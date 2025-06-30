Территория Героев...(177)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Сержант Бузинаев ВикторСержант Виктор Бузинаев, руководя группой огневой поддержки, выполнял задачу по закреплению на новых позициях, занятых российскими штурмовиками в ходе наступления на стратегически важном направлении.
При занятии позиции вблизи линии боевого соприкосновения под плотным огнём артиллерии и миномётов противника Виктор обнаружил дрон-разведчик.
Уточнив у командования, что российских коптеров в данном секторе нет, Виктор лично сбил дрон врага из стрелкового оружия. Понимая, что дислокация группы закрепления могли быть вскрыты противником, Виктор Бузинаев оперативно отдал команду личному составу на смену позиции.
Вскоре по первоначальному расположению группы был нанесён артиллерийский удар украинских боевиков.
Противник, ожидая, что группа закрепления уничтожена, предпринял попытку контратаки. Сержант Бузинаев, распределив сектора обстрела личному составу, руководил обороной позиций. Действуя смело и решительно в обороне, группа российских военнослужащих под командованием Виктора отразила атаку украинских боевиков и закрепилась до прибытия основных сил.
Мужество и профессионализм сержанта Виктора Бузинаева позволили российским подразделениям закрепиться на новых позициях, что в дальнейшем способствовало активному дальнейшему продвижению вглубь обороны противника на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/10039
Рядовой Мостинец ОлегРядовой Олег Мостинец в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания на позиции российских войск, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Выполнив поставленную боевую задачу по подвозу боеприпасов на огневые позиции, Олег с товарищем возвращался на исходную точку, на грузовом автомобиле.
При передвижении по маршруту Олег, сидя в кабине, заметил вражеский FPV-дрон противника, летящий в сторону его транспортного средства. Не растерявшись, Мостинец оповестил товарищей и принял решение остановить автомобиль.
Как только транспорт был остановлен, рядовой Мостинец покинул кабину и, заняв выверенную позицию, открыл огонь из штатного стрелкового оружия по приближающемуся вражескому дрону.
В результате меткой стрельбы Олега один из винтов беспилотника был поврежден, и он упал на дорогу, не достигнув цели. Отогнав автомобиль на безопасное расстояние, Олег уничтожил подбитый БПЛА огнем из стрелкового оружия.
Благодаря смелым и решительным действиям рядового Олега Мостинца удалось уничтожить вражескую беспилотную технику, не допустить потерь личного состава и сохранить транспортное средство.
https://t.me/rabotaembrat/10024
Ефрейтор Ловягин НиколайВ составе разведывательной группы, ефрейтор Николай Ловягин выполнял задачи по защите российских подразделений от беспилотных летательных аппаратов противника.
Неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы со стороны противника, Николай обнаружил в воздухе квадрокоптер. После получения информации об отсутствии своих БПЛА в данном районе, ефрейтор Ловягин квалифицировал его как дрон-разведчик противника, корректировавший вражеский артиллерийский огонь. Быстро сориентировавшись в обстановке, Николай применил противодроновое ружье и, подавив каналы управления, посадил дрон на безопасном расстоянии от российских позиций.
Благодаря профессиональным действиям и решительности ефрейтора Николая Ловягина удалось лишить противника возможности корректировки артиллерийского огня, что позволило сохранить жизни российских военнослужащих и военную технику.
https://t.me/rabotaembrat/10040
Сержант Майков ИгорьНеся службу на наблюдательном посту, командир отделения взвода ударных беспилотных летательных аппаратов сержант Игорь Майков вел воздушную разведку местности с целью поиска и уничтожения опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.
Управляя полетом дрона над прилегающим лесным массивом, Игорь обнаружил замаскированный пулеметный расчет противника, который вел огонь по позициям российских подразделений.
Доложив по радиосвязи вышестоящему командованию об обнаружении противника, Майков получил приказ уничтожить вражескую позицию. Умело управляя FPV-дроном с боевым зарядом, Игорь применил его для атаки и успешно поразил.
Оперативно подготовив второй ударный дрон к вылету, Игорь направил его в район ведения разведки.
С помощью второго дрона Игорь выявил артиллерийский расчет противника, пытавшегося отступить после уничтожения их орудия. Майков, точно рассчитав траекторию полета ударного дрона, уничтожил обнаруженную группу украинских артиллеристов.
Благодаря смелым и профессиональным действиям сержанта Игоря Майкова пулеметная точка и артиллерийский расчет противника были уничтожены, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/10025
Ефрейтор Веретин НикитаЕфрейтор Никита Веретин, в составе группы российских военнослужащих, выполнял боевую задачу на передовой, прикрывая российских штурмовиков на одном из важных участков линии соприкосновения.
Российские подразделения ведя наступательные действия столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских боевиков.
Заняв выгодную позицию, Никита вёл прицельный огонь на подавление, не давая противнику оказывать эффективного сопротивления.
Обнаружив вражеских пулеметчиков Веретин, не теряя ни секунды, сразил их точными выстрелами, лишив врага огневой поддержки и ослабив оборонительный потенциал.
Лишившись поддержки пулеметного расчета противник бросил свои позиции и отступил вглубь подконтрольной территории.
Благодаря профессионализму и отваге ефрейтора Никиты Веретина наступление продолжилось, и наши войска заняли новые позиции.
https://t.me/rabotaembrat/10045
Гвардии ефрейтор Фаткуллин ВадимГвардии ефрейтор Вадим Фаткуллин в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.
Группа российских военнослужащих, ведущих воздушную разведку при помощи БПЛА, обнаружила долговременную огневую точку противника, которая препятствовала успешному наступлению наших войск мощным огнем крупнокалиберного пулемета. Расчет Фаткуллина получил боевую задачу на ее уничтожение.
Вадим действовал решительно и оперативно, в кратчайшие сроки производил заряжание орудия при стрельбе по цели.
В ходе выполнения огневой задачи выстрелами из орудия самоходной артиллерийской установки Вадим вместе с товарищами подавил сопротивление боевиков, уничтожив вражескую огневую точку.
Благодаря смелым и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Вадима Фаткуллина расчет успешно уничтожил укрепление противника, что способствовало дальнейшему продвижению российских войск вглубь обороны противника.
https://t.me/rabotaembrat/10027
Старший лейтенант Пронин ДмитрийВыполняя боевую задачу на одном из направлений линии боевого столкновения, командуя инженерным взводом, Дмитрий получил задачу расчистить участок местности от оставленных противником мин и неразорвавшихся снарядов.
В ходе выполнения задачи старший лейтенант Пронин заметил в воздухе вражеский коптер.
Распределив подчинённых в укрытия, Дмитрий принял решение отвлечь дрон на себя. Изображая атаку на дрон-камикадзе противника, Дмитрий увел его от личного состава. Убедившись, что подчиненным ничего не угрожает, старший лейтенант Пронин выждал удобный момент, а затем уничтожил вражеский коптер из личного стрелкового оружия.
