Мы из Советского Союза

Сегодня у нас в цикле "Байки" будут анекдоты от Юрия Никулина. Большой он мастер был их рассказывать.

Паршиво на улице... дома холодно... хочется улыбнуться - не получается... а вот над анекдотами от Никулина хохочешь!

Напротив одесского вокзала бездействует фонтан.

— Скажите, — спрашивает приезжий у одессита, — этот фонтан когда-нибудь бил?

— Что за вопрос?! Он бил, есть и будет бить!

— Скажите, это правда, что в Одессе отвечают на вопрос вопросом?

— А зачем Вам это надо знать?

— Скажите, Вы случайно не сын старика Ковальского?

— Да, сын, но что "случайно", я слышу впервые.

В Одессе на рынке.

Покупательница:

— Почем Ваши синенькие?

Продавец:

— Дура, это цыплята!

— Извините, — спрашивает молодая мать сидящую в женской консультации даму, — чем Вы кормите ребенка?

- Пока бюстом!

— Папа, скажи, как правильно пишется: фликончик или флякончик?

— Деточка, не фликончик и не флякончик, а пизурок.

— Рабинович! У Вас на голове сидит муха!

— Вы что, хотите сказать, что я — говно?

— Я ничего не хочу сказать! Но муху не обманешь.

— Роза! Ты ничего не заметила? У меня давно выпадают волосы. Это ужасно! Как мне их сохранить?

— Не волнуйся! Это же пустяк. Складывай их в картонную коробочку.

— Что нужно сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простыню?

— Нужно вымыть ноги.

— Чем отличается террорист от еврейской мамы?

— С террористом можно договориться.

— Товарищ техник — смотритель! Я Вам уже три раза писал — у меня в квартире потолок протекает!

— Это потому, что идет дождь, неужели непонятно?!

Американец угощает Рабиновича черной икрой.

— Боже мой, как вы от нас отстали! — говорит Рабинович. — Это мы ели пятьдесят лет назад!

В купе поезда.

Едут пожилой раввин и молодой человек. Ложась спать, попутчик спрашивает:

— Сударь, Вы не скажете, который час?

Раввин, не говоря ни слова, поворачивается к стенке и насыпает.

Утром поезд подъезжает к Харькову. Оба пассажира проснулись и начали готовиться к выходу. Раввин посмотрел на свои часы и сказал попутчику:

— Молодой человек. Вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот — сейчас половина девятого.

— Почему же вчера Вы промолчали, когда я спросил у Вас? — удивленно заметил молодой человек.

— Видите ли, если бы вчера я Вам ответил, который час, Вы бы меня спросили, куда я еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков и что Вам негде ночевать. Я, как добрый человек, пригласил бы Вас к себе домой. А у меня молодая дочь. Вы бы ночью, наверняка, ее соблазнили и она бы от Вас забеременела. Вам пришлось бы на ней жениться.

— Ну и что же из этого?! — воскликнул молодой человек.

— Так я вчера подумал: на хрена мне нужен зять без часов?

В КГБ раздается телефонный звонок:

— Алло! Это КГБ?

— Да.

— Вы знаете Рабиновича, который проживает по Дерибасовской, в доме пятнадцать?

— Да.

— А вы знаете, что у него во дворе есть сарай?

— Да.

— А вы знаете, что у него в сарае есть бревна?

— Да.

— А вы знаете, что в бревнах он прячет золото?

— Спасибо.

На следующий день Рабиновичу звонит Хаймович:

— Ну как дела?

— Спасибо, дорогой! Не только распилили, но и раскололи.

— Скажите, Миша дома?

— Пока дома.

— Почему пока?

— Вынос тела через пятнадцать минут.

В Одессе.

Жена готовит на кухне, а муж колет во дворе дрова. Вдруг раздается пушечный выстрел. Жена высовывается в

окошко:

— Абрам, почему стреляла пушка? Что, мясо привезли?

— Да нет, это начальство из Москвы приехало.

Через несколько минут снова выстрел.

— Абрам, что, мясо привезли?

— Я же сказал, начальство из Москвы приехало.

— А что, в первый раз не попали?

На границе часовой.

— Стой, кто идет?!

