Казань. Было-стало - 53

Продолжаем путешествие...
________
Панорама Казанки и улицы Подлужной с Фёдоровского бугра. В центре чёрно-белого снимка двухэтажный дебаркадер. Это был известный в своё время ресторан «Парус», что в 1960-х стоял недалеко от стен Кремля.
В середине 1970-х «Парус» был закрыт; дебаркадер был отогнан на улицу Подлужную, где стал тренировочной базой Казанского государственного университета.
Сейчас здесь идёт строительство детского парка. Практически ничего из того, что мы видим на старой фотокарточке, не сохранилось, кроме рельефа местности и русла реки. Впрочем, рельеф также поменялся. За последние 30 лет Фёдоровский бугор, откуда сделаны оба снимка, дважды сильно поменял свои очертания.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека.Кинотеатр «Победа» на улице Свердлова (она же Петербургская).
В 1958 году архитектор Татпроекта Махмут Камалович Игламов взял типовой проект кинотеатра №2-06-19, разработанный институтом Гипрокино, изменил фасад и «привязал» к месту. Для «Победы» был отведён пустырь бывшего Сорочьего рынка. На афише справа можно разглядеть название фильма «Где чёрту не под силу». Он вышел в 1959-м.
Кинотеатр благополучно проработал до конца Советской власти и закрылся в начале 1990-х. Потом здесь временно разместился Дом офицеров. В 2015 году здание было реконструировано, но облик (не без потерь, впрочем) был сохранён. Ныне это Татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 64 года.Нечетная сторона улицы Декабристов. Дома №191, 189, 187, 185 и 183.
Этот квартал был запроектирован и застроен в самом начале 1950-х годов красивыми типовыми домами 11-й серии. Впрочем, типовыми были не все. На дальнем плане двух снимков виден монументальный дом №183, возведенный для сотрудников мелькомбината. Его проектировали Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов. Дом №185 проектировала Виктория Владимировна Мальковская.
Здесь мало что изменилось за последние 70 лет. Разве что нельзя, как раньше, ходить по проезжей части.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Щапова (бывшая Старогоршечная). Начало 1980-х. Посередине чёрно-белого кадра двухэтажный дом. В нем в XIX веке (во второй половине) жил действительный статский советник Илиодор Александрович Износков. Он был директором народных училищ Казанской губернии, а затем директором Казанского реального училища. В 1890-е годы Износков дослужился до поста чиновника особых поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода. Исполнял обязанности наблюдателя школ духовного ведомства среди нерусских народов Волжско-Камского края.
Вся деревянная старинная застройка по улице Щапова была снесена в начале 2000-х.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 40 лет.Парадные ворота в Шамовскую больницу со стороны Осокиной рощи. Такие же ворота стояли у Третьей горы (сейчас это улица Калинина).
По счастью, эти ворота сохранились, а вот те, что у Третьей горы, были снесены по глупости в начале 2000-х. Через них пытался проехать грузовик. На их месте теперь копия.
Шамовскую больницу построил в 1910 году Константин Саввич Олешкевич на деньги купца Якова Филипповича Шамова.
В 2018 году турки рядом с историческими воротами построили стилизованную увеличенную копию для гостей отеля Tasigo, в который теперь превратили бывшую Шамовскую больницу.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Самый конец улицы Пушкина с разницей около 30 лет. Перемены грандиозные, но о том, что мы в одном и том же месте, напоминает только рельеф и — на дальнем плане — бывший Ленинский мемориал (ныне Национальная библиотека).
На чёрно-белом кадре слева виден детский сад №1. Может быть, кто-то из наших подписчиков ходил в него.
Справа — белый двухэтажный дом. Там в 1880-е жил довольно известный в мире лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. Он преподавал в Казанском Императорском университете.
Всё, что видите на верхней фотографии, было снесено в конце 1990-х. Теперь это охвостье улицы Пушкина. С недавних пор над ним доминирует корпоративный офис из стекла и бетона.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Здание финансово-экономического института. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1949-м или 1950 году. Строили больше 15 лет — война помешала. Впрочем, из-за войны остановились многие большие стройки в Казани: театр оперы и балета на площади Свободы, химфак университета на Лобачевского. Их медленно достраивали уже после Победы.