Благодаря своим мужественным и решительным действиям старшему лейтенанту Дмитрию Пронину удалось сохранить жизнь и здоровье своих подчинённых, выполнить боевую задачу без потерь.
https://t.me/rabotaembrat/10046
Младший сержант Цепилов ИгорьМладший сержант Игорь Цепилов выполнял задачи по установке минно-взрывных заграждений на танкоопасных направлениях.
Инженерной группе, в составе которой действовал Игорь, была поставлена задача по установке минно-взрывных заграждений вблизи позиций украинских боевиков.
Дождавшись темного времени суток, Цепилов вместе с товарищами подобрались к позициям противника и приступили к минированию.
Противник обнаружил действия российских саперов и начал применять FPV-дроны и вести минометный обстрел, в результате чего Цепилов получил осколочное ранение. Проявив исключительное мужество, Игорь оказал себе первую помощь и остался на поле боя, прикрывая товарищей от огня противника и атак дронов. В ходе минирования Игорь обнаружил и из личного оружия уничтожил три вражеских дрона, обеспечив группе возможность выполнить поставленную задачу.
Всего группой было установлено 20 противотанковых мин, что обеспечило прикрытие танкоопасных направлений.
В результате смелых и самоотверженных действий младшего сержанта Игоря Цепилова, а также слаженной работе его товарищей, на следующий день на установленном минном поле была уничтожена боевая машина пехоты с живой силой противника.
https://t.me/rabotaembrat/10028
Гвардии прапорщик Васильев МаксимГвардии прапорщик Максим Васильев с целью бесперебойного снабжения российских военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий.
Во время выполнения боевой задачи на автомобиле по маршруту от полевого склада к передовой линии Максим обнаружил вражеский беспилотник. Резко остановив транспортное средство, Васильев выскочил и меткими выстрелами из стрелкового оружия уничтожил вражеский дрон-разведчик.
Дальше на маршруте, автомобиль, которым управлял Максим, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Проявив хладнокровие и оперативность, Максим резко набрал скорость и ушел от обстрела.
Благодаря профессиональным и решительным действиям прапорщика Максима Васильева груз был успешно доставлен в пункт назначения, обеспечив российских военнослужащих необходимыми боеприпасами, продовольствием и материальными средствами.
https://t.me/rabotaembrat/10053
Гвардии ефрейтор Дацюк ПавелНеся службу на посту воздушного наблюдения гвардии ефрейтор Павел Дацюк обнаружил ударные дроны, приближающихся к позициям российских войск.
После доклада и уточнения принадлежности беспилотных летательных аппаратов по средствам связи Павел получил задачу уничтожить БПЛА противника.
При приближении дронов на допустимую для стрельбы дистанцию прицельным огнем из личного оружия Дацюк уничтожил все воздушные цели противника. В общей сложности Павел сбил четыре вражеских FPV-дрона.
Благодаря профессионализму и мужеству гвардии ефрейтора Павла Дацюка вражеские дроны-камикадзе, предназначенные для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.
https://t.me/rabotaembrat/10037
Гвардии старшии лейтенант Соколов ДмитрийМотострелковое подразделение под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Соколова выполняло боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов, уничтожению живой силы и техники ВСУ на важном направлении наступления российских войск.
Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп.
Оценив обстановку, Соколов принял решение: с одной из групп из трех человек совершить маневр и обойти позиции, на которых закрепились националисты.
Благодаря проведенной разведке, штурмовики скрытно вышли в тыл обороняющимся боевикам не замеченными. Затем, пользуясь внезапностью, мотострелки с боем ворвались на позиции противника.
В ближнем бою, Дмитрий из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, а затем координировал и прикрывал действия второй штурмовой группы.
В ходе завязавшегося боя, российские мотострелки сломили сопротивление противника, зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, отражая контратаки националистов.
Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов, группа смогла удержать позиции до подхода основных сил.
https://t.me/rabotaembrat/10071
Рядовой Павлов НикитаРядовой Никита Павлов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Павлов регулярно выезжал на самые опасные участки линии фронта и, несмотря на артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов противника, подвозил боеприпасы и провиант российским бойцам, эвакуировал раненых с передовой.
Выполнив поставленную задачу по доставке припасов на боевые позиции роты, Никита возвращался на исходную точку. Передвигаясь по лесополосе, он получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Несмотря на начавшийся минометный обстрел, а также риск атаки FPV-дронов противника, Павлов выдвинулся на помощь раненому. Прибыв на место, рядовой Павлов услышал характерный звук дрона-разведчика, скрытно занял позицию за деревом и, как только БПЛА вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, Никита оказал первую помощь раненому и вынес его на себе до точки эвакуации.
В результате отважных и решительных действий рядового Никиты Павлова был уничтожен вражеский беспилотник и спасена жизнь раненого военнослужащего.
https://t.me/rabotaembrat/10038
Гвардии матрос Раков НиколайВ ходе специальной военной операции гвардии матрос Николай Раков выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Украинские боевики в своем стремлении лишить подразделения российских войск своевременного и полного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения транспортного средства, на котором следовал Раков, нанеся по нему удар с применением минометов.
В результате атаки транспортное средство получило повреждения и вышло из строя. Несмотря на угрозу для жизни, гвардии матрос Раков, проявляя исключительное мужество и действуя под интенсивным огнем минометов, сумел восстановить работоспособность транспортного средства, вывести его из зоны обстрела и в кратчайшие сроки доставить груз на позиции.
Благодаря решительным действиям гвардии матроса Николая Ракова боеприпасы были своевременно доставлены на передовую позицию. Это позволило штурмовым группам успешно прорвать оборону противника и закрепиться на новых позициях.
https://t.me/rabotaembrat/10047
Гвардии ефрейтор Супонин ПавелГвардии ефрейтор Павел Супонин, действуя в составе взвода управления, обеспечивал устойчивую и бесперебойную связь между командным пунктом и группами радиоэлектронной борьбы во время наступательных действий российских подразделений на важном тактическом направлении.
Противник, отступая, открыл минометный огонь по наступающим российским группам. В результате минометного обстрела противника была нарушена схема организации связи с маневренными группами РЭБ. Несмотря на непрекращающийся обстрел противника, Павел выдвинулся на поиски неисправности. Двигаясь вдоль линии связи, Супонин успешно обнаружил и восстановил повреждённый кабель.
После восстановления работоспособности связи маневренные группы радиоэлектронной борьбы смогли возобновить полноценное взаимодействие с управлением батальона и оперативно выполнить поставленные боевые задачи.
