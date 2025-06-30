Территория Героев...(177)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Сержант Бузинаев Виктор Сержант Виктор Бузинаев, руководя группой огневой поддержки, выполнял задачу по закреплению на новых позициях, занятых российскими штурмовиками в ходе наступления на стратегически важном направлении.

При занятии позиции вблизи линии боевого соприкосновения под плотным огнём артиллерии и миномётов противника Виктор обнаружил дрон-разведчик.

Уточнив у командования, что российских коптеров в данном секторе нет, Виктор лично сбил дрон врага из стрелкового оружия. Понимая, что дислокация группы закрепления могли быть вскрыты противником, Виктор Бузинаев оперативно отдал команду личному составу на смену позиции.

Вскоре по первоначальному расположению группы был нанесён артиллерийский удар украинских боевиков.

Противник, ожидая, что группа закрепления уничтожена, предпринял попытку контратаки. Сержант Бузинаев, распределив сектора обстрела личному составу, руководил обороной позиций. Действуя смело и решительно в обороне, группа российских военнослужащих под командованием Виктора отразила атаку украинских боевиков и закрепилась до прибытия основных сил.

Мужество и профессионализм сержанта Виктора Бузинаева позволили российским подразделениям закрепиться на новых позициях, что в дальнейшем способствовало активному дальнейшему продвижению вглубь обороны противника на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10039

Рядовой Мостинец Олег Рядовой Олег Мостинец в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания на позиции российских войск, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Выполнив поставленную боевую задачу по подвозу боеприпасов на огневые позиции, Олег с товарищем возвращался на исходную точку, на грузовом автомобиле.

При передвижении по маршруту Олег, сидя в кабине, заметил вражеский FPV-дрон противника, летящий в сторону его транспортного средства. Не растерявшись, Мостинец оповестил товарищей и принял решение остановить автомобиль.

Как только транспорт был остановлен, рядовой Мостинец покинул кабину и, заняв выверенную позицию, открыл огонь из штатного стрелкового оружия по приближающемуся вражескому дрону.

В результате меткой стрельбы Олега один из винтов беспилотника был поврежден, и он упал на дорогу, не достигнув цели. Отогнав автомобиль на безопасное расстояние, Олег уничтожил подбитый БПЛА огнем из стрелкового оружия.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Олега Мостинца удалось уничтожить вражескую беспилотную технику, не допустить потерь личного состава и сохранить транспортное средство.

https://t.me/rabotaembrat/10024

Ефрейтор Ловягин Николай В составе разведывательной группы, ефрейтор Николай Ловягин выполнял задачи по защите российских подразделений от беспилотных летательных аппаратов противника.

Неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы со стороны противника, Николай обнаружил в воздухе квадрокоптер. После получения информации об отсутствии своих БПЛА в данном районе, ефрейтор Ловягин квалифицировал его как дрон-разведчик противника, корректировавший вражеский артиллерийский огонь. Быстро сориентировавшись в обстановке, Николай применил противодроновое ружье и, подавив каналы управления, посадил дрон на безопасном расстоянии от российских позиций.

Благодаря профессиональным действиям и решительности ефрейтора Николая Ловягина удалось лишить противника возможности корректировки артиллерийского огня, что позволило сохранить жизни российских военнослужащих и военную технику.

https://t.me/rabotaembrat/10040

Сержант Майков Игорь Неся службу на наблюдательном посту, командир отделения взвода ударных беспилотных летательных аппаратов сержант Игорь Майков вел воздушную разведку местности с целью поиска и уничтожения опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.

Управляя полетом дрона над прилегающим лесным массивом, Игорь обнаружил замаскированный пулеметный расчет противника, который вел огонь по позициям российских подразделений.

Доложив по радиосвязи вышестоящему командованию об обнаружении противника, Майков получил приказ уничтожить вражескую позицию. Умело управляя FPV-дроном с боевым зарядом, Игорь применил его для атаки и успешно поразил.

