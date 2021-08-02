История Москвы. Было-стало - 9

Городская ферма РусЭко (1999 год и 5 июля 2021 года)

Пересечение ул. Введенского и Миклухо-Маклая (1987 год и 5 июля 2021 года)

Южнобутовская улица (1997 год и 6 июля 2021 года)

Каширское шоссе (1975 год и 5 июля 2021 года)

Ореховый бульвар (1999 год и 5 июля 2021 года)

Южнобутовская (1993 год и 6 июля 2021 года)

Остоженка 14/2 (1987 год и 6 июля 2021 года)

Пересечение Семёновского переулка и Остоженки (1996 год и 6 июля 2021 года)

Пересечение Мансуровского переулка и Остоженки (1913 год и 6 июля 2021 года)

Померанцев переулок, дом 3 (1982 год и 6 июля 2021 года)

Померанцев, 6, особняк Медынцева (1910 год и 6 июля 2021 года)

Усадьба Охотникова, Пречистенка 32 (1987 год и 6 июля 2021 года)

Зубовская площадь (1990 год и 6 июля 2021 года)

Смоленский бульвар и 1-й Неопалимовский переулок (1972 год и 6 июля 2021 года)

Большой Лёвшинский переулок (1985 год и 6 июля 2021 года)

Большая Бронная (1980 год и 7 июля 2021 года)

Богословский переулок (1975 год и 7 июля 2021 года)

Большой Козихинский переулок (1907 год и 7 июля 2021 года)

Большая Бронная, 6, с2 (1988 год и 7 июля 2021 года)

Большая Бронная (1914 год и 7 июля 2021 года)

Ножевый переулок (1914 год и 7 июля 2021 года)

Церковь Вознесения Господня у Никитских ворот (1917 год и 7 июля 2021 года)

Дом на Малой Никитской (1934 год и 7 июля 2021 года)

Знаменка (1988 год и 7 июля 2021 года)

Пятницкая улица (1904 год и 7 июля 2021 года)

Пересечение Пятницкой улицы и 1-го Монетчиковского переулка (1982 год и 8 июля 2021 года)

ДК строителей, Доброслобоская улица (1934 год и 11 июля 2021 года)

Точка съёмки : Доброслободская, 5

Доброслободская улица (1987 год и 11 июля 2021 года)

Точка съёмки: дом 2, к5

Гоголевский бульвар (1987 год и 12 июля 2021 года)

Точка съёмки: метро Арбатская

Петровские ворота (1972 год и 13 июля 2021 года)

Трубная Площадь (1973 год и 13 июля 2021 года)

Метро Кузьминки (1966 год и 13 июля 2021 года)

Гостиница Москва (1933 год и 13 июля 2021 года)

Садовая-Черногрязская от улицы Машкова (1952 год и 14 июля 2021 года)

Большая Грузинская (1947 год и 14 июля 2021 года)

Театральная площадь (1894 год и 16 июля 2021 года)

Малый театр (1988 год и 16 июля 2021 года)

Чистые Пруды (1938 год и 16 июля 2021 года)

Ботанический сад (1978 год и 16 июля 2021 года)

1-й Ботанический проезд (1998 год и 16 июля 2021 года)

Большая Дмитровка от Театрального проезда (1957 год и 16 июля 2021 года)

Большая Лубянка (1968 год и 16 июля 2021 года)

Проспект Мира, 46 (1987 год и 16 июля 2021 года) Проспект Мира (1939 год и 16 июля 2021 года)

Проспект Мира, кольцевая (1935 год и 16 июля 2021 года)

Троицкая от Мещанской (1994 год и 16 июля 2021 года)

Троицкий переулок, 6 (1960 год и 16 июля 2021 года)

Пересечение Камергерского переулка и ул. Большая Дмитровка (1900 год и 19 июля 2021 года)

Большая Дмитровка (1984 год и 19 июля 2021 года)

