Казань. Было-стало - 53

Панорама Казанки и улицы Подлужной с Фёдоровского бугра. В центре чёрно-белого снимка двухэтажный дебаркадер. Это был известный в своё время ресторан «Парус», что в 1960-х стоял недалеко от стен Кремля.

В середине 1970-х «Парус» был закрыт; дебаркадер был отогнан на улицу Подлужную, где стал тренировочной базой Казанского государственного университета.

Позже он сгорел. Ныне его останки покоятся под бетонным основанием новой набережной.

Сейчас здесь идёт строительство детского парка. Практически ничего из того, что мы видим на старой фотокарточке, не сохранилось, кроме рельефа местности и русла реки. Впрочем, рельеф также поменялся. За последние 30 лет Фёдоровский бугор, откуда сделаны оба снимка, дважды сильно поменял свои очертания.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Кинотеатр «Победа» на улице Свердлова (она же Петербургская).

В 1958 году архитектор Татпроекта Махмут Камалович Игламов взял типовой проект кинотеатра №2-06-19, разработанный институтом Гипрокино, изменил фасад и «привязал» к месту. Для «Победы» был отведён пустырь бывшего Сорочьего рынка. На афише справа можно разглядеть название фильма «Где чёрту не под силу». Он вышел в 1959-м.

Кинотеатр благополучно проработал до конца Советской власти и закрылся в начале 1990-х. Потом здесь временно разместился Дом офицеров. В 2015 году здание было реконструировано, но облик (не без потерь, впрочем) был сохранён. Ныне это Татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 64 года. Нечетная сторона улицы Декабристов. Дома №191, 189, 187, 185 и 183.

Этот квартал был запроектирован и застроен в самом начале 1950-х годов красивыми типовыми домами 11-й серии. Впрочем, типовыми были не все. На дальнем плане двух снимков виден монументальный дом №183, возведенный для сотрудников мелькомбината. Его проектировали Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов. Дом №185 проектировала Виктория Владимировна Мальковская.

Здесь мало что изменилось за последние 70 лет. Разве что нельзя, как раньше, ходить по проезжей части.