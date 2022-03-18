Сегодня у нас в цикле "Байки" будут анекдоты от Юрия Никулина. Большой он мастер был их рассказывать.
Паршиво на улице... дома холодно... хочется улыбнуться - не получается... а вот над анекдотами от Никулина хохочешь!
Напротив одесского вокзала бездействует фонтан.
— Скажите, — спрашивает приезжий у одессита, — этот фонтан когда-нибудь бил?
— Что за вопрос?! Он бил, есть и будет бить!
— Скажите, это правда, что в Одессе отвечают на вопрос вопросом?
— А зачем Вам это надо знать?
— Скажите, Вы случайно не сын старика Ковальского?
— Да, сын, но что "случайно", я слышу впервые.
В Одессе на рынке.
Покупательница:
— Почем Ваши синенькие?
Продавец:
— Дура, это цыплята!
— Извините, — спрашивает молодая мать сидящую в женской консультации даму, — чем Вы кормите ребенка?
- Пока бюстом!
— Папа, скажи, как правильно пишется: фликончик или флякончик?
— Деточка, не фликончик и не флякончик, а пизурок.
— Рабинович! У Вас на голове сидит муха!
— Вы что, хотите сказать, что я — говно?
— Я ничего не хочу сказать! Но муху не обманешь.
— Роза! Ты ничего не заметила? У меня давно выпадают волосы. Это ужасно! Как мне их сохранить?
— Не волнуйся! Это же пустяк. Складывай их в картонную коробочку.
— Что нужно сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простыню?
— Чем отличается террорист от еврейской мамы?
— С террористом можно договориться.
— Товарищ техник — смотритель! Я Вам уже три раза писал — у меня в квартире потолок протекает!
— Это потому, что идет дождь, неужели непонятно?!
Американец угощает Рабиновича черной икрой.
— Боже мой, как вы от нас отстали! — говорит Рабинович. — Это мы ели пятьдесят лет назад!
В купе поезда.
Едут пожилой раввин и молодой человек. Ложась спать, попутчик спрашивает:
— Сударь, Вы не скажете, который час?
Раввин, не говоря ни слова, поворачивается к стенке и насыпает.
Утром поезд подъезжает к Харькову. Оба пассажира проснулись и начали готовиться к выходу. Раввин посмотрел на свои часы и сказал попутчику:
— Молодой человек. Вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот — сейчас половина девятого.
— Почему же вчера Вы промолчали, когда я спросил у Вас? — удивленно заметил молодой человек.
— Видите ли, если бы вчера я Вам ответил, который час, Вы бы меня спросили, куда я еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков и что Вам негде ночевать. Я, как добрый человек, пригласил бы Вас к себе домой. А у меня молодая дочь. Вы бы ночью, наверняка, ее соблазнили и она бы от Вас забеременела. Вам пришлось бы на ней жениться.
— Ну и что же из этого?! — воскликнул молодой человек.
— Так я вчера подумал: на хрена мне нужен зять без часов?
В КГБ раздается телефонный звонок:
— Алло! Это КГБ?
— Да.
— Вы знаете Рабиновича, который проживает по Дерибасовской, в доме пятнадцать?
— Да.
— А вы знаете, что у него во дворе есть сарай?
— Да.
— А вы знаете, что у него в сарае есть бревна?
— Да.
— А вы знаете, что в бревнах он прячет золото?
— Спасибо.
На следующий день Рабиновичу звонит Хаймович:
— Ну как дела?
— Спасибо, дорогой! Не только распилили, но и раскололи.
— Скажите, Миша дома?
— Пока дома.
— Почему пока?
— Вынос тела через пятнадцать минут.
В Одессе.
Жена готовит на кухне, а муж колет во дворе дрова. Вдруг раздается пушечный выстрел. Жена высовывается в
окошко:
— Абрам, почему стреляла пушка? Что, мясо привезли?
— Да нет, это начальство из Москвы приехало.
Через несколько минут снова выстрел.
— Абрам, что, мясо привезли?
— Я же сказал, начальство из Москвы приехало.
— А что, в первый раз не попали?
На границе часовой.
— Стой, кто идет?!
