На колени перед геями и феминистками - Навальнята озвучили требования

Нельзя отрицать, сегодня те, которые "за Навального", заставили относиться к себе всерьёз. Провокации против полиции, дети как живой щит для взрослых революционеров – на всё это не махнёшь рукой. Тем интереснее разобраться, чего же хотят протестующие. По их собственному мнению – и по мнению тех, кто ими манипулирует.
В любой протестной толпе огромное большинство пришедших на митинг не может членораздельно объяснить, за что или против чего их несёт под полицейские дубинки. Это закон природы, с ним ничего не поделаешь.
В лучшем случае это самое большинство, особенно если в нём, как сегодня в России, преобладают малолетние, умеет воспроизвести лозунги, которые придумали взрослые. Лозунги лучше кричать: "Свободу Навальному", "Мы здесь власть" и прочие.
В худшем случае, как показал Царьград сегодня в своей прямой трансляции, люди вообще не вполне понимают, почему они на митинге. "Ну, мы пришли посмотреть". "Ну, мы это... за Россию". "Против коррупции" ещё.
Не понимают многие и того, что участвуют в противозаконной акции. По сути – в начале попытки государственного переворота. "А нам люди сказали – митинг разрешён". Интересно, что творилось в голове у этого человека, когда через несколько минут он услышал полицейский громкоговоритель: "Данная акция является незаконной".Вряд ли ведь ушёл сразу, наверняка ещё остался посмотреть.
Неразбавленный кайф толпы
Чем моложе люди, тем больше им хочется не защитить какие-то взгляды, а получить положительные эмоции. Толпа – отличный источник положительных эмоций. Лично мне очень понравилась одна юная девушка в Иркутске, которая сказала корреспонденту какого-то местного СМИ:
Ну, нам же обещали, что будет туса, а тут как-то тухло.
Разочаровали ребёнка, мерзавцы. Как же хорошо, что хотя бы одного разочаровали!
Но большинство не разочаруется, потому что митинг с его криками "Уходи" и столкновениями с полицией – отличный источник адреналина. Особенно хороши в этом смысле столкновения с полицией – и драки, и бегство. В одной из многочисленных трансляций в телеграм-каналах (кажется, это был Mash) видно, как спортивные и удобно одетые для драки парни раз за разом кидаются на полицейский строй. Тут тоже надо понимать: сами эти молодые негодяи вряд ли могут объяснить, чего они хотят и какие у них к власти претензии. Атака на полицию – это сам по себе кайф, его можно неразбавленным употреблять.
Знают, чего хотят, те, кто их собирал на площади и на полицию науськивал. Знают они, что столкновения с полицией для дела революции – самоценны. Чем больше будет побитых, чем больше побывают в автозаках и заплатят штрафы – тем больше будет очень обиженных и недовольных. "А нас-то за что".
Это отличная тактика накопления протестного потенциала. Некоторое время – Белоруссия показывает, что несколько месяцев подряд – она работает на то, чтобы каждая следующая акция протеста была не менее, а более массовой, чем предыдущая.
Однако слабость любого протеста в том же, в чём его сила: люди, пришедшие на митинг непонятно зачем и за что, – не стойкие бойцы. Поэтому митинги всегда и везде довольно просто разогнать, была бы для этого политическая воля. Делу революции нужны не только глупые и молодые, протестующие против всего на свете, против мира взрослых, где надо делать уроки, но и идейные.
Против Путина? Забудьте. В прицеле традиционная семья
В толпе на митингах 23 января раздавали листовки. У агитатора были подготовленные плакаты. Работа с этими агитационными материалами велась вполне профессионально – одного этого было бы достаточно, чтобы отказаться от мысли о стихийных выступлениях.
Но мы про идеи. С идеями у нынешних российских революционеров и их западных спонсоров, в общем, довольно плохо. Прямо скажем, новый Маркс ещё не народился. Но всё-таки некоторые ответы на вопрос о том "за что бьётесь, ребята" уже подготовлены.
И это очень интересные ответы.
Вот одна из листовок. Из неё мы узнаём, во-первых, о ближайших планах революционеров – оказывается, на 5 марта намечена забастовка. Кто будет бастовать, как они себе представляют организацию, естественно, непонятно. Кстати, в Белоруссии забастовки на крупных предприятиях провалились. Но сейчас это не важно. Важно, из-за чего забастовка. Чего требуют.
