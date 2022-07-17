Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 7

1970-е — 1 1970-е — 2 1970-е — 3

1970-е — 4 1970-е — 5 1970-е — 6

СССР - меню ресторана 1971 г

Продолжим...



Выездная торговая точка, 1977

Продавщица книг, 1970-е

Спортлото, 1970-е

В семидесятые простые медицинские весы были привычной частью городского пейзажа.

Телефонные автоматы в Свердловске. 1973 год.

В школьной столовой, 1970-е

Отдых в Останкино, 1975

Павильон «Космос» на ВДНХ, 1970

Волга на Проспекте Калинина, 1970-е

Чек на один рубль для оплаты в магазинах Внешпосылторга («Берёзка»). 1976 год.

Вечер на Чистых прудах, 1978

Музей на горе Сулейман-Тоо. Киргизская ССР. Город Ош. Построен в 1978 году:









В СССР тоже были хит-парады. Правда, устраивались они только одной газетой - «Московским комсомольцем» и не только во времена Перестройки. Вот, например, Музыкальный Парад, как они это называли, 1978 года.

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проводит показательную партию, 1978 год.

Школьники в клубе юных летчиков и космонавтов. Щекино. Тульская область. 1978 год.

Это на советском круизном судне танцуют "маленьких лебедей" люди, получившие эту поездку в качестве награды за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании. 1978 г.

Дождь застиг врасплох посетителей ВДНХ,1978г.

1978 год.

Свалить из рая Болонкину удалось только в 1987-ом.Зрители Грушинского фестиваля, Самарская область, 1978 год.В медицинском вытрезвителе. Фотограф Рустам Мухаметзянов. Казань. 1978 годКомсомольцы на субботнике (между 1978-1982 годами)Ленинградский архитектор Николай Николаевич Баранов (справа) с коллегами у макета гостиницы «Прибалтийская», 1978 год.Голосует Юрий Андропов, 1978Семья на кухне, 1978 год, Москва. Наладчик автоматов 1–й Московской ситценабивной фабрики Владимир Дроздов с женой и дочерью у себя дома.Обед в заводской столовой 1978 годОбувной отдел в универмаге «Москворецкий», 1978Ощущение весны, прогулка в детском саду после тихого часа — одно из самых тёплых воспоминаний детства. 1978 годУжасное фото, 1978Парни с буровой. Фотография Алексея Лидова. 1978 год.Отдых в Сочи. На городском пляже. Фотограф Анатолий Бочинин. 1978 годРодители забирают детишек из детского сада. СССР, 1978 годВ 1978 году на XVI Международном конкурсе парикмахеров в МосквеВ 1978 году на XVI Международном конкурсе парикмахеров в МосквеАнсамбль песни и пляски Советской Армии, 1978 годВалерий Золотухин и Николай Караченцов на «Голубом огоньке», 1978Новогодняя ёлка в Кремлёвском дворце съездов. Снегурочка - Ирина Муравьева. Москва. 1978 гДед Мороз среди участников автородео в Саратове. 1978 год1978 ᴦoдЛыжники с ранцевыми аэродвигателями. Йошкар-Ола. 1978 год.«В пустыне будущего» (из цикла «Казахстан. Земля и время»), Камиль Валиахмедович Муллашев, 1978 годЭскиз памятника Советской Свободе в Москве, 1978 годДарьин Геннадий Александрович (1922-2012) «В родном Нечерноземье». 1978-1979 гг.Тарелка с выставки к 275-летию ЛФЗ в Выборге. 1978Афиша выступления дуэта украинских юмористов Ефима Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька)Робот в вышиванке - Робот, собранный в 1978 году силами рабочих Института сверхтвердых материалов имени В.М.Бакуля в КиевеТроллейбус, "Украина" и Луна, 1978Южнокорейский Boeing 707, атакованный советскими истребителями Су-15, совершивший аварийную посадку в Карелии, 20 апреля 1978 года.На фото 1978–1979 годов — съемки всем знакомого трагического эпизода из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя». Место съемок — Чистые пруды.За кадром. 1978 год, ОдессаАттракцион «Сатурн» в парке культуры и отдыха имени Горького, Москва, 1978 год.Аттракцион «Сатурн» в парке культуры и отдыха имени Горького, Москва, 1978 год.Привезли фрукты на БАМ, 1978 год (фотограф Эдгар Брюханенко)Очередь за святой водой в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, 1978 годРесторан «Зелёный попугай» в Сочи, 1978 годТелетайпный зал в здании ТАСС на Тверском бульваре. Главный по горячим новостям из разных точек планеты, 1978Отгрузка новеньких грузовиков ГАЗ-66, 1978 год.1978 год. Советские автомобили «Жигули» и «Волги», а также трактора К-700А «Кировец» прибыли морем в немецкий город Росток. Трактора уже погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке к дилерам.МАЗ-5549 на конвейере, 1978 год21 февраля 1978 - Первый полет тяжелого транспортного вертолета Ми-26 грузоподъемностью 20 тоннВертодром, Ялта, 1978 год.Деревянная церковь лемков. Музей народной архитектуры и быта. Ужгород. 1978 годОстанкино, 1978Ленинград. 1978 год. У Зимней канавки.Донецк, ул. Артёма. 1978 год.Ростов-На-Дону, 1978 год