Люсиновская улица (1979 год и 8 июля 2021 года)Храм на Люсиновской улице (1996 год и 8 июля 2021 года)БЦ на Люсиновской улице (1984 год и 8 июля 2021 года)Дом на Пересечении улицы Мытной и Павла Андреева (1965 год и 8 июля 2021 года)Гранатный переулок (1975 год и 9 июля 2021 года)Берёзовая аллея (1976 год и 8 июля 2021 года)Отрадный проезд (1990 год и 9 июля 2021 года)Отрадный проезд (1946 год и 9 июля 2021 года)Отрадная улица (1984 год и 9 июля 2021 года)Часовня у метро Отрадное (1997 год и 9 июля 2021 года)Моховая улица (1971 год и 10 июля 2021 года)Волхонка (1974 год и 10 июля 2021 года)Ленивка (1968 год и 10 июля 2021 года)Гоголевский бульвар (1900 год и 10 июля 2021 года)Поварская улица (1982 год и 10 июля 2021 года)Поварская улица (1980 год и 10 июля 2021 года)Садовая-Кудринская улица (1957 год и 10 июля 2021 года)Садовая- Кудринская (1946 год и 10 июля 2021 года)Площадь Маяковского (1947 год и 10 июля 2021 года)Сокол (1980 год и 11 июля 2021 года)Аптекарский переулок, 9 (1987 год и 11 июля 2021 года)Большой Демидовский переулок (1994 год и 11 июля 2021 года)Большой Демидовский переулок (1970 год и 11 июля 2021 года)Демидовский переулок (1968 год и 11 июля 2021 года)Токмаков переулок (1970 год и 11 июля 2021 года)Старая Басманная (1970 год и 11 июля 2021 года)Балтийская улица (1993 год и 12 июля 2021 года)Ленинградский проспект (1990 год и 12 июля 2021 года)Ленинградский проспект (2000 год и 12 июля 2021 года)Миклухо-Маклая (1990 год и 12 июля 2021 года)Большой Знаменский переулок (1972 год и 12 июля 2021 года)Колымажный переулок, 14 (1939 год и 12 июля 2021 года)Петровский бульвар, 19/2 (1987 год и 13 июля 2021 года)Моховая улица и пересечение с улицей Тверская (9 мая 1945 года и 13 июля 2021 года)Большой Афанасьевский, 9 (1980 год и 13 июля 2021 года)Царицынский переулок к Пречистенке (1913 год и 13 июля 2021 года)Машкова улица, 17 (1987 год и 14 июля 2021 года)Тишинская площадь от Грузинского вала (1961 год и 14 июля 2021 года)Московский зоопарк (1948 год и 14 июля 2021 года)Баррикадная улица, 19, с1 (1985 год и 14 июля 2021 года)Улица Красная Пресня (1998 год и 14 июля 2021 года)Пресненский вал, 6 (1975 год и 14 июля 2021 года)Здание на пересечение улицы Пресненский вал и Красная Пресня (1936 год и 14 июля 2021 года)Балтийская, 6, к2 (1958 год и 16 июля 2021 года)Волхонка, 8 (1978 год и 16 июля 2021 года)Вид на Боровицкую башню Кремля (1990 год и 16 июля 2021 года)Моховая, 10 (1935 год и 16 июля 2021 года)Вид на Воздвиженку от Библиотеки имени Ленина (1986 год и 16 июля 2021 года)Манежная площадь, д.1 (1901 год и 16 июля 2021 года)Манежная улица (1947 год и 16 июля 2021 года)Моховая, 13, с1 (1953 год и 16 июля 2021 года)Тверская улица (1935 год и 16 июля 2021 года)Госдума, ул. Охотный ряд (1967 год и 16 июля 2021 года)Большая Дмитровка 1/30 (1935 год и 16 июля 2021 года)Неглинная улица от Театрального проезда (1985 год и 16 июля 2021 года)Арка Третьяковского проезда (1943 год и 16 июля 2021 года)Рождественка (1902 год и 16 июля 2021 года)Театральный проезд, 3 (1925 год и 16 июля 2021 года)Рождественка (1985 год и 16 июля 2021 года)Проход к м. Кузнецкий мост (1970 год и 16 июля 2021 года)МАРХИ, Рождественки улицы (1900 год и 16 июля 2021 года)Сандуновский переулок от Рождественки (1915 год и 16 июля 2021 года)Варсонофьевский переулок (1990 год и 16 июля 2021 года)Большая Лубянка (1993 год и 16 июля 2021 года)Большая Лубянка, 28 (1987 год и 16 июля 2021 года)Сретенский бульвар, 6, с1 (1955 год и 16 июля 2021 года)Мясницкая, 35 (1987 год и 16 июля 2021 года)Проспект Мира, 30, с 2, Дом Брюсова (1961 год и 16 июля 2021 года)Проспект Мира 22,20,18,16 (1977 год и 16 июля 2021 года)Проспект Мира, 14 (1977 год и 16 июля 2021 года)Проспект Мира, 10 (1972 год и 16 июля 2021 года)Улица Сретенка от Большой Сухаревской площади (1957 год и 16 июля 2021 года)Садовая-Сухаревская (1956 год и 16 июля 2021 года)Улица Щепкина, 9 (1978 год и 16 июля 2021 года)Дом на пересечении Троицкой улицы и 2-го Троицкого переулка (1978 год и 16 июля 2021 года)Храм Живоначальной Троицы во 2-м Троицком переулке (1882 год и 16 июля 2021 года)Пушечная улица в сторону Неглинной (1978 год и 16 июля 2021 года)Неглинная улица, ЦУМ (1926 год и 19 июля 2021 года)Кузнецкий мост, 3 (1911 год и 19 июля 2021 года)_________