Герои сирийской пустыни – как сражались бойцы «ЧВК Вагнера» Цуркану и Заболотный

В конце сентября 2017 года в плен к боевикам «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) после ожесточенного боя в поселке Эш-Шола попали двое русских бойцов –. Вскоре пришли сообщения, что 3 октября они были убиты.

О том, как сражались герои сирийской войны, приехавшие из России на защиту мирных граждан от международного терроризма — в этом материале. Global Look Press — Handout/ZUMAPRESS.com

Сентябрь 2017 года в Сирийской Арабской Республике (САР) ознаменовался коренным переломом в затяжной войне против террористов ИГ✱. В начале месяца проправительственным силам удалось прорвать осаду Дейр эз-Зора и начать планомерное уничтожение террористического подполья на восточном берегу Евфрата.

В авангарде сил, шедших в наступление на позиции боевиков, находилась группа российских военных специалистов и добровольцев, которая стала известна под именем «ЧВК Вагнера». В ее состав входили опытные и мотивированные бойцы — ранее они участвовали в боях в Донбассе, где защищали мирное население от развязанной украинскими формированиями резни. Именно «вагнеровцы» первыми прорвались с боями к городу, выбили боевиков ИГ с трассы Пальмира — Дейр эз-Зор и форсировали реку Евфрат, тем самым приблизив военный разгром джихадистов.

Федеральное агентство новостей | Александр Васильев В числе штурмовиков находились и двое героев нашей истории.Федеральное агентство новостей | Александр Васильев

О Григории Цуркану и Романе Заболотном известно немногое. По данным «Комсомольской правды», Цуркану родился в 1978 году в Сыктывкаре, в 1996-98 годах служил в разведроте ВДВ в Подмосковье, после срочной службы подписал контракт, в 2012 году уволился из армии и сменил несколько рабочих специальностей. Заболотный, потомственный донской казак, родился в 1979 году в Ростовской области и вступил в организацию Всевеликого войска Донского.