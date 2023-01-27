Екатеринбург, было - стало - 7

Продолжаем путешествие...
Перекрёсток Арсеньевского проспекта и 4-й Мельковской улицы — нынешние Свердлова и Азина.
Арсеньевский проспект выходил на Верхотурский тракт, а также на железнодорожную станцию Екатеринбург-I, потому считался по праву въездной и парадной улицей города. Он был застроен малоэтажными домами. Среди них встречаличь очень даже интересные постройки.
В 1919 году проспект получил имя почившего от испанского гриппа (короновирус той эпохи) главы советского государства Якова Свердлова. В 1929 году по улице была положена трамвайная ветка. В послевоенные 1950-е годы старая застройка была снесена, вместо неё появились дома в духе сталинского неоклассицизма.
Например, дом слева был возведён в 1955 году по проекту архитектора Виктора Васильевича Безрукова. Угловой справа построен также в 1955 году по проекту архитектора Иосифа Александровича Грушенко. Эти дома теперь памятники истории и архитектуры.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.Продолжим прогулку по улице Якова Свердлова (бывший Арсеньевский проспект). Верхняя фотография сделана спустя всего несколько лет, как улица была заново отстроена. Почти все дома здесь возведены в 1955 году. Скорее всего, черно-белый снимок — самое начало 1960-х.
В центре фотографий дома №62 и №60. Они возведены как раз в 1955 году по проекту Иосифа Александровича Грушенко. В советские годы на первых этажах домов работали известные магазины «Одежда» и «Дары природы».
С тех пор минуло минуло 70 лет. Здесь мало что изменилось. Но улица осталась без трамвая, расширилась проезжая, хотя остался троллейбус.
В конце Свердлова на нижнем снимке видна башня. Она задумывалась 32 года назад, ещё в СССР, как гостиница, а достроена в 2008-м как офисный корпус «Газпрома».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.Самый милый памятник в Екатеринбурге — модель паровоза Черепановых. Стоит напротив железнодорожного вокзала, рядом с ДК Железнодорожников.
Установлен 13 октября 1978 года, к столетию Свердловской железной дороги. В постамент заложена капсула времени — вскрыть в 2028-м — в год 150-летие СвЖД.
Обе фотографии сделаны с одной точки.На днях рядом с перекрестком Вайнера-Радищева сняли рекламный баннер над высоким забором, а за ним внезапно обнаружились исторические особняки (Вайнера №40, №42а).
Много лет проходил мимо ограждения с рекламой, но не знал об этих постройках. Историей улицы интересуюсь с позапрошлого года, поэтому поискал информацию. Это не просто исторические дома, а усадьба, то есть бывший жилой дом и лавки. Все они — объекты культурного наследия. Это их спасает пока. Но восстанавливать никто не торопится.
Первые упоминания о владельце усадьбе нашлись в 1880-х. Хозяин дома №42 на улице Успенской (так называлась Вайнера) — владелец кирпичеделательного завода мещанин Аника Родионович Кожурин. Он построил двухэтажный дом из собственного материала. Тогда в усадьбу входили жилой дом, торговая лавка, два флигеля, службы и баня. До наших дней относительно сохранились только дом и лавка.К 1911 году источники называют владельцем уже С.Ф.Батракова, торговавшего с отцом и братьями железом и изделиями. Впрочем, справочник «Весь Екатеринбург...» указывает по этому адресу и Кожурина, и Батракова. Скорее всего, Батраков снимал здесь лавку, так как у него уже была квартира рядом, на Симоновской, 4 (ныне Попова).
В 1985 году, когда Вайнера ещё была проезжей, дома уже были заброшены, а двухэтажный вообще стоял без окон. В начале 1990-х лавка такой и оставалась, а бывший жилой дом Кожурина привели в порядок и неоднократно подкрашивали. Как минимум до 2004-го он эксплуатировался. Какое-то время здесь было похоронное бюро Комитета спецобслуживания, занимающего почти полквартала.
Позже памятники похоронили за большим забором. В 2020 году власти города «в целях обеспечения сохранности» утвердили границы территории ансамбля. Охранник парковки по соседству рассказал, что в прошлом году приходила комиссия смотреть дома. У постройки №42а есть частный владелец (он неоднократно менялся).Что последует за «эксгумацией» домов неизвестно. Вышеперечисленные действия могут означать предстоящую точечную застройку рядом, а может быть, реставрацию или традиционный снос в праздничные выходные.
