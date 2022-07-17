Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7

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СССР - меню ресторана 1971 г

Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Выездная торговая точка, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Продавщица книг, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Спортлото, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В семидесятые простые медицинские весы были привычной частью городского пейзажа.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Телефонные автоматы в Свердловске. 1973 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В школьной столовой, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Отдых в Останкино, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Павильон «Космос» на ВДНХ, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Волга на Проспекте Калинина, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Чек на один рубль для оплаты в магазинах Внешпосылторга («Берёзка»). 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Вечер на Чистых прудах, 1978

Музей на горе Сулейман-Тоо. Киргизская ССР. Город Ош. Построен в 1978 году:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В СССР тоже были хит-парады. Правда, устраивались они только одной газетой - «Московским комсомольцем» и не только во времена Перестройки. Вот, например, Музыкальный Парад, как они это называли, 1978 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проводит показательную партию, 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Школьники в клубе юных летчиков и космонавтов. Щекино. Тульская область. 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Это на советском круизном судне танцуют "маленьких лебедей" люди, получившие эту поездку в качестве награды за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании. 1978 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Дождь застиг врасплох посетителей ВДНХ,1978г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 71978 год.

Свалить из рая Болонкину удалось только в 1987-ом.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Зрители Грушинского фестиваля, Самарская область, 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В медицинском вытрезвителе. Фотограф Рустам Мухаметзянов. Казань. 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Комсомольцы на субботнике (между 1978-1982 годами)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ленинградский архитектор Николай Николаевич Баранов (справа) с коллегами у макета гостиницы «Прибалтийская», 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Голосует Юрий Андропов, 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Семья на кухне, 1978 год, Москва. Наладчик автоматов 1–й Московской ситценабивной фабрики Владимир Дроздов с женой и дочерью у себя дома.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Обед в заводской столовой 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Обувной отдел в универмаге «Москворецкий», 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ощущение весны, прогулка в детском саду после тихого часа — одно из самых тёплых воспоминаний детства. 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ужасное фото, 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Парни с буровой. Фотография Алексея Лидова. 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Отдых в Сочи. На городском пляже. Фотограф Анатолий Бочинин. 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Родители забирают детишек из детского сада. СССР, 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В 1978 году на XVI Международном конкурсе парикмахеров в Москве
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В 1978 году на XVI Международном конкурсе парикмахеров в Москве
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ансамбль песни и пляски Советской Армии, 1978 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Валерий Золотухин и Николай Караченцов на «Голубом огоньке», 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Новогодняя ёлка в Кремлёвском дворце съездов. Снегурочка - Ирина Муравьева. Москва. 1978 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Дед Мороз среди участников автородео в Саратове. 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 71978 ᴦoд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Лыжники с ранцевыми аэродвигателями. Йошкар-Ола. 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7«В пустыне будущего» (из цикла «Казахстан. Земля и время»), Камиль Валиахмедович Муллашев, 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Эскиз памятника Советской Свободе в Москве, 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Дарьин Геннадий Александрович (1922-2012) «В родном Нечерноземье». 1978-1979 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Тарелка с выставки к 275-летию ЛФЗ в Выборге. 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Афиша выступления дуэта украинских юмористов Ефима Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Робот в вышиванке - Робот, собранный в 1978 году силами рабочих Института сверхтвердых материалов имени В.М.Бакуля в Киеве
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Троллейбус, "Украина" и Луна, 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Южнокорейский Boeing 707, атакованный советскими истребителями Су-15, совершивший аварийную посадку в Карелии, 20 апреля 1978 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7На фото 1978–1979 годов — съемки всем знакомого трагического эпизода из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя». Место съемок — Чистые пруды.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7За кадром. 1978 год, Одесса
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Аттракцион «Сатурн» в парке культуры и отдыха имени Горького, Москва, 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Аттракцион «Сатурн» в парке культуры и отдыха имени Горького, Москва, 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Привезли фрукты на БАМ, 1978 год (фотограф Эдгар Брюханенко)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Очередь за святой водой в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ресторан «Зелёный попугай» в Сочи, 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Телетайпный зал в здании ТАСС на Тверском бульваре. Главный по горячим новостям из разных точек планеты, 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Отгрузка новеньких грузовиков ГАЗ-66, 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 71978 год. Советские автомобили «Жигули» и «Волги», а также трактора К-700А «Кировец» прибыли морем в немецкий город Росток. Трактора уже погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке к дилерам.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7МАЗ-5549 на конвейере, 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 721 февраля 1978 - Первый полет тяжелого транспортного вертолета Ми-26 грузоподъемностью 20 тонн
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Вертодром, Ялта, 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Деревянная церковь лемков. Музей народной архитектуры и быта. Ужгород. 1978 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Останкино, 1978
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ленинград. 1978 год. У Зимней канавки.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Донецк, ул. Артёма. 1978 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Ростов-На-Дону, 1978 год