Свободы Навальному, конечно, требуют, но – это пункт четыре. Причём Навальный – и в этом четвёртом пункте не первый. Первыми в списке тех, кому требуют свободы, стоят сёстры Хачатурян (их с 2018 года обвиняют в убийстве жестокого отца), потом Юлия Цветкова (художница, обвинённая в распространении порнографии) и только потом – Навальный.
Интересный набор "узников свободы", да?
Да. И совершенно понятный набор, стоит посмотреть на первый пункт списка требований, которые должна выдвинуть будущая забастовка: "Принять закон против домашнего насилия".
Дальше там про зарплату, и это приписали именно потому, что речь идёт о забастовке, причём приписали люди, которые жизни совсем не знают – зарплата в 50 тысяч рублей в месяц для Москвы и так не редкость. Но вот "против домашнего насилия" и в защиту художницы – иконы современного движения половых извращенцев – это буквально саморазоблачение.
Потому что очередная революция в очередной раз идёт на нас с Запада, а Запад сегодня права извращенцев и бред "феминизма" сделал одной из главных частей своей идеологии. Главнее демократии. Хуже того. В понимании современных людей Запада "свобода" – это именно свобода извращенцев и "фемок". А цель политической деятельности этих людей – разрушение всех устоев традиционного общества, но прежде всего – семьи.
Поэтому на инаугурации нового президента США, проходившей "на штыках", читала стихи негритянка-феминистка, только этим и знаменитая. Поэтому Навальный в листовке на предпоследнем месте – не в нём дело. Он – инструмент (и его якобы идеальная семья делу только мешает) для того, чтобы добиться главного – чтобы семья была разрушена. Чтобы из семьи было запросто можно изымать детей. Чтобы дети вовсе не рождались.
Как бы объяснить тем парням, которые сегодня "прыгали" на ОМОН, за что и ради кого они это делали... Может, они решили бы, что драться стоит вовсе не с полицейскими.
А вот что отметили РИА Новости:
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Самым любопытным стало распределение акций по массовости: если некоторые облцентры показали большее, чем бывает обычно на несогласованных митингах, число участников, то антигосударственные активы в крупнейших городах страны — в том числе Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Красноярске и так далее — выступили, напротив, тускло.
В этом смысле характерен пример столицы, где, по данным МВД, собрались около четырех тысяч человек, по данным СМИ — до семи тысяч, и даже Reuters, кажется, не смогло сначала насчитать более десяти тысяч и лишь затем чисто волевым усилием умножило цифру вчетверо (во всяком случае, СМИ, к примеру немецкая DW, сегодня сначала ссылались на первую оценку, что сохранил кеш Google, а затем торопливо переправляли ее на вторую).
Тут следует помнить простую вещь. Беспрецедентный по массированности пиар-удар, обрушившийся в последнюю неделю на российских граждан всех возрастов и особенно сильно на учащихся через все соцплатформы, — был, по сути, тем же, чем является непрерывная массированная пиар-кампания лохотронов, размещающих рекламу в пиратских озвучках голливудских новинок.
1) длинный сериал о борце против воров и коррупционеров и лично Путина, которого два года выслеживала ФСБ с целью незаметно убить былинным убивательным "Новичком" — и который тем не менее чудесно выжил. Вопреки двухлетним усилиям всесильной спецслужбы и лично Путина;
Внимание, вопрос: кто должен был отсеяться в результате этой алхимии — и кто должен был выпасть в бесценный осадок?
23 января, 17:18
...Если же говорить о практических выводах для российского государства, то они очевидны, о них говорилось уже давно, и теперь эти выводы просто должны быть, наконец, претворены в жизнь.
Россия не может себе позволить свободную работу на своей территории медиаплатформ, не препятствующих или прямо поддерживающих антигосударственную пропаганду и призывы к криминалу.
Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok и все, что появится впредь, — должны беспрекословно подчиняться российскому законодательству и не "выполнять требования" что-то убрать, а лично трястись за то, чтобы их не использовали для нарушения российских законов. Ситуация, в которой тот же "русский" Facebook модерируется украинскими гражданами из центров в Варшаве и Риге, недопустима, немыслима и невозможна более.
В противном случае намытый новым лохотроном "протестный актив" еще натворит бед — себе и окружающим.
https://rostov.tsargrad.tv/articles/na-koleni-pered-gejami-i...
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