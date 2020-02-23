Красоты России. Заонежье

Фотогалерея и рассказ об удивительном карельском уголке на севере Онежского озера - будущем национальном парке "Кижские шхеры".

Так получилось, что в своей жизни я проживал только в двух городах: заполярном Мурманске и Санкт-Петербурге. Но моя душа застряла в пространстве посередине между Ленинградской и Мурманской областями – в Республике Карелия.

1 Те, кто следит за моими публикациями, хорошо знают, что Карелии я уделяю большое внимание, а некоторые люди даже считают меня карельским фотографом:) Но пока я там бываю не так часто, как хотелось бы.

Изучение этого живописного и уникального края я начал более 10 лет назад с Северного Приладожья. Надеюсь, многие из вас его читали.

2 Позднее я стал посещать и другие районы, не один раз проехав всю республику с юга на север и наоборот, попутно осваивая запад и восток. Сегодня я хочу рассказать еще об одном удивительном северном уголке. Надеюсь, у меня получится уместить солидную фотогалерею и весьма объемное описание в формат одного репортажа.

3 5 лет назад я добрался до северной части Онежского озера. В этом районе находится крупный и протяженный Заонежский полуостров и архипелаг Кижские шхеры, насчитывающий более 500 островов.

4 Вместе они образуют уникальный природно-ландшафтный комплекс, на территории которого находится зоологический заказник «Кижский» площадью 50000 Га, несколько небольших заказников и немало памятников природы.

В будущем здесь планируется создание национального парка «Кижские шхеры» (второе название «Заонежский»).

5 Природа Заонежья впечатляет: песчаные пляжи, каменные утесы, висячие озера, хвойные и лиственные леса… - все это мне очень напоминает север Ладоги!

6 Однако, на мой субъективный взгляд Онега немного уступает южному озеру по красоте – ландшафты здесь плоские и прямолинейные. Но это с лихвой компенсируется богатым культурным, историческим и архитектурным наследием.

7 Воротами в этот затерянный край является знаменитый Остров Кижи (он заслуживает отдельного внимания, и о нем я расскажу в конце), но если их распахнуть или зайти с черного входа можно переместиться во времени лет, так, на 100 назад.

8 За воротами время остановилось. Цивилизация обходит это место стороной. Моих любимых провинциальных сюжетов на этих отдаленных землях хоть отбавляй и туристов в десятки тысяч раз меньше, чем на острове Кижи.

9 Кажется, что от столицы республики - Петрозаводска до этих мест рукой подать – буквально 50 километров. Но это если мерить «локтем» по карте)

По факту, чтобы сюда добраться на машине, нужно преодолеть путь почти в 300 километров через Медвежегорск или же плыть по воде порядка 70 км до поселка Великая Губа или до острова Кижи (а далее на лодках).

10 Дороги в основном хорошие. До Медвежей горы они и вовсе «федерального» качества, далее сменяются «среднеасфальтовым». Второстепенные дороги на полуострове грунтовые.

11 Глядя на карту полуострова, создается ощущение, что земную поверхность тут кто-то небрежно покромсал ножницами: большинство озер и заливов имеют продолговатую форму.

12 11 тысяч лет назад, когда ледник покинул территорию Заонежья, здесь прошла серия землетрясений. Некоторые из них были разрушительными интенсивностью 8 и более баллов.

Сейчас можно наблюдать следы сдвигов земной коры и древних вулканов в виде скалистых уступов и обвалов камней.

13 Дело шло к закату... Летом на полуострове он достаточно поздний. Я уже проехал около сотни километров от Медвежей горы и в одном из населенных пунктов делаю остановку. Это село Кажма с живописной извилистой речкой, которая несмотря на июнь месяц, еще достаточно полноводна после весны.

На ее берегах стоят огромные деревянные дома, характерные для русского севера.

14 Космозеро

Мой путь лежит к озеру Космозеро – яркому примеру тектонической активности. По своей сути это разлом шириной от 200 до 1000 метров, при длине в 30 километров.