Юлий Юльевич Савицкий, московский архитектор, приступил к проектированию КФЭИ в середине 1930-х. Ему было чуть больше 30 лет тогда. Летом 1945 года сильно недостроенное здание было введено в эксплуатацию. В 1949-м была построена известная лестница из 80 ступеней; а в 1951-м строительство института было завершено. Интерьеры и замечательные капители-светильники на лестнице выполнил Анатолий Михайлович Густов.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет.Перекрёсток Большой Проломной и Петропавловской (они же Баумана и Мусы Джалиля). Примерно 1900-е годы. По центру старинной фотографии Казанская купеческая биржа. Красивый дом в два этажа был возведён в 1871 году, то есть 153 года назад. Здание сохранилось, но его облик был потерян безвозвратно.
После революции 1917 года биржа была упразднена, в здании появились магазины. В конце 1930-х дом был капитально реконструирован в духе советского классицизма. В 1940 году здесь открылся Татарский универмаг №1.
В 1966 году Мунир Хасьянович и Инга Назимовна Агишевы ещё раз капитально перестроили фасад: он был превращён в одну большую стеклянную витрину. Сначала здесь работал «Детский мир», а затем магазин «Подарки».
В 2000-е здание повторно угробили вентфасадом, керамогранитом, но этого показалось мало, потому надстроили ещё два этажа. На современном кадре по торцу видна чёткая граница между старинной кирпичной кладкой и новой.
На дальнем плане стариной фотографии ещё видны лавочки Хлебного базара, их снесут в 1930-е. На этом месте будет возведён Дом печати.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.Здание общежития для студентов Казанского авиационного института на углу Красина (сейчас Япеева) и Большой Красной. Один из ярких образцов сталинского стиля. Говорят, что в основе здания бывшая церковно-приходская школа. Это не точно, хотя очень возможно. Дореволюционные постройки часто встраивали в новые корпуса.
Общежитие было закончено в 1937 году. Строилось по проекту Ивана Еремеевича Чернядьева. В том же 1937 году 27-летний Иван Еремеевич стал главным архитектором Казани. Чернядьев много строил для казанских вузов. Можно вспомнить дом для профессорско-преподавательского состава КХТИ на Достоевского. Но в Казани не прижился и перед войной покинул город. Он прошел Великую Отечественную, выжил и после неё преобразил Челябинск как главный архитектор города.
Общежитие КАИ построено на территории Богородицкого монастыря. В 1930-е годы монастырь был уже закрыт и сильно разрушен. Территорию намеревались отдать под павильоны Татаркино, но война спутала планы.
Здание общежития сохранилось в общих чертах. Но множество деталей декора безвозвратно утеряны. Например, на крыльце стояли две типовые гипсовые фигуры — лётчик и парашютистка с парашютом (общежитие-то для будущих авиаторов). Они видны на чёрно-белом кадре.
Обе фотографии сделаны с одной точки.На Большой Красной, 24 некоторое время назад была полностью закрыта профнастилом старинная часовня. Здание не имеет охранного статуса, давно нуждается в реставрации. Зачем фасад был скрыт за настилом, неизвестно.
Часовня для мёртвых тел при Казанской земской больнице была построена в 1850-х вместе с домовой церковью Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина», неоднократно пристраивалась, перестраивалась и расширялась.
Говоря современным языком, это больничный морг с возможностью совершать православные обряды. Над часовней до революции была небольшая маковка. На чёрно-белом снимке эта маковка ещё целая. Позднее здесь был больничный анатомический театр. Архитектор Владимир Кузьмич Бечко-Друзин.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Улица Поперечно-Казанская (в советские времена Красина; сейчас Япеева). Перед вами исчезнувший квартал. На ближнем плане чёрно-белого кадра старинный дом Юшкова с массивным полукруглым аттиком и ассиметричным фасадом. Принадлежал Владимиру Александровичу Юшкову. Известный дворянский род Юшковых — родственники Толстых.
Далее виден строгий дом с мезонином, образец русского классицизма. Принадлежал Варваре Васильевне Любимовой. Если бы уцелел, отметил 200-летний юбилей.
