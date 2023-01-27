Екатеринбург, было - стало - 7

Перекрёсток Арсеньевского проспекта и 4-й Мельковской улицы — нынешние Свердлова и Азина.

Арсеньевский проспект выходил на Верхотурский тракт, а также на железнодорожную станцию Екатеринбург-I, потому считался по праву въездной и парадной улицей города. Он был застроен малоэтажными домами. Среди них встречаличь очень даже интересные постройки.

В 1919 году проспект получил имя почившего от испанского гриппа (короновирус той эпохи) главы советского государства Якова Свердлова. В 1929 году по улице была положена трамвайная ветка. В послевоенные 1950-е годы старая застройка была снесена, вместо неё появились дома в духе сталинского неоклассицизма.

Например, дом слева был возведён в 1955 году по проекту архитектора Виктора Васильевича Безрукова. Угловой справа построен также в 1955 году по проекту архитектора Иосифа Александровича Грушенко. Эти дома теперь памятники истории и архитектуры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Продолжим прогулку по улице Якова Свердлова (бывший Арсеньевский проспект). Верхняя фотография сделана спустя всего несколько лет, как улица была заново отстроена. Почти все дома здесь возведены в 1955 году. Скорее всего, черно-белый снимок — самое начало 1960-х.

В центре фотографий дома №62 и №60. Они возведены как раз в 1955 году по проекту Иосифа Александровича Грушенко. В советские годы на первых этажах домов работали известные магазины «Одежда» и «Дары природы».

С тех пор минуло минуло 70 лет. Здесь мало что изменилось. Но улица осталась без трамвая, расширилась проезжая, хотя остался троллейбус.

В конце Свердлова на нижнем снимке видна башня. Она задумывалась 32 года назад, ещё в СССР, как гостиница, а достроена в 2008-м как офисный корпус «Газпрома».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Самый милый памятник в Екатеринбурге — модель паровоза Черепановых. Стоит напротив железнодорожного вокзала, рядом с ДК Железнодорожников.

Установлен 13 октября 1978 года, к столетию Свердловской железной дороги. В постамент заложена капсула времени — вскрыть в 2028-м — в год 150-летие СвЖД.

Обе фотографии сделаны с одной точки. На днях рядом с перекрестком Вайнера-Радищева сняли рекламный баннер над высоким забором, а за ним внезапно обнаружились исторические особняки (Вайнера №40, №42а).

Много лет проходил мимо ограждения с рекламой, но не знал об этих постройках. Историей улицы интересуюсь с позапрошлого года, поэтому поискал информацию. Это не просто исторические дома, а усадьба, то есть бывший жилой дом и лавки. Все они — объекты культурного наследия. Это их спасает пока. Но восстанавливать никто не торопится.

Первые упоминания о владельце усадьбе нашлись в 1880-х. Хозяин дома №42 на улице Успенской (так называлась Вайнера) — владелец кирпичеделательного завода мещанин Аника Родионович Кожурин. Он построил двухэтажный дом из собственного материала. Тогда в усадьбу входили жилой дом, торговая лавка, два флигеля, службы и баня. До наших дней относительно сохранились только дом и лавка. К 1911 году источники называют владельцем уже С.Ф.Батракова, торговавшего с отцом и братьями железом и изделиями. Впрочем, справочник «Весь Екатеринбург...» указывает по этому адресу и Кожурина, и Батракова. Скорее всего, Батраков снимал здесь лавку, так как у него уже была квартира рядом, на Симоновской, 4 (ныне Попова).

В 1985 году, когда Вайнера ещё была проезжей, дома уже были заброшены, а двухэтажный вообще стоял без окон. В начале 1990-х лавка такой и оставалась, а бывший жилой дом Кожурина привели в порядок и неоднократно подкрашивали. Как минимум до 2004-го он эксплуатировался. Какое-то время здесь было похоронное бюро Комитета спецобслуживания, занимающего почти полквартала.