Оперативно подготовив второй ударный дрон к вылету, Игорь направил его в район ведения разведки.

С помощью второго дрона Игорь выявил артиллерийский расчет противника, пытавшегося отступить после уничтожения их орудия. Майков, точно рассчитав траекторию полета ударного дрона, уничтожил обнаруженную группу украинских артиллеристов.

Благодаря смелым и профессиональным действиям сержанта Игоря Майкова пулеметная точка и артиллерийский расчет противника были уничтожены, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10025

Ефрейтор Веретин Никита Ефрейтор Никита Веретин, в составе группы российских военнослужащих, выполнял боевую задачу на передовой, прикрывая российских штурмовиков на одном из важных участков линии соприкосновения.

Российские подразделения ведя наступательные действия столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских боевиков.

Заняв выгодную позицию, Никита вёл прицельный огонь на подавление, не давая противнику оказывать эффективного сопротивления.

Обнаружив вражеских пулеметчиков Веретин, не теряя ни секунды, сразил их точными выстрелами, лишив врага огневой поддержки и ослабив оборонительный потенциал.

Лишившись поддержки пулеметного расчета противник бросил свои позиции и отступил вглубь подконтрольной территории.

Благодаря профессионализму и отваге ефрейтора Никиты Веретина наступление продолжилось, и наши войска заняли новые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/10045

Гвардии ефрейтор Фаткуллин Вадим Гвардии ефрейтор Вадим Фаткуллин в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Группа российских военнослужащих, ведущих воздушную разведку при помощи БПЛА, обнаружила долговременную огневую точку противника, которая препятствовала успешному наступлению наших войск мощным огнем крупнокалиберного пулемета. Расчет Фаткуллина получил боевую задачу на ее уничтожение.

Вадим действовал решительно и оперативно, в кратчайшие сроки производил заряжание орудия при стрельбе по цели.

В ходе выполнения огневой задачи выстрелами из орудия самоходной артиллерийской установки Вадим вместе с товарищами подавил сопротивление боевиков, уничтожив вражескую огневую точку.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Вадима Фаткуллина расчет успешно уничтожил укрепление противника, что способствовало дальнейшему продвижению российских войск вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/10027

Старший лейтенант Пронин Дмитрий Выполняя боевую задачу на одном из направлений линии боевого столкновения, командуя инженерным взводом, Дмитрий получил задачу расчистить участок местности от оставленных противником мин и неразорвавшихся снарядов.

В ходе выполнения задачи старший лейтенант Пронин заметил в воздухе вражеский коптер.

Распределив подчинённых в укрытия, Дмитрий принял решение отвлечь дрон на себя. Изображая атаку на дрон-камикадзе противника, Дмитрий увел его от личного состава. Убедившись, что подчиненным ничего не угрожает, старший лейтенант Пронин выждал удобный момент, а затем уничтожил вражеский коптер из личного стрелкового оружия.

Благодаря своим мужественным и решительным действиям старшему лейтенанту Дмитрию Пронину удалось сохранить жизнь и здоровье своих подчинённых, выполнить боевую задачу без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10046

Младший сержант Цепилов Игорь Младший сержант Игорь Цепилов выполнял задачи по установке минно-взрывных заграждений на танкоопасных направлениях.

Инженерной группе, в составе которой действовал Игорь, была поставлена задача по установке минно-взрывных заграждений вблизи позиций украинских боевиков.

Дождавшись темного времени суток, Цепилов вместе с товарищами подобрались к позициям противника и приступили к минированию.

Противник обнаружил действия российских саперов и начал применять FPV-дроны и вести минометный обстрел, в результате чего Цепилов получил осколочное ранение. Проявив исключительное мужество, Игорь оказал себе первую помощь и остался на поле боя, прикрывая товарищей от огня противника и атак дронов. В ходе минирования Игорь обнаружил и из личного оружия уничтожил три вражеских дрона, обеспечив группе возможность выполнить поставленную задачу.

