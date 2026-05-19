Потомки Чингисхана обосновались в Кремле

Очень интересная статья от искусствоведа Софьи Богдасаровой.
Новая выставка в Музеях Кремля, как всегда блещущая золотом и бриллиантами, на сей раз рассказывает совершенно непривычную историю — о том, как монголы оказались под игом московских государей и на протяжении столетий служили Руси
02.04.2026
Генетики говорят, что, согласно ДНК, сейчас на Земле насчитывается 16 млн людей, являющихся биологическими потомками знаменитого монгольского завоевателя Чингисхана (около 1155/1162 — 1227 годы). Но официально зваться Чингисидами имеют право только потомки четырех законных сыновей этого хана, причем, конечно, лишь по мужской линии (это вам не еврейская хтонь).
Их число с XIII века росло в геометрической прогрессии и, по данным энциклопедических словарей, насчитывает несколько тысяч. Чингисидские династии правили в ряде государств Евразии — от Китая до Крымского ханства. Выставка же, открывшаяся в Кремле, рассматривает их с непривычного ракурса, какого-то уютного и домашнего. Не как страшных монголо-татар, опустошавших Русь, а как мелкопоместных, скажем так, дворянчиков, искавших покровительства у московских великих князей и позже царей, как людей, соперничавших с боярами за места за пиршественным столом (и всегда побеждавших, так как они считались родовитее Гедиминовичей) и преданно служивших этой стране.
Концепция прямо-таки психотерапевтическая — и действительно новаторская. Оказывается, чингисидские царевичи и мурзы служили нашим владыкам, спокойно сохраняя свою исламскую веру. Концом этой эпохи сосуществования стало время патриарха Никона, решительно потребовавшего их крестить, а последний гвоздь в гроб этого социального оазиса вбил Петр I, причем совсем как-то походя. Один из Чингисидов — Василий Алексеевич, царевич Сибирский — оказался причастен к заговору против Петра. Император разгневался и упразднил институт царевичей.
Идея выставки родилась благодаря списку могил в Архангельском соборе Кремля. В этой великокняжеской и царской усыпальнице на протяжении веков покоились русские владыки. Куратор Федор Панфилов обратил внимание, что два имени там кажутся чужеродными: казанский хан Утямыш-Гирей (в крещении Александр Сафагиреевич) и казанский царевич Худай-Кул (в крещении Петр Ибрагимович).
Первый был взят в плен и умер в 1566 году в возрасте 20 лет. А вот судьба царевича Петра оказалась более любопытной. Он был принят на службу к великому князю московскому, командовал полками, в 1506 году Василий III выдал за него свою младшую сестру Евдокию. Во время отъездов Василий оставлял именно его, а не своих родных братьев временным правителем Москвы — так высоко было его доверие. Правнучка Петра Ибрагимовича княжна Александра Мстиславская будет отдана своим кузеном Иваном IV в жены другому московскому Чингисиду — Симеону Бекбулатовичу, который по совпадению также занимал верховную должность в государстве — почти год, правда лишь номинально.
Закрыть…
Тема в отечественной историографии не была слишком популярной. А вот материальные предметы сохранились, и в основном именно в собрании Кремля, что и стало толчком к созданию этого проекта. «Чингисиды были частью придворной жизни русского государства в течение нескольких веков. И это потребовало контекста, потому что не так уж просто объяснить, как выходцы из кочевой знати вдруг заняли такое место», — рассказывает куратор выставки Федор Панфилов.Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля
Поэтому экспозиция начинается с истоков — возникновения Монгольской империи и образования нескольких больших уделов сыновей Чингисхана. В первой главе выставки — в Одностолпной палате Патриаршего дворца — не обошлось без рассказа о монгольском нашествии и об иге, но это не основная часть, а лишь вступление к более позднему и мирному времени. Золотоордынские артефакты в витринах — это керамика, археологические находки, в том числе из собрания Эрмитажа, украшения из его Золотой кладовой. Ряд выдающихся предметов, привлеченных для иллюстрации этого периода, предоставлен Фондом Марджани (например, роскошный женский костюм XIII–XIV века).Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля
Вместе представлены практически все сохранившиеся «пайцзы» — металлические документы на княжение. Показаны и московские монеты с титулами чингисидских ханов, и другие реликвии. «Это была очень интересная ситуация: с одной стороны, политической зависимости, с другой — определенного уважения, которое сохраняется к Чингисидам даже после того, как они теряют реальную власть», — говорит Панфилов. Здесь же рассказ о «царе на час» Симеоне Бекбулатовиче, который оказывается намного более глубокой и сложной фигурой, чем традиционно принято считать.