Позже памятники похоронили за большим забором. В 2020 году власти города «в целях обеспечения сохранности» утвердили границы территории ансамбля. Охранник парковки по соседству рассказал, что в прошлом году приходила комиссия смотреть дома. У постройки №42а есть частный владелец (он неоднократно менялся). Что последует за «эксгумацией» домов неизвестно. Вышеперечисленные действия могут означать предстоящую точечную застройку рядом, а может быть, реставрацию или традиционный снос в праздничные выходные.

Горожанам есть смысл пристально наблюдать за объектами, а СМИ найти собственников двухэтажного дома площадью 173 кв.м и одноэтажной лавки в 181 кв.м. Проспект Ленина, гостиница «Исеть» и клуб имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. В послевоенный год, когда был сделан верхний снимок, никакой гостиницы ещё не было. Она появилась позже, в 1962 году. До этого здесь было общежитие Городка чекистов.

На старом снимке частично видна вывеска магазина «Динамо» (название ведомственного клуба НКВД-МВД). На новой карточке много деревьев и любимая горожанами пешеходная аллея: её благоустроили сразу после войны.

Кстати, в этом году исполняется 90 лет со дня открытия клуба Дзержинского. Трамвай по проспекту был запущен в ноябре 1931 года, тоже недавно отметил девятое десятилетие.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Свердловск военных лет. Перекресток Ленина и Мамина-Сибиряка.

На верхней фотографии запечатлен митинг 29 августа 1944 года по случаю передачи самоходной артиллерийской установки СУ-85, построенной на деньги трудового коллектива Государственного театра оперы и балета имени Луначарского. Тогда это была обычная практика, когда коллективы разных учреждений собирали деньги на покупку бронетехники для нужд Красной Армии.

Нижняя фотография сделана с той же точки 75 лет 9 месяцев спустя, в мае 2020 года. Посмотрим на проспект Ленина со стороны фонтана «Каменный цветок». Точно датировать верхнюю фотографию сложно. Она сделана во время войны или сразу после. На это, например, указывает шапка-ушанка на первом плане. Она была введена в обмундирование Красной армии и милиции в 1940 году.

На первом плане слева Главпочтамт или Дом связи — примечательный памятник советского Свердловска. За Главпочтамтом тоже конструктивистское здание Уральского государственного акционерного общества по снабжению народного хозяйства 1935 года постройки. Здание известное в прошлом своим гастрономом — он занимал два этажа во встроенном дореволюционном доме.

В общем-то, это один из самых известных видов Свердловска-Екатеринбурга, практически не изменившихся за последние 80 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Расскажем историю здания «Уралснабторга», что на углу Ленина и улицы Толмачева. В памяти горожан оно до сих пор ассоциируется с гастрономом. Да и на старой фотографии отчётливо видна большая вертикальная вывеска «ГАСТРОНОМ».

Уралснабторг — памятник конструктивизма. Возведён в 1934-м по проекту Николая Ивановича Жеманова. В основе здания лежит старинный двухэтажный дом, где до революции размещались екатеринбургское отделение фирмы Жана Блока. В этом перестроенном и надстроеном старинном доме и расположился гастроном.

Несколько лет назад помещения гастронома выкупил один из известных девелоперов, сделал ремонт интерьера и экстерьера по своему вкусу, и, не оглядываясь на общий стиль здания, натыкал арендаторов с их многочисленными вывесками. Всё это никуда не вписывается, «кричит» и выполняет одну единственную цель — максимальное извлечение прибыли с каждого квадратного метра.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Центральный парк культуры и отдыха в мае отметил 89 лет со дня открытия. Тогда, в 1933 году пролетарскому поэту Маяковскому исполнилось бы 40 (он покончил с собой за три года до этого). Власти города решили присвоить парку имя поэта, тем более, что в том же 1933-м отмечали пять лет как Владимир Владимирович посетил Свердловск.

Бывшая Мещанская роща на берегу Исети первые годы ничем особенным не выделялась. Развлечений было минимум: аллеи, танцплощадка. В 1935-м построили кинотеатр.

