Чистота её души незыблема…

„Тебе дана возможность упасть до уровня животных, однако вместе с тем ты имеешь возможность подняться до высочайшего уровня лишь благодаря своей внутренней воле...“

Джованни Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека

5 сентября - День рождения замечательной, честной, трудолюбивой и очень гостеприимной женщины – Гайтовой Канны Георгиевны. В общем-то ее жизнь - самая обычная, с одной стороны, я не замечала в ней ничего экстраординарного, скорее наоборот - эта приятная женщина меня всегда поражала естественностью, скромностью, спокойствием, добротой и уравновешенностью. При первой встрече меня поразил ее взгляд: серьезный, искренний, полный глубокой чувствительности. Несмотря на очень суровое жизненное испытание, выдержать которое способен далеко не каждый, Канна Георгиевна не утратила веры в людей. Нежная, чистая душа ее не озлобилась, сохранив душевное тепло, чуткость и жизнелюбие.

С 1 по 3 сентября группа террористов во время проведения торжественной линейки, посвященной Дню Знаний, захватила школу №1 города Беслана. В числе 1128 заложников оказались дети Канны Георгиевны, Алан и Елена. Симпатичные, общительные, мудрые не по годам, они, находясь в переполненном помещении, без воды и пищи в жаркие сентябрьские дни, проявили невероятное мужество, доброту и самоотверженность. На момент этих трагических событий Алану было 16 лет, а Елене – 12. После взрыва в спортзале у Алана была возможность спастись, но он, проявив несвойственное подростку мужество, хладнокровие и решительность, помогал выбираться из школы самым маленьким и беззащитным заложникам. К сожалению, спасение детей стоило этому смелому юноше жизни, получив смертельное ранение, он оказался в числе 334 человек, которые навсегда остались в школе.

Венчик бумажный слишком тяжел для совсем юных, красивых, не познавших жизнь. И как ответить на застывший в глазах вопрос родителей: «За что?» Но все же светлая любящая душа Алана не перестала существовать, он связан со всеми, кого любил, невидимыми, но очень сильными узами любви, а любовь убить невозможно. Каждая любящая мать все равно будет со своим сыном, ведь любовь — не эмоция, любовь — это незримая связь. Разлука тяжела, но она не вечна… Алан прожил короткую, но очень счастливую и достойную жизнь, у него были любящие, ответственные родители, замечательная сестра. Ему очень повезло с ними, также как его родным и близким с ним. И все те, кто его любил и знал, что такой замечательный человек с большим сердцем был в их жизни, пусть и очень недолго. (Насколько знаю, только в отношении самых недостойных людей говорят: «лучше б тебя и не было на свете!») Конечно, в прекрасных душевных качествах заслуга родных и близких Алана, прежде всего – матери.

Поразительно мужество и сила духа этой замечательной женщины, которая старалась поддержать людей, которые потеряли своих родных и близких, поскольку она, как никто другой, понимала их тоску по ушедшим и боль. Будучи сильной духом, Канна Георгиевна, не распространялась о страданиях, происходивших в ее душе, пряча боль за улыбкой. Таким людям приходится в одиночку проходить через свои внутренние конфликты, пряча боль за улыбкой. Сильные души не показывают, насколько глубоко они страдают, отвечая на все вопросы фразами вроде — «я в порядке» и «у меня все хорошо».

«Рождающемуся человеку Небесный Отец дал семена и зародыши разнородной жизни и соответственно тому, как каждый их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды», - о таких людях, как Гайтова Канна Георгиевна, писал великий итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма, Джованни Пико делла Мирандола. Джованни Пико делла Мирандолла

Поскольку, воспитав достойных, смелых мужественных детей, она выполнила главное предназначение Женщины, Матери. И в том, что благодаря смелости и самоотверженности Алана, погибших заложников было гораздо меньше, чем могло быть, очевидна именно ее заслуга. Чистота, скромность ее души очевидна, она навсегда останется такой же прекрасной, добродетельной, несмотря на жизненные трудности и беды, с которыми пришлось столкнуться. Люди, сталкиваясь с гораздо меньшими трудностями, впадают в отчаяние, депрессию, озлобляются, начинают обвинять всех и вся во всем. И тем более поразительно мужество, сила духа, стойкость и жизнелюбие Канны Георгиевны. Я очень благодарна судьбе за знакомство с этой незаурядной женщиной.

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