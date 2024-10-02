Внезапно прозвучавшее предложение исключить «Теорию эволюции» Дарвина из школьной программы повеяло Средними веками и заодно напомнило историю, которую рассказали ещё в конце XIX века «Воронежские епархиальные ведомости». История про невежество, разумеется.

В селе Ксизово (ныне Липецкая область) сын одного крестьянина откуда-то достал портрет Дарвина, вырезанный из журнала. Новости СМИ2

В других местах вешали и портреты Пушкина, и лубочных богатырей наравне с настоящими иконами. Потому что такие верующие мало что понимали.

Идею об исключении теории Дарвина из школьных учебников принадлежит помощнику Мишустина и экс-премьеру Чечни Муслиму Хучиеву.

«Эта теория — неправда, она не согласуется с религиозным воспитанием, и все религии это признали. Кто ещё должен это признать, чтобы убрать её из учебников и не внедрять в сознание наших детей?» — с такими словами Хучиев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову на заседании Всероссийского родительского комитета.

Эту идею поддержал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, теория «предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша вселенная».

Если говорить о теории эволюции вообще, то Дарвин был далеко не первым учёным, внёсшим вклад в её разработку. Одним из первых учёных теорию эволюции сформулировал французский учёный-естествоиспытатель Жан Батист Ламарк. Но Ламарку, к сожалению, не удалось аргументированно объяснить, как именно в череде поколений от одних видов живых существ могут появляться новые. В своём труде «Философия зоологии», опубликованным в 1809 году, Ламарк изложил свою теорию эволюции животного мира.

Что касается Чарльза Дарвина, то ему принадлежит понятное объяснение причин эволюции и научно аргументировал свою теорию — процесс естественного отбора, который представляет собой конкуренцию между организмами, в результате которой выживают и оставляют наибольшее число потомков самые приспособленные особи. И именно их черты появляются в последующих поколениях чаще.

Также Чарльза Дарвина принято критиковать за идею происхождения человека от обезьяны. Однако сам учёный об этом не писал. Эта мысль принадлежит французскому естествоиспытателю Жоржу Луи де Бюффону. Тот написал об этом книгу ещё в конце XVIII века. Дарвин в свою очередь полагал, что люди и обезьяны произошли от некоего общего предка. И эта теория в своей основе подтверждается современными антропологами и последними научными данными.

Современные попытки включить религию в школьные учебники уже осуществляются. Так, в учебнике истории для 5-го класса от РКШ («Российская Классическая Школа») в главе Первобытный мир по какой-то причине разбирается строение дятла, которое по мнению авторов указывает на «божественное происхождение» данной птицы, которая была создана творцом единомоментно без какой либо эволюции. В связи с этим хочется спросить авторов, что будут делать несчастные ученики, которые потом придут с этими знаниями поступать в ветеринарный ВУЗ и начнут рассказывать о строении дятла с точки зрения религии?..

И если «теорию Дарвина» запретят в школах, то, надо думать, довольно скоро уровень образования курьезно упадет до уровня, когда портреты Дарвина опять начнут вешать в святые углы, хотя им место, разумеется, в школах.

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Хочу также напомнить, что сам Чарльз Дарвин был глубоко верущим человеком, и ему это нисколько не мешало заниматься наукой.

Также хотелось бы спросить у Хучиева и Лукьянова: А почему же бог дал возможность заниматься наукой не только Дарвину, но и всем остальным учёным? Возможно, это для того, чтобы мы могли изучать научно всё то, что бог создал?