11 августа 1979 г. в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»

















О чем мечтали школьники Донецка в 1979-м

Мода 1979

Егерь плывёт со спасенными зайцами во время наводнения. Башкирская АССР. 1979

Старшая сестра. Новокузнецкий аэропорт. 1979 года

Проводы зимы. г. Усть-Камчатск, Камчатка, СССР. 1979 год:







Мозаика на здании музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте в Москве «Народное ополчение и пожар Москвы» работы художника В. Тальберга. 1979 год

12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан:

Комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану, куда входили Андропов, Устинов, Громыко и Пономарев, предложила ввести войска на территорию Афганистана. Было принято постановление.

Всего за годы афганской войны погибло свыше 15 тысяч наших ребят.

Выведены войска были 15 февраля 1989 года.







Елена Тимонина «Сын родился», 1979

В 1979 году в СССР были построены первый вагоны на электромагнитной тяге, он мог развивать скорость 250 км/ч:

Первая магнитная железная дорога строилась в Армении, но из-за Спитакского землетрясения и Карабахской войны проект был остановлен.





В 1979 году художники изображали спорт будущего. По их замыслу, трибуны отомрут

1979 год. Москва готовится принять Олимпиаду

Строительство спорткомплекса Олимпийский, Москва, 1979

1979 год, финал междy сбоpными хоккея СССР и Канады. Счет - 6-0

Девочка-гимнастка и Мишка — символ Олимпиады-80 — во время торжественного открытия VII летней Спартакиады народов СССР. Москва, 21 июля 1979 год

Спартакиада народов СССР. Москва. 1979 год.

Владимир Соколаев. Спортивный класс. Новокузнецк. 19.11.1979 г

У южного входа станции метро «Спортивная», 1979

Заселение нового дома. Фотограф Всеволод Тарасевич. Камчатская область, Петропавловск-Камчатский. 1979 год

Новоселье в Строгино, Москва, 1979

Интерьер советской квартиры, 1979 г.

Вечер в семейном кругу. 1979 год. Так уютно и душевно

Кухня в одном из домов Олимпийской деревни, 1979

Свадебный кортеж, 1979 год

Крым. Передвижная парикмахерская на пляже в Прибрежном, 1979 год.

Лекция о международном положении читается механизаторам во время обеда лектором из общества Знание. Совхоз Еланский. Новокузнецкий район. Кемеровская область. 17 мая 1979 годa

Экспедиция «Комсомольской правды», рук. Дм. Шпаро, впервые в мире на Сев. полюсе на лыжах. Слева-направо Владимир Леденев, Дмитрий Шпаро, Василий Шишкарев, Владимир Рахманов, Юрий Хмелевский, Вадим Давыдов, Анатолий Мельников, 31 мая 1979

Катание на санях в детском городке на ВДНХ, 1979

Линия по производству мороженного, пломбир в вафельных стаканчиках. 1979 год

В зале службы 09 справочно-информационного узла городской телефонной сети, 1979

Москвички у витрин Дома моделей, 1979

Лоси на Преображенской улице, недалеко от парка "Сокольники", Москва, 1979 год

Мотобол. г. Видное. 1979 год

Плавучая сцена в форме гитары на Грушинском фестивале 1979 года.



1979 год. Архив ТАСС.

Специализированный магазин «Океан» на проспекте Мира, 1979

Галерея универмага «Гостиный двор», Садовая линия, 1979 год. «Предметы ручного труда» на школьном базаре

Горьковский завод имени Петровского. Магнитофон “Романтик–306″. 1979 год.

Обслуживание представительских автомобилей «Зил», Завод ЗиЛ. Москва, 1979



Высотный склад завода ЗиЛ, 1979

Автозавод Москвич, 1979 год.

Самоходная пусковая установка ОТРК «Ока», замаскированная под грузовик нефтегазоразведки, на технической позиции в Капустином Яре, 1979 год.

В ноябре 1979 года состоялся первый пассажирский рейс высокоскоростного 200 км/ч поезда ЭР-200 между Москвой и Ленинградом.

Москва, по пути в Загорск с капустой на борту. 1979

Переезд здания редакции газеты Труд. Москва. 1979 год.

Вопросы, с которыми посетители приходили в приемную КГБ УССР, 1979

Советские бармены учатся у западного коллеги смешивать напитки, 1979

Приключения Электроника. 1979 год.

Подсветка Кремля до перестройки была более интересной - тут и пучёк света на часах на Спасской, и подсветка верхнего яруса мавзолея. Сейчас Мавзолей вообще никак не освещен, оттого выглядит ещё более трагичным, 1979

Анна Герман поёт, Вячеслав Самарин, 1979 год

Как готовили олимпийских чемпионов

Акваланг и ласты 1979 Новосибирские чемпионы пловцы

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Продолжение следует...