Благодаря смелым и оперативным действиям гвардии ефрейтора Павла Супонина была восстановлена линия связи, что способствовало качественному прикрытию штурмовых подразделений от атак вражеских БпЛА и успешному продвижению наших наступающих сил.
https://t.me/rabotaembrat/10048
Сержант Туровский КонстантинСержант Константин Туровский в должности командира взвода выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта на важном тактическом направлении.
В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа столкнулась с интенсивным огнем противника, включая минометный и артиллерийский обстрел. Туровский, воспользовавшись наступлением темноты и тщательно оценив обстановку, сумел скрытно провести группу в тыл опорного пункта, занятого украинскими боевиками.
Скрытно подобравшись к опорнику противника, Константин первым вступил в бой. Неожиданная атака российских штурмовиков привела к панике в рядах украинских боевиков. В ходе скоротечного боя Туровский лично уничтожил троих боевиков. Подавив сопротивление противника, штурмовая группа провела зачистку опорного пункта.
Успешно выполнив задачу по штурму, сержант грамотно организовал перегруппировку личного состава и подготовил оборону от возможной контратаки противника.
Попытки противника восстановить контроль над опорным пунктом оказались безуспешными.
Смелые и решительные действия сержанта Константина Туровского, а также слаженные действия его подчиненных позволили продолжить наступление вглубь обороны врага и занять важный опорный пункт.
https://t.me/rabotaembrat/10052
Ефрейтор Ахметжанов ДамирЕфрейтор Дамир Ахметжанов в составе артиллерийской батареи выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи между командным пунктами управления российских подразделений.
В ходе огневой работы позиция российских артиллеристов подверглась обстрелу танковым огнем противника, в результате чего была повреждена проводная линия связи с пунктом управления старшего офицера батареи
Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Ахметжанов под непрекращающимся обстрелом выдвинулся на поиски поврежденного участка. Кабель был сильно поврежден, и восстановить его не представлялось возможным. В кратчайшие сроки Дамир, на месте поврежденного, протянул новый полевой кабель и восстановил связь между подразделениями.
В результате умелых и саоотверженных действий ефрейтора Дамира Ахметжанова артиллерийские расчеты смогли продолжить выполнение боевой задачи, уничтожить опорный пункт противника и ослабить его оборонительный потенциал.
https://t.me/rabotaembrat/10062
Старшина 2-й статьи Макаров ВячеславВ ходе специальной военной операции старшина 2-й статьи Вячеслав Макаров выполнял задачи по подвозу материальных средств подразделениям российских военнослужащих. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
При выполнении очередной задачи Вячеслав, доставляя дизельное топливо на позиции российских мотострелков, подвергся атаке FPV-дрона со стороны украинских боевиков, стремящихся лишить наши войска на передовой своевременного снабжения. Проявляя самообладание, Макаров оперативно включил средства РЭБ и совершил маневр, благодаря чему удалось избежать прямого попадания беспилотника. Дрон взорвался рядом с передней частью автомобиля, нанеся незначительные повреждения. Понимая важность доставки ГСМ подразделениям, отражающим массированное наступление противника, Вячеслав, рискуя собственной жизнью, сумел оперативно восстановить работоспособность топливозаправщика, после чего вывел его из зоны поражения. Далее, продвигаясь по пересеченной местности, Вячеслав доставил топливо на передовую.
Благодаря своевременно доставленному старшиной 2-й статьи Вячеславом Макаровым дизельному топливу, российские военнослужащие продолжили уничтожать бронетехнику наступающую противника, что позволило существенно снизить атакующий потенциал боевиков и лишить их возможности вклиниться в нашу оборону.
https://t.me/rabotaembrat/10063
Гвардии ефрейтор Фаттахов РустамГвардии ефрейтор Рустам Фаттахов действовал в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта в районе одного из населённых пунктов.
В ходе продвижения к оборонительной позиции противника его штурмовая группа подверглась пулеметному обстрелу. Фаттахов, проявив инициативу и мужество, применил противотанковый гранатомет «РПГ-7» и с первого выстрела уничтожил пулеметный расчет противника. После этого группа успешно приступила к штурму позиции.
В ходе атаки Рустам, действуя решительно и точно, огнем из своего оружия уничтожил трех боевиков ВСУ. Понеся значительные потери, враг был вынужден отступить.
Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии ефрейтора Рустама Фаттахова поставленная боевая задача была выполнена, опорный пункт был взят.
https://t.me/rabotaembrat/10065
Ефрейтор Королев СергейНомер расчета артиллерийского орудия под командованием ефрейтора Сергея Королева, действуя в районе одного из населенных пунктов выполнял огневые задачи по заданным координатам.
При выполнении боевой задачи расчет подвергся массированной атаке беспилотными летательными аппаратами со стороны противника. Проявив выдающуюся смелость и храбрость, Сергей эффективно противодействовал атаке дронов, уничтожив два из них огнем из стрелкового оружия. В результате атаки дронов-камикадзе гаубица получила повреждения и загорелась.
Ефрейтор Королев и его расчет оперативно предприняли меры по тушению пожара и маскировке орудия. Благодаря совместным и оперативным действиям атака была отражена, пожар ликвидирован, а гаубица сохранена в боеспособном состоянии.
https://t.me/rabotaembrat/10066
Гвардии лейтенант Киселёв АлексейВзвод под командованием гвардии лейтенанта Алексея Киселева на одном из важных тактических направлений выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники противника с применением FPV-дронов.
Грамотно заняв позицию, Алексей определил места для размещения личного состава и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, а также выбрал места для укрытия.
В ходе боевой работы Киселев управлял разведывательным БПЛА, выявляя огневые позиции и укрытия противника, передавая координаты и отдавая команды расчёту на запуск FPV-дронов по целям.
После поражения каждой цели Алексей приказывал личному составу сменить позицию, так как украинские боевики открывали ответный артиллерийский огонь по району взлета БПЛА.
Благодаря умелым действиям и отваге гвардии лейтенанта Алексея Киселева и его подчиненным, российским операторам БПЛА удалось уничтожить до пяти целей различного класса, при этом, не понеся потерь в личном составе и технике.
https://t.me/rabotaembrat/10067
Гвардии ефрейтор Шульгин НиколайНомер расчета 122-мм гаубицы «Д-30» гвардии ефрейтор Николай Шульгин, действуя на важном тактическом направлении в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки российским штурмовикам и уничтожению живой силы, техники и опорных пунктов ВСУ.
Находясь на огневой позиции буксируемой 122-мм гаубицы «Д-30», Николай своевременно обнаружил приближающийся рой вражеских FPV-дронов в количестве восьми единиц.
Немедленно оповестив боевых товарищей, гвардии ефрейтор открыл огонь из штатного оружия по воздушным целям.
При содействии военнослужащих из состава артиллерийского расчета все восемь вражеских БПЛА были уничтожены, четыре из которых Николай подбил лично.
