СССР 1970-х в цвете

Подборка фотографий сделанных в 1970-1972 годах Фрэнком Баумгартом на просторах Советского Союза.
Кишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, продающих живых животных
Самарканд. Арбузы изобилуют на рынке
Самарканд. Женщина внимательно изучает виноград, предложенный торговцем на рынке
Самарканд. На рынке женщина покупает яблоки у старика
Самарканд. На этом рыночном прилавке продаются в основном виноград и яблоки
Самарканд. На рынке человек ищет деньги, чтобы заплатить за заточку ножниц
Самарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной убор
Самарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной убор
Самарканд. Шелковые ткани используются на Самаркандской шелковой фабрике для изготовления праздничной одежды для женщин
Самарканд. Перед домом четверо узбеков играют народную музыку с традиционными инструментами, чтобы привлечь внимание прохожих к свадебному торжеству
Самарканд. Старый город. Архитектура
Окрестности Самарканда. Работники совхоза отдыхают, угощаясь виноградом, дынями и чаем во время сбора урожая хлопка, а работницы готовят основное блюдо
Окрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза
Окрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза
http://back-in-ussr.com/2019/03/sssr-1970-h-v-cvete.html
Кишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, продающих живых животных
Кишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, предлагающих картофель
Молдавия. Крестьянин проезжает мимо поля подсолнухов в непосредственной близости от Кишинева
Молдавия. В городе Комрат, административном центре гагаузского меньшинства, шесть молодых женщин держат в руках коврик, сотканный ими на местной фабрике
Молдавия. В сельской местности возле молдавской деревни Новая Кобуска растет дикая лаванда
Молдавия. В сельской местности возле молдавской деревни Новая Кобуска растет дикая лаванда
Тирасполь. Два участника молдавского фольклорного ансамбля «Дружба» беседуют с иностранными журналистами
Тирасполь. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» показывают на берегу Днестра молдавский народный танец
Одесса. Порт
Самарканд. Арбузы изобилуют на рынке
Самарканд. Женщина внимательно изучает виноград, предложенный торговцем на рынке
Самарканд. На рынке женщина покупает яблоки у старика
Самарканд. На этом рыночном прилавке продаются в основном виноград и яблоки
Самарканд. На рынке человек ищет деньги, чтобы заплатить за заточку ножниц
Самарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной убор
Самарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной убор
Самарканд. Шелковые ткани используются на Самаркандской шелковой фабрике для изготовления праздничной одежды для женщин
Самарканд. Перед домом четверо узбеков играют народную музыку с традиционными инструментами, чтобы привлечь внимание прохожих к свадебному торжеству
Самарканд. Старый город. Архитектура
Окрестности Самарканда. Работники совхоза отдыхают, угощаясь виноградом, дынями и чаем во время сбора урожая хлопка, а работницы готовят основное блюдо
Окрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза
Окрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза
http://back-in-ussr.com/2019/03/sssr-1970-h-v-cvete.html
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