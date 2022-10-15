Герои сирийской пустыни – как сражались бойцы «ЧВК Вагнера» Цуркану и Заболотный

О том, как сражались герои сирийской войны, приехавшие из России на защиту мирных граждан от международного терроризма — в этом материале.Global Look Press — Handout/ZUMAPRESS.com
Сентябрь 2017 года в Сирийской Арабской Республике (САР) ознаменовался коренным переломом в затяжной войне против террористов ИГ✱. В начале месяца проправительственным силам удалось прорвать осаду Дейр эз-Зора и начать планомерное уничтожение террористического подполья на восточном берегу Евфрата.
В авангарде сил, шедших в наступление на позиции боевиков, находилась группа российских военных специалистов и добровольцев, которая стала известна под именем «ЧВК Вагнера». В ее состав входили опытные и мотивированные бойцы — ранее они участвовали в боях в Донбассе, где защищали мирное население от развязанной украинскими формированиями резни. Именно «вагнеровцы» первыми прорвались с боями к городу, выбили боевиков ИГ с трассы Пальмира — Дейр эз-Зор и форсировали реку Евфрат, тем самым приблизив военный разгром джихадистов.
О Григории Цуркану и Романе Заболотном известно немногое. По данным «Комсомольской правды», Цуркану родился в 1978 году в Сыктывкаре, в 1996-98 годах служил в разведроте ВДВ в Подмосковье, после срочной службы подписал контракт, в 2012 году уволился из армии и сменил несколько рабочих специальностей. Заболотный, потомственный донской казак, родился в 1979 году в Ростовской области и вступил в организацию Всевеликого войска Донского.
До событий в Сирии оба бойца побывали в народных республиках Донбасса. Известно, что Роман Заболотный принимал участие в боях на Саур-Могиле и под Новоазовском, а также в операции под Зеленопольем.
Осенью 2017 года Цуркану и Заболотный сопровождали небольшую колонну сирийских войск, когда в районе поселка Эш-Шола на бойцов напали отряды боевиков. На тот момент населенный пункт находился в глубоком тылу, однако террористы имели возможность проводить набеги и рейды, используя обширные пространства сирийской пустыни для своих целей. Кроме того, сирийскому ополчению недоставало дисциплины и организованности для того, чтобы как следует охранять коммуникации.
Колонну в засаде под Эш-Шолой поджидал отряд в 50-80 террористов на пикапах с крупнокалиберными пулеметами. Сирийские военные не смогли оказать должного сопротивления боевикам и погибали один за другим в попытке сбежать с поля боя. Цуркану и Заболотный смогли остановить паническое бегство сирийцев и организовать отход, прикрывая оставшихся в живых бойцов. Несмотря на неравенство в силах, русским специалистам удавалось держать оборону, даже когда группа боевиков начала их обходить под прикрытием пулеметного огня.Федеральное агентство новостей. Александр Васильев
То, что отдельным бойцам сирийской армии удалось уцелеть — заслуга «вагнеровцев». Однако сами Цуркану и Заболотный попали в плен после ожесточенной рукопашной. Контуженные и истратившие весь боезапас, они не утратили достоинства: Цуркану на допросах хранил молчание, Заболотный — сообщал боевикам дезинформацию. Пропагандисты «Исламского государства» пытались использовать пленных и заставить на камеру заявить о переходе на сторону ИГ. Однако те не поддавались на уловки боевиков, а в опубликованном медиацентром ИГ видео лишь назвали свои имена. Поняв, что пленные не будут соглашаться с требованиями исламистов, боевики казнили обоих.
Эта расправа не облегчила положение террористов. Уже в декабре 2017 года проправительственные силы нанесли силам псевдо-халифата военное поражение, выбив исламистов с территории САР. А в ходе боя за последний оплот ИГ в Аль-Бу Кемале был ликвидирован полевой командир ИГ, который был ответственен за пленение и казнь россиян.
Григорий Цуркану и Роман Заболотный остались в памяти людей как образцовые воины, сражавшиеся храбро и ушедшие с достоинством. Память бойцов увековечена в легендарной часовне «ЧВК Вагнера» в Горячем Ключе – стоящий в сквере у храма памятник зафиксировал момент последнего боя, который дали два героя из России посреди сирийской пустыни.
✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
Ровно 5 лет с момента героической гибели Григория Цуркану и Романа Заболотного в Сирии.
Они остались в памяти людей как образцовые воины, сражавшиеся храбро и ушедшие с достоинством.
Память бойцов увековечена в легендарной часовне «ЧВК Вагнера» в Горячем Ключе – стоящий в сквере у храма памятник зафиксировал момент последнего боя, который дали два героя из России посреди сирийской пустыни.Фото — из часовни "Вагнера" сделана на днях ночью
https://riafan.ru/23678745-geroi_siriiskoi_pustini_kak_srazh...
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