Горожанам есть смысл пристально наблюдать за объектами, а СМИ найти собственников двухэтажного дома площадью 173 кв.м и одноэтажной лавки в 181 кв.м.Проспект Ленина, гостиница «Исеть» и клуб имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. В послевоенный год, когда был сделан верхний снимок, никакой гостиницы ещё не было. Она появилась позже, в 1962 году. До этого здесь было общежитие Городка чекистов.
На старом снимке частично видна вывеска магазина «Динамо» (название ведомственного клуба НКВД-МВД). На новой карточке много деревьев и любимая горожанами пешеходная аллея: её благоустроили сразу после войны.
Кстати, в этом году исполняется 90 лет со дня открытия клуба Дзержинского. Трамвай по проспекту был запущен в ноябре 1931 года, тоже недавно отметил девятое десятилетие.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Свердловск военных лет. Перекресток Ленина и Мамина-Сибиряка.
На верхней фотографии запечатлен митинг 29 августа 1944 года по случаю передачи самоходной артиллерийской установки СУ-85, построенной на деньги трудового коллектива Государственного театра оперы и балета имени Луначарского. Тогда это была обычная практика, когда коллективы разных учреждений собирали деньги на покупку бронетехники для нужд Красной Армии.
Нижняя фотография сделана с той же точки 75 лет 9 месяцев спустя, в мае 2020 года.Посмотрим на проспект Ленина со стороны фонтана «Каменный цветок». Точно датировать верхнюю фотографию сложно. Она сделана во время войны или сразу после. На это, например, указывает шапка-ушанка на первом плане. Она была введена в обмундирование Красной армии и милиции в 1940 году.
На первом плане слева Главпочтамт или Дом связи — примечательный памятник советского Свердловска. За Главпочтамтом тоже конструктивистское здание Уральского государственного акционерного общества по снабжению народного хозяйства 1935 года постройки. Здание известное в прошлом своим гастрономом — он занимал два этажа во встроенном дореволюционном доме.
В общем-то, это один из самых известных видов Свердловска-Екатеринбурга, практически не изменившихся за последние 80 лет.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Расскажем историю здания «Уралснабторга», что на углу Ленина и улицы Толмачева. В памяти горожан оно до сих пор ассоциируется с гастрономом. Да и на старой фотографии отчётливо видна большая вертикальная вывеска «ГАСТРОНОМ».
Уралснабторг — памятник конструктивизма. Возведён в 1934-м по проекту Николая Ивановича Жеманова. В основе здания лежит старинный двухэтажный дом, где до революции размещались екатеринбургское отделение фирмы Жана Блока. В этом перестроенном и надстроеном старинном доме и расположился гастроном.
Несколько лет назад помещения гастронома выкупил один из известных девелоперов, сделал ремонт интерьера и экстерьера по своему вкусу, и, не оглядываясь на общий стиль здания, натыкал арендаторов с их многочисленными вывесками. Всё это никуда не вписывается, «кричит» и выполняет одну единственную цель — максимальное извлечение прибыли с каждого квадратного метра.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Центральный парк культуры и отдыха в мае отметил 89 лет со дня открытия. Тогда, в 1933 году пролетарскому поэту Маяковскому исполнилось бы 40 (он покончил с собой за три года до этого). Власти города решили присвоить парку имя поэта, тем более, что в том же 1933-м отмечали пять лет как Владимир Владимирович посетил Свердловск.
Бывшая Мещанская роща на берегу Исети первые годы ничем особенным не выделялась. Развлечений было минимум: аллеи, танцплощадка. В 1935-м построили кинотеатр.
Центральная арка появилась уже после войны, в 1950-е. Отрадно, что спустя 70 лет она сохранилась в неизменном виде.
В 2019-м у парка появилась молодая команда. Они ввели повсеместное употребление и айдентику «Парк Маяковского». Ликвидированы старые аттракционы, тиры и «лопни шарики». Открыт большой каток, колесо обозрения. В целом парк начал становиться современным.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Кинотеатр в ЦПКиО имени Маяковского был возведён спустя несколько лет после открытия парка, в конце 1930-х. Проектировали два свердловских архитектора Пётр Иванович Лантратов и Леонид Васильевич Шишов. Конструктивизм из Свердловска уже ушёл, у архитекторов получилось то, что мы называем сейчас советским неоклассицизмом.