Отразив воздушную атаку противника, артиллеристы продолжили вести огонь из орудия, оказывая огневую поддержку наступающим российским штурмовым подразделениям и прицельным огнем уничтожили вражеский опорный пункт.
Благодаря бдительности, грамотным и решительным действиям гвардии ефрейтора Николая Шульгина были сохранены жизни военнослужащих и целостность орудия, что способствовало последующей огневой работе расчета, нанесению урона противнику и успешному продвижению российских штурмовиков.
https://t.me/rabotaembrat/10068
Гвардии старший сержант Никифоров ГеоргийЭкипаж танка Т-72Б под командованием гвардии старшего сержанта Георгия Никифорова, находясь в обороне и ведя огонь с закрытой огневой позиции, выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники ВСУ.
При выполнении боевой задачи российский танк был обнаружен и атакован FPV-дронами и артиллерией противника.
Находясь под вражеским огнем, Никифоров продолжил руководить личным составом, быстро и точно производил расчеты для наведения, продолжил вести огонь по вражеским укреплениям.
Кроме того, в ходе боя своевременно танкистами была обнаружена штурмовая группа украинских боевиков, предпринявшая попытку атаковать. Гвардии старший сержант Никифоров быстро внес поправки в стрельбу, скорректировав огонь танка, в результате чего противник был уничтожен.
Грамотный выбор позиции, профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили гвардии старшему сержанту Георгий Никифоров и его экипажу в ходе ведения боя уничтожить два опорных пункта ВСУ, а также пресечь попытки боевиков атаковать позиции российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10070
Подполковник Ахадов Руслан«Наша работа – ежедневная борьба за жизнь»
Так характеризует свои будни военный сосудистый хирург Руслан Ахадов, награждённый орденом Мужества за смелость и самоотверженность, проявленные на спецоперации при оказании помощи раненым в полевых условиях.
За его плечами военная медицинская академия, 25 лет службы в армии, опыт работы в медицинском отряде специального назначения и в условиях крайнего Севера. Недавно он стал лауреатом премии «Призвание».
Боевой путь Руслана начался в Южной Осетии в 2008 году, а затем продолжился на специальной военной операции.
Подробнее можно прочитать по ссылке.
http://redstar.ru/nasha-rabota-ezhednevnaya-borba-za-zhizn/
Младший сержант Деревнин ДенисЗаход в тыл, четверо суток в засаде под самым носом у врага и дерзкий бросок вперёд – так группа младшего сержанта Дениса Деревнина из батальона «Кедр» 80-го гвардейского танкового полка группировки войск «Центр» помогла основным силам взять казавшуюся неприступной Богдановку. Окопы в каждом доме, миномётный огонь, рои дронов и отчаянное сопротивление врага – вот что встретило штурмовиков на подступах к этому клочку земли, имевшему для противника большое значение. Он применял и FPV-дроны, и разведывательные с системами сброса, и миномётный огонь, и артиллерию.
Богдановка, возможно, имела для врага особое значение – здесь, со слов военнослужащего, базировались пункты его временной дислокации, отсюда взлетали ударные БпЛА. Группировка противника на подступах была значительной, в каждом опорнике сидели по несколько десятков человек.
Подход штурмовых групп к этим укреплениям всегда начинался с огневого вала.
Противник оказывал ожесточённое сопротивление. Открывал огонь из пулемётных точек, организовывал контратаки на уже занятые опорные пункты.
Наши доблестно отбивались, и штурмовики продвигались дальше.
Тактика, терпение, использование погодных условий и беззаветная отвага четверых бойцов, четыре дня ждавших звёздного часа под носом у врага, обеспечили успех в бою за Богдановку. Сквозь туман и огонь они проложили путь к победе. Подробнее можно прочитать по ссылке.
http://redstar.ru/perelomili-hod-srazheniya/
Военнослужащий Галин АртурЗаместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» рассказал о долге и боевом братстве на передовой.
Военнослужащий Артур Галин ещё недавно возводил дома, а сегодня стоит на защите родной земли.
Боевое крещение прошёл в селе Новосёловка Первая. Задача была – захват трёх опорных пунктов противника.
В ходе операции по освобождению села Запорожье ДНР Артур Галин проявил отвагу и мужество и, используя натовские мины для выполнения боевой задачи, успешно обратил западную помощь Киеву в свою пользу.
Карьера Артура Галина обусловлена ответственностью, доверием товарищей и успешностью выполнения боевых задач. После освобождения Новосёловки Первой он стал командиром штурмового взвода, а затем и заместителем командира роты по военно-политической работе. Сегодня его задача – готовить новое пополнение, превращать новобранцев в боеспособное подразделение.
За проявленную отвагу при выполнении задачи, а также за личное уничтожение вражеской боевой техники Артур Галин представлен к ордену Мужества.
Подробнее можно прочитать по ссылке.
http://redstar.ru/po-zovu-rodiny-i-serdtsa/
Майор Лукьянов Денис«Должность замполита – это умение отдавать всего себя без остатка личному составу», – говорит заместитель командира средневолжского отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона отдельной железнодорожной бригады по военно-политической работе майор Денис Лукьянов. Опыт работы в должности у него более 20 лет, и он знает все секреты своей работы.
На СВО майор Лукьянов попал в самом начале и принимал участие в формировании военной комендатуры Донецкой Народной Республики. В составе военно-политического отдела он выполнял задачи по предназначению, в том числе по налаживанию связей с местным населением.
– С годами я понял, что в армии есть две важные для военнослужащих должности – это медики и замполит, – размышляет Денис Дмитриевич. – Почему? Медики помогают человеку со здоровьем, а мы закладываем уверенность, ориентиры, с которыми боец пойдёт по жизни. Вот я до сих пор помню своё первое подразделение, своего замполита, который вложил в меня лучшие знания и качества.
Подробнее можно прочитать по ссылке.
Младший сержант Алексеев Пётр,
младший сержант Алексеев ЕгорБратья Алексеевы – воплощение неразрывной связи семьи, долга и солдатского братства, закалённого в бою.
Сегодня они отрабатывают навыки на полигоне, обучая пополнение и передавая ему накопленный опыт. Имея за плечами несколько боевых задач на передовой, им есть что рассказать и показать вновь прибывшим.
– Обнаружение противника, уничтожение, контроль неба и земли, работа с растяжками, неразорвавшимися боеприпасами, – перечисляет задачи командир первого штурмового взвода мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» младший сержант Пётр Алексеев.
Его голос спокоен. Он знает цену каждому навыку. Впервые боевую задачу он выполнил под Кременной.
До спецоперации Пётр учил детей рукопашному бою.
Егор Алексеев, командир штурмового взвода, младший сержант и старший брат Петра, слушает, стоя рядом.