Далее по кварталу стоит известный в советские годы Дом охраны материнства и младенчества. До революции принадлежал купцу Александру Степановичу Алексееву.
Старинный квартал был снесён в наше время. Доламывали перед Универсиадой. На этом месте теперь так называемое элитное жильё.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 40 лет.В 1798 году на углу Воздвиженской и Поперечно-Казанской улиц (ныне Карла Марса и Япеева) был возведён дом для помещика и аристократа Порфирия Львовича Молоствова. Руководил строительством губернский архитектор Филипп Емельянович Емельянов. Через девять лет, в 1807 году, незадолго до кончины Молоствова, городские власти выкупили дом для размещения 1-й мужской гимназии. Спустя ещё четыре года, в 1811-м, бывший архитектор Нижнего Новгорода Смирнов и наш зодчий Яков Михайлович Шелковников перестроили гимназию и расширили её.
В Первую Отечественную войну 1812 года в Казань из Москвы переехали эвакуированные: их расселяли в том числе здесь. В гимназии учились великие люди: химик Бутлеров, первооткрыватель Антарктиды Симонов, поэт Державин, великий живописец Шишкин. При гимназии был домовый Вознесенский храм, давший имя части нынешней улицы Карла Маркса. В кадр храм не попал.
В 1932 году в здание въехал Казанский авиационный институт. Храм был сломан до основания. На освободившемся месте пристроено новое крыло по проекту Ахмеда Гадиевича Бикчантаева и Всеволода Дубровина. В Великую Отечественную в Казани снова появились эвакуированные. В КАИ преподавали основоположники советской космонавтики Сергей Павлович Королёв и Валентин Петрович Глушко...
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 130 лет.На днях сняли драпировку с фасада храма Святителя Николая Чудотворца, что на территории Казанского Богородицкого монастыря. Вернее, с того, что от фасада осталось. Построенный по проекту казанского губернского архитектора Якова Михайловича Шелковникова, сестринский корпус с храмом через два года справит 220 лет. Иногда его называют Николо-Тульской церковью, но большой ошибки тут нет.
В 1930-е годы храм был закрыт. Храм Казанской иконы был взорван. Николо-Тульской повезло: были уничтожены портик, купол и всё храмовое убранство. Позже здание было надстроено. Изначально предполагалось обустроить на территории монастыря городок «Татаркино» со съёмочными павильонами, но не случилось. Сестринский корпус стал частью табачной фабрики и пребывал в таком состоянии много лет.
С 2015-го останки храма были скрыты плотной тканью. С прошлого года собираются деньги на воссоздание Николы в прежнем облике.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Исчезнувшая улица Федосеевская, бывшая Засыпкина. Главная улица Засыпкиной слободы. До революции улица чуть было не получила имя Сумбекина, но не случилось.
Имя Засыпкина, скорее всего, произошло из-за насыпной дамбы. Место регулярно подтапливалось во время паводка. На чёрно-белой фотографии чётная сторона: дома 16, 14, 12 и так далее. Они построены в 1860-е и 1870-е годы.
Федосеевская была полностью снесена в начале 2000-х. На этом месте в 2008 году заложен Дворец земледельцев — один из ярких образцов капромантичного стиля.
Изменения фатальные. Лишь Консисторская башня на дальнем плане напоминает, что это одно и то же место.Черноозёрский парк в 1890-е годы. Современный кадр почти с той же точки 130 лет спустя.
О прежней жизни теперь напоминает только силуэт Александровского пассажа — на дальнем плане справа. Всё остальное изменилось. Естественное Чёрное озеро было засыпано в 1891 году, поскольку заилилось, загнило и издавало неприятный запах. Привычная нам чаша водоёма — искусственная. Впрочем, это и так видно.Улица Достоевского. Кинотеатр «Мир». Он появился ещё до войны, в 1937 году. Поначалу был летним, неотапливаемым, с большой уличной концертной площадкой.
«Мир» должен был украсить большой прогулочный бульвар, в который планировали превратить улицу Чехова, от Ершова до Лесгафта. Этот бульвар сохранился по сей день, только большой Чеховский рынок разрезал его пополам. В 1940-е и 1950-е рядом с кинотеатром жил первый секретарь Татарского обкома ВКП(б).