Тогда же, в 1930-е, перед главным входом в кинотеатр появились типовая гипсовая фигура Ленина и фонтан. Они не сохранились.
Кинотеатр фактически был летним и первое время не отапливался. На втором этаже работал буфет, перед сеансом на площадке играл оркестр. В конце 50-х в здесь проходили выставки свердловских художников. После распада СССР кинотеатр закрылся.
В 2015 году владелец Acons Group Иван Кузнецов выкупил здание. В 2018-м его реконструировали. Высказывалось несколько идей по его назначению, но по сей день бывший кинотеатр пустует.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Свято-Троицкая церковь на бывшей Хлебной площади (сейчас это угол Куйбышева и Розы Люксембург). У неё богатая судьба. О том, как храм строили — рассказ особый, а сегодня поговорим о советском времени.
1930-е — пик разрушений храмов и церквей по всей стране. Но Троицкой церкви повезло. Из-за её масштабов, было решено использовать храм, а не разрушать его. Разобрали только главный купол и колокольню, а храм стал кинотеатром «Рот Фронт».
В годы войны храм использовали под швейную фабрику. В 1970-х открылся ДК «Автомобилист» со своим кинозалом и киноклубом, где крутили артхаусное кино. 6 июня 1981-го здесь прошёл первый рок-фестиваль Свердловского архитектурного института. В том же году в храме собрался знаменитый фестиваль любителей фантастики «Аэлита». На заре своего существования в конце 1980-х здесь собирались члены первой в городе татаро-башкирской организации «Урал».
Верхняя фотография сделана в 1980-м. Нижний снимок с той же точки спустя 42 года.Свято-Троицкий собор чаще называют Рязановской церковью. По имени Якима Меркурьевича Рязанова — купца, одного из попечителей Екатеринбургской старообрядческой общины.
У храма сложная, запутанная судьба. Его начали строить в 1814-м как молельный старообрядческий дом — у Рязанова не было разрешения на строительство церкви. Государство считало старообрядцев раскольниками и притесняло нещадно. Им запрещалось ставить церкви; максимум часовенки. Потому храм долго стоял недостроенный.
Рязанову удалось добиться разрешения возвести церковь как единоверческий приход: то есть служить по старому обряду, но подчиняться Святейшему Синоду и местному архииерею. Но и в этом случае, стройка храма затянулась на 20 лет. В 1854-м была пристроена колокольня, и облик храма был завершён.
Архитектором называют Михаила Павловича Малахова. Он умер за 10 лет до того, как храм был завершён. История советского периода выше.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.В декабре 1873 года в доме на углу Клубной и Вознесенского проспекта (сейчас Карла Либкнехта) открылось Общественное собрание Екатеринбурга. Была в России времен Александра II такая форма объединения горожан.
Члены собрания встречались для приятного времяпрепровождения, бесед, танцев, балов и спектаклей. Это был привилегированный клуб для досуга: члены избирались, платили взносы, соблюдали собственные правила.
Улица, на которой стоял этот дом, получила название Клубная (сейчас — Первомайская).
Собрание перестроил из бывшего дома купцов Баландиных архитектор Реутов. Позднее здание пристраивалось и перестраивалось, в нем появились сцена и зал. Неудивительно, что в 1930-х в бывшем собрании поселился театр юного зрителя. Сегодня здесь учебный театр.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 110 лет.В 1900 году на Клубной улице (ныне Первомайская) строится дом с концертным залом для Екатеринбургского музыкального кружка. Деньги на строительство дал глава городского отделения Сибирского банка Илья Захарович Маклецкий. Проект он заказал архитектору Юлию Осиповичу Дютелю.
Кружок ходатайствует в Петербурге перед главной дирекцией Императорского Русского музыкального общества об открытии в Екатеринбурге отделения. В Петербурге соглашаются, и 11 апреля 1912 года кружок становится отделением ИРМО.
Предприниматель Соломирский выкупает концертный дом Маклецкого и преподносит его в дар обществу. Здесь организуют платные музыкальные классы. В 1916 году на их основе было создано музыкальное училище.
После революции дом становился ареной политических диспутов и местом съездов. В первые годы советской власти здесь был красноармейский клуб.
Дом уцелел почти в первозданном виде. Сегодня тут концертный зал имени Маклецкого как часть соседнего здания Свердловского музучилища имени Чайковского.Свердловский областной противотуберкулезный диспансер на улице Чапаева. Трудно поверить, что еще 100 лет назад все выглядело совсем по-другому.
