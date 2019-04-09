Мы из Советского Союза

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СССР 1970-х в цвете

Подборка фотографий сделанных в 1970-1972 годах Фрэнком Баумгартом на просторах Советского Союза.
Кишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, продающих живых животных
СССР 1970-х в цветеКишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, предлагающих картофель
СССР 1970-х в цветеМолдавия. Крестьянин проезжает мимо поля подсолнухов в непосредственной близости от Кишинева
СССР 1970-х в цветеМолдавия. В городе Комрат, административном центре гагаузского меньшинства, шесть молодых женщин держат в руках коврик, сотканный ими на местной фабрике
СССР 1970-х в цветеМолдавия. В сельской местности возле молдавской деревни Новая Кобуска растет дикая лаванда
СССР 1970-х в цветеМолдавия. В сельской местности возле молдавской деревни Новая Кобуска растет дикая лаванда
СССР 1970-х в цветеТирасполь. Два участника молдавского фольклорного ансамбля «Дружба» беседуют с иностранными журналистами
СССР 1970-х в цветеТирасполь. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» показывают на берегу Днестра молдавский народный танец
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цветеОдесса. Порт
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Арбузы изобилуют на рынке
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Женщина внимательно изучает виноград, предложенный торговцем на рынке
СССР 1970-х в цветеСамарканд. На рынке женщина покупает яблоки у старика
СССР 1970-х в цветеСамарканд. На этом рыночном прилавке продаются в основном виноград и яблоки
СССР 1970-х в цветеСамарканд. На рынке человек ищет деньги, чтобы заплатить за заточку ножниц
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной убор
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной убор
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Шелковые ткани используются на Самаркандской шелковой фабрике для изготовления праздничной одежды для женщин
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Перед домом четверо узбеков играют народную музыку с традиционными инструментами, чтобы привлечь внимание прохожих к свадебному торжеству
СССР 1970-х в цветеСамарканд. Старый город. Архитектура
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цвете
СССР 1970-х в цветеОкрестности Самарканда. Работники совхоза отдыхают, угощаясь виноградом, дынями и чаем во время сбора урожая хлопка, а работницы готовят основное блюдо
СССР 1970-х в цветеОкрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза
СССР 1970-х в цветеОкрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза
СССР 1970-х в цветеhttp://back-in-ussr.com/2019/03/sssr-1970-h-v-cvete.html
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