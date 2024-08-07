И снова о новостях

Британские пермские ученые разработали чудо-дрон. Его использование позволит на 20% повысить урожайность посевов. Вы спросите как?

Отвечаем: за счет мультиспектральной камеры. Сверху будет все видно: как используются вода, удобрения, средства защиты растений. Ученые отмечают, что это не просто беспилотник, а целый комплекс, который позволит оптимизировать затраты на сельское хозяйство и сэкономить ресурсы.

Из преимуществ летательного аппарата — грузоподъемность (до 10 кг), а также время, которое он может проводить в воздухе (до 40 минут). Немаловажно, что аппарат можно обслуживать в России — это тот самый случай, когда все сделано именно у нас.

Автодом должен плавать!

Так решили в компании Varuna из Мурома и запустили производство автодомов-амфибий для малых рек.

Внутри хаусбота может разместиться семья из четырех человек. В их распоряжении — полноценная кухня, ванная комната, столовая зона, спальные места, кондиционер, телевизор и даже зона барбекю.

Самое интересное:

хаусбот можно использовать как обычный кемпер;

для управления амфибией не нужен лодочный сертификат;

цена — 5,5 млн рублей.

Самое-самое интересное: хаусботы можно будет арендовать.

https://quto.ru/journal/news/v-rossii-naladili-vypusk-plavay...

Офисные сотрудники: «В принтере закончилась бумага!»

Заводчане: «Не проблема, только что сделали новый комплект!»

На фото: нарезанные на части рулоны бумаги после производства на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате.

https://zavodfoto.livejournal.com/6847019.html

В Петербурге напечатали первую в России модель яхты на 3D-принтере Таким образом Крыловским государственным научным центром и заводом «Вымпел» была отработана технология для последующего использования в судостроении. Для печати был выбран уникальный 5-координатный фрезерный станок с ЧПУ от российской компании «Тоталзед». На него была установлена печатающая головка шнекового типа собственной разработки компании.

https://paluba.media/news/79293

Республика Карелия приглашает не только насладиться чудесной природой, но и побывать на одном из самых технологичных предприятий региона с экскурсией. Пусть вас не пугает название «Амкодор-Онего», за закрытыми дверями вы увидите настоящее искусство: здесь огромные лесорубочные машины «танцуют» под управлением операторов, а опытные гиды интересно рассказывают про местных жителей — «фориков» и «хорьков». Экскурсии проводятся по предварительной записи, нужно выбирать дату и время. И это точно стоит того! https://promtourism.online/amkodoronego

Каждый ребенок знает, что если в названии есть М5, то это что-то мощное.

Представляем вам CompoNiAl-M5-3 — недавно разработанный российскими материаловедами суперсплав алюминия и никеля с добавлением хрома, кобальта, ниобия и гафния.

Так называемые суперсплавы — это материалы, которые сопротивляются деформациям и разрушению при очень высоких температурах. Их используют в аэрокосмической и машиностроительной отраслях.https://nauka.tass.ru/nauka/21195281

Я другой такой страны не знаю...

У Росатома нет конкурентов в строительстве экспортных энергоблоков за исключением Китая (но мы им прощаем).

https://tass.ru/ekonomika/21203871

В России открылся первый завод по производству изделий из вторичного пластика и древесно-полимерного композита методом 3D-печати.

Давайте разбираться. Древесно-полимерный композит — это смесь отходов древесного производства и переработанного полиэтилена или ПЭТа. Он пахнет и ощущается как дерево, так как на 70% состоит из древесной муки.

Компания TRASHBACK будет печатать из ДПК мебель, предметы интерьера, уличную мебель, а в будущем и дома. Это инновационное и весьма перспективное направление для России. Да и пахнет дерево вкусно.

https://reo.ru/tpost/7ps9fay7u1-reo-mebel-iz-othodov-nachnut...

Ты просто космос, Стас! Кхм…

Просим прощения, СТАНИСЛАВ! Он невероятно самостоятелен: самоходный аппарат напичкан защитными конструкциями, имеет усиленную прочность и плавную гидравлику.

Мы не шутим, «Станислав» действительно сделан в России!

https://t.me/utrozavod/3549

Стиральный порошок из отходов алюминиевого производства???

А что, законом не запрещено! «РУСАЛ» освоил выпуск сырья для стиральных порошков из продуктов газоочистки легкого металла.

Собственные институты компании разработали технологию выведения сульфата натрия из растворов газоочистки с последующим получением концентрированного сульфата натрия в виде кристаллов содосульфатной смеси. В такой форме вещество является важным сырьем для производства синтетических моющих средств.

Участок по получению кристаллов был построен на крупнейшем предприятии «РУСАЛа» — Красноярском алюминиевом заводе. Его мощность — 26 000 тонн сульфата натрия в год (3 т/час).

https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-osvoil-vy...

В России специалисты Ростеха испытывают«Порэмит». Это машина для перевозки взрывчатки, которая используется в горнодобывающей промышленности. Назвали ее так неспроста, а в честь вещества: «Порэмит» перевозит… порэмит.