– У меня больше ответственности – это точно, так как я старший. Переживаю за брата больше, чем за себя, – отмечает Егор и признаётся, что был против решения младшего брата. – Никто не знал, что он добровольцем пошёл за мной. Я узнал, когда уже в автобус садились. До последнего момента скрывал.
Подробнее можно прочитать по ссылке.
http://redstar.ru/bratstvo-skreplyonnoe-na-peredovoj/Как освобождали Петровское в ДНР? Командир роты штурмовиков Сергей Кулинков говорит, что помогли натиск и смекалка бойцов. Противник оказался в растерянности! См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1584Экипаж «восьмидесятки» хорошо проявил себя, уничтожив ключевые опорники ВСУ на Красноармейском направлении. Это помогло нашим штурмовикам продвинуться и закрепиться на новых рубежах. Ребята-танкисты рассказывают о своей боевой работе. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1590Этот улыбчивый парень — один из тез смельчаков, кто сумел обмануть противника и освободить Петровское. Олег Белоногов с сослуживцами отбил 11 атак ВСУ! О том, как это было, — из первых уст. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1599В ходе боевых действий на передовой, командир штурмового отряда Анатолий Ботиенко проявил невероятное мужество и самоотверженность, накрыв собой гранату и тем самым спасая жизни своих боевых товарищей.
События развивались в момент, когда его отряд штурмовал опорный пункт, расположенный между позициями противника. В ожидании подкрепления, Анатолий и его бойцы оказались под интенсивным обстрелом со стороны нацистов.
Вражеские дроны наносили удары по нашим позициям, создавая серьезную угрозу.
В критический момент, когда один из сбросов оказался слишком близко к бойцам, Анатолий не раздумывая принял решение накрыть гранату своим телом, тем самым предотвратив трагические последствия. См. видео по ссылке
https://t.me/specnazAlpha/38152
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Керимов Расул, позывной «Моздок», майор, родился 15 июня 1971 года в селе Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия–Алания.
После школы-интерната № 1 в Моздоке он получил профильное образование — сначала в Махачкалинском автодорожном техникуме, затем в Московской академии экономики и права.
Служба Расула началась в 1989 году водителем в воинской части № 73538, а в 1991 году он перешёл на контрактную службу в ВС РФ. В 1992 году продолжил службу в органах внутренних дел Моздока, а с 1994 по 1996 годы работал оперуполномоченным уголовного розыска в Грозном, где неоднократно поощрялся благодарностями за своевременные и мужественные действия.
С 1997 по 2009 год он служил в отделении МВД по Моздокскому району, получив медаль «За отличие в службе» III степени и несколько нагрудных знаков за службу и профессионализм. Затем, с 2009 по 2016 годы, продолжил службу во внутренних войсках МВД в Северо-Кавказском командовании: в званиях командира взвода и помощника начальника штаба — за что был отмечен медалями «Участнику контртеррористической операции», «За отличие в службе» I и II степеней и нагрудным знаком МВД.
После создания Росгвардии он продолжил службу до 2021 года, удостоившись медали «За воинскую доблесть» и высших нагрудных знаков. В мае 2023 года ветеран контрактной службы вновь отправился на СВО, приняв на себя командование 3-м мотострелковым батальоном 26-го полка 70-й дивизии ЮВО. Особенно отмечались его способности управлять бронегруппой, обеспечивая поддержку штурмового отряда на херсонском направлении.
В октябре 2023 года он был награждён медалью Суворова, а в феврале 2024 — медалью «За воинскую доблесть» II степени. 20 июня 2024 года в разгар обстрела мотострелкового батальона Расул Керимов героически погиб, возглавляя оборону противника во время ракетной атаки.
За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность майор Керимов Расул Шарабутинович был посмертно награждён орденом Мужества.
https://t.me/geroisvorf/2590Чебодаев Андрей, морской пехотинец, родился в селе Аскиз Аскизского района Хакасии.
С детства увлекаясь вольной борьбой, он после окончания Аскизского лицея‑интерната в 2010 году поступил в училище № 18, а затем выбрал дальнейшую службу на флоте.
В 2014 году Андрей поступил в Военно‑морской политехнический институт в Санкт‑Петербурге, подтвердив стремление к морской карьере.
По завершении учёбы в 2021 году он служил во Владивостоке, а затем на острове Итуруп — далеко от родных земель, но с бережным чувством родного Аскиза, куда всегда возвращался.
В начале СВО Андрей был направлен в зону боевых действий, где в одном из сражений получил ранение и после выздоровления продолжил службу в составе 155‑й бригады морской пехоты в Курской области.
В октябре 2024‑го он пропал без вести. Семь месяцев сестра Ирина Юрьевна боролась за его возвращение, и лишь спустя этот срок Андрея идентифицировали и доставили домой. 27 октября 2024 года морпех Чебодаев проявил мужество и погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Курской области.
https://t.me/geroisvorf/2589Четвергов Артур, позывной «Пятница», был призван в ЗВО из посёлка городского типа Агаповка Челябинской области и отправлен в зону СВО.
6 августа 2024 года он отправился на боевое задание. Уже 8 августа Артур вышел на связь с родными, сообщив, что находится на территории завода в Авдеевке, но вскоре связь с ним прервалась.
16 августа 2024 года боец погиб при выполнении боевого задания.
Рядовой Днепровский ДавидДнепровский Давид Имедавич
Оператор отделения (FPV-дронов) взвода беспилотных летающих аппаратов 252 мотострелкового полка 3 мотострелковой дивизии, 20 Гвардейской общевойсковой армии Объединённого стратегического командования Московского военного округа, ВУС-225543А
18.10.2005 - 07.08.2024
С 6.12.2023 года, Военнослужащий проходивший службу по призыву (армия). Подписал контракт 16.02.2024 года, г. Валуйки В/ч 91711.
Погиб при выполнении задач СВО от удара дрона в ЛНР, Сватовский район, Макеевка.
Военнослужащий Виноградов ИгорьИгорь Анатольевич Виноградов, 56-летний житель ПГТ Кировское Республика Крым, погиб 12 июня 2025 года в ходе выполнения боевого задания на фронте.
Он был участником специальной военной операции.
Рядовой Солоха АртемСолоха Артем Петрович
Рассказывает родной брат:
1. Когда колонной они заехали в Харьков, катались и плутали, наткнулись на временную дислокацию войск в ТЦ Никольский, Артём увидел, что там стоят военные машины и ходят военные, выпустил всю ленту с пулемёта КОРД 12,7 мм, тем самым сжёг машины и людей, которые там были (подтвердил 2-ой пулемётчик Бушуев, который был в плену и его туда отвезли, он всё это видел)
2. Когда колонна ТИГРов, остановилась возле 134 школы по улице Шевченко в городе Харьков, Артём снял КОРД с крыши ТИГРа и понёс его сам на перевес в ПКП, который был у него штатным оружием, а КОРД весит без снаряжения 26 кг. Когда подъезжал БТР4 «БУЦЕФАЛ» украинских войск, он сжёг его из КОРДа, поставив пулемёт на подоконник окна, на 3-ем этаже школы.