Всего группой было установлено 20 противотанковых мин, что обеспечило прикрытие танкоопасных направлений.

В результате смелых и самоотверженных действий младшего сержанта Игоря Цепилова, а также слаженной работе его товарищей, на следующий день на установленном минном поле была уничтожена боевая машина пехоты с живой силой противника.

https://t.me/rabotaembrat/10028

Гвардии прапорщик Васильев Максим Гвардии прапорщик Максим Васильев с целью бесперебойного снабжения российских военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий.

Во время выполнения боевой задачи на автомобиле по маршруту от полевого склада к передовой линии Максим обнаружил вражеский беспилотник. Резко остановив транспортное средство, Васильев выскочил и меткими выстрелами из стрелкового оружия уничтожил вражеский дрон-разведчик.

Дальше на маршруте, автомобиль, которым управлял Максим, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Проявив хладнокровие и оперативность, Максим резко набрал скорость и ушел от обстрела.

Благодаря профессиональным и решительным действиям прапорщика Максима Васильева груз был успешно доставлен в пункт назначения, обеспечив российских военнослужащих необходимыми боеприпасами, продовольствием и материальными средствами.

https://t.me/rabotaembrat/10053

Гвардии ефрейтор Дацюк Павел Неся службу на посту воздушного наблюдения гвардии ефрейтор Павел Дацюк обнаружил ударные дроны, приближающихся к позициям российских войск.

После доклада и уточнения принадлежности беспилотных летательных аппаратов по средствам связи Павел получил задачу уничтожить БПЛА противника.

При приближении дронов на допустимую для стрельбы дистанцию прицельным огнем из личного оружия Дацюк уничтожил все воздушные цели противника. В общей сложности Павел сбил четыре вражеских FPV-дрона.

Благодаря профессионализму и мужеству гвардии ефрейтора Павла Дацюка вражеские дроны-камикадзе, предназначенные для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.

https://t.me/rabotaembrat/10037

Гвардии старшии лейтенант Соколов Дмитрий Мотострелковое подразделение под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Соколова выполняло боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов, уничтожению живой силы и техники ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп.

Оценив обстановку, Соколов принял решение: с одной из групп из трех человек совершить маневр и обойти позиции, на которых закрепились националисты.

Благодаря проведенной разведке, штурмовики скрытно вышли в тыл обороняющимся боевикам не замеченными. Затем, пользуясь внезапностью, мотострелки с боем ворвались на позиции противника.

В ближнем бою, Дмитрий из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, а затем координировал и прикрывал действия второй штурмовой группы.

В ходе завязавшегося боя, российские мотострелки сломили сопротивление противника, зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, отражая контратаки националистов.

Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов, группа смогла удержать позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/10071

Рядовой Павлов Никита Рядовой Никита Павлов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Павлов регулярно выезжал на самые опасные участки линии фронта и, несмотря на артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов противника, подвозил боеприпасы и провиант российским бойцам, эвакуировал раненых с передовой.

Выполнив поставленную задачу по доставке припасов на боевые позиции роты, Никита возвращался на исходную точку. Передвигаясь по лесополосе, он получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Несмотря на начавшийся минометный обстрел, а также риск атаки FPV-дронов противника, Павлов выдвинулся на помощь раненому. Прибыв на место, рядовой Павлов услышал характерный звук дрона-разведчика, скрытно занял позицию за деревом и, как только БПЛА вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, Никита оказал первую помощь раненому и вынес его на себе до точки эвакуации.

В результате отважных и решительных действий рядового Никиты Павлова был уничтожен вражеский беспилотник и спасена жизнь раненого военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/10038

Гвардии матрос Раков Николай В ходе специальной военной операции гвардии матрос Николай Раков выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Украинские боевики в своем стремлении лишить подразделения российских войск своевременного и полного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения транспортного средства, на котором следовал Раков, нанеся по нему удар с применением минометов.