«Мир» был типовым кинотеатром с одинаковыми парадным и тыльным фасадами. В самом конце 1950-х он был перестроен как постоянный. У парадного фасада появилась большая пристройка. Оригинальный тыльный фасад сохранился по сей день. В 2022-м кинотеатр был отремонтирован.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет.Сибирский тракт. Дома-близнецы №7 и №9. Построены для сотрудников компрессорного завода в начале 1950-х на пересечении с улицей Пионерской (тогда она была Второй Поперечной, а Пионерской стала только в 1960 году). Район назывался Жилплощадкой.
Сибирский тракт до 1940-х годов служил границей Казани. Нечётная сторона была городом. Чётную сторону начали застраивать уже в 1960-х.
Трамвайная остановка сохранилась по сей день. В 1950-е она также называлась «Жилплощадка» (ныне «Пионерская»). Трамвай по тракту был запущен в 1955 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Булак. Дегтярёвский мост. Чёрно-белый кадр сделан в 1927 году. Плотники ставят новую переправу, что соединяет улицы Фуксовскую (ныне Камала) и Поперечно-Воскресенскую (с ноября 1927 года Астрономическая).
В мае 1926 года в Казани случился катастрофический паводок. Наводнение разом снесло все мосты. До 1950-х годов все мосты через Булак, кроме каменного Лебедевского, были деревянными. Понадобился целый год, прежде чем Казань оправилась от той майской большой воды.
На втором плане старинного снимка по центру стоит двухэтажный дом казанского губернского предводителя дворянства Григория Никифоровича Киселёва. Он был снесён в 2000-е. На его месте теперь отель «Ибис».
Единственная сохранившаяся до наших дней постройка — крайняя слева на двух кадрах. Дом чистопольского купца по II гильдии Карла Фёдоровича Розентрейтера с арочными окнами. За ним видна колокольня Вознесенской церкви.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 97 лет.Взгляд на Кремль со стороны исчезнувшей улицы Засыпкина (в советские годы — Федосеевская). На дальнем плане чёрно-белого кадра ещё можно разглядеть двухэтажный каменный дом. От него начиналась Федосеевская.
Дом принадлежал Михаилу Александровичу Тюфилину. Он был самым известным в Казани резчиком по дереву, ставил иконостасы. В Казани нет ни одного старого храма, чей иконостас не делал Тюфилин. Его сын Пётр Михайлович был архитектором. В Кремле до сих пор стоит братский корпус бывшего Спасо-Преображенского монастыря, возведённый архитектором Тюфилиным.
Улица Засыпкина исчезла в начале 2000-х годов.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 25 лет.Вторая мужская гимназия на Булаке. Чёрно-белый кадр, вероятно, сделан ещё в XIX веке. Современная фотография с той же точки около 150 лет спустя.
Исторический квартал был снесён в конце 1980-х. Тогда здесь были возведены три новых жилых дома под № 22, 24, 26. Это был очень короткий период в жизни Казани, когда новые постройки стилистически не нарушали историческую ткань улицы. Главным архитектором города в ту пору был Мунир Хасьянович Агишев. На дальнем плане чёрно-белого кадра можно разглядеть Дом призрения инвалидов войны 1812 года. Он был снесён в 2000 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Улица Малая Красная, у Фуксовского сада. Дом №15. В архиве значится как собственность помещика и дворянина Василия Васильевича Радкевича. Хозяин скончался в 1833 году. Дом, возможно, был перестроен, потому что в архиве дата его постройки значится как 1852 год. В любом случае очень старый дом. Снесли его уже в начале 2000-х. На освободившемся месте теперь пятиэтажный многоквартирный дом №13. Он был построен в 2002 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Этот дом на углу улиц Жуковского и Большой Красной в историю Казани вошёл с именем Людмилы Александровны Колодкиной. Она была его хозяйкой какой-то время, но перед революцией дом как минимум дважды менял хозяев. Владел им Виктор Алексеевич Парамонов, а позже Сарра Соломоновна Пружанская. Ровно сто лет назад в одной из квартир дома жил Фатих Амирхан.