11 августа 1979 г. в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7О чем мечтали школьники Донецка в 1979-м
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Мода 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Егерь плывёт со спасенными зайцами во время наводнения. Башкирская АССР. 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Старшая сестра. Новокузнецкий аэропорт. 1979 года

Проводы зимы. г. Усть-Камчатск, Камчатка, СССР. 1979 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Мозаика на здании музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте в Москве «Народное ополчение и пожар Москвы» работы художника В. Тальберга. 1979 год

12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан:
Комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану, куда входили Андропов, Устинов, Громыко и Пономарев, предложила ввести войска на территорию Афганистана. Было принято постановление.
Всего за годы афганской войны погибло свыше 15 тысяч наших ребят.
Выведены войска были 15 февраля 1989 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Елена Тимонина «Сын родился», 1979

В 1979 году в СССР были построены первый вагоны на электромагнитной тяге, он мог развивать скорость 250 км/ч:
Первая магнитная железная дорога строилась в Армении, но из-за Спитакского землетрясения и Карабахской войны проект был остановлен.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В 1979 году художники изображали спорт будущего. По их замыслу, трибуны отомрут
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 71979 год. Москва готовится принять Олимпиаду
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Строительство спорткомплекса Олимпийский, Москва, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 71979 год, финал междy сбоpными хоккея СССР и Канады. Счет - 6-0
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Девочка-гимнастка и Мишка — символ Олимпиады-80 — во время торжественного открытия VII летней Спартакиады народов СССР. Москва, 21 июля 1979 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Спартакиада народов СССР. Москва. 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Владимир Соколаев. Спортивный класс. Новокузнецк. 19.11.1979 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7У южного входа станции метро «Спортивная», 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Заселение нового дома. Фотограф Всеволод Тарасевич. Камчатская область, Петропавловск-Камчатский. 1979 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Новоселье в Строгино, Москва, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Интерьер советской квартиры, 1979 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Вечер в семейном кругу. 1979 год. Так уютно и душевно
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Кухня в одном из домов Олимпийской деревни, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Свадебный кортеж, 1979 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Крым. Передвижная парикмахерская на пляже в Прибрежном, 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Лекция о международном положении читается механизаторам во время обеда лектором из общества Знание. Совхоз Еланский. Новокузнецкий район. Кемеровская область. 17 мая 1979 годa
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Экспедиция «Комсомольской правды», рук. Дм. Шпаро, впервые в мире на Сев. полюсе на лыжах. Слева-направо Владимир Леденев, Дмитрий Шпаро, Василий Шишкарев, Владимир Рахманов, Юрий Хмелевский, Вадим Давыдов, Анатолий Мельников, 31 мая 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Катание на санях в детском городке на ВДНХ, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Линия по производству мороженного, пломбир в вафельных стаканчиках. 1979 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В зале службы 09 справочно-информационного узла городской телефонной сети, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Москвички у витрин Дома моделей, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Лоси на Преображенской улице, недалеко от парка "Сокольники", Москва, 1979 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Мотобол. г. Видное. 1979 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Плавучая сцена в форме гитары на Грушинском фестивале 1979 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7

1979 год. Архив ТАСС.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Специализированный магазин «Океан» на проспекте Мира, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Галерея универмага «Гостиный двор», Садовая линия, 1979 год. «Предметы ручного труда» на школьном базаре
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Горьковский завод имени Петровского. Магнитофон “Романтик–306″. 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Обслуживание представительских автомобилей «Зил», Завод ЗиЛ. Москва, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Высотный склад завода ЗиЛ, 1979Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7
Автозавод Москвич, 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Самоходная пусковая установка ОТРК «Ока», замаскированная под грузовик нефтегазоразведки, на технической позиции в Капустином Яре, 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7В ноябре 1979 года состоялся первый пассажирский рейс высокоскоростного 200 км/ч поезда ЭР-200 между Москвой и Ленинградом.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Москва, по пути в Загорск с капустой на борту. 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Переезд здания редакции газеты Труд. Москва. 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Вопросы, с которыми посетители приходили в приемную КГБ УССР, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Советские бармены учатся у западного коллеги смешивать напитки, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Приключения Электроника. 1979 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Подсветка Кремля до перестройки была более интересной - тут и пучёк света на часах на Спасской, и подсветка верхнего яруса мавзолея. Сейчас Мавзолей вообще никак не освещен, оттого выглядит ещё более трагичным, 1979
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7Анна Герман поёт, Вячеслав Самарин, 1979 год

Как готовили олимпийских чемпионов
Акваланг и ласты 1979 Новосибирские чемпионы пловцы

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Продолжение следует...

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