В результате атаки транспортное средство получило повреждения и вышло из строя. Несмотря на угрозу для жизни, гвардии матрос Раков, проявляя исключительное мужество и действуя под интенсивным огнем минометов, сумел восстановить работоспособность транспортного средства, вывести его из зоны обстрела и в кратчайшие сроки доставить груз на позиции.

Благодаря решительным действиям гвардии матроса Николая Ракова боеприпасы были своевременно доставлены на передовую позицию. Это позволило штурмовым группам успешно прорвать оборону противника и закрепиться на новых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/10047

Гвардии ефрейтор Супонин Павел Гвардии ефрейтор Павел Супонин, действуя в составе взвода управления, обеспечивал устойчивую и бесперебойную связь между командным пунктом и группами радиоэлектронной борьбы во время наступательных действий российских подразделений на важном тактическом направлении.

Противник, отступая, открыл минометный огонь по наступающим российским группам. В результате минометного обстрела противника была нарушена схема организации связи с маневренными группами РЭБ. Несмотря на непрекращающийся обстрел противника, Павел выдвинулся на поиски неисправности. Двигаясь вдоль линии связи, Супонин успешно обнаружил и восстановил повреждённый кабель.

После восстановления работоспособности связи маневренные группы радиоэлектронной борьбы смогли возобновить полноценное взаимодействие с управлением батальона и оперативно выполнить поставленные боевые задачи.

Благодаря смелым и оперативным действиям гвардии ефрейтора Павла Супонина была восстановлена линия связи, что способствовало качественному прикрытию штурмовых подразделений от атак вражеских БпЛА и успешному продвижению наших наступающих сил.

https://t.me/rabotaembrat/10048

Сержант Туровский Константин Сержант Константин Туровский в должности командира взвода выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта на важном тактическом направлении.

В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа столкнулась с интенсивным огнем противника, включая минометный и артиллерийский обстрел. Туровский, воспользовавшись наступлением темноты и тщательно оценив обстановку, сумел скрытно провести группу в тыл опорного пункта, занятого украинскими боевиками.

Скрытно подобравшись к опорнику противника, Константин первым вступил в бой. Неожиданная атака российских штурмовиков привела к панике в рядах украинских боевиков. В ходе скоротечного боя Туровский лично уничтожил троих боевиков. Подавив сопротивление противника, штурмовая группа провела зачистку опорного пункта.

Успешно выполнив задачу по штурму, сержант грамотно организовал перегруппировку личного состава и подготовил оборону от возможной контратаки противника.

Попытки противника восстановить контроль над опорным пунктом оказались безуспешными.

Смелые и решительные действия сержанта Константина Туровского, а также слаженные действия его подчиненных позволили продолжить наступление вглубь обороны врага и занять важный опорный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/10052

Ефрейтор Ахметжанов Дамир Ефрейтор Дамир Ахметжанов в составе артиллерийской батареи выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи между командным пунктами управления российских подразделений.

В ходе огневой работы позиция российских артиллеристов подверглась обстрелу танковым огнем противника, в результате чего была повреждена проводная линия связи с пунктом управления старшего офицера батареи

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Ахметжанов под непрекращающимся обстрелом выдвинулся на поиски поврежденного участка. Кабель был сильно поврежден, и восстановить его не представлялось возможным. В кратчайшие сроки Дамир, на месте поврежденного, протянул новый полевой кабель и восстановил связь между подразделениями.