У дома очень необычная архитектура. Например, когда-то был внутренний дворик, накрытый большим стеклянным куполом. На чёрно-белом кадре купол хорошо виден. Пять лет назад дом был реставрирован, впрочем, с некоторыми потерями. Например, была разобрана и выстроена заново из современного кирпича вся правая часть дома с главным входом и балконом. На снимках заметно, что дом стал чуть больше в высоту: примерно на один метр.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет.Улица Свердлова (бывшая Георгиевская, ныне — Петербургская). На чёрно-белом снимке бывшие казармы суконной мануфактуры. Это очень старый квартал, возведённый примерно в 1730-х годах. В то время суконное производство было перенесено с Третьей горы в эту часть Казани. Здесь быстро возникла большая промышленная слобода — Суконная. Дом хозяина мануфактуры Ивана Петровича Осокина стоял рядом с производством. Он чуть виден на дальнем плане двух снимков.
В 1850-х казармы были несколько перестроены по проекту 27-летнего Ивана Николаевича Котелова. В то время он служил помощником казанского городского архитектора Александра Ивановича Песке. Впоследствии Котелов специализировался на проектировании заводов. Он построил фабричные корпуса и знаменитую красную юбилейную арку для порохового завода.
Казармы были снесены в наше время. На их месте теперь стоит гостиница «Сулейман палас».
Обе фотографии сделаны с одной точки.Советская Казань. Улица Ульяновых (бывшая Первая гора, ныне Ульянова-Ленина).
Сразу после революции Первая гора была переименована в улицу Ленина, поскольку молодой Владимир Ильич жил на ней в 1887 году. Потом имя Ленина забрали для улицы, которая сейчас называется Кремлёвской, а бывшую Первую гору снова переименовали. На этот раз в улицу Ульяновых. После развала СССР её переименовали в третий раз — в Ульянова-Ленина.
Когда в 2013 году была построена трасса — улица Тихомирнова, бывшая Первая гора сильно пострадала. Теперь две части фактически двух разных улиц, никак между собой не связанных, носят одно и то же имя. В той части, на которую мы смотрим сейчас, не осталось ни одного жилого дома, и людей здесь почти не осталось. Слева едва заметен Покровский старообрядческий храм.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 53 года.Центральные ворота в парк культуры и отдыха имени Горького. 1945 год. В проёме между пилонами отчётливо виден профиль Алексея Максимовича Горького. Треугольную арку венчает флаг СССР. Прошло только девять лет с открытия парка. За воротами начиналась длинная аллея, она заканчивалась ещё одними деревянными воротами, примерно в том месте, где сейчас вход на стадион «Трудовые резервы».
Парк Горького сильно изменился с тех пор. Старые ворота были разобраны в брежневские времена. В 2015 году парк был открыт заново.
На чёрно-белом кадре слева виден чёрный силуэт бывшего Казанского убежища и училища для слепых, где в советские годы была 2-я инфекционная больница. В 2005 году красивое старинное здание было снесено.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 79 лет.В Казани тоже решили заняться десоветизацией и декоммунизацией. На Сибирском тракте, на фасаде корпуса «Д» Казанского технологического университета уничтожается сграфитто «Химия», созданное в 1963 году двумя художниками-монументалистами: Рустемом Ахмедовичем Кильдибековым и Василом Василовичем Маликовым.
Хорошо в Казани относятся к наследию! Ничего не скажешь! Всего несколько лет назад были уничтожены мозаики и сграфитто на здании ДОСААФ и ДК химиков.
Прошло всего полгода со дня кончины Рустема Ахмедовича.Перекрёсток улиц Татарстан и Нариманова. Единственное напоминание о старом — корпус средней школы №80 на втором плане. На старом снимке школу несколько закрывает старинный дом Фатихи Абдулвали Аитовой. Она основательница первой татарской гимназии в Казани. Её свёкор — Мухамедзян Аитов, один из основателей Казаковской мечети. Она стояла почти напротив старого дома, что на верхнем снимке.
