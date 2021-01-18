"Никто не мог закрыть Дом-2, а я закрыл" - Охлобыстин дал "гневную отповедь" хейтерам

Охлобыстин опроверг слухи о зарплате Бузовой "всего в 1 миллион рублей". По его словам, настоящая сумма гораздо меньше. "Вот говорят, правды нет. Никто не мог закрыть "Дом-2", ни Госдума, ни Совфед, а я на акциях "Газпрома" поднялся, купил проект и закрыл к чёрту", - добавил шоумен.

Иван Охлобыстин разоблачил слухи о том, что после закрытия программы "Дом-2" зарплаты Ольги Бузовой и Ксении Бородиной упали "всего до миллиона рублей". Шоумен раскрыл правду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дело в том, что перед Новым годом Охлобыстин стал новым собственником скандальной во многих смыслах передачи "Дом-2". Одним из первых его нововведений стало закрытие шоу в его нынешнем формате. После этого в СМИ появились слухи, что Охлобыстин урезал зарплаты гламурных ведущих телешоу "всего до миллиона рублей".

Наглая, низкая ложь. Какой миллион?! Все с ума посходили. По бухгалтерии ровно 66 тысяч 6 копеек. Да и то - как "выходное пособие",

- написал Охлобыстин в соцсети.

Он добавил, что в одиночку сумел сделать то, на что оказались неспособны ни Госдума, ни Совет Федерации - убрал "Дом-2" из эфира.

Вот говорят, правды нет. Никто не мог закрыть "Дом-2", ни Госдума, ни Совфед, а я на акциях "Газпрома" поднялся, купил проект и закрыл к чёрту. Распустил всех артистов по родным публичным и сумасшедшим домам,

- подчеркнул Охлобыстин.

https://rostov.tsargrad.tv/news/nikto-ne-mog-zakryt-dom-2-a-. ..