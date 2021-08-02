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История Москвы. Было-стало - 9

Первая часть   Вторая часть   Третья часть   Четвёртая часть
Пятая часть Шестая часть Седьмая часть   Восьмая часть
Продолжаем путешествие...
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Городская ферма РусЭко (1999 год и 5 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пересечение ул. Введенского и Миклухо-Маклая (1987 год и 5 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Южнобутовская улица (1997 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Каширское шоссе (1975 год и 5 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Ореховый бульвар (1999 год и 5 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Южнобутовская (1993 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Остоженка 14/2 (1987 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пересечение Семёновского переулка и Остоженки (1996 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пересечение Мансуровского переулка и Остоженки (1913 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Померанцев переулок, дом 3 (1982 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Померанцев, 6, особняк Медынцева (1910 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Усадьба Охотникова, Пречистенка 32 (1987 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Зубовская площадь (1990 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Смоленский бульвар и 1-й Неопалимовский переулок (1972 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большой Лёвшинский переулок (1985 год и 6 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Бронная (1980 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Богословский переулок (1975 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большой Козихинский переулок (1907 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Бронная, 6, с2 (1988 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Бронная (1914 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Ножевый переулок (1914 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Церковь Вознесения Господня у Никитских ворот (1917 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Дом на Малой Никитской (1934 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Знаменка (1988 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пятницкая улица (1904 год и 7 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пересечение Пятницкой улицы и 1-го Монетчиковского переулка (1982 год и 8 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Люсиновская улица (1979 год и 8 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Храм на Люсиновской улице (1996 год и 8 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
БЦ на Люсиновской улице (1984 год и 8 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Дом на Пересечении улицы Мытной и Павла Андреева (1965 год и 8 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Гранатный переулок (1975 год и 9 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Берёзовая аллея (1976 год и 8 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Отрадный проезд (1990 год и 9 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Отрадный проезд (1946 год и 9 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Отрадная улица (1984 год и 9 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Часовня у метро Отрадное (1997 год и 9 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Моховая улица (1971 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Волхонка (1974 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Ленивка (1968 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Гоголевский бульвар (1900 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Поварская улица (1982 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Поварская улица (1980 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Садовая-Кудринская улица (1957 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Садовая- Кудринская (1946 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Площадь Маяковского (1947 год и 10 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Сокол (1980 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Аптекарский переулок, 9 (1987 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большой Демидовский переулок (1994 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большой Демидовский переулок (1970 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Демидовский переулок (1968 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Токмаков переулок (1970 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Старая Басманная (1970 год и 11 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Балтийская улица (1993 год и 12 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Ленинградский проспект (1990 год и 12 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Ленинградский проспект (2000 год и 12 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
ДК строителей, Доброслобоская улица (1934 год и 11 июля 2021 года)
Точка съёмки : Доброслободская, 5
История Москвы. Было-стало - 9
Доброслободская улица (1987 год и 11 июля 2021 года)
Точка съёмки: дом 2, к5
История Москвы. Было-стало - 9
Миклухо-Маклая (1990 год и 12 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большой Знаменский переулок (1972 год и 12 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Колымажный переулок, 14 (1939 год и 12 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Гоголевский бульвар (1987 год и 12 июля 2021 года)
Точка съёмки: метро Арбатская
История Москвы. Было-стало - 9
Петровские ворота (1972 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Петровский бульвар, 19/2 (1987 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Трубная Площадь (1973 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Метро Кузьминки (1966 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Гостиница Москва (1933 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Моховая улица и пересечение с улицей Тверская (9 мая 1945 года и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большой Афанасьевский, 9 (1980 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Царицынский переулок к Пречистенке (1913 год и 13 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Машкова улица, 17 (1987 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Садовая-Черногрязская от улицы Машкова (1952 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Грузинская (1947 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Тишинская площадь от Грузинского вала  (1961 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Московский зоопарк (1948 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Баррикадная улица, 19, с1 (1985 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Улица Красная Пресня (1998 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пресненский вал, 6 (1975 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Здание на пересечение улицы Пресненский вал и Красная Пресня (1936 год и 14 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Балтийская, 6, к2 (1958 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Волхонка, 8 (1978 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Вид на Боровицкую башню Кремля (1990 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Моховая, 10 (1935 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Вид на Воздвиженку от Библиотеки имени Ленина (1986 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Манежная площадь, д.1 (1901 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Манежная улица (1947 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Моховая, 13, с1 (1953 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Тверская улица (1935 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Госдума, ул. Охотный ряд (1967 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Дмитровка 1/30 (1935 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Театральная площадь (1894 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Малый театр (1988 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Неглинная улица от Театрального проезда (1985 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Арка Третьяковского проезда (1943 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Рождественка (1902 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Театральный проезд, 3 (1925 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Рождественка (1985 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проход к м. Кузнецкий мост (1970 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
МАРХИ, Рождественки улицы (1900 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Сандуновский переулок от Рождественки  (1915 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Варсонофьевский переулок (1990 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Лубянка (1993 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Лубянка, 28 (1987 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Сретенский бульвар, 6, с1 (1955 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Мясницкая, 35 (1987 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Чистые Пруды (1938 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Ботанический сад (1978 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
1-й Ботанический проезд (1998 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Дмитровка от Театрального проезда (1957 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Лубянка (1968 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира, 46 (1987 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира (1939 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира, кольцевая (1935 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира, 30, с 2, Дом Брюсова (1961 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира 22,20,18,16 (1977 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира, 14 (1977 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Проспект Мира, 10 (1972 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Улица Сретенка от Большой Сухаревской площади (1957 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Садовая-Сухаревская (1956 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Улица Щепкина, 9 (1978 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Троицкая от Мещанской (1994 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Дом на пересечении Троицкой улицы и 2-го Троицкого переулка (1978 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Троицкий переулок, 6 (1960 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Храм Живоначальной Троицы во 2-м Троицком переулке (1882 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пушечная улица в сторону Неглинной (1978 год и 16 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Неглинная улица, ЦУМ (1926 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Кузнецкий мост, 3 (1911 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Пересечение Камергерского переулка и ул. Большая Дмитровка (1900 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
Большая Дмитровка (1984 год и 19 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 9
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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