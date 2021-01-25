На колени перед геями и феминистками - Навальнята озвучили требования

Нельзя отрицать, сегодня те, которые "за Навального", заставили относиться к себе всерьёз. Провокации против полиции, дети как живой щит для взрослых революционеров – на всё это не махнёшь рукой. Тем интереснее разобраться, чего же хотят протестующие. По их собственному мнению – и по мнению тех, кто ими манипулирует.

В любой протестной толпе огромное большинство пришедших на митинг не может членораздельно объяснить, за что или против чего их несёт под полицейские дубинки. Это закон природы, с ним ничего не поделаешь.

В лучшем случае это самое большинство, особенно если в нём, как сегодня в России, преобладают малолетние, умеет воспроизвести лозунги, которые придумали взрослые. Лозунги лучше кричать: "Свободу Навальному", "Мы здесь власть" и прочие.

В худшем случае, как показал Царьград сегодня в своей прямой трансляции, люди вообще не вполне понимают, почему они на митинге. "Ну, мы пришли посмотреть". "Ну, мы это... за Россию". "Против коррупции" ещё.

Не понимают многие и того, что участвуют в противозаконной акции. По сути – в начале попытки государственного переворота. "А нам люди сказали – митинг разрешён". Интересно, что творилось в голове у этого человека, когда через несколько минут он услышал полицейский громкоговоритель: "Данная акция является незаконной".

Неразбавленный кайф толпы

Вряд ли ведь ушёл сразу, наверняка ещё остался посмотреть.

Чем моложе люди, тем больше им хочется не защитить какие-то взгляды, а получить положительные эмоции. Толпа – отличный источник положительных эмоций. Лично мне очень понравилась одна юная девушка в Иркутске, которая сказала корреспонденту какого-то местного СМИ:

Ну, нам же обещали, что будет туса, а тут как-то тухло.

Разочаровали ребёнка, мерзавцы. Как же хорошо, что хотя бы одного разочаровали!

Но большинство не разочаруется, потому что митинг с его криками "Уходи" и столкновениями с полицией – отличный источник адреналина. Особенно хороши в этом смысле столкновения с полицией – и драки, и бегство. В одной из многочисленных трансляций в телеграм-каналах (кажется, это был Mash) видно, как спортивные и удобно одетые для драки парни раз за разом кидаются на полицейский строй. Тут тоже надо понимать: сами эти молодые негодяи вряд ли могут объяснить, чего они хотят и какие у них к власти претензии. Атака на полицию – это сам по себе кайф, его можно неразбавленным употреблять.

Знают, чего хотят, те, кто их собирал на площади и на полицию науськивал. Знают они, что столкновения с полицией для дела революции – самоценны. Чем больше будет побитых, чем больше побывают в автозаках и заплатят штрафы – тем больше будет очень обиженных и недовольных. "А нас-то за что".

Это отличная тактика накопления протестного потенциала. Некоторое время – Белоруссия показывает, что несколько месяцев подряд – она работает на то, чтобы каждая следующая акция протеста была не менее, а более массовой, чем предыдущая.

Однако слабость любого протеста в том же, в чём его сила: люди, пришедшие на митинг непонятно зачем и за что, – не стойкие бойцы. Поэтому митинги всегда и везде довольно просто разогнать, была бы для этого политическая воля. Делу революции нужны не только глупые и молодые, протестующие против всего на свете, против мира взрослых, где надо делать уроки, но и идейные.

Против Путина? Забудьте. В прицеле традиционная семья

В толпе на митингах 23 января раздавали листовки. У агитатора были подготовленные плакаты. Работа с этими агитационными материалами велась вполне профессионально – одного этого было бы достаточно, чтобы отказаться от мысли о стихийных выступлениях.

Но мы про идеи. С идеями у нынешних российских революционеров и их западных спонсоров, в общем, довольно плохо. Прямо скажем, новый Маркс ещё не народился. Но всё-таки некоторые ответы на вопрос о том "за что бьётесь, ребята" уже подготовлены.

И это очень интересные ответы.

