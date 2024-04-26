Сохраненное и восстановленное, ч.3

Оригинальное оформление моста в Лысьве. Улица действительно выходит к стадиону.

Не могу сказать, что это восстановленное, но хотя бы не разрушенное.

Самые эффектные советские мозаики Нижегородской области Дзержинск — Прометей

Дзержинск — Союз науки и техники

Тоншаево — Летняя пора

Бор — Человек и огонь

Арзамас — 400 лет Арзамасу

Нижний Новгород — Колобок

Нижний Новгород — Великая страна

Нижний Новгород — Клуб юных автомобилистов

Нижний Новгород — Дизелестроители

Нижний Новгород — Корабелы

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Постепенная реставрация красивейшей Спасской церкви 1770-х годов в селе Вяз на Вятке. Храм выполнен в стилистике вятского барокко, интересной региональной ветви большого архитектурного направления. С явной любовью к античной архитектуре сделаны кормушки в Измайловском парке Москвы.

В Иркутске инвесторы восстановили несколько деревянных домов. Здания будут использоваться как мини-гостиницы и административные помещения. Новость отрадная, ведь всего в городе несколько сотен деревянных домов, нуждающихся в заботе.

А вот интересный факт. Спрятанный арык в Альметьевске. Композиция на санатории «Чайка» в городе Чайковский еще с советских времен.

Дом купца Петра Сысоева Изначально это был особняк купеческой жены Золоторевой, который после возведения переделывали уже для полковницы Елены Ждановой. В 1896 году участок купил разбогатевший крестьянин Подольского уезда Петр Сысоев. Сысоев разбогател не на пустом месте. Он был известным лепщиком и формовщиком и даже принимал участие в оформлении гостиницы «Метрополь» Сысоев совместно с архитектором Зубовым перестроили здание, сделав из его фасада импровизированную витрину собственного производства, которое находилось во дворе усадьбы. Внутренние же помещения мастера украсили лепными плафонами на потолке, карнизами и кафельной печью. Этот дом участвовал в съёмках кино: в фильме Л. Гайдая "Двенадцать стульев", Ю. Кары "Завтра была война" и в др. В этом доме жила киношная Эллочка-людоедка. Дом Сысоева долгое время разрушался. Особенно сильно здание пострадало от прежнего арендатора: были выломаны перегородки вместе с лепниной, разобраны перекрытия между этажами, уничтожены печи на первом и втором этажах. 27 марта 2012 года Правительство Москвы включило "Дом с кариатидами" Петра Сысоева в числе пятнадцати других памятников в реестр объектов культурного наследия. "Дом с кариатидами" стал одним из первых объектов, сданных в аренду на 49 лет по программе Правительства Москвы по цене 1 рубль за кв. м в год. Реставрация здания длилась примерно год и завершилась в 2013 году. Сейчас "дом с кариатидами" отреставрирован, восстановлена лепнина. Особняк смотрится в переулке как маленькая жемчужина, и даже не верится, что он был на грани исчезновения. Перед началом реставрационных работ были изучены архивные материалы и проведены научные исследования деревянных конструкций, кирпичной кладки, штукатурки, лепнины и камня. В здании пришлось укреплять фундаменты, а также заменить деревянные конструкции, заражённые грибком, на новые, несгораемые. Отреставрировано и восстановлено художественное оформление фасадов. В 2013 году объект стал лауреатом конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация" в номинации: "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ". Входа нет

Печатников пер., 7, Москва

Вот еще один объект сданный в аренду на 49 лет.

Объект может быть использован в социальных, культурно-образовательных, административно-деловых и гостинично-рекреационных целях.

С победителем аукциона подписывается договор аренды на 49 лет, содержащий охранные обязательства. На реставрационные работы, проходящие под строгим контролем Министерства культуры Московской области, отводится не более 7 лет. По окончании реконструкции арендатор получит право льготной аренды объекта 1 рубль за квадратный метр в год.

Разговор идет об усадьбе Аигиных. В 1861 году купцы Аигины открыли свой бизнес — кирпичные и лесопильные заводы. Тогда же они и начали строить усадьбу.

С 1914 по 1985 годы в имении размещалась Талицкая восьмилетняя школа. В 1990-х годах его изъяли из ведения музеев, что привело к быстрому увяданию и запустению всех построек. Победителем торгов стала компания ЗАО «Торговый центр «Мегга Парк» из города Казани Республики Татарстан.