Это был дом правящего Екатеринбургской епархией архиерея, а нынешняя улица Чапаева называлась Архиерейской.
Дом, до того как он был приобретен местной консисторией, принадлежал Горному начальнику. Позже была пристроена Градо-Екатеринбургская Крестовая архиерейская церковь, или храм Иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» (её купола на верхнем снимке).
В 1920-е годы церковь была закрыта и наполовину разобрана. Дом передан под клуб милиции, позднее здесь была милицейская школа НКВД. Церковь и малую колокольню разрушили, дом надстроили на два этажа, сбили весь старый декор и оштукатурили. Теперь лишь ритм оконных проёмов напоминают о прежней истории. С 1960-х годов в здании противотуберкулезный диспансер.
Маленький флигель усадьбы Баландина слева напоминает о том, что это одно и то же место.Главный проспект (сейчас проспект Ленина). Здание на переднем плане было построено в 1890-х годах для Екатеринбургской конторы Госбанка Российской Империи архитектором Иосифом Львовичем Фальковским.
Контора Госбанка появилась в Екатеринбурге еще в 1840-х, собственно, когда и самого Госбанка не было, а действовал Государственный коммерческий банк. На Урале контора выдавала ссуды под железо, медь и золото.
Тогда же, в 1840-х, на Главном проспекте возвели первое здание банковской конторы, оно стоит сразу за корпусом Фальковского. Архитектор — Михаил Павлович Малахов. Сейчас здесь располагается Военный комиссариат Свердловской области.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.Главный дом Музея истории Екатеринбурга. Возведён в 1820-е годы. Известен как дом генерала Качки. Хотя никаким генералом Александр Гаврилович не был. Его горный чин соответствовал званию генерал-майора. Правильнее называть его «дом обер-берггауптмана IV класса Качки».
Дети и внуки Александра Гавриловича жили в Петербурге, а дом сдавали, как бы сейчас выразились, под офисы. Один из таких офисов занимала библиотека Тихоцкой, где часто бывал Яков Свердлов — первый формальный руководитель Советской России.
В 1940 году в доме был открыт музей Свердлова. В 1967-м он был капитально перестроен по проекту архитектора Фаттахуддинова. В 2000-е его прирастили новыми объемами в стиле капромантизма.
Сегодня в доме Качки Музей истории Екатеринбурга, уже давно всеми называемый МИЕ.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Первый в Свердловске универсам (магазин самообслуживания) открылся 50 лет назад — 29 августа 1972 года на улице 8 Марта. Второй универсам Свердловский горторг запустил на улице Крауля. Вполне логично, что он носил номер 2.
В 1970-е годы район ВИЗа был одним из самых застраиваемых .
Эти три девятиэтажных дома 468-й серии были построены в 1972 году.
Немного жаль, что алюминиевый фальшфасад на универсаме не сохранился. Он придавал магазину особенный вид. Сегодня в доме «ячеистая» аренда и традиционное засилье вывесок.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 40 лет.На этих фотографиях можно сравнить, какой была улица Карла Либкнехта до появления благоустроенной площади около театра юного зрителя.
Сейчас даже трудно представить ТЮЗ и площадь рядом с местом, где всего 90 лет назад текли речки Мельковка и Засухин Ключ и проходила Сухаревская набережная.
Слева на двух снимках можно увидеть усадьбу Харитоновых — Расторгуевых и остатки старой деревянной застройки.
Вместо проезжей части, где раньше ходили троллейбусы, сегодня пешеходная зона.
Карла Либкнехта сильно расширили за счет сноса всей правой части в 1970-е годы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 50 лет.В Екатеринбурге с XIX века осели много поляков. Они убедили городские власти разрешить им построить костёл. Летом 1882 года на пересечении Вознесенского и Покровского проспектов был заложен и через два года возведен римско-католический храм Святой Анны. В нём поставили первый в городе орган.
При Советской власти храм был закрыт; колокольня разобрана, а само здание приспособлено сначала под Дом санитарного просвещения, потом под склад (здесь хранилась часть экспонатов эвакуированного Эрмитажа), затем под автобусную станцию. В 1960-е Кирха была снесена.
Красивый дом рядом с храмом — это известный магазин Штроля и клиника доктора Сяно. Здание сохранилось и на современном фото скрыто за елями.