Вот одна из листовок. Из неё мы узнаём, во-первых, о ближайших планах революционеров – оказывается, на 5 марта намечена забастовка. Кто будет бастовать, как они себе представляют организацию, естественно, непонятно. Кстати, в Белоруссии забастовки на крупных предприятиях провалились. Но сейчас это не важно. Важно, из-за чего забастовка. Чего требуют.

Свободы Навальному, конечно, требуют, но – это пункт четыре. Причём Навальный – и в этом четвёртом пункте не первый. Первыми в списке тех, кому требуют свободы, стоят сёстры Хачатурян (их с 2018 года обвиняют в убийстве жестокого отца), потом Юлия Цветкова (художница, обвинённая в распространении порнографии) и только потом – Навальный.

Интересный набор "узников свободы", да?

Да. И совершенно понятный набор, стоит посмотреть на первый пункт списка требований, которые должна выдвинуть будущая забастовка: "Принять закон против домашнего насилия".

Дальше там про зарплату, и это приписали именно потому, что речь идёт о забастовке, причём приписали люди, которые жизни совсем не знают – зарплата в 50 тысяч рублей в месяц для Москвы и так не редкость. Но вот "против домашнего насилия" и в защиту художницы – иконы современного движения половых извращенцев – это буквально саморазоблачение.

Потому что очередная революция в очередной раз идёт на нас с Запада, а Запад сегодня права извращенцев и бред "феминизма" сделал одной из главных частей своей идеологии. Главнее демократии. Хуже того. В понимании современных людей Запада "свобода" – это именно свобода извращенцев и "фемок". А цель политической деятельности этих людей – разрушение всех устоев традиционного общества, но прежде всего – семьи.

Поэтому на инаугурации нового президента США, проходившей "на штыках", читала стихи негритянка-феминистка, только этим и знаменитая. Поэтому Навальный в листовке на предпоследнем месте – не в нём дело. Он – инструмент (и его якобы идеальная семья делу только мешает) для того, чтобы добиться главного – чтобы семья была разрушена. Чтобы из семьи было запросто можно изымать детей. Чтобы дети вовсе не рождались.

Как бы объяснить тем парням, которые сегодня "прыгали" на ОМОН, за что и ради кого они это делали... Может, они решили бы, что драться стоит вовсе не с полицейскими.

А вот что отметили РИА Новости:

Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы

Распиаренная акция детско-юношеского неповиновения в городах России состоялась. Уже возбужден ряд уголовных дел, среди которых особенного внимания заслуживают дела о призывах несовершеннолетних участвовать в противозаконных действиях и о нападении на представителей власти при исполнении. Дел, судя по поступающим новостям, будет в итоге больше. Самым любопытным стало распределение акций по массовости: если некоторые облцентры показали большее, чем бывает обычно на несогласованных митингах, число участников, то антигосударственные активы в крупнейших городах страны — в том числе Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Красноярске и так далее — выступили, напротив, тускло. В этом смысле характерен пример столицы, где, по данным МВД, собрались около четырех тысяч человек, по данным СМИ — до семи тысяч, и даже Reuters, кажется, не смогло сначала насчитать более десяти тысяч и лишь затем чисто волевым усилием умножило цифру вчетверо (во всяком случае, СМИ, к примеру немецкая DW, сегодня сначала ссылались на первую оценку, что сохранил кеш Google, а затем торопливо переправляли ее на вторую). Общее число участников по всей стране, вероятно, окажется в пределах 30-40 тысяч человек — по официальным данным, либерал-оппозиционные и сочувствующие СМИ будут старательно дотягивать до приличной цифры в 100 тысяч — и уверять, что это чрезвычайно много. Той же версии, что характерно, будут придерживаться многие условно-патриотические комментаторы, повторяя, что "власть проиграла Западу информационную войну/российскую молодежь". В действительности, конечно, ни о каком "проигрыше молодежи" говорить неуместно, как и о проигрыше информационной войны за умы. Тут следует помнить простую вещь. Беспрецедентный по массированности пиар-удар, обрушившийся в последнюю неделю на российских граждан всех возрастов и особенно сильно на учащихся через все соцплатформы, — был, по сути, тем же, чем является непрерывная массированная пиар-кампания лохотронов, размещающих рекламу в пиратских озвучках голливудских новинок. Задача всякого лохотронщика — просеять максимально огромное количество народу и намыть из него золотоносный ресурс: невымирающих, как мамонт, граждан с некритичным и магическим восприятием. Их никогда не бывает много, их всегда лишь небольшой процент, полпроцента, треть процента, десятая часть — но они никогда не исчезают полностью. При словах "получи бесплатные бонусы и начинай зарабатывать до 100 000 в неделю" этот золотоносный элемент граждан теряет волю и волшебным образом ведется. Поэтому, собственно, реклама лохотронов очень часто, если не всегда, предельно, оскорбительно глупа. Она обещает слишком много, слишком быстро, слишком сразу. Это делается для того, чтобы не тратить время на людей с работающим критическим мышлением — и сразу получить как можно более чистую породу волшебных доверчивых современников. А теперь вспомним, что было предложено юному поколению российских граждан: 1) длинный сериал о борце против воров и коррупционеров и лично Путина, которого два года выслеживала ФСБ с целью незаметно убить былинным убивательным "Новичком" — и который тем не менее чудесно выжил. Вопреки двухлетним усилиям всесильной спецслужбы и лично Путина; 2) возвращение борца (как раз перед инаугурацией в г. Вашингтоне нового главного спонсора) и внезапное, неожиданное, ужасно незаконное задержание его за нарушение условий досрочного освобождения; 3) фильм о великом дворце, сооруженный из дутой сенсации десятилетней (!) давности, в котором злые занудные люди немедленно обнаружили фотографии, украденные из библиотек каких-то европейских столиц, следы дурного машинного перевода с английского и кучу обычных (оскорбительных в своей незамысловатости) манипуляций; 4) после чего по всем ютубам и тиктокам, вещающим на русском и на Россию, началась ураганная реклама заведомо нелегальной акции, которая должна была принести участникам славу, признание и социальный статус (а принесла в реальности, надо думать, большие финансовые трудности и многим — резкие перемены в биографии в худшую сторону). Внимание, вопрос: кто должен был отсеяться в результате этой алхимии — и кто должен был выпасть в бесценный осадок? 23 января, 17:18 Кстати, этим, вероятно, объясняется и такое странное, неровное количество участников акций в разных городах: в провинциальных центрах молодежь менее искушена, она по жизни находится под куда меньшим давлением разного рода разводчиков и призывателей — в то время как в крупных городах даже юность привыкла больше фильтровать агрессивно напрыгивающую на нее информацию. Поэтому в полумиллионном облцентре вышла тысяча шатателей режима, а в 12-миллионной столице — четыре. Специфический отбор контингента сказался и на характере акций: страну облетели кадры, на которых парня, забравшегося на фонарь на Пушкинской площади в Москве с плакатом против А. Навального, мирные протестующие, рыча, стаскивают и в несколько секунд коллективно забивают ногами до потери сознания. ...Если же говорить о практических выводах для российского государства, то они очевидны, о них говорилось уже давно, и теперь эти выводы просто должны быть, наконец, претворены в жизнь. Россия не может себе позволить свободную работу на своей территории медиаплатформ, не препятствующих или прямо поддерживающих антигосударственную пропаганду и призывы к криминалу. Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok и все, что появится впредь, — должны беспрекословно подчиняться российскому законодательству и не "выполнять требования" что-то убрать, а лично трястись за то, чтобы их не использовали для нарушения российских законов. Ситуация, в которой тот же "русский" Facebook модерируется украинскими гражданами из центров в Варшаве и Риге, недопустима, немыслима и невозможна более. Если же эти платформы и сервисы не пожелают открывать в России свои полноценные центры и подчинять их работу строго российским законам — то они должны должны быть просто вышвырнуты за пределы российского информационного пространства. А модные инфлюенсерки обоего пола, кокетливо пропагандирующие "протест", должны потерять все, отсеченные от своих аудиторий и многомиллионных рекламных контрактов, и стать бедными. В противном случае намытый новым лохотроном "протестный актив" еще натворит бед — себе и окружающим.

https://rostov.tsargrad.tv/articles/na-koleni-pered-gejami-i...

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html