К ним заходили несколько раз группы зачистки, их Артём и его товарищ отгоняли гранатами с лестничной площадки, когда гранаты кончились, Артём стал кидать камни, а хохлы думали, что это гранаты, и так и не зашли наверх.
Весь бой длился 10 часов+: с 9утра до 19-20 вечера. На 6-7 часу боя Артём был ранен касательным осколком в левую ногу, его перевязали, вкололи промедол, и он пошёл дальше с ПКП стрелять по хохлам.
Абедин (это единственный военный, который выжил после ВСЕГО боя в школе) сказал крайнее, что он помнит: что Артём ходил с гранатой в руках, ждал когда уже зайдут хохлы, чтоб взорвать себя и не отдаться в плен (так как мы с ним это обсуждали ещё до СВО, и пришли к выводу, что лучше взорвать себя, чем сдаваться), но он подошёл к Абедину, сказал забери у меня гранату и вставь чеку, иначе боюсь, что рука ослабнет (так как ходил он уже примерно без чеки час).
В конце концов приехали 3 танка и сожгли школу с зажигательных снарядов.
Артём родился 21.08.2000 года в п. Борисовка, Борисовского района, Белгородской области. Учился в школе №1 имени Рудого, в п. Борисовка. Там будет установлена мемориальная доска.
После 9 класса, поступил в Борисовский агромеханический техникум, окончил на по профессии техник-механик.
Когда стал вопрос о службе в армии после учёбы, мы вдвоём с ним решили, что лучше пойти на альтернативную службу вместо срочной службы и выбрали службу в октябре 2020 году, в городе Псков во 2 отдельной бригаде специального назначения ГРУ на должности разведчик-пулеметчик. У него должен был кончаться контракт в октябре 2022 года.
Артём был с настоящим мужчиной и всегда руководствовался нравственным и моральным кодексом. По сути был воином, никогда не боялся драк и всегда был за слабых. Занимался дзюдо, футболом, был спортивным парнем.
Имел 7 прыжков с парашютом, имел боевые отличия, всегда помогал товарищам по бригаде, имел уважение среди друзей и командования.
Перед началом СВО, я с ним очень часто видился на месте временной дислокации бригады, и разговаривали за ситуацию с Украиной, у него были вопросы ко мне, как к старшему брату и человеку, который служил в армии по контракту. Общались на тему всяких хитростей, но самое главное, что он был настроен решительно, с его уст ни разу не было проронено слов о том, стоит ли ехать на СВО, а наоборот, он сказал, куда я денусь, мои пацаны идут и я иду. Крайнее, чо я ему сказал, что его люблю и всегда буду с ним и дал указание слушать командиров и не поддаваться панике!
Награждён посмертно орденом Мужества.
Доброволец Бабичук КириллМастер спорта России по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции.
27-летний Кирилл Бабичук отказался от брони тренера школы олимпийского резерва в Хабаровске и ушёл на фронт.
Кирилл хотел защищать родину, видел, что многие знакомые спортсмены ушли на СВО.
В субботу, 14 числа, он написал маме, что всё хорошо, жив-здоров. Рассказал, что ночь была тяжелая, их атаковали дронами, разбомбили блиндаж. Это было последнее сообщение от сына, рассказала мать бойца.
15 июня Кирилл Бабичук погиб в результате атаки FVP-дронов по позициям 64-й омсбр недалеко от села Решетиловское Запорожской области.
https://t.me/rabotaembrat/10030
Гвардии лейтенант Шойдоков ДылгырЛейтенант Шойдоков Дылгыр Цоктоевич представлен командованием к высокому званию "Герой Российской Федерации", к сожалению, посмертно.
Отважный офицер-разведчик 5 отдельной гвардейской танковой бригады из села Ага Хангил Агинского Бурятского округа Забайкальского края принял свой последний бой в конце мая 2025 года на Южно-Донецком направлении.
Группа эвакуации во главе с лейтенантом Шойдоковым выдвинулась на мотоциклах к пункту сбора. При прохождении контрольной точки произошел подрыв и уничтожение мотоцикла группы эвакуации на дистанционно установленном противником минном поле. Лейтенант Шойдоков Д.Ц. и его боевой товарищ были тяжело ранены. Военнослужащие самостоятельно оказали друг другу первую медицинскую помощь, в ходе которой было выявлено, что боец из группы Шойдокова не способен самостоятельно продолжать движение. Командир группы эвакуации проявляя мужество и стойкость характера ползком перенес раненого бойца в прилегающую лесополосу, где передал фельдшеру соседнего подразделения. Оценив ситуацию, офицер отправил раненого товарища в сопровождении фельдшера в полевой медицинский пункт, а сам остался прикрывать отход и огнем из стрелкового оружия уничтожил 15 украинских fpv-дронов и 3 БпЛА квадрокоптерного типа, пытавшихся помешать эвакуации.
Ценой собственной жизни, офицер спас своих боевых товарищей, решительными и умелыми действиями значительно снизил боевой потенциал боевиков украинских формирований и обеспечил эвакуацию военнослужащих.
Сержант Яшин ЕвгенийЯшин Евгений Анатольевич
29.03.1978 - 18.02.2025
Родился в городе Саратов. Учился и жил в городе Маркс. Окончил 46 училище, работал сварщиком.
Срочную службу проходил в г. Маздок, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Погиб в ДНР
Рядовой Пронин ОлегРазведчик
Пронин Олег Михайлович родился 26 июня 1978 года в городе Астрахань.
Детство и юность прошли в с.Житное.
Окончив нашу школу, от военкомата он продолжил обучение в автошколе, получил профессию водителя спецтехники.
С 1996 по 1998 год Олег проходил срочную воинскую службу в автороте г.Калач -на –Дону пулеметчиком. Министерством Внутренних Дел Российской Федерации был награжден званием «Лучший стрелок».
Осенью 2023 года по велению сердца Олег Михайлович стал участником Специальной военной операции на Украине. Прошел спецподготовку и был зачислен пулеметчиком в подразделение «Шторм». За Честь, доблесть и отвагу получил наградной шеврон «Шторм».
Горячее сердце требовало от Олега Михайловича быть впереди. И он перешел в подразделение военной разведки Российской Федерации, где служили четверо земляков. С ними он не раз выполнял боевые выходы за линию фронта. Группа добывала важную информацию для Российской армии, занимала выгодные позиции для корректировки огня.
26 декабря 2023 года Олег Михайлович ушел на очередное задание. Выполнив боевую задачу, разведгруппа попала под обстрел врага. Олег остался прикрывать своих товарищей.
Он погиб 29 декабря 2023 года.