В результате умелых и саоотверженных действий ефрейтора Дамира Ахметжанова артиллерийские расчеты смогли продолжить выполнение боевой задачи, уничтожить опорный пункт противника и ослабить его оборонительный потенциал.

https://t.me/rabotaembrat/10062

Старшина 2-й статьи Макаров Вячеслав В ходе специальной военной операции старшина 2-й статьи Вячеслав Макаров выполнял задачи по подвозу материальных средств подразделениям российских военнослужащих. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

При выполнении очередной задачи Вячеслав, доставляя дизельное топливо на позиции российских мотострелков, подвергся атаке FPV-дрона со стороны украинских боевиков, стремящихся лишить наши войска на передовой своевременного снабжения. Проявляя самообладание, Макаров оперативно включил средства РЭБ и совершил маневр, благодаря чему удалось избежать прямого попадания беспилотника. Дрон взорвался рядом с передней частью автомобиля, нанеся незначительные повреждения. Понимая важность доставки ГСМ подразделениям, отражающим массированное наступление противника, Вячеслав, рискуя собственной жизнью, сумел оперативно восстановить работоспособность топливозаправщика, после чего вывел его из зоны поражения. Далее, продвигаясь по пересеченной местности, Вячеслав доставил топливо на передовую.

Благодаря своевременно доставленному старшиной 2-й статьи Вячеславом Макаровым дизельному топливу, российские военнослужащие продолжили уничтожать бронетехнику наступающую противника, что позволило существенно снизить атакующий потенциал боевиков и лишить их возможности вклиниться в нашу оборону.

https://t.me/rabotaembrat/10063

Гвардии ефрейтор Фаттахов Рустам Гвардии ефрейтор Рустам Фаттахов действовал в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта в районе одного из населённых пунктов.

В ходе продвижения к оборонительной позиции противника его штурмовая группа подверглась пулеметному обстрелу. Фаттахов, проявив инициативу и мужество, применил противотанковый гранатомет «РПГ-7» и с первого выстрела уничтожил пулеметный расчет противника. После этого группа успешно приступила к штурму позиции.

В ходе атаки Рустам, действуя решительно и точно, огнем из своего оружия уничтожил трех боевиков ВСУ. Понеся значительные потери, враг был вынужден отступить.

Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии ефрейтора Рустама Фаттахова поставленная боевая задача была выполнена, опорный пункт был взят.

https://t.me/rabotaembrat/10065

Ефрейтор Королев Сергей Номер расчета артиллерийского орудия под командованием ефрейтора Сергея Королева, действуя в районе одного из населенных пунктов выполнял огневые задачи по заданным координатам.

При выполнении боевой задачи расчет подвергся массированной атаке беспилотными летательными аппаратами со стороны противника. Проявив выдающуюся смелость и храбрость, Сергей эффективно противодействовал атаке дронов, уничтожив два из них огнем из стрелкового оружия. В результате атаки дронов-камикадзе гаубица получила повреждения и загорелась.

Ефрейтор Королев и его расчет оперативно предприняли меры по тушению пожара и маскировке орудия. Благодаря совместным и оперативным действиям атака была отражена, пожар ликвидирован, а гаубица сохранена в боеспособном состоянии.

https://t.me/rabotaembrat/10066

Гвардии лейтенант Киселёв Алексей Взвод под командованием гвардии лейтенанта Алексея Киселева на одном из важных тактических направлений выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники противника с применением FPV-дронов.

Грамотно заняв позицию, Алексей определил места для размещения личного состава и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, а также выбрал места для укрытия.

В ходе боевой работы Киселев управлял разведывательным БПЛА, выявляя огневые позиции и укрытия противника, передавая координаты и отдавая команды расчёту на запуск FPV-дронов по целям.

После поражения каждой цели Алексей приказывал личному составу сменить позицию, так как украинские боевики открывали ответный артиллерийский огонь по району взлета БПЛА.

Благодаря умелым действиям и отваге гвардии лейтенанта Алексея Киселева и его подчиненным, российским операторам БПЛА удалось уничтожить до пяти целей различного класса, при этом, не понеся потерь в личном составе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/10067

Гвардии ефрейтор Шульгин Николай Номер расчета 122-мм гаубицы «Д-30» гвардии ефрейтор Николай Шульгин, действуя на важном тактическом направлении в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки российским штурмовикам и уничтожению живой силы, техники и опорных пунктов ВСУ.