Дом снесли в 1960-е годы. Мечеть была уничтожена чуть позже — в 1975 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.Очень редкая фотография улицы Большой Красной. Дом дворянина Митрофана Ивановича Стопани. В доме также жил профессор Императорского Казанского университета Василий Гавриилович Купидонов. Его докторская диссертация от 1890 года на соискание доктора медицины посвящена бактериологическому исследованию воды озера Кабан и водопровода Казани.
В 1990-е годы дом был расширен и надстроен, тем самым сохранён. На дальнем плане старинного снимка можно увидеть фронтон бактериологического института. Рядом с домом Купидонова в 1934 году был построен первый в Казани жилищно-строительный кооператив.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Арская застава. Литография Эдуарда Петровича Турнерелли 1839 года. Нынешняя улица Николая Ершова.
Сейчас трудно представить, но в XIX веке тут проходила граница Казани. В этом месте (поперёк Ершова) лежал овраг. Он как бы разделял город и пригород. Здесь же стояла Арская, или Сибирская (по названию тракта) застава. На заставе стоял караул. (Стой! Кто идёт? Покажи пашпорт!) Имена въезжающих и выбывающих записывали — в кордегардии сидели писари.
В 1806 году губернский архитектор Яков Михайлович Шелковников выстроил через овраг красивый мост с колоннадой. От того пейзажа давно не осталось ничего; овраг засыпан, мост разобран ещё в XIX веке, но под слоями асфальта наверняка можно найти его каменное основание. Только поворот дороги едва сохранился. Варваринская церковь была перестроена в 1900-х, она - единственный свидетель той эпохи.2 ноября 1927 года улица Черноозёрская была переименована в улицу Дзержинского. Верхняя фотография сделана примерно в то время. На чёрно-белом кадре видны траншея и большая катушка — возможно, прокладка телефонного кабеля. Высокая стена зелени с левого края — это ещё живой Державинский сад. Он стоял на небольшом холме, который был срыт в 1930-е, когда на этом месте был заложен Татарский оперный театр.
Обратите внимание на дальний план. Перекрёсток с улицей Пушкина (тогда Пушкинской). Справа на углу перекрёстка — белый двухэтажный дом 1854 года постройки. В историю Казани он вошёл под фамилиями трёх владельцев — Лапина, Григорьева и Вятских. В 2000-е годы историческое здание было снесено, несмотря на статус объекта культурного наследия. На его месте турецкая компания Erel Insaat (тогда в Казани почти всё строили турки) возвела по проекту Михаила Борщевского так называемый бизнес-центр «Пушкинский», который весьма отдалённо повторяет мотивы старого дома.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет.Советская Казань. Улица Городецкого (ныне Карла Фукса). 1967 год. Нечётная сторона улицы практически вся застроена заново. Когда-то здесь стояли дома служителей Покровского храма. Он стоял напротив, был снесён, на его месте построен дом для сотрудников НКВД ТАССР (часть его фасада видна с левого края двух снимков). Сейчас здесь стоит корпус УМВД по Казани.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 57 лет.Дом на углу Воскресенской и Поперечно-Вознесенской (сейчас Кремлевская и Кави Наджми) был спроектирован Александром Кирилловичем Шмидтом в 1820-е годы. Строительство завершилось в 1825 году. В следующем году дому исполнится два века.
Первоначально дом был частным, принадлежал казанскому вице-губернатору Александру Яковлевичу Жмакину. По снимкам можно понять, что у дома чуть позже был надстроен третий этаж — он несколько инородно выглядит.
В 1825 году Жмакин уже второй год был исполняющим обязанности казанского губернатора. Через несколько лет он уехал губернаторствовать в Симбирск, а дом был выкуплен как служебное жильё для Казанского военного губернатора. В ноябре 1870 года были учреждены суд Казанского судебного округа и Казанская судебная палата. Суд был первой инстанцией для всех гражданских и уголовных дел в губернии, за исключением особых дел. Палата стала апелляционной инстанцией. Им отдали бывший дом Жмакина. Чуть позднее, в 1875 году, здание было существенно расширено пристройками и настройками. В советские годы здесь заседал Верховный суд ТАССР, потом ВС Татарстана. Сейчас здание пустует.