Сейчас это место в Екатеринбурге известно 188-метровым небоскребом «Высоцкий», ради строительства которого тоже снесли несколько памятников истории.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.Спальный Свердловск-Екатеринбург. Это улица Техническая. У входа на стадион «Локомотив». Чёрно-белая фотография сделана осенью 1988-го сразу после взрыва на станции Свердловск-Сортировочный. Нижняя фотография с той же точки 34 года спустя.
Катастрофа на станции произошла 4 октября 1988-го. На верхнем снимке закрытый магазин «Обувь». Его витрины заколочены досками — последствия ударной волны. Тогда стекла вылетели в половине домов Свердловска. Здание магазина было возведено в начале 1970-х. По свидетельству жителей, до 1980-х здесь было кафе «Светлячок».
Позже здесь работали продуктовый магазин и разные кафе. На нижней карточке «яркое» заведение «Гранат» и минималистичный стиль советских архитекторов.Исеть. Недалеко от Макаровского моста. Чёрно-белое фото 1930-х годов. Нижний снимок — почти 90 лет спустя. Место угадывается по единственной сохранившейся постройке на дальнем плане — мельнице Симанова-Макарова 1884 года.
Вся застройка левее от мельницы уже в наше время была снесена вместе с мукомольным заводом. Сейчас здесь ЖК «Макаровский».
На дальнем плане старой фотографии можно разглядеть деревянный мост. До 1918 годов он назывался Кривцовским по фамилии городского головы Екатеринбурга Василия Васильевича Кривцова. Он собрал деньги и поставил эту переправу в 1880-х. Новый мост был сооружен чуть ниже по течению в 1950-е годы, а в 2010-х полностью перестроен с сохранением архитектурного облика.
Слева на чёрно-белом снимке необычная постройка. Это водный стадион «Локомотив». Такие деревянные стадионы массово появлялись в городах СССР на местных реках. Стадион давно разобран, сейчас здесь лодочная станция «Локомотив-С».
Обе фотографии сделаны с одной точки.17 октября 1943 года в Свердловске начали ходить троллейбусы. Первая линия от улицы Фрунзе через Щербакова до Нижне-Исетстка. В 1953 году её протянули до Химмаша.
Руководил строительством линии Такиулла Алиев, талантливый инженер-энергетик из Башкирской республики. Сегодня в Екатеринбурге есть остановка в память о нём.
Сначала по дорогам Свердловска колесили старые модели ЯТБ-4 (Ярославский троллейбус). Затем МТБ-82 (Московский троллейбус). Эта модель как раз на верхней фотографии, идёт по исетской плотине от Химмаша к центру Свердловска.
Сейчас по городу ездят недалеко ушедшие от собратьев, морально устаревшие ЗиУ-682.
За 70 лет район так изменился, что трудно узнать в нем старый послевоенный Химмаш.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Старый железнодорожный вокзал в Екатеринбурге — типовой проект архитектора Павла Петровича Шрейбера, разработанный им для двух конечных станций Уральской горнозаводской железной дороги. Такой же вокзал был построен в Перми.
Строительство Уральской дороги началось летом 1875-го и длилось три года. Первый состав вышел из Перми до Екатеринбурга в марте 1878 года, а полностью дорогу ввели в строй в октябре, то есть 144 года назад.
В 1905 году началось строительство линии Пермь — Кунгур — Шаля — Кузино — Екатеринбург. Она значительно сократила путь между городами. Тогда же архитектор Феофан Евтихиевич Вольсов рядом построил новый вокзал, которым, в сильно перестроенном виде, пользуются до сих пор.
Старый вокзал с началом Первой мировой войны стали использовать только для военных составов. 17 октября 2003 года — в день 125-летия Свердловской магистрали — здесь открылся музей железной дороги. К юбилею фасад и интерьеры отреставрировали.Свято-Троицкий собор (он же Рязановский храм) на бывшей Хлебной площади — ныне угол Куйбышева и Розы Люксембург. Верхний снимок сделан в конце 1990-х. Уже началась реставрация собора, но ещё не возведены разобранные в советское время церковные купола; это произойдёт в 1998-1999 годах. В 2000-м была воссоздана колокольня.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 20 лет.Улица Токарей в сторону Верх-Исетского завода. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1968 году.