Находясь на огневой позиции буксируемой 122-мм гаубицы «Д-30», Николай своевременно обнаружил приближающийся рой вражеских FPV-дронов в количестве восьми единиц.

Немедленно оповестив боевых товарищей, гвардии ефрейтор открыл огонь из штатного оружия по воздушным целям.

При содействии военнослужащих из состава артиллерийского расчета все восемь вражеских БПЛА были уничтожены, четыре из которых Николай подбил лично.

Отразив воздушную атаку противника, артиллеристы продолжили вести огонь из орудия, оказывая огневую поддержку наступающим российским штурмовым подразделениям и прицельным огнем уничтожили вражеский опорный пункт.

Благодаря бдительности, грамотным и решительным действиям гвардии ефрейтора Николая Шульгина были сохранены жизни военнослужащих и целостность орудия, что способствовало последующей огневой работе расчета, нанесению урона противнику и успешному продвижению российских штурмовиков.

https://t.me/rabotaembrat/10068

Гвардии старший сержант Никифоров Георгий Экипаж танка Т-72Б под командованием гвардии старшего сержанта Георгия Никифорова, находясь в обороне и ведя огонь с закрытой огневой позиции, выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники ВСУ.

При выполнении боевой задачи российский танк был обнаружен и атакован FPV-дронами и артиллерией противника.

Находясь под вражеским огнем, Никифоров продолжил руководить личным составом, быстро и точно производил расчеты для наведения, продолжил вести огонь по вражеским укреплениям.

Кроме того, в ходе боя своевременно танкистами была обнаружена штурмовая группа украинских боевиков, предпринявшая попытку атаковать. Гвардии старший сержант Никифоров быстро внес поправки в стрельбу, скорректировав огонь танка, в результате чего противник был уничтожен.

Грамотный выбор позиции, профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили гвардии старшему сержанту Георгий Никифоров и его экипажу в ходе ведения боя уничтожить два опорных пункта ВСУ, а также пресечь попытки боевиков атаковать позиции российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10070

Подполковник Ахадов Руслан «Наша работа – ежедневная борьба за жизнь»

Так характеризует свои будни военный сосудистый хирург Руслан Ахадов, награждённый орденом Мужества за смелость и самоотверженность, проявленные на спецоперации при оказании помощи раненым в полевых условиях.

За его плечами военная медицинская академия, 25 лет службы в армии, опыт работы в медицинском отряде специального назначения и в условиях крайнего Севера. Недавно он стал лауреатом премии «Призвание».

Боевой путь Руслана начался в Южной Осетии в 2008 году, а затем продолжился на специальной военной операции.

Подробнее можно прочитать по ссылке.



http://redstar.ru/nasha-rabota-ezhednevnaya-borba-za-zhizn/

Младший сержант Деревнин Денис Заход в тыл, четверо суток в засаде под самым носом у врага и дерзкий бросок вперёд – так группа младшего сержанта Дениса Деревнина из батальона «Кедр» 80-го гвардейского танкового полка группировки войск «Центр» помогла основным силам взять казавшуюся неприступной Богдановку. Окопы в каждом доме, миномётный огонь, рои дронов и отчаянное сопротивление врага – вот что встретило штурмовиков на подступах к этому клочку земли, имевшему для противника большое значение. Он применял и FPV-дроны, и разведывательные с системами сброса, и миномётный огонь, и артиллерию.

Богдановка, возможно, имела для врага особое значение – здесь, со слов военнослужащего, базировались пункты его временной дислокации, отсюда взлетали ударные БпЛА. Группировка противника на подступах была значительной, в каждом опорнике сидели по несколько десятков человек.

Подход штурмовых групп к этим укреплениям всегда начинался с огневого вала.