15 Мое внимание привлекло одиноко стоящее строение - часовня Космы и Дамиана (XVII век). Тут когда-то находился хутор, но сейчас жилых построек нету. Это просто урочище с названием Узкие, (возможно, название связано с шириной озера - в этом месте она минимальна)

16 Проехав чуть дальше, оказываюсь в живописном селе Космозеро. Солнце уже скрылось за горизонтом, окрасив перьевые облака в розовый цвет. Температура опустилась почти до нуля градусов и не важно, что на дворе июнь. Местная молодежь начинает вечерние прогулки, бесцельно шатаясь по немногочисленным улицам - да, и чем еще заняться в этой глуши?

17 Космозеро – старинное село, впервые упоминающееся в писцовой книге ещё в 1563 году. Знаменито же оно было ансамблем деревянных приходских церквей, одним из самых красивых в Заонежье.

Все постройки тут деревянные. Самая главная среди них возвышается над озером и огородами, лодочными пирсами и банями и по сей день. Это церковь Александра Свирского (1770г.) - одна из двух уцелевших церквей. Успенский храм давно сгорел.

18 Немного погуляв по деревне, продолжаю путь.

19 Ламбасручей

Так называется небольшой поселок с населением почти в пол-тысячи человек.

Живописное место, которое затерялось среди многочисленных островов, заливов и скал. Множество заколоченных и разрушенных домов - классика провинциальной России.

20 Единственное, что выделяется в поселке - это кирпичная школа, но и ее по слухам в ближайшее время могут закрыть из-за недостатка учеников.

Каких-либо достопримечательностей более не обнаружилось. Но я заехал в Ламбасручей не за этим. Именно отсюда можно по кратчайшему водному маршруту добраться до южных берегов Уницкой губы. Там находится заброшенная более 40 лет назад деревня Пегрема и поляна идолов.

Интернет, к сожалению, мне не дал ответа на вопрос: где найти лодку? Пришлось уже на месте гулять вдоль берега озера в поисках нужного человека. Встречайте, вот он - мой сегодняшний кэп - Денис, "зафрахтованный" на пару дней.

21 Предлагаю взять ему пивка в местном магазине, но не пьет капитан, - работает. Покупаю заказанный лимонад.

Ловко отталкиваясь ногами, в несколько отработанных до автоматизма движений, Денис извлекает свое плавсредство из деревянного бокса.

22 Мижостров

И, вот, мы мчимся по синей водной глади Онеги. Огибая несколько островов губы Умпага, делаем промежуточную остановку в заброшенной деревне Мижостров. Денис проводит по ней небольшую экскурсию. Ему есть чем поделиться и что вспомнить, ведь он в этой деревне вырос. Долгое время тут жила его мама...

23 Пока он рассказывает, я ловлю дежа-вю и мысленно перемещаюсь на Кенозерье. Похожее озеро, острова, такая же лодка, природа, живые и мертвые деревни, но самое главное рассказы. Они похожи один в один.

"Жить и добираться до большой земли становилось все тяжелее, школы нету, магазинов тоже, мы и наши соседи были вынуждены покинуть родные места, бросить процветающие хозяйства и хорошие деревенские дома. Сейчас иногда приезжаем сюда косить траву и за грибами: ... за этой горой много красных, а, вон, там, в низине собираем соленики" - говорит Денис.

"Вот это наша банька, много тут детей раньше собиралось, прыгали с этого мостка, а здесь был наш огород" (показывает на заросшее поле)

24 Его дом еще стоит. Обветшал, конечно, но не развалился, и по ощущениям в нем можно жить и сейчас. Когда-то в нем жили 2 семьи, но соседи съехали первыми.

Главная достопримечательность деревни - часовня иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (1904г.)

Амбар на воде и одну из бань успешно разобрали и перевезли в Кижи. А вот часовню забыли.

25 В момент моего посещения она находилась в плачевном состоянии. И через год-другой на ее месте могла бы оказаться гора бревен.

Но нашлись энтузиасты и уже после моего посещения Мижострова они провели восстановительные работы в часовне. Так что этот деревянный шедевр постоит еще не один год.