— Ша. Уже никто никуда не идет.

По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат:

— Рабинович, как Ваше здоровье?

— Не дождетесь!

— Изя! Ты слышал, что Левина жена родила четверых детей и всех назвала Мойшами.

— А как же она будет их различать?

— По отчеству.

Умирает жена. Рядом муж.

— Абрам, обещай, что выполнишь мое последнее желание.

— Хорошо! А какое?

— Я хочу, чтобы на моих похоронах ты шел рядом с моей мамой и держал ее под руку.

— Но тогда я же не получу от похорон никакого удовольствия.

— Что такое порядочная женщина, и что такое потаскуха?

— Потаскуха — это одинокая женщина, которая потоскует, потоскует и ложится спать одна. А порядочная любит порядок: сегодня с одним, завтра с другим…

В Одессе встречаются двое:

— Ну как?

— Восемь.

— Что "восемь"?

— А что "как"?

— Скажите, правда, что у одесских проституток светятся глаза?

— Ну что Вы? Тогда в Одессе все время были бы белые ночи.

Идеальный муж по — одесски: слепой, глухонемой капитан дальнего плавания.

— Рабинович, говорят, что Вы большой интриган?

— Да, а кто это ценит?

— Мойша! Почем у тебя гробы?

— По 15.

— А у Рабиновича по 20. Но там хоть есть где развернуться.

— Вы не скажете, когда мне нужно сойти, чтобы попасть на Дерибасовскую улицу?

— Следите за мной и выходите на одну остановку раньше.

— Что, Боря умер?

— Да, еще вчера.

— То — то я вижу он в гробу лежит.

— Вы слышали, завтра обещают 44 градуса в тени?

— А кто Вас заставляет ходить в тени?

— Бабушка, а кто такой Карл Маркс?

— Деточка, Карл Маркс был экономистом.

— Как наш дедушка Изя?

— Нет. Дедушка Изя старший экономист.

В одесском порту у самого причала всплывает русалка с маленьким ребенком на руках и обращается к толпе любопытных:

— А где здесь живет водолаз Жора?

Идет экскурсия туристов в раю и видит: сидит старая еврейка, вяжет носки. Они с почтением говорят ей:

— Вы такая знаменитая! Вы самая великая женщина в истории! Вы родили такого сына! Вы понимаете, для нас Иисус Христос…

— Да, да, но если бы вы знали, как мы с мужем хотели девочку.

Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место. Лишь один старый еврей сидит в кресле.

— Скорее, сюда! — кричат ему с последнего грузовика.

— Бог мне поможет, — спокойно отвечает старик и молится.

А вода все выше и выше. Она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка. С нее кричат:

— Прыгай сюда! Осталось еще одно место!

— Бог мне поможет, — невозмутимо отвечает старик и перелезает на крышу.

Но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет, с него сбрасывают веревочную лестницу.

— Цепляйся, это последний шанс!

Но старик по — прежнему твердит:

— Бог мне поможет.

Тут налетела волна и смыла старика.

В раю старик встречает бога и укоризненно говорит:

— Боже, я на тебя так рассчитывал! Что же ты меня бросил в беде?

— Идиот! Кретин! А кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет?!

В Одесский оперный театр приходит певица.

— Скажите, где тут у вас диван, на котором голоса проверяют?

Телефонный звонок.

— Общество "Память" слушает.

— С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?

— Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе еще нужно!

— Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю?

В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает один рубль, кидает его в шляпу и говорит:

— Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе два рубля.

Абрам вскакивает и кричит на всю улицу.

— Евреи, идите скорей сюда! Посмотрите на этого потца! Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить!

В Бруклине на Брайтон-бич один оборотистый одессит открыл небольшой дешевый ресторанчик для только что приехавших эмигрантов. Первые посетители были поражены расторопным официантом — китайцем, который бойко изъяснялся на иврите. Хозяина спросили:

— Откуда у вас китаец, говорящий на чистом иврите?

— Это мы его научили, — сказал хозяин, — но только не говорите ему — он думает, что это английский.

На рынке.

— Сколько стоит эта лошадь?

— Но это курица, мадам.

— Я смотрю на цену.

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