Killnet - как российские хакеры объявили войну Западу

Теперь хактивисты взялись за европейцев и американцев, развязавших, как они говорят, необъявленную войну против РФ и всего русского мира.
Так, польские и литовские госведомства уже в полной мере ощутили на себе всю тяжесть последствий DDoS-атак. И это, по словам хакеров, только разминка.
Лидер Killnet дал эксклюзивное интервью специальному корреспонденту международной редакции ФАН, в котором рассказал о методах группы, ее союзниках, их мотивации и дальнейших планах.
Самая масштабная кибервойна в истории интернета
— Расскажите, что происходит сегодня в киберпространстве — на виртуальном поле боя. Какие силы участвуют, на чьей стороне преимущество?
— В данный момент мировой сетевой океан разделен на два огромных альянса. Первые продвигают свою новую идеологию правды, вторые твердят, что это бред. Таким образом, мы получаем самую масштабную кибервойну за всю историю «глобального интернета».
Какие методы воздействия урона двух воюющих сторон мы можем наблюдать в данный момент?Первое — это бесконечные дебаты в текстовом формате в комментариях социальных сетей. Второе — создание отдельных интернет-ячеек для приватного замысла с целью создания эскалации либо нанесения урона враждебной стороне.
— А что вы понимаете под уроном?
— Урон — это деанонимизация приватного участника какой-либо группы, после чего его личные данные публикуются во всех возможных публичных интернет-ресурсах. Также уроном может быть нанесение вреда системе сетевой инфраструктуры противника. Для этого задействуют как обычные инструменты атаки, так и приватные (что это значит — секретная информация. — Прим. ред.).
После начала спецоперации РФ на Украине российское интернет-пространство еще больше двух месяцев находилось в спячке. За это время на нас свалился огромный поток дезинформации, которая пагубно сказалась на населении России.
Возможно, если бы по нам наносили ракетные удары еще в марте 2022 года, то русское интернет-сообщество проснулось бы раньше. Но так получилось, что происходившие события сплотили дух бойцов украинского IT-сектора, и они побеждали нас до конца марта этого года. В данный момент с помощью колоссальной работы, проделанной нашими медиаинженерами, мы предоставили всему миру сотни тысяч разоблачений украинских фейков. И это привело к активизации пользователей российского интернета.
За это я хочу поблагодарить тех самых блогеров и СМИ. Поблагодарить за освещение правды.
Ну а что касается русских хакеров, то преимущество ведения войны в интернете всегда было на нашей стороне. Просто кто-то слишком долго спит.panorama-images via www.imago-images.de/Global Look Press
До и после СВО
— Расскажите о своей группе. С чего начался ваш путь, каковы ваши идеи, цели и ценности?
— Мы начали свой путь в Darknet (анонимная, скрытая сеть. — Прим. ред.). До спецоперации России на Украине мы предлагали свои услуги хакерам и конкурирующим бизнесменам. После того, как «Анонимус» стал угрожать России, мы заблокировали все свои профили в «темной паутине» и встали на сторону нашей Родины.
Бояться говорить, что я из России, не собираюсь. Я горжусь тем, что рожден на этой святой земле. И я горжусь, что сейчас имею под своим командованием армию хакеров-патриотов. Спустя четыре месяца нашей активной деятельности при СВО мы создали структурированную организованную машину для «убийства» сети. Отсюда и наше название — We are Killnet — «убить сеть».
— А как вы набираете профессионалов в свои ряды? Ваши хакеры — это кто?
— Набор в наши ряды происходит во много этапов. Кто-то думает, что, если его пригласили в Telegram-чат, он в Killnet, но это не так. Мы имеем профессиональную организацию «Легион — киберспецназ России». Она появилась совсем недавно, но организаторы этого сообщества добились невероятных результатов в нашем общем деле. Я бы отметил всех этих героев, но у меня не хватит символов.pxhere.com
«Будем бить все, что имеет доступ к интернету»
— Можете рассказать хотя бы в общих чертах, куда будете бить в следующий раз? Какие это страны и какие сектора?
— Мы оперативно реагируем на актуальные действия вражеских стран. Например, на выходки Вильнюса. Они заблокировали Калининград, а мы заблокировали Литву.
Что до наших будущих целей, то это определенно Польша и США. Будем бить всех и все, что имеет доступ к интернету.
— Какие методы вы используете помимо DDoS-атак? И я слышал, что удовольствие это не из дешевых. Как вы добываете средства?
— Наше оружие — DDоS, наша сила — хакеры из отряда Zaря, наш мозг и освещение — это отряд специального сетевого назначения Lira. Ну и, конечно же, наш «Легион» — это киберспецназ!
Содержать все это дорого, когда покупаешь это в качестве услуги. Мы же имеем зараженную сеть компьютеров из Европы и Америки. В качестве подпитки работоспособности нашего Ботнета на сегодняшний день мы тратим порядка 15 000 долларов в месяц.pxhere.com
О друзьях и врагах
— Хакеры из «Анонимуса» вроде как намереваются вам отомстить. Беспокоитесь на этот счет? Они действительно профи или скорее раскрученный бренд?
— Хакеров из «Анонимуса» больше не существует. Мы наступили на их репутацию еще 24 февраля 2022 года. Поэтому уделять внимание описанию этих товарищей я не хочу. Они не стоят этого.
— Хорошо, тогда вопрос о ваших единомышленниках — иранских хакерах. Известно, что это очень идейные и профессиональные ребята. Нет желания объединиться? Вот было бы весело.
— Возможно, мы и сотрудничаем с кем-либо из иранских или европейских хакерских групп, но 99% нашего хактивизма состоит из российских интернет-пользователей.
— Что бы вы пожелали своим союзникам?
— Держитесь и не падайте духом!
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