Еще некоторое время я хожу по деревне и фотографирую, Денис тем временем, закурив сигарету, спустился к лодке, долго сидел и смотрел с грустным лицом на свою полуразрушенную баню, по всей видимости, вспоминая детство.

26 Пегрема

Пора плыть дальше. Мимо небольших островов, через искусственную протоку мы выходим в Уницкую губу. Противоположный берег едва виден, - подплываем ближе.

В поле зрения появилась часовня Варлаама Хутынского. Но жилых строений не просматривается - неужели ничего не осталось от деревни? Причаливаем к полуразобранному пирсу, к которому когда-то ходили "Ракеты" из Петрозаводска.

Денис поплыл дальше к друзьям на Колгостров оценить намечающуюся халтуру. Пообещал забрать меня завтра. Я остаюсь один в некогда жилой деревне.

27 Вечереет. Начинаю прогулку по редколесью. Вокруг мертвая тишина, разбавленная пением птиц, писком комаров и шелестом молодой листвы.

Свобода, красота и покой... - здесь хочется дышать полной грудью!

В далекие 60-е годы прошлого столетия Пегрема представляла собой типичный погост с огромными деревянными домами - образцами деревянного зодчества Заонежья. Их фасады (были) обращены к озеру. Деревня жила рыбным промыслом. Но рыба ушла, и тогдашние власти признали деревню неперспективной. Люди уехали кто-куда. Основная масса переселилась как-раз в Ламбасручей.

28 Спрятавшись за деревьями, стоят и первые экспонаты "музея под открытым небом".

Провалившиеся крыши, покосившиеся стены, пустые дверные и оконные проёмы - печальное зрелище. (В дома заходить уже опасно, поэтому фотографировал исключительно снаружи).

29 За время отсутствия здесь человека, лес год за годом отвоевывает у деревни территорию. Некоторые постройки теперь и вовсе представляют собой бревна, торчащие из травы.

А, ведь, раньше сюда заезжали на легковых машинах. Естественно, дороги теперь нету. Даже на подготовленных внедорожниках доехать шансов не много.

Повсюду следы диких зверей. На поляне рылом поработали кабаны, возле одного из домов оставили после себя кучу "овальчиков" лоси. И только медведь, который проживает рядом с деревней и был замечен некоторыми туристами, следов не оставил.

Завалившаяся на бок часовня Варлаама Хутынского (1770 год), - самое презентабельное здание. Только она не дает деревне прийти к окончательному забвению.

30 Чуть южнее находятся несколько деревянных двухэтажных исполинов...

Красивая природа, первая линия от озера, ровные видовые участки, но никому они тут не нужны... Даже бесплатно.

Единственную оставшуюся на всю деревню баню в живописной бухте, редкие для этих мест туристы превратили в мусорку.

31 Пока еще не совсем стемнело, я удаляюсь на север в сторону поляны идолов. Нужно еще успеть поставить палатку и поспать несколько часов до рассвета.

Ночной лес оживает. В дебрях приходится включить фонарик. Прошлогодняя листва на узкой натоптанной тропинке хрустит под ногами, слева виднеются кресты и ограды старого кладбища. Деревянные "беззубые монстры" из темноты подглядывают за моими передвижениями... В такой атмосфере невольно прислушиваешься к каждому шороху. На заросшей сельской дороге попадается различный скарб. Скорее бы утро - будет повеселее!...

32 Нравятся мне такие места, в них чувствуешь себя как-то по особенному... Даже не знаю почему: из-за неповторимой атмосферы, духа прошлого, сильной энергетики, уникальной природы? Или это совокупность этих факторов?

33 Поляна идолов

Если от заброшенной деревни прогуляться через лесную чащу по тропинке длиной 1,5 километра на север, можно оказаться в месте, куда хотят попасть практически все туристы Заонежья.

Добро пожаловать в культурно-исторический комплекс Пегрема!