По своим характеристикам машина не уступает иностранным аналогам, может работать хоть в Якутии, хоть при астраханской жаре. А за рейс спецтехника может доставить до 15 тонн взрывчатки к месту работ.

«Порэмит» сделали в Красноармейском НИИ механизации на шасси КАМАЗ Ростеха. После испытаний машина будет производиться серийно

https://rostec.ru/news/rostekh-ispytal-novuyu-mashinu-dlya-v...

На Кубани используют детский труд! Но полностью добровольно и на благо всем. Местный завод делает игрушки по эскизам детей — все участники процесса довольны и рады.

На базе технопарка «Кванториум» открыли целую учебную лабораторию с рабочими зонами. В создании первого детского конструктора принимали участие детки от 10 до 16 лет.

От такой продукции в плюсе будут и любители истинно русской продукции. Получившиеся детские конструкторы заменят иностранные бренды.

https://ustlabinfo.ru/news/2024-06-28-ot-idei-do-proizvodstv...

А знаете, что на Курганмашзаводе трудятся восемь пар близнецов?! Говорят, к совместному развитию и поддержке родные души привыкают еще в утробе матери. Наши близнецы зачастую трудятся в одном производстве и даже в одной профессии. Среди них — токари, кладовщики, сварщики, сверловщики, термисты. Трудятся с двойной отдачей!

https://t.me/KurganmashzavodNovosti/2528

«Евпатия Коловрата» передали заказчику

Дизель-электрический ледокол,построенный судостроительной фирмой «Алмаз», будет использоваться для проводки судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах. В судне проекта 21180М впервые была импортозамещена энергетическая установка. Теперь она своя, родная — созданная на Коломенском заводе (входит в «ТМХ-Энергетические решения»). Ледокол «Евпатий Коловрат» назван в честь легендарного воеводы. Он может прорубать лед толщиной до 1,5 метра и сажать на свой нос вертолеты.

https://portnews.ru/news/364866/

Куда сходить с детьми-непоседами? Конечно же, на завод! Тем более что в стране становится все больше предприятий с интересными программами для школьников. В апреле 2024 года на Выксунском заводе открылся научно-популярный маршрут «Лунный трубопровод». Дети здесь смогут проследить все этапы создания «лунной» трубы, при этом заглянуть в стереомикроскоп и увидеть рождение в 3D-принтере новой детали из тончайшей пластиковой проволоки. И, конечно, любопытные маленькие туристы смогут ответить на вопрос: чем прокладка трубы на Луне отличается от прокладки в земных условиях? Подробности здесь: https://visitomk.ru/vyksa/routes#lunnyi_truboprovod.

Студенты МАИ создали не имеющую аналогов установку для малоразмерных поршневых двигателей беспилотников, оснащенную программным комплексом оценки термодинамических и силовых параметров. Она позволяет оценить двигатель по 11 ключевым параметрам.

Поршневые двигатели переживают сегодня второе рождение. Их часто используют на малоразмерных летательных аппаратах, в том числе беспилотных — как самолетного и вертолетного, так и мультироторного типа.

https://nauka.tass.ru/nauka/21249285

В Москве работает завод, который специализируется на создании красивейших цепей и браслетов машинного плетения. В основе сплавы золота 585-й пробы (которая самая известная и качественная).

В производстве здесь задействовано более 300 единиц оборудования, все изделия проходят опробование в Государственной инспекции пробирного надзора.

https://t.me/utrozavod/3577

Дышать на стройке станет немного легче.

Потому что Челябинский механический завод выпустил кран, который не коптит «солярой», а работает от электросети 380В/50Гц.

Автокран КС-55732 на базе КАМАЗа обладает грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы 33 метра. Также спецтехника укомплектована десятиметровым решетчатым гуськом и монтажной люлькой с высотой подъема до 35,8 метров.

Электродвигатель делает кран безвредным для экологии (его можно использовать даже в закрытых помещениях) и сравнительно тихим (например, для работы в ночное время).

https://rosspetsmash.ru/novosti-kompanij-chlenov-assotsiatsi...

У нас придумали прибор, который можно использовать и для проверки прочности кирпичных стен и для оценки пригодности космических кораблей к полету.

Короче, ученые ЮУрГУ разработали первый в России замещающий импорт электрогидравлический усилитель мощности ЭГУМ-10. Это важная деталь стенда для проведения высокочастотных виброиспытаний.

В стенде это управляющий элемент, с помощью него задается режим работы гидроцилиндра, который обеспечивает многоцикловую вибронагрузку на объект испытаний.

https://nauka.tass.ru/nauka/21265011

Сибирские ученые не стоят на месте, они занимаются культивированием спорной соссюреей. Это такое растение, которое благоприятно влияет на регенерацию костной ткани у животных и у человека.

Помимо этого она обладает иммуномодулирующим свойством. Культивирование такой «живительной силы» позволит ученым СибГМУ применять растительные клетки в фармацевтике и биотехнологиях. Проще говоря: лекарства, полученные из растения, смогут восстанавливать костную ткань!

Не зря сибиряки занялись спорной соссюреей. Бесспорно!

https://obzor.city/news/667939---tomskie-uchenye-kultiviruju...