Центральная арка появилась уже после войны, в 1950-е. Отрадно, что спустя 70 лет она сохранилась в неизменном виде.

В 2019-м у парка появилась молодая команда. Они ввели повсеместное употребление и айдентику «Парк Маяковского». Ликвидированы старые аттракционы, тиры и «лопни шарики». Открыт большой каток, колесо обозрения. В целом парк начал становиться современным.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Кинотеатр в ЦПКиО имени Маяковского был возведён спустя несколько лет после открытия парка, в конце 1930-х. Проектировали два свердловских архитектора Пётр Иванович Лантратов и Леонид Васильевич Шишов. Конструктивизм из Свердловска уже ушёл, у архитекторов получилось то, что мы называем сейчас советским неоклассицизмом.

Тогда же, в 1930-е, перед главным входом в кинотеатр появились типовая гипсовая фигура Ленина и фонтан. Они не сохранились.

Кинотеатр фактически был летним и первое время не отапливался. На втором этаже работал буфет, перед сеансом на площадке играл оркестр. В конце 50-х в здесь проходили выставки свердловских художников. После распада СССР кинотеатр закрылся.

В 2015 году владелец Acons Group Иван Кузнецов выкупил здание. В 2018-м его реконструировали. Высказывалось несколько идей по его назначению, но по сей день бывший кинотеатр пустует.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Свято-Троицкая церковь на бывшей Хлебной площади (сейчас это угол Куйбышева и Розы Люксембург). У неё богатая судьба. О том, как храм строили — рассказ особый, а сегодня поговорим о советском времени.

1930-е — пик разрушений храмов и церквей по всей стране. Но Троицкой церкви повезло. Из-за её масштабов, было решено использовать храм, а не разрушать его. Разобрали только главный купол и колокольню, а храм стал кинотеатром «Рот Фронт».

В годы войны храм использовали под швейную фабрику. В 1970-х открылся ДК «Автомобилист» со своим кинозалом и киноклубом, где крутили артхаусное кино. 6 июня 1981-го здесь прошёл первый рок-фестиваль Свердловского архитектурного института. В том же году в храме собрался знаменитый фестиваль любителей фантастики «Аэлита». На заре своего существования в конце 1980-х здесь собирались члены первой в городе татаро-башкирской организации «Урал».

Верхняя фотография сделана в 1980-м. Нижний снимок с той же точки спустя 42 года. Свято-Троицкий собор чаще называют Рязановской церковью. По имени Якима Меркурьевича Рязанова — купца, одного из попечителей Екатеринбургской старообрядческой общины.

У храма сложная, запутанная судьба. Его начали строить в 1814-м как молельный старообрядческий дом — у Рязанова не было разрешения на строительство церкви. Государство считало старообрядцев раскольниками и притесняло нещадно. Им запрещалось ставить церкви; максимум часовенки. Потому храм долго стоял недостроенный.

Рязанову удалось добиться разрешения возвести церковь как единоверческий приход: то есть служить по старому обряду, но подчиняться Святейшему Синоду и местному архииерею. Но и в этом случае, стройка храма затянулась на 20 лет. В 1854-м была пристроена колокольня, и облик храма был завершён.

Архитектором называют Михаила Павловича Малахова. Он умер за 10 лет до того, как храм был завершён. История советского периода выше.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. В декабре 1873 года в доме на углу Клубной и Вознесенского проспекта (сейчас Карла Либкнехта) открылось Общественное собрание Екатеринбурга. Была в России времен Александра II такая форма объединения горожан.

Члены собрания встречались для приятного времяпрепровождения, бесед, танцев, балов и спектаклей. Это был привилегированный клуб для досуга: члены избирались, платили взносы, соблюдали собственные правила.

Улица, на которой стоял этот дом, получила название Клубная (сейчас — Первомайская).

