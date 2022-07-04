Killnet - как российские хакеры объявили войну Западу

— Набор в наши ряды происходит во много этапов. Кто-то думает, что, если его пригласили в Telegram-чат, он в Killnet, но это не так. Мы имеем профессиональную организацию «Легион — киберспецназ России». Она появилась совсем недавно, но организаторы этого сообщества добились невероятных результатов в нашем общем деле. Я бы отметил всех этих героев, но у меня не хватит символов. pxhere.com