34 Здесь с мая по сентябрь не первый десяток лет принимает гостей фанат своего дела археолог - Анатолий Павлович Журавлев. Еще студентом он приехал в эти места на практику и с тех пор возвращается каждый год, живет в палаточной резиденции (лагере), ловит рыбу, проводит свои тайные исследования и собирает симпозиумы.

Холодное лето 17-го до 10 июня не собрало ни одного симпозиума и мое неожиданное появление, не только удивило "историка-археолога-мифолога-(и просто фантазера)", но и положило начало новому сезону.

Солнечный рассвет сменился пасмурным утром, небо было затянуто плотной пеленой облаков. В момент нашего с А.П. знакомства и вовсе пошел сильный дождь. Но прогулку решили не откладывать и выдвинулись по маршруту.

35 Журавлев начал свой подготовленный наизусть выученный рассказ:

"В чем уникальность Пегремы?

- здесь сосредоточены материальные памятники различных эпох, разнесенных на тысячелетия.

- многие археологические объекты пегремского комплекса поддаются датировке, что для Карелии является редким явлением.

- жители покидали эти места в спешке, оставив весь свой скарб. Это позволяет исследователям составить полную картину быта людей прошлых эпох.

- компактное расположение памятников, позволяет реконструировать духовный мира первобытного человека"

36 На удалении от берега хорошо просматриваются несколько террас, расположенных на разной высоте. Они заселялись в разное время по мере обмеления Онежского озера. На каждой террасе есть раскопы, в которых находили: керамические изделия, медные предметы и первобытные инструменты.

Главный объект комплекса - Поляна Идолов. Подходим к ней...

37 Я, конечно, не специалист по подобным местам, в чудеса не верю, энергетику места тоже ощущаю с трудом, но, отойдя на каких-то 300 метров от берега, я увидел поляну залитую солнечным светом, а над головой было голубое небо. Объяснить почему 5 минут назад лил дождь без намека на просвет, а сейчас светит солнце, я не могу. Совпадение? Возможно.

Поляна была найдена совершенно случайно после пожара в 1988 году.

38 Культовый комплекс или поляна идолов - это то место, где древние язычники совершали обряды поклонения богам, почитания предков, родовых тотемов, погружения в потусторонний мир,

Идолы представляют собой камни грубой обработки. Среди них покровители птиц, зверей и животных данной местности. Домашние боги, которым поклонялись отдельные семьи.

Возле каждого каменного экспоната Журавлев повесил таблички.

39 По словам рассказчика, сюда иногда прилетает НЛО и в один из таких "прилетов" ему даже обожгло руки:) Так уж и быть, поверим ему на слово:)

Тропинка начинается и заканчивается у импровизированного конференц-зала на берегу Онеги - примерно через час возвращаемся к ней.

Только в этом месте, рядом с поляной идолов есть песчаный пляж и удобная бухта для лодок. Нигде в окрестностях такого не встретить.

Вот такой он - первобытный театр, в котором проходили гуляния, празднества, ритуалы людей далекой и загадочной эпохи, чьи тайны хранят немые свидетели прошлого — каменные идолы Пегремы.

К обеду Денис, как и обещал, забрал меня с этого "края света" и мы поплыли обратно на большую Землю, где мне предстоит увидеть еще немало интересного.

40 Вегоруксы

Решив немного срезать путь, по какой-то непонятной дороге с ухабами и острыми камнями я пытаюсь проползти от Ламбасручья до заброшенной деревни Вегоруксы.

Когда-то Вёгорукса (старинное название) была важным пунктом на древнем пути из Новгорода к Белому морю и объединяла в себе несколько деревень. Это один из старейших населенных пунктов в Заонежье, который ныне перестал существовать.

Остановился на живописной лужайке с видом на церковь Николая Чудотворца (1889г.). Теперь мне надо бы немного поспать, ведь ночью удалось отключиться только на 3 часа.

41 Проснувшись обнаружил, что пробил одно колесо, да еще и проехал на нем. Теперь оно даже не подлежит ремонту. Ковыряюсь более часа, но «запаску» не поставить - один болт, как назло, мой балонный ключ не отворачивает. Напомню, на ближайшие десятки километров ни души, связи нету. Время около 8 вечера. Ну, думаю, прилип.