Собрание перестроил из бывшего дома купцов Баландиных архитектор Реутов. Позднее здание пристраивалось и перестраивалось, в нем появились сцена и зал. Неудивительно, что в 1930-х в бывшем собрании поселился театр юного зрителя. Сегодня здесь учебный театр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 110 лет. В 1900 году на Клубной улице (ныне Первомайская) строится дом с концертным залом для Екатеринбургского музыкального кружка. Деньги на строительство дал глава городского отделения Сибирского банка Илья Захарович Маклецкий. Проект он заказал архитектору Юлию Осиповичу Дютелю.

Кружок ходатайствует в Петербурге перед главной дирекцией Императорского Русского музыкального общества об открытии в Екатеринбурге отделения. В Петербурге соглашаются, и 11 апреля 1912 года кружок становится отделением ИРМО.

Предприниматель Соломирский выкупает концертный дом Маклецкого и преподносит его в дар обществу. Здесь организуют платные музыкальные классы. В 1916 году на их основе было создано музыкальное училище.

После революции дом становился ареной политических диспутов и местом съездов. В первые годы советской власти здесь был красноармейский клуб.

Дом уцелел почти в первозданном виде. Сегодня тут концертный зал имени Маклецкого как часть соседнего здания Свердловского музучилища имени Чайковского. Свердловский областной противотуберкулезный диспансер на улице Чапаева. Трудно поверить, что еще 100 лет назад все выглядело совсем по-другому.

Это был дом правящего Екатеринбургской епархией архиерея, а нынешняя улица Чапаева называлась Архиерейской.

Дом, до того как он был приобретен местной консисторией, принадлежал Горному начальнику. Позже была пристроена Градо-Екатеринбургская Крестовая архиерейская церковь, или храм Иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» (её купола на верхнем снимке).

В 1920-е годы церковь была закрыта и наполовину разобрана. Дом передан под клуб милиции, позднее здесь была милицейская школа НКВД. Церковь и малую колокольню разрушили, дом надстроили на два этажа, сбили весь старый декор и оштукатурили. Теперь лишь ритм оконных проёмов напоминают о прежней истории. С 1960-х годов в здании противотуберкулезный диспансер.

Маленький флигель усадьбы Баландина слева напоминает о том, что это одно и то же место. Главный проспект (сейчас проспект Ленина). Здание на переднем плане было построено в 1890-х годах для Екатеринбургской конторы Госбанка Российской Империи архитектором Иосифом Львовичем Фальковским.

Контора Госбанка появилась в Екатеринбурге еще в 1840-х, собственно, когда и самого Госбанка не было, а действовал Государственный коммерческий банк. На Урале контора выдавала ссуды под железо, медь и золото.

Тогда же, в 1840-х, на Главном проспекте возвели первое здание банковской конторы, оно стоит сразу за корпусом Фальковского. Архитектор — Михаил Павлович Малахов. Сейчас здесь располагается Военный комиссариат Свердловской области.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Главный дом Музея истории Екатеринбурга. Возведён в 1820-е годы. Известен как дом генерала Качки. Хотя никаким генералом Александр Гаврилович не был. Его горный чин соответствовал званию генерал-майора. Правильнее называть его «дом обер-берггауптмана IV класса Качки».

Дети и внуки Александра Гавриловича жили в Петербурге, а дом сдавали, как бы сейчас выразились, под офисы. Один из таких офисов занимала библиотека Тихоцкой, где часто бывал Яков Свердлов — первый формальный руководитель Советской России.

В 1940 году в доме был открыт музей Свердлова. В 1967-м он был капитально перестроен по проекту архитектора Фаттахуддинова. В 2000-е его прирастили новыми объемами в стиле капромантизма.

Сегодня в доме Качки Музей истории Екатеринбурга, уже давно всеми называемый МИЕ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Первый в Свердловске универсам (магазин самообслуживания) открылся 50 лет назад — 29 августа 1972 года на улице 8 Марта. Второй универсам Свердловский горторг запустил на улице Крауля. Вполне логично, что он носил номер 2.