На дальнем плане старинного снимка виден силуэт деревянной 25-метровой каланчи первой полицейской и пожарной части. Она была снесена в 1970-е со строительством высотки физфака.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Один из самых красивых Дворцов культуры в Казани: ДК оптико-механического завода в Дербышках. Заложен в 1952 году. Тогда был расцвет стиля, что позже назвали сталинским неоклассицизмом. Дворец строился восемь лет; введён в эксплуатацию в 1959-м, то есть 65 лет назад. Для сравнения, похожий по масштабам ДК имени Ленина в Авиастроительном районе был возведён за три года.
До сих называют разные имена архитекторов ДК: Ивана Анатольевича Путвинского, Андрея Эмильевича Спориуса, Искандера Абдурахмановича Валеева. В те годы проекты подобного масштаба — это всегда коллективный труд. Над чертежами Дворца работали в архитектурно-проектной мастерской управления по делам архитектуры при Совете Министров ТАССР. Управлением в те годы руководил Валеев, которого так же можно назвать в числе соавторов ДК, как и Путвинского и Спориуса.
В 1974 году Дворцу присвоено имя председателя Совета народных комиссаров ТАССР Сахибгарея Саид-Галиева. В 2020 году ДК был открыт после капитальной реконструкции и реставрации.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Улица Николая Ершова. Октябрьский городок. 1970-е годы. Контрольно-пропускной пункт и центральные ворота на территорию Казанского высшего артиллерийского командно-инженерного училища. На воротах стоят трёхдюймовые орудия — в память об Октябрьской революции. Из этих орудий в 1917 году били по Казанскому Кремлю.
Артучилище было закрыто в 2011 году и в течение следующих восьми лет снесено полностью. Остатки, как, например, главный КПП, доламывали буквально в прошлом году.
На втором плане чёрно-белого кадра виден трёхэтажный корпус бывших артиллерийских казарм 1911 года постройки. Дом был снесён в мае 2019 года (как почти все строения бывшего артиллерийского городка). Октябрьский городок исчез. Пушки, впрочем, уцелели. Они перенесены на территорию танкового училища.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Угол Черноозёрской и Поперечно-Вознесенской улиц (ныне Дзержинского и Кави Наджми). Слева ограда Черноозёрского сада. Справа — бывшее Казанское отделение Государственного банка Российской Империи. Возраст здания — около полутора веков: построено в 1876 году по проекту 29-летнего инженера-архитектора Ивана Александровича Васенкова. В здании были рабочие помещения Госбанка плюс жильё для банковских служащих, включая квартиру для управляющего отделением. Рядом жили контролёр, кассир, бухгалтер, помощник и нижние чины.
Банк располагался напротив Черноозёрского сада около 20 лет, но к началу 1900-х годов отделению стало тесно. В 1911 году Петербург разрешил построить в Казани новое здание — на Большой Проломной.
Дом на Черноозёрской стал исключительно жилым. Он до сих пор хранит конторскую планировку, литые перила широких лестниц и даже мозаичные полы парадного с восьмиконечными звёздами.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 140 лет.Нынешняя улица Правосудия (в советские годы Инженерная, ещё раньше — одна из безымянных улочек Кизической слободы).
Теперь улица соединяет проспект Ибрагимова и улицу Декабристов. Но век назад она была тупиковой, с каменной монастырской оградой, а путь по ней был огорожен арочными воротами, за которыми начинались хозяйственные постройки Кизического монастыря. Полноценной улицей она по сути не была и шла по границе большого соснового бора (остатки которого сейчас образуют парк у ДК химиков).
Если бы мы могли попасть в то время, то позади нас находилась бы Большая Кизическая улица (нынешняя Декабристов). Если пройти вперёд сквозь ворота, то по грунтовой дороге мы бы вышли к селу, называемому Новой Кизической стройкой (это нынешний 56-й квартал: улицы Бондаренко, Черноморская, Короленко и другие).
Старый снимок сделан в 1920-е годы. Кизический Введенский монастырь к тому времени был превращён в общежитие. В 1931 году обитель была разрушена. Остались только братский корпус и Владимирский надвратный храм (они как раз на фото). С довоенных времён здесь размещался райвоенкомат.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 100 лет.___________
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
Предыдущие материалы:
Свежие комментарии