Вдруг с горы спускается белый «питерский дастер», в котором, как по заказу, есть тот самый крестовый ключ, который отворачивает единственный неподдатливый болт. Ребята просто привезли маму посмотреть на старинный храм…

42 Даже когда я уже ехал на «докатке» снимать закат в Усть-Яндому и Кондобережскую, я все равно не верил, что такое бывает. Вечером в заброшенной деревне, в 750 км от дома и вдали от населенных пунктов, без связи, около Церкви Николая Чудотворца мне из Питера привезли ключ, который подошел. До этого за 2 дня я там туристов встретил ровно 0 человек. Я не верю сам себе, вы тем более не верьте. Такого не бывает и быть не может.

Усть-Яндома

Качество дороги после Кондобережской значительно испортилось и скорость передвижения упала. Тяжелые свинцовые облака постепенно затягивали небосвод. Неужели заката не будет?

43 В Усть-Яндоме со светом, действительно, не повезло, поэтому принимайте Часовню Георгия Победоносца (которая находится примерно в километре от деревни), как получилась. Хотя место само по себе очень интересное и отсюда хорошо виден остров Кижи.

44 Кондобережская

В Кондобережской облака оставили надежду на закат в виде узкой полоски на линии горизонта. Солнце буквально на 10 минут осветило берег Онежского озера и Никольскую часовню, стоящую на его крутом берегу в окружении лугов.

45 Чуть поодаль стоит дом обрусевшего польского писателя Мариуша Вилька, который настолько влюбился в Русский Север, что даже поселился в Заонежье.

(Считайте, что как минимум эти 2 фотографии не моя заслуга. Они целиком и полностью принадлежат той самой семье на «дастере».)

46 Шуньга

Так называется поселок, в честь которого названа горная порода - шунгит. Сюда я заехал на обратном пути.

До недавнего времени Заонежье было единственным местом в мире, где находились шунгитовые месторождения. Второе было открыто совсем недавно в Казахстане. Шунгит – одна из форм углерода. Считается, что он обладает лечебными и магическими свойствами. Наличие шунгита в земной коре сделало здешние почвы весьма плодородными, и они даже получили название «Кижские черноземы». На одном из карьеров прихватил себе несколько понравившихся черных камней на память.

47 Я всегда стараюсь делать остановки в интересных местах, по пути к карьерам остановился в деревне Поля. Название оказалось под стать самой деревне. Она как раз и представляла собой поля, по периметру которых были рассосредоточены заброшенные постройки.

48 В центре полей Ильинская церковь с колокольней и единственный жилой дом на всю округу.

49 Далее заскочил в деревню Паяницы, где на возвышенности среди можжевеловых кустов находится часовня Архангела Михаила (XVIIв.) с двухъярусным крыльцом.

50 И еще в несколько, не слишком интересных населенных пунктов.

51 Еще лет 5 назад я хотел заехать в деревню Яндома на Яндомозере. Там находилась очень красивая Варваринская церковь. Но ее решили разобрать, перевезти и, отреставрировав, восстановить в деревне Типиницы. Но что-то пошло не так. Часть конструкций было утрачено по дороге, часть не смогли вывезти, что-то до сих пор лежит и гниет на улице. Судя по всему, этот храм будет (или уже) утрачен по чьей-то халатности. Мне не хватило одного года чтобы увидеть этот шедевр на своем месте, а в другом уже не судьба, наверное.

52 Кижское ожерелье

Столицей Заонежья является поселок Великая губа, но он на меня впечатления не произвел. В двух словах: деревянные бараки.

Поэтому, далее мы отправимся на моторной лодке по островам и отдаленным деревням Онежских шхер, именуемых «Кижским ожерельем».

53 В окрестностях острова Кижи, на близлежащих островах Большом Климецком, Еглове, Волкострове, а также вдоль берегов материковой части Заонежского полуострова находятся, наверное, с десяток памятников деревянного зодчества. Они, как драгоценное ожерелье, обрамляют ансамбль кижского погоста. До них можно добраться только по воде.