На современном снимке слева видна хрущевская пятиэтажка — дом №54, корпус 1. Она была возведена в 1969-м. На старом снимке её нет и в помине. Справа вдали на улице Ключевской виден третий корпус мединститута, его только-только построили, а сдали в эксплуатацию в 1969 году. Значит, старый снимок сделан в 1968 году.
Справа вдалеке на верхнем снимке виднеется клуб металлистов. Всю эту сторону застроили общежитиями. На горизонте большой «муравейник» «Татищевский». Слева на нижнем снимке визовские «человейники» нулевых и более поздние.
За последние полвека Токарей сильно изменилась. Прежде всего, ушла вся деревянная застройка. Сильно расширена дорога и, конечно, очень много стало автомобилей — уже не прогуляться, как одинокая пара на старом снимке.
Обе фотографии с одной точки. Нижний снимок сделан летом 2020 года.В ноябре 1929 года в Свердловске открылось трамвайное движение. В этом году исполнилось 93 года. На фото 1949 год. Трамвай 3-го маршрута идет мимо Верх-Исетского завода к площади Субботников.
Это самая первая модель трамваев серии X. Она появилась в городе в 1929 году. Ток для линии давала подстанция мощностью 600 кВт в здании электростанции «Луч».
Маршрут № 3 «Площадь Горького — ВИЗ» был запущен одновременно с маршрутами № 2 и № 4 в июле 1930 года. Тогда они ездили не только налево, к конечному кольцу, но и прямо.
Через пять лет после этого Верх-Исетский завод передал Свердловской городской железной дороге собственный заводской участок железной дороги до электростанции. Он проходил недалеко от места съемки, по улице Заводской с поворотом на Орджоникидзе (сейчас она называется Татищева). Благодаря этому получился маршрут № 11 «ВИЗ — Электростанция».
Есть места в Екатеринбурге, где мало что меняется. Это, скорее к счастью, — одно из них. Обе фотографии сделаны с одной точки.Зданию Свердловского драматического театра на бывшей Тимофеевской набережной, а ныне Октябрьской площади не повезло. Строительство, начатое в 1977 году, завершилось в 1990-м, когда Советский Союз уже трещал по швам.
Это был пик того, что сейчас называют советским модернизмом. Здание предполагалось использовать как театральную площадку и место для массовых мероприятий Свердловского облисполкома и обкома КПСС.
К сожалению, «евроремонт» очень повредил — оригинальные фасады теперь закрыты стеклометаллическим убожеством. Прекрасная архитектура превратилась в безликую коробку. На переднем плане осыпались фасады подпорных стенок. Из-за ошибок в благоустройстве — безобразные газоны и «традиционные» лужи.
Позади вырос Екатеринбург-сити. Слева направо: отель «Хаятт», башни «Исеть» и «Демидов», Ельцин-центр, БЦ «Президент».
Фотографии сделаны с одной точки с разницей всего 20 лет.Уктусская улица (сейчас 8 Марта). Слева — старейшее здание города и первая каменная постройка Екатеринбурга, возведенная в 1730-е по проекту Иоганна фон Баннера для Канцелярии Главного правления сибирских заводов.
При императоре Николае I архитектор Михаил Павлович Малахов немного перестроил здание: добавил один этаж. В 1930-е в дом въехала городская консерватория. В 1960-е здание основательно пристроили. Вдали виден Большой Златоуст.
Обе фотографии сделаны с одной точки.За два года до начала Первой мировой войны на Дровяной площади, которая при Советской власти переименована в площадь Парижской Коммуны, был построен новый театр на 1200 мест. На этом месте ранее стояла деревянная арена цирка.
Проект театра разработал архитектор Владимир Николаевич Семёнов. Говорят, что он вдохновлялся Венской оперой. Первый сезон 1912 года начался оперой Глинки «Жизнь за царя». После Октябрьского переворота и в Гражданскую войну театр не работал и открылся только в 1919-м, а в 1924 году ему присвоили имя наркома просвещения Советской России Луначарского.
В 1980-х здание реконструировано, что хорошо заметно, если сравнить две фотографии. Сегодня «Урал Опера Балет» — один из лучших театров России.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет.От того старого советского кинотеатра «Космос», что на верхнем снимке, остались, пожалуй, только барельеф и название.
«Космос» был открыт к 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Это был самый большой киноконцертный зал на Урале — почти 2400 мест. Свердловск еще не знал таких масштабов.