Противник оказывал ожесточённое сопротивление. Открывал огонь из пулемётных точек, организовывал контратаки на уже занятые опорные пункты.

Наши доблестно отбивались, и штурмовики продвигались дальше.

Тактика, терпение, использование погодных условий и беззаветная отвага четверых бойцов, четыре дня ждавших звёздного часа под носом у врага, обеспечили успех в бою за Богдановку. Сквозь туман и огонь они проложили путь к победе. Подробнее можно прочитать по ссылке.

http://redstar.ru/perelomili-hod-srazheniya/

Военнослужащий Галин Артур Заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» рассказал о долге и боевом братстве на передовой.

Военнослужащий Артур Галин ещё недавно возводил дома, а сегодня стоит на защите родной земли.

Боевое крещение прошёл в селе Новосёловка Первая. Задача была – захват трёх опорных пунктов противника.

В ходе операции по освобождению села Запорожье ДНР Артур Галин проявил отвагу и мужество и, используя натовские мины для выполнения боевой задачи, успешно обратил западную помощь Киеву в свою пользу.

Карьера Артура Галина обусловлена ответственностью, доверием товарищей и успешностью выполнения боевых задач. После освобождения Новосёловки Первой он стал командиром штурмового взвода, а затем и заместителем командира роты по военно-политической работе. Сегодня его задача – готовить новое пополнение, превращать новобранцев в боеспособное подразделение.

За проявленную отвагу при выполнении задачи, а также за личное уничтожение вражеской боевой техники Артур Галин представлен к ордену Мужества.

Подробнее можно прочитать по ссылке.

http://redstar.ru/po-zovu-rodiny-i-serdtsa/

Майор Лукьянов Денис «Должность замполита – это умение отдавать всего себя без остатка личному составу», – говорит заместитель командира средневолжского отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона отдельной железнодорожной бригады по военно-политической работе майор Денис Лукьянов. Опыт работы в должности у него более 20 лет, и он знает все секреты своей работы.

На СВО майор Лукьянов попал в самом начале и принимал участие в формировании военной комендатуры Донецкой Народной Республики. В составе военно-политического отдела он выполнял задачи по предназначению, в том числе по налаживанию связей с местным населением.

– С годами я понял, что в армии есть две важные для военнослужащих должности – это медики и замполит, – размышляет Денис Дмитриевич. – Почему? Медики помогают человеку со здоровьем, а мы закладываем уверенность, ориентиры, с которыми боец пойдёт по жизни. Вот я до сих пор помню своё первое подразделение, своего замполита, который вложил в меня лучшие знания и качества.

Подробнее можно прочитать по ссылке.

https://t.me/mod_russia/54089

Младший сержант Алексеев Пётр,

младший сержант Алексеев Егор Братья Алексеевы – воплощение неразрывной связи семьи, долга и солдатского братства, закалённого в бою.

Сегодня они отрабатывают навыки на полигоне, обучая пополнение и передавая ему накопленный опыт. Имея за плечами несколько боевых задач на передовой, им есть что рассказать и показать вновь прибывшим.

– Обнаружение противника, уничтожение, контроль неба и земли, работа с растяжками, неразорвавшимися боеприпасами, – перечисляет задачи командир первого штурмового взвода мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» младший сержант Пётр Алексеев.

Его голос спокоен. Он знает цену каждому навыку. Впервые боевую задачу он выполнил под Кременной.

До спецоперации Пётр учил детей рукопашному бою.

Егор Алексеев, командир штурмового взвода, младший сержант и старший брат Петра, слушает, стоя рядом.

– У меня больше ответственности – это точно, так как я старший. Переживаю за брата больше, чем за себя, – отмечает Егор и признаётся, что был против решения младшего брата. – Никто не знал, что он добровольцем пошёл за мной. Я узнал, когда уже в автобус садились. До последнего момента скрывал.

Подробнее можно прочитать по ссылке.

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