— Ша. Уже никто никуда не идет.
По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат:
— Рабинович, как Ваше здоровье?
— Не дождетесь!
— Изя! Ты слышал, что Левина жена родила четверых детей и всех назвала Мойшами.
— А как же она будет их различать?
— По отчеству.
Умирает жена. Рядом муж.
— Абрам, обещай, что выполнишь мое последнее желание.
— Хорошо! А какое?
— Я хочу, чтобы на моих похоронах ты шел рядом с моей мамой и держал ее под руку.
— Но тогда я же не получу от похорон никакого удовольствия.
— Что такое порядочная женщина, и что такое потаскуха?
— Потаскуха — это одинокая женщина, которая потоскует, потоскует и ложится спать одна. А порядочная любит порядок: сегодня с одним, завтра с другим…
В Одессе встречаются двое:
— Ну как?
— Восемь.
— Что "восемь"?
— А что "как"?
— Скажите, правда, что у одесских проституток светятся глаза?
— Ну что Вы? Тогда в Одессе все время были бы белые ночи.
Идеальный муж по — одесски: слепой, глухонемой капитан дальнего плавания.
— Рабинович, говорят, что Вы большой интриган?
— Да, а кто это ценит?
— Мойша! Почем у тебя гробы?
— По 15.
— А у Рабиновича по 20. Но там хоть есть где развернуться.
— Вы не скажете, когда мне нужно сойти, чтобы попасть на Дерибасовскую улицу?
— Следите за мной и выходите на одну остановку раньше.
— Что, Боря умер?
— Да, еще вчера.
— То — то я вижу он в гробу лежит.
— Вы слышали, завтра обещают 44 градуса в тени?
— А кто Вас заставляет ходить в тени?
— Бабушка, а кто такой Карл Маркс?
— Деточка, Карл Маркс был экономистом.
— Как наш дедушка Изя?
— Нет. Дедушка Изя старший экономист.
В одесском порту у самого причала всплывает русалка с маленьким ребенком на руках и обращается к толпе любопытных:
— А где здесь живет водолаз Жора?
Идет экскурсия туристов в раю и видит: сидит старая еврейка, вяжет носки. Они с почтением говорят ей:
— Вы такая знаменитая! Вы самая великая женщина в истории! Вы родили такого сына! Вы понимаете, для нас Иисус Христос…
— Да, да, но если бы вы знали, как мы с мужем хотели девочку.
Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место. Лишь один старый еврей сидит в кресле.
— Скорее, сюда! — кричат ему с последнего грузовика.
— Бог мне поможет, — спокойно отвечает старик и молится.
А вода все выше и выше. Она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка. С нее кричат:
— Прыгай сюда! Осталось еще одно место!
— Бог мне поможет, — невозмутимо отвечает старик и перелезает на крышу.
Но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет, с него сбрасывают веревочную лестницу.
— Цепляйся, это последний шанс!
Но старик по — прежнему твердит:
— Бог мне поможет.
Тут налетела волна и смыла старика.
В раю старик встречает бога и укоризненно говорит:
— Боже, я на тебя так рассчитывал! Что же ты меня бросил в беде?
— Идиот! Кретин! А кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет?!
В Одесский оперный театр приходит певица.
— Скажите, где тут у вас диван, на котором голоса проверяют?
Телефонный звонок.
— Общество "Память" слушает.
— С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?
— Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе еще нужно!
— Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю?
В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает один рубль, кидает его в шляпу и говорит:
— Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе два рубля.
Абрам вскакивает и кричит на всю улицу.
— Евреи, идите скорей сюда! Посмотрите на этого потца! Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить!
В Бруклине на Брайтон-бич один оборотистый одессит открыл небольшой дешевый ресторанчик для только что приехавших эмигрантов. Первые посетители были поражены расторопным официантом — китайцем, который бойко изъяснялся на иврите. Хозяина спросили:
— Откуда у вас китаец, говорящий на чистом иврите?
— Это мы его научили, — сказал хозяин, — но только не говорите ему — он думает, что это английский.
На рынке.
— Сколько стоит эта лошадь?
— Но это курица, мадам.
— Я смотрю на цену.
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