За подвиг перед Отечеством Олег Михайлович Пронин награжден Орденом Мужества посмертно.
В МКОУ «Житнинская СОШ» 03.09.2024 года открыта Парта героя имени Пронина Олега Михайловича.
https://герои-сво.рф/geroi/pronin-oleg-mihajlovich/
Военнослужащий Караков ИванИван Караков, уроженец поселения Труслейка Инзенского района Ульяновской области, погиб 21 июня 2025 года во время проведения специальной военной операции на территории Украины.
Перед гибелью Иван нёс службу в звании, соответствующем личному составу, и исполнял свои обязанности добросовестно и ответственно.
Доброволец Щукин АлександрЩукин Александр Анатольевич,
родившийся 14 января 1963 года, долгие годы проживал и трудился в посёлке Просек Лысковского муниципального округа Нижегородской области.
В начале 2023 года он добровольно вступил в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации по контракту, чтобы защищать Донецкую и Луганскую народные республики в рамках специальной военной операции.
На протяжении службы Александр Анатольевич находился на передовой, участвуя в задачах по демилитаризации и денацификации Украины. Он исполнял свой профессиональный и гражданский долг до конца и погиб при исполнении 20 июня 2023 года, находясь на боевом посту.
Гвардии рядовой Усов СергейУсов Сергей Сергеевич родился 14 июня 1986 года в Сибири.
В детские годы его семья переехала на Урал — в село Криулино Красноуфимского района Свердловской области, где и прошли основные этапы его жизни.
С ранних лет проявлял интерес к творчеству — писал стихи, рисовал, сочинял мелодии. После окончания школы и ПТУ он освоил профессию газоэлектросварщика и нередко помогал отцу в плотницких работах.
В армейскую службу в 2005 году не был зачислен по медицинским причинам, что стало для него настоящей внутренней драмой.
В 2024 году, несмотря на наличие брони, Сергей добровольно заключил контракт и отправился на специальную военную операцию в составе 30-й бригады «Сармат».
Сергей погиб 5 декабря 2024 года в ходе боевого задания у села Жёлтое под Покровском.
Похоронили его с воинскими почестями.
За проявленное мужество Сергей Сергеевич Усов представлен посмертно к ордену Мужества.
Военнослужащий Шаров АлексейАлексей Васильевич Шаров, уроженец села Едогон Тулунского района Иркутской области, погиб героической смертью при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения боевой задачи.
Рядовой Лесников ЛеонидЛесников, Леонид Самоилович выполнял обязанности гранатомётчика в ходе специальной военной операции на территории Украины (ЛНР, ДНР).
Призван служить и прошёл обучение, но 11 ноября 2024 года, находясь в районе населённого пункта Макеевка, он трагически погиб при исполнении служебного долга.
Уроженец посёлка городского типа Жемчужный, Гайнского района, последние годы проживал с семьёй в посёлке Кебраты.
Военнослужащий Карпенко ОлегКарпенко Олег Николаевич
Ставрополь
09.06.1970 - 17.08.2024
При выполнении боевого задания на СВО Донецкой Республики погиб муж, сын, брат, отец, друг.
https://герои-сво.рф/geroi/karpenko-oleg-nikolaevich/
Гвардии рядовой Худоносов ЭдуардХудоносов Эдуард Викторович
Санитар-стрелок роты "В"
Петров Вал, Волгоградская область
20.05.1968 - 01.09.2024
Погиб: Курская область, Кореневский район, Коренево
Ушел на СВО добровольцем.
Награжден Медалью Суворова и Орденом мужества посмертно
Подполковник Овсянников АнатолийОвсянников Анатолий Викторович родился 28 марта 1987 года в селе Бемыж, расположенном в Кизнерском районе Удмуртской Республики.
В 2004 году он окончил местную среднюю школу и поступил в Тюменский филиал Военно-инженерного университета, который закончил в 2009 году. С этого момента служба в инженерных войсках стала его призванием: начав с командира взвода, со временем он дослужился до командира инженерно‑сапёрного батальона – 330 ОИСБ.
В период участия в операции в Сирийской Арабской Республике он выполнял инженерно‑обеспечительные задачи в условиях, требующих организованности и мужества.
С началом специальной военной операции на Украине подполковник вновь оказался в боевых условиях.
01.05.2025 погиб в Сосново, ЛНР
Награды:
Военнослужащий Зугдыров БаирЗугдыров Баир Валерьевич, уроженец села Нарын Заиграевского района, родился 23 апреля 1977 года. Семья вскоре переехала в село Харгана Селенгинского района, где в 1984 году молодой Баир поступил в первый класс местной школы имени Д. Д. Лубсанова.
В 1992 году он успешно окончил 9 классов, после чего продолжил образование в Бурятском лесопромышленном колледже.
В 1995 году был призван в армию и служил связистом в селе Ясная Читинской области, где зарекомендовал себя как ответственный и грамотный специалист.
В 1997 году завершил срочную службу и вернулся в мирную жизнь, трудясь плотником в различных строительных компаниях. Коллеги отмечали его добросовестное отношение к делу и профессионализм.
В сентябре 2022 года, в рамках частичной мобилизации, Баир был направлен в 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду города Кяхта на должность стрелка 3-го взвода 7-й мотострелковой роты 3-го батальона.
20 июня 2023 года, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции, Баир погиб.
Военнослужащий Лысенко ДмитрийЛысенко Дмитрий, 37‑летний пограничник из Калининграда и племянник барда Владимира Корецкого, погиб 13 июня 2025 года в Курской области, пытаясь спасти раненых во время спецоперации. Он оказался под завалами при обстреле.
Родился в хуторе Паньшино Городищенского района, позднее жил в Калининграде.
После срочной службы остался в Благовещенске, получил звание и квартиру, затем перевёлся в Калининград. Был женат, воспитал двух сыновей.
28 апреля 2025 года он направился в командировку в Курскую область, а 13 июня во время выполнения задания по эвакуации раненых попал под обстрел, дом рухнул, и он до сих пор остаётся под завалами.
Младший сержант Фирсанов ИванФирсанов Иван Сергеевич
Тула
31.07.2001 - 18.12.2024
Погиб: Курская область, Глушковский район
Был награжден медалью за разминирование, за уничтожение Дронов камикадзе, был награжден грамотой за отличие и медалью посмертно.
Военнослужащий Герасимов МихаилМихаил Евгеньевич Герасимов, уроженец села Глядянское Притобольного муниципального округа Курганской области, призванный на службу в октябре 2022 года, погиб при исполнении воинского долга во время ведения боевых действий 15 января 2025 года.
Родившийся 22 ноября 1995 года, он пользовался заслуженным уважением и признанием среди сослуживцев и жителей родного села. Герасимов был трудолюбивым, ответственным и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь другим — таким его запомнили близкие и земляки.