В городе уже царила первая эпоха гигантских архитектурных конструкций (вторая эпоха наступит в 2000-е). За три года до открытия «Космоса» построен комбинат-гигант «Рубин». В 1967 году откроют гостиницу «Свердловск».
В 1999 году «Космос» фактически отстроят заново. Здесь уменьшилось количество мест, но стало посовременнее и комфортнее.
Раньше в этом здании (крыло посередине) была самая известная в городе дискотека «Эльдорадо». Клуб окончательно закрылся в 2017 году, на его месте теперь банкетные залы. В этом же году в здание въехал автомобиль, набитый газовыми баллонами; входную группу и фасад пришлось ремонтировать.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей полвека.Городской пруд Екатеринбурга в следующем году отметит 300-летие. На старинной фотографии ему всего 190 лет. Заметно отсутствие набережной, какой мы её привыкли видеть. Гранитная — по проекту Сигизмунда Владиславовича Домбровского — появится только в 1945-м.
В 1910 году на Гимназической набережной (ныне Рабочей Молодёжи) был возведён красивый деревянный павильон Екатеринбургского общества велосипедистов и любителей физического развития.
Летом здесь работал прокат велосипедов и лодок, а зимой у павильона — каток. Говорят, что своей архитектурой с восточными мотивами павильон обязан братьям Агафуровым. Они стояли у истоков Общества велосипедистов и были его спонсорами. Павильон продержался до 1940-х годов. Разобран из-за строительства набережной.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 110 лет.Гостиница «Мадрид» на улице Машиностроителей по сути никогда не была гостиницей и такого имени не носила, во всяком случае официально. Но в городском фольклор она по сей день под этим названием.
Это было одно из первых зданий Уралмашстроя после проходной и жилых домов на улице Ильича.
Проектировали его как дом зарубежных специалистов (в те годы приглашали иностранцев на стройку Уралмаша). Архитекторы — Виктор Безруков и Петр Оранский, будущий главарх Свердловска.
Работал над «Мадридом» и выпускник Баухауса Бела Шефлер — немец, эмигрировавший в СССР. Он вступил в компартию, стал доцентом и был командирован прорабом в Свердловск.
В 2019-м здание арендовала на 49 лет компания «Шелковый путь» — для музея, ресторана, гостиницы и зала «Дом Дружбы им. Мао». Арендатор должен был подготовить проект реставрации, но не успел. С ним расторгли договор.
Обе фотографии сделаны с одной точки.В сентябре 1900 года недалеко от Верх-Исетского завода и Московского тракта открылся первый в Екатеринбурге велодром, о котором Екатеринбургское общество велосипедистов и любителей физического развития мечтало больше 14 лет.
Появлением велодрома город обязан купцу I гильдии Камалетдину Агафурову. Он выделил кредит на 500 рублей и сам возглавил строительные работы. К 1912 году на велодроме были три футбольных поля. Вскоре прошли первые соревнования по футболу.
Велодром был снесён в 1924 году. На его месте возведён деревянный Уральский областной стадион имени Ленина (затем «Металлург Востока»). В 1950-е архитекторы Свердловского отделения Промстройпроекта разработали проект нового Центрального стадиона на 35000 зрителей. Строительство завершилось в 1957-м.
В 2007–2011 годах стадион был реконструирован, а в 2015-м власти решились на новую реконструкцию для Чемпионата мира по футболу. Результаты этой реконструкции видны на нижнем снимке.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Это прекрасное здание на Первомайской улице прославил на весь Советский Союз 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. «Вот <...> в Свердловске построили баню с колоннами, это глупость...» — сказал он в 1962 году.
Банно-прачечный комбинат №5 на Первомайской, 71 начал работу в 1951 году, или 71 год назад. Его начали строить в 1945-м по проекту Петра Ивановича Лантратова и Владимира Хмуренко. Говорят, что при строительстве использовали труд пленных солдат вермахта (но в ту пору военнопленные работали на строительстве во многих городах СССР). Сейчас баня №5 — это объект культурного наследия.
Разница между фотографиями больше 70 лет.Главная елка года на бывшей Кафедральной площади, которая последние 100 лет носит имя площади 1905 года. На черно-белой фотографии новогодний детский городок 1978 года.
Ночь с 31 декабря 1978-го на 1 января 1979 года отметилась рекордным температурным минимумом в городе за более чем полтора века. Минус 44 градуса даже попали в Книгу рекордов и достижений Свердловска.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.___________
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