрания Эрмитажа, украшения из его Золотой кладовой. Ряд выдающихся предметов, привлеченных для иллюстрации этого периода, предоставлен Фондом Марджани (например, роскошный женский костюм XIII–XIV века). Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля

Вместе представлены практически все сохранившиеся «пайцзы» — металлические документы на княжение. Показаны и московские монеты с титулами чингисидских ханов, и другие реликвии. «Это была очень интересная ситуация: с одной стороны, политической зависимости, с другой — определенного уважения, которое сохраняется к Чингисидам даже после того, как они теряют реальную власть», — говорит Панфилов. Здесь же рассказ о «царе на час» Симеоне Бекбулатовиче, который оказывается намного более глубокой и сложной фигурой, чем традиционно принято считать.

Другая неожиданная тема — влияние монгольского искусства на русское. Помимо очевидного — шапки Мономаха, представлена Барловская икона Божией Матери из Кремля, украшенная басмой с куфическими арабскими надписями. Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля

Вторая часть выставки — в Успенской звоннице — посвящена позднему, мирному времени. Например, Касимовскому ханству — анклаву, совершенно спокойно существовавшему внутри Руси. «Наши монархи использовали касимовский престол как место, которое можно на время отдать лояльному Чингисиду, а потом сделать его своим ставленником в других государствах», — поясняет Федор Панфилов. В экспозиции удалось собрать большую группу подлинных предметов, связанных с этим вассальным образованием. Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля

Поражают роскошью дипломатические подарки. Из того, что наши посылали им, конечно, ничего не сохранилось, а вот наоборот — извольте. Великолепны дары, посланные в Москву крымскими ханами, — несколько вышитых драгоценностями «саадаков» (набор вооружения конного лучника). Подсвечена любимая Панфиловым тема исторических мифов: одна из царских регалий, шапка Казанская, сопровождается пояснением, что географическое прозвание и легенду о ее создании в честь взятия города Иваном Грозным придумали, видимо, только в XVII веке, а помещение Казани на герб Российской империи этот миф узаконило. К слову, шапка Астраханская — явление из того же ряда. Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля

Помимо оружия и доспехов (включая загадочные шлемы-маски, аналогов которым нет нигде), редчайших образцов нумизматики и архивных документов, показаны иконы, в клеймах которых рассказывается о поездках князей в Орду: кто возвращался в гробу, кто — с молодой женой монгольских кровей. Нельзя не отметить невиданной красоты книжные миниатюры — как исламские, так и русские, из Лицевого летописного свода. Неожиданный поворот темы позволил собрать выставку совершенно неожиданную и увлекательную.

Ну и помимо того, эта выставка заставляет о многом задуматься, не правда ли?

Софья Багдасарова