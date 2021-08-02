История Москвы. Было-стало - 9

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Продолжаем путешествие...
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Городская ферма РусЭко (1999 год и 5 июля 2021 года)
Пересечение ул. Введенского и Миклухо-Маклая (1987 год и 5 июля 2021 года)
Южнобутовская улица (1997 год и 6 июля 2021 года)
Каширское шоссе (1975 год и 5 июля 2021 года)
Ореховый бульвар (1999 год и 5 июля 2021 года)
Южнобутовская (1993 год и 6 июля 2021 года)
Остоженка 14/2 (1987 год и 6 июля 2021 года)
Пересечение Семёновского переулка и Остоженки (1996 год и 6 июля 2021 года)
Пересечение Мансуровского переулка и Остоженки (1913 год и 6 июля 2021 года)
Померанцев переулок, дом 3 (1982 год и 6 июля 2021 года)
Померанцев, 6, особняк Медынцева (1910 год и 6 июля 2021 года)
Усадьба Охотникова, Пречистенка 32 (1987 год и 6 июля 2021 года)
Зубовская площадь (1990 год и 6 июля 2021 года)
Смоленский бульвар и 1-й Неопалимовский переулок (1972 год и 6 июля 2021 года)
Большой Лёвшинский переулок (1985 год и 6 июля 2021 года)
Большая Бронная (1980 год и 7 июля 2021 года)
Богословский переулок (1975 год и 7 июля 2021 года)
Большой Козихинский переулок (1907 год и 7 июля 2021 года)
Большая Бронная, 6, с2 (1988 год и 7 июля 2021 года)
Большая Бронная (1914 год и 7 июля 2021 года)
Ножевый переулок (1914 год и 7 июля 2021 года)
Церковь Вознесения Господня у Никитских ворот (1917 год и 7 июля 2021 года)
Дом на Малой Никитской (1934 год и 7 июля 2021 года)
Знаменка (1988 год и 7 июля 2021 года)
Пятницкая улица (1904 год и 7 июля 2021 года)
Пересечение Пятницкой улицы и 1-го Монетчиковского переулка (1982 год и 8 июля 2021 года)
Люсиновская улица (1979 год и 8 июля 2021 года)
Храм на Люсиновской улице (1996 год и 8 июля 2021 года)
БЦ на Люсиновской улице (1984 год и 8 июля 2021 года)
Дом на Пересечении улицы Мытной и Павла Андреева (1965 год и 8 июля 2021 года)
Гранатный переулок (1975 год и 9 июля 2021 года)
Берёзовая аллея (1976 год и 8 июля 2021 года)
Отрадный проезд (1990 год и 9 июля 2021 года)
Отрадный проезд (1946 год и 9 июля 2021 года)
Отрадная улица (1984 год и 9 июля 2021 года)
Часовня у метро Отрадное (1997 год и 9 июля 2021 года)
Моховая улица (1971 год и 10 июля 2021 года)
Волхонка (1974 год и 10 июля 2021 года)
Ленивка (1968 год и 10 июля 2021 года)
Гоголевский бульвар (1900 год и 10 июля 2021 года)
Поварская улица (1982 год и 10 июля 2021 года)
Поварская улица (1980 год и 10 июля 2021 года)
Садовая-Кудринская улица (1957 год и 10 июля 2021 года)
Садовая- Кудринская (1946 год и 10 июля 2021 года)
Площадь Маяковского (1947 год и 10 июля 2021 года)
Сокол (1980 год и 11 июля 2021 года)
Аптекарский переулок, 9 (1987 год и 11 июля 2021 года)
Большой Демидовский переулок (1994 год и 11 июля 2021 года)
Большой Демидовский переулок (1970 год и 11 июля 2021 года)
Демидовский переулок (1968 год и 11 июля 2021 года)
Токмаков переулок (1970 год и 11 июля 2021 года)
Старая Басманная (1970 год и 11 июля 2021 года)
Балтийская улица (1993 год и 12 июля 2021 года)
Ленинградский проспект (1990 год и 12 июля 2021 года)
Ленинградский проспект (2000 год и 12 июля 2021 года)
ДК строителей, Доброслобоская улица (1934 год и 11 июля 2021 года)
Точка съёмки : Доброслободская, 5
Доброслободская улица (1987 год и 11 июля 2021 года)
Точка съёмки: дом 2, к5
Миклухо-Маклая (1990 год и 12 июля 2021 года)
Большой Знаменский переулок (1972 год и 12 июля 2021 года)
Колымажный переулок, 14 (1939 год и 12 июля 2021 года)
Гоголевский бульвар (1987 год и 12 июля 2021 года)
Точка съёмки: метро Арбатская
Петровские ворота (1972 год и 13 июля 2021 года)
Петровский бульвар, 19/2 (1987 год и 13 июля 2021 года)
Трубная Площадь (1973 год и 13 июля 2021 года)
Метро Кузьминки (1966 год и 13 июля 2021 года)