Рядовой Рогожин ЕвгенийРогожин Евгений Аликович
Номер расчета (орудия) противотанкового артиллерийского взвода противотанковой артиллерийской батареи 428 МСП 90 гвардейской танковой дивизии
Заречный, Свердловская область
15.11.1981 - 08.11.2024
Погиб: ДНР, г. Украинск
Указом Президента Российской Федерации за мужество, храбрость, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Рогожин Евгений Аликович награжден орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий Квашнин ВладимирНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Владимир Михайлович Квашнин 21 февраля 2025 года получил смертельные ранения на линии боевого соприкосновения.
Доброволец Дюкин ИгорьДюкин Игорь Павлович, 44 года, стрелок‑помощник гранатомётчика штурмового взвода, погиб 2 марта 2024 года в населённом пункте Новомихайловка Донецкой Народной Республики в ходе Специальной военной операции на Украине.
Родом из посёлка Вильва, Игорь прошёл обучение в местной школе, где заложил основы своих принципов — трудолюбия и ответственности.
В 2024 году он добровольно заключил контракт, желая внести свой вклад и защищать свою Родину. Став частью захватного отделения, он проявил себя мужественно, оставаясь на передовой до конца.
Игорь оставил после себя сына, брата и сестру.
Военнослужащий Полуэктов ВикторПолуэктов Виктор Валерьевич, родившийся 17 декабря 1985 года в городе Гурьевск, окончил школу № 15 города в 2003 году, активно занимался кёкусинкай‑каратэ.
После учебы освоил профессию охранника и работал в ЧОП, затем долгие годы служил командиром взвода в пожарной части Салаира. С марта 2023 года он трудился в составе ГУ МЧС по Кемеровской области, в пожарной части села Плотниково Промышленновского района.
4 мая 2023 года Виктор по контракту перешёл на военную службу для участия в СВО в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на территории Украины.
22 июня 2023 года он героически погиб при исполнении служебного долга в городе Кременная Луганской Народной Республики.
За проявленное мужество и самоотверженность Указом Президента РФ Виктор Валерьевич был посмертно награждён орденом Мужества.
Военнослужащий Карасёв СергейКарасёв Сергей Сергеевич, уроженец Ярославля, погиб 24 сентября 2024 года в зоне проведения специальной военной операции, получив тяжёлое ранение.
Он ушёл на фронт всего за месяц до трагедии, после чего был признан пропавшим без вести. Его искали в течение девяти месяцев, надеясь на чудо, но в июне 2025 года информация о гибели бойца была подтверждена.
Сергей навсегда останется в памяти как любимый сын, отец, внук, дядя, брат и друг.
Похоронят бойца с воинскими почестями на Аллее Славы Воинского мемориального кладбища.
Младший сержант Биктимиров АлександрБиктимиров Александр Александрович
посёлок Знаменский, Саратовская область
17.04.1985 - 22.09.2024
В августе 2022 года подписал контракт на участие в специальных военных действиях на Украине.
Служил в 104 полку Псковского ВДВ, являлся заместителем командира десантно- штурмового взвода.
За героизм, проявленный на фронте, получил медаль «За отвагу».
В 2023 году был ранен, прошел реабилитацию в г.Самара, после чего продолжил службу.
22 сентября 2024 года во время артиллерийского обстрела погиб на территории Херсонской области Херсонского района п. Остров Тендровская коса.
Военнослужащий Истомин ВячеславИстомин Вячеслав Кириллович,
уроженец Пермского края, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Военнослужащий Жаров АлексейНачальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара погиб при попытке задержать мародеров в Суджанском районе Курской области
Алексей Жаров служил в органах военной полиции на территории Курской области на протяжении нескольких лет. За это время он занимал руководящие должности в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах. Жители приграничных населенных пунктов вспоминают его как человека, который всегда был на связи, оказывал поддержку тем, кто отказался от эвакуации, и не раз проявлял личное мужество в сложных и опасных ситуациях. Коллеги характеризуют его как ответственного и принципиального офицера, для которого служба Родине была не просто работой, а делом чести.
Жаров погиб 22 июня в Суджанском районе Курской области. Он был убит при попытке задержать группу мародеров, действующих в приграничном районе. На данный момент все подозреваемые задержаны, их личности и детали расследования пока не раскрываются в интересах следствия. Правоохранительные органы проводят комплексную проверку обстоятельств случившегося.
https://vk.com/wall-150709625_15711270
Доброволец Полубота АлексейУказом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, член Правления Союза писателей России поэт Алексей Викторович Полубота награждён Орденом Мужества посмертно.
Рядовой Зиннатуллин РаисЗиннатуллин Раис Раилевич, рядовой контрактной службы Воздушно‑десантных войск, родом из города Болгар Республики Татарстан, родился 17 мая 1997 года.
После окончания Спасского техникума отраслевых технологий в 2015 году он посвятил себя службе Отечеству.
С 2 октября 2015 по 17 ноября 2016 года он проходил срочную службу, а затем, 11 сентября 2020 года, вновь подписал контракт.
В апреле 2023 года — добровольно заключил краткосрочное соглашение с ВДВ в Пскове, 76-й десантно‑штурмовой дивизии.
Геройский путь Раиcа завершился 20 июня 2023 года в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР.
Его самоотверженность и преданность Родине отметили посмертно — ему был присужден Орден Мужества.
Ефрейтор Ахтямов АльбертАхтямов Альберт Казимирович, кровельщик и охранник по профессии, родился 15 июля 1976 года в городе Наманган (Узбекская ССР).
Когда ему исполнилось три года, семья переехала в Александровск Пермской области, где он получил образование: сначала окончил школу № 6, затем профессучилище № 7 по специальности «слесарь».
После службы в пограничных войсках в Забайкалье с 1994 по 1996 год, Альберт более двадцати лет трудился мастером ЖКХ, а позже работал вахтовым методом в охране в Перми. В свободное время он с удовольствием рыбачил.
В январе 2025 года Альберт по контракту вступил в Вооружённые Силы РФ.
6 апреля он погиб в бою, исполняя свой долг в составе спецоперации на Украине.
https://t.me/geroisvorf/2591Евгений Горшков, рядовой, родился в п. Вая Красновишерского района Пермской области 11.03.1983.
В 1984 году семья переехала в посёлок городского типа Скопкортная Александровского района, где он вырос и сформировался как личность.
С 2001 года Евгений проходил срочную службу в миномётных войсках на Дальнем Востоке, продемонстрировав на примере обязанностей честность и дисциплинированность.
В октябре 2024 года Евгений принял осознанное решение продолжить службу уже по контракту.
4 декабря 2024 года в боях в рамках Специальной военной операции на Украине он погиб, защищая интересы государства и соотечественников.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Игорь Растеряев. Офицер
https://rutube.ru/video/0310e8da26921808acf27e241f2426d2/?r=wd
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