54 Мельница с Волкострова давно перенесена на остров Кижи, а, вот, часовня до сих пор красуется в небольшой деревне Насоновщина.

55 Меня удивило, что большинство домов в этой деревне жилые, хотя ее доступность оставляет желать лучшего. Зато это отличное место для уединения с природой.

56 В деревне Еглово на острове Еглов, постоянного населения нету. А когда-то здесь делали деревянные лодки для всего Заонежья.

57 Сейчас здесь остались несколько домов и часовня во имя иконы «Божья матерь всех скорбящих радость»

58 Рядом с деревней Зубово находится урочище Подъельники, где среди вековых елей можно отыскать Пятницкую часовню.

59 60 Деревня Телятниково изначально находилась на Керкострове. С него в начале прошлого века на материковую часть крестьяне перевозили коров и телят на летние пастбища. Со временем островные земли распахали под поля и все дома и сопутствующие постройки перенесли на полуостров.

61 Вместе с ними построили часовню во имя пророка Илии. В 1950 году она сгорела, а спустя 58 лет на ее месте построили новую.

62 Перед возвращением в наш уютный гостевой домик мы причалили к живописному полуострову в деревне Корба. Там находится Знаменская часовня (17в.) , которая, однако, с воды смотрится поинтереснее.

63 Кижи

Нет, наверное, такого человека в России, который бы не слышал об острове и музее-заповеднике Кижи. Его без преувеличения можно назвать одним из самых прекрасных мест России.

64 Большинство людей приезжают на этот остров на один день. Но за это время при всем желании невозможно оценить всю его красоту и тем более почувствовать атмосферу. На острове или в его окрестностях нужно провести как минимум несколько дней…

65 Думаю, не все знают, что там есть настоящая жилая деревня Ямка, в которой на одной улице сотни лет живут и отдыхают коренные карельские островитяне. Чтобы попасть в нее достаточно пойти от пирса не на юг, а на север. За ближайшей возвышенностью вы увидите уже не музейные экспонаты, а настоящие жилые дома, амбары и бани.

66 В Ямке непередаваемая атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения. Даже не верилось, что за соседним холмом бродят тысячи туристов с разных континентов, а мы находимся в одном из самых популярных мест России.

67 Ближе к вечеру многочисленные туристы исчезли, причал для судов опустел. Отдыхающие ребятишки, побросав кто-где свои велосипеды, разбежались по избушкам. Местные жители, коих там не много, совсем недавно закончили банные процедуры... На закате все низины острова медленно заполнялись туманом, который с каждым часом становился все плотнее.

68 В середине лета ночью в этих краях практически не темнеет, только время замедляет свой ход и природа на несколько часов погружается в сумерки. Безоблачное небо окрашивается в розоватый цвет.

69 С высоких холмов открываются шикарные виды на заливы, в которых хаотично разбросаны старинные постройки, а над туманным одеялом возвышаются маковки и кресты многочисленных памятников деревянного зодчества.

70 Только после заката и до утра Кижи становятся настоящими и ты не ощущаешь себя в музее - вокруг не реальная красота!

За такими картинами мы сюда приехали, именно такими я хотел увидеть Кижи.

Вообще, деревянные шедевры на фоне прекрасной северной природы впечатляют. Тут этого "добра" хоть отбавляй. И если на Кижи их свозили со всех окрестностей, то на Заонежском полуострове они находятся на своих исторических местах.

71 Много куда я не успел заехать, что-то осталось за кадром, но этот репортаж я итак сократил как мог. Но могу сказать совершенно точно: только что вы посмотрели одну из самых красивых и максимально полных фотогалерей из Заонежья.

Этот район Карелии, определенно, заслуживает внимания и желательно его осваивать комплексно.

Кижи - Кижское ожерелье - Заонежский полуостров. Только так сложится полная картина о жизни в этом северном крае.

Я же надеюсь, что в эти края еще неоднократно вернусь.