Открытый конкурс на льготную аренду усадьбы купца В. Аигина в селе Талицы Пушкинского района– первый конкурс, объявленный Министерством имущественных отношений Московской области в целях вовлечения усадебных комплексов в хозяйственный оборот по проекту «Усадьбы Подмосковья». Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», в рамках которой подмосковные власти предложили арендаторам льготную ставку в 1 рубль за квадратный метр в год при условии обязательной реставрации объекта.

В 2014 году в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» началось полное восстановление зданий и территории усадьбы. К настоящему времени уже завершены работы по реставрации главного дома, флигелей и каретного двора. Исторические интерьеры воссозданы по старым фотографиям. Продолжаются работы по благоустройству парка и возведению инфраструктурных объектов для туристов. Вход в усадьбу пока закрыт. В бывшем имении купцов Аигиных восстановили дворец и его внутреннее убранство, флигели, конюшни и хозяйственные помещения. В ближайшее время на территории усадебного комплекса можно будет арендовать номер, покататься на лошадях и попробовать натуральные продукты. Пока усадьба еще не открыта на постоянной основе, но при желании здесь можно заказать экскурсию.

Московская обл., Пушкинский р-н, д. Талицы.

Особняк Т.И. Коробкова В настоящее время особняк Коробкова, служебный флигель и ограда являются объектами культурного наследия федерального значения. С 1960-х до 2013 года в особняке располагалось посольство Танзании. Несмотря на бережное отношение сотрудников посольства, дом естественным образом обветшал и нуждался в ремонте. В 2013—2015 годах особняк был отреставрирован при финансовой поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России. По результатам реставрации в 2015 году проект был признан победителем конкурса сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация».

Обычно особняк закрыт для посещения, экскурсии проводятся дважды в год в рамках тематических фестивалейВ 2013 году в особняке были реставрационные работы. По результатам проведенных комплексных научно-исследовательских работ были сделаны выводы о всех изменениях в планировке памятника, периодах и характере отделки помещений; состоянии конструкции здания и исторической колористике фасадов и интерьеров. В ходе реставрации зданию вернули подлинное колористическое решение в сиреневом цвете. Отреставрирован эркер второго этажа с куполом и кровлей, восстановлен скульптурный и лепной декор фасада. В интерьерах отреставрированы настенная и потолочная лепнина. Возвращен первоначальный вид парадному холлу: отреставрирована мраморная лестница, воссоздана позолота на ее ограждении, лепном потолке и стеновых панелях. Объект признан лауреатом конкурса Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2015".

Пятницкая ул., 33-35с1, Москва

Входная группа казанской художественной школы. В августе этого года при реставрации здания с дверей сняли около 10 слоёв краски и даже восстановили вырезку.

Не совсем архитектура, но восстановленное. В Петербурге автобус стал памятником. Такое в российской истории впервые ЗИЛ-155Г из коллекции петербургского "Пассажиравтотранса" получил статус памятника науки и техники РФ. На реставрацию ушло 4 года. На фото автобус-памятник до реставрации и после.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока-усадьба Шахматово Музей-заповедник создан в 1981 году. Усадьба Шахматово приобретена дедом Блока — А. Н. Бекетовым в 1874 году. В Шахматове поэт проводил каждое лето с 1881 по 1916 год и в своих произведениях «На железной дороге», «Всё это было, было, было» — упоминал шахматовские окрестности. Деревянный усадебный дом перестроен Блоком по собственному проекту в 1910 году. В 1921 году усадьба была сожжена и разграблена. В советское время и до создания музея разорённая усадьба служила местом паломничества поклонников творчества поэта. Главный дом восстановлен только в 2001, с этих пор там проводятся экскурсии и массовые мероприятия. Сегодняшний усадебный комплекс «Шахматово» восстановлен по описаниям современников и родственников Блока и фотографиям дореволюционного времени.

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Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Гудино

Очень хорошее известие. В Петербурге воссоздадут церковь святых Бориса и Глеба на Синопской набережной. (1866—1882 гг) ⠀

Облик храма с чертами романского и русского архитектурных стилей полностью воссоздадут по фотографиям и чертежам.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в СПб