Гостиница Москва (1933 год и 13 июля 2021 года)
Моховая улица и пересечение с улицей Тверская (9 мая 1945 года и 13 июля 2021 года)
Большой Афанасьевский, 9 (1980 год и 13 июля 2021 года)
Царицынский переулок к Пречистенке (1913 год и 13 июля 2021 года)
Машкова улица, 17 (1987 год и 14 июля 2021 года)
Садовая-Черногрязская от улицы Машкова (1952 год и 14 июля 2021 года)
Большая Грузинская (1947 год и 14 июля 2021 года)
Тишинская площадь от Грузинского вала (1961 год и 14 июля 2021 года)
Московский зоопарк (1948 год и 14 июля 2021 года)
Баррикадная улица, 19, с1 (1985 год и 14 июля 2021 года)
Улица Красная Пресня (1998 год и 14 июля 2021 года)
Пресненский вал, 6 (1975 год и 14 июля 2021 года)
Здание на пересечение улицы Пресненский вал и Красная Пресня (1936 год и 14 июля 2021 года)
Балтийская, 6, к2 (1958 год и 16 июля 2021 года)
Волхонка, 8 (1978 год и 16 июля 2021 года)
Вид на Боровицкую башню Кремля (1990 год и 16 июля 2021 года)
Моховая, 10 (1935 год и 16 июля 2021 года)
Вид на Воздвиженку от Библиотеки имени Ленина (1986 год и 16 июля 2021 года)
Манежная площадь, д.1 (1901 год и 16 июля 2021 года)
Манежная улица (1947 год и 16 июля 2021 года)
Моховая, 13, с1 (1953 год и 16 июля 2021 года)
Тверская улица (1935 год и 16 июля 2021 года)
Госдума, ул. Охотный ряд (1967 год и 16 июля 2021 года)
Большая Дмитровка 1/30 (1935 год и 16 июля 2021 года)
Театральная площадь (1894 год и 16 июля 2021 года)
Малый театр (1988 год и 16 июля 2021 года)
Неглинная улица от Театрального проезда (1985 год и 16 июля 2021 года)
Арка Третьяковского проезда (1943 год и 16 июля 2021 года)
Рождественка (1902 год и 16 июля 2021 года)
Театральный проезд, 3 (1925 год и 16 июля 2021 года)
Рождественка (1985 год и 16 июля 2021 года)
Проход к м. Кузнецкий мост (1970 год и 16 июля 2021 года)
МАРХИ, Рождественки улицы (1900 год и 16 июля 2021 года)
Сандуновский переулок от Рождественки (1915 год и 16 июля 2021 года)
Варсонофьевский переулок (1990 год и 16 июля 2021 года)
Большая Лубянка (1993 год и 16 июля 2021 года)
Большая Лубянка, 28 (1987 год и 16 июля 2021 года)
Сретенский бульвар, 6, с1 (1955 год и 16 июля 2021 года)
Мясницкая, 35 (1987 год и 16 июля 2021 года)
Чистые Пруды (1938 год и 16 июля 2021 года)
Ботанический сад (1978 год и 16 июля 2021 года)
1-й Ботанический проезд (1998 год и 16 июля 2021 года)
Большая Дмитровка от Театрального проезда (1957 год и 16 июля 2021 года)
Большая Лубянка (1968 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира, 46 (1987 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира (1939 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира, кольцевая (1935 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира, 30, с 2, Дом Брюсова (1961 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира 22,20,18,16 (1977 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира, 14 (1977 год и 16 июля 2021 года)
Проспект Мира, 10 (1972 год и 16 июля 2021 года)
Улица Сретенка от Большой Сухаревской площади (1957 год и 16 июля 2021 года)
Садовая-Сухаревская (1956 год и 16 июля 2021 года)
Улица Щепкина, 9 (1978 год и 16 июля 2021 года)
Троицкая от Мещанской (1994 год и 16 июля 2021 года)
Дом на пересечении Троицкой улицы и 2-го Троицкого переулка (1978 год и 16 июля 2021 года)
Троицкий переулок, 6 (1960 год и 16 июля 2021 года)
Храм Живоначальной Троицы во 2-м Троицком переулке (1882 год и 16 июля 2021 года)
Пушечная улица в сторону Неглинной (1978 год и 16 июля 2021 года)
Неглинная улица, ЦУМ (1926 год и 19 июля 2021 года)
Кузнецкий мост, 3 (1911 год и 19 июля 2021 года)
Пересечение Камергерского переулка и ул. Большая Дмитровка (1900 год и 19 июля 2021 года)
Большая Дмитровка (1984 год и 19 июля 2021 года)
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На этом пока остановимся, продолжение следует...
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