Другая неожиданная тема — влияние монгольского искусства на русское. Помимо очевидного — шапки Мономаха, представлена Барловская икона Божией Матери из Кремля, украшенная басмой с куфическими арабскими надписями.Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля
Вторая часть выставки — в Успенской звоннице — посвящена позднему, мирному времени. Например, Касимовскому ханству — анклаву, совершенно спокойно существовавшему внутри Руси. «Наши монархи использовали касимовский престол как место, которое можно на время отдать лояльному Чингисиду, а потом сделать его своим ставленником в других государствах», — поясняет Федор Панфилов. В экспозиции удалось собрать большую группу подлинных предметов, связанных с этим вассальным образованием.Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля
Поражают роскошью дипломатические подарки. Из того, что наши посылали им, конечно, ничего не сохранилось, а вот наоборот — извольте. Великолепны дары, посланные в Москву крымскими ханами, — несколько вышитых драгоценностями «саадаков» (набор вооружения конного лучника). Подсвечена любимая Панфиловым тема исторических мифов: одна из царских регалий, шапка Казанская, сопровождается пояснением, что географическое прозвание и легенду о ее создании в честь взятия города Иваном Грозным придумали, видимо, только в XVII веке, а помещение Казани на герб Российской империи этот миф узаконило. К слову, шапка Астраханская — явление из того же ряда.Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в Музеях Кремля. Фото: Музеяи Кремля
Помимо оружия и доспехов (включая загадочные шлемы-маски, аналогов которым нет нигде), редчайших образцов нумизматики и архивных документов, показаны иконы, в клеймах которых рассказывается о поездках князей в Орду: кто возвращался в гробу, кто — с молодой женой монгольских кровей. Нельзя не отметить невиданной красоты книжные миниатюры — как исламские, так и русские, из Лицевого летописного свода. Неожиданный поворот темы позволил собрать выставку совершенно неожиданную и увлекательную.
Ну и помимо того, эта выставка заставляет о многом задуматься, не правда ли?
Софья Багдасарова
Музеи Московского Кремля. «Потомки Чингисхана. Русь и мир». До 19 июля
В экспозиции собраны практически все известные памятники, достоверно связанные с потомками Чингисхана при русском дворе. Среди них — футляр для Корана касимовского царя Ураз-Мухаммеда (Государственный Эрмитаж), драгоценная фляга-сулея, подаренная касимовским царевичем Сеид-Бурханом царю Алексею Михайловичу, шлем-«шапка Кучумовская», науз (деталь конского убранства) — дар Авган-Мухаммеда, служилого царевича из Ургенчской династии (Музеи Московского Кремля). Впервые одновременно экспонируется большая часть кремлевской коллекции саадаков (набор из колчана для стрел и футляра для лука) Крымского ханства, аналогов которой нет в других собраниях. В экспозицию также вошли знаковые предметы из собрания Музеев Московского Кремля, в том числе Шапка Мономаха и Шапка Казанская, и целый ряд уникальных экспонатов, таких как рукописный том Лицевого Летописного Свода XVI века с великолепными миниатюрами из коллекции Государственного Исторического музея. По ссылке можно посмотреть ролик 1-го канала об этой выставке и болше экспонатов.
Свежие комментарии