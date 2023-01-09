Время гаданий

Раз в крещенский вечерок Девушки гадали...

Святочные гадания, как понятно из названия, длятся на протяжении всех зимних святок — с 6 по 19 января. На протяжении двух недель зимних праздников гадания имеет особую силу.

Вот и посмотрим, что нам напророчили.

Прощай, немытая Европа.

(предсказания дело неблагодарное, но поживём - увидим)

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Говорят, что в мире сейчас есть, наверное, три главных предсказателя:

Сидик Афган, который строит свои предсказания исключительно на цифрах и считает, что только они определяют будущее. ЮНЕСКО признает его интеллект достоянием всего человечества.

Индийский юноша Абигья Ананд, предсказавший надвигающуюся на человечество пандемию — за год до ее начала.

И, наконец, еще один индийский гуру, пользующийся беспредельным уважением в свой стране — Аджай Бхамби. Его в Индии называют Пророком и советуются при любом важном решении для страны.

Афган и Бхамби побывали недавно у нас в стране, выступив со своими новыми предсказаниями. А 16-летний Абигья опубликовал на своем канале ролик с прогнозом на 2023-й год.

Я понимаю, что многие считают всех этих экстрасенсов самозванцами. Не верят ни одному их слову. Что ж, тогда этот пост — для тех, кто верит. Я вот, например, верю. По трем причинам.

Во-первых, подавляющее число их прогнозов уже сбылось — и они общеизвестны.

Во-вторых, жизненная логика нынешних событий ведет именно к тому, о чем они говорят.

Ну, и в третьих. Для меня это самое главное. Все трое говорят примерно одно и то же.

Итак, так что же нас ждет. Россию и мир. Вот главные тезисы:

Центр силы Земли перемещается в Азию

Россия сыграет ключевое значение в этом перемещении. В будущем наша страна расцветет от ключевой связки именно со странами Востока. Сидик Афган вообще считает, что уже к 2025-м году Россия будет такой же сильной, как некогда Советский Союз, а к 2030-му году ее как одну из главных и успешных стран признает весь мир.

Бхамби утверждает, что России придется закрыть свои границы — и только тогда ее ждет успех. Если она не закроет границы — то ее ждут трудности. Но закрывать границы придется нам не из-за какой-то возможной интервенции. Дело в другом. Слишком много людей захотят поехать в нашу страну, как в мировой центр. Россия научится производить почти все сама, ни от кого не будет зависеть. А ограничивать въезд мы будем просто для того, чтобы сохраниться самим — как народ.

Все будущее России — на Востоке!

СВО на Украине закончится весной. Скорее всего, в апреле

Все трое называют весну как срок окончания войны на Украине. Бхамби даже называет конкретное время — апрель.

Сидик Афган утверждает, что это будет безоговорочная победа, которая станет началом нового мирового порядка. С этим будет вынужден согласиться даже тот, кто считает себя единственным властелином мира.

Ученица Бхамби — наша соотечественница Светалана Рассушина — утверждает, что по астрологической карте у России сейчас работает — випарит раджи йога. И дальше уже неважно, что предпримет Украина. Что предпримут США и Запад. Они не находятся в випарит раджи йога . Это очень сильный астрологический сигнал. Что он означает? Випарит — это очень резкий поворот. От чего-то плохого — к чему-то хорошему.

Она уверена, что скоро произойдет что-то очень резкое и очень хорошее. Срок выполнения астрологической задачи — до 21 марта. Что это такое — неизвестно. Это событие в руках Бога.

До 2055 года ядерной войны точно не будет

То, что происходит сейчас с угрозами, учениями по всему миру и выпячиванием оружия — есть не более, чем демонстрация силы, которая ни во что по итогу не выльется. Историческая цель современности заключается в том, чтобы не разрушить привычный нам мир, а, наоборот, сохранить то, что делали другие поколения — до нас.США и, прежде всего, Европа — распадутся. Это уже неизбежно

Предсказатели утверждают, что в ближайшее десятилетие произойдет парад распадов.Сидик Афган, например, предполгает, что Штаты это ожидает в 2025-м году. В США придет гражданская война, которая, скорее всего, и приведет к этому самому распаду.

Он же называет конкретные сроки распада Евросоюза — с 2027-го года по 2032-й.

В новых реалиях некому будет главенствовать над странами. Многочисленные проблемы Европы вынудят требовать больше помощи и поддержки у тех, кто не сможет ее оказать. И слабые по отдельности европейские страны будут искать себе новую защиту и новых опекунов. В итоге кому-то повезет, а кто-то рискует оказаться в положении не только уязвимом, но также брошенным на произвол судьбы.

Небывалый расцвет России

Как уже было сказано выше, к 2025 году Россия будет похожа мощью и величием на Советский Союз. При этом структура страны будет представлять объединение государств. Это не будет союзом, о котором мы помним. Россия станет центром качественно нового объединения.

Сидик Афган утверждает, что к 2030 году Россия расцветет, как никогда раньше. Наша страна, считает он, сегодня стоит в начале великого пути, который приведет страну к богатству и процветанию.

Россия, по словам юного Абигья Ананда, находится под знаком Водолея, а Земля как раз входит в эру Водолея, поэтому для нашей страны наступает очень благоприятный период во всех сферах жизни.

Идет какое-то бедствиеВсе трое говорят однозначно — в ближайшее десятилетие возникнет продовольственный кризис. Ананд при этом отмечает, что отправной точной проблемы станет засуха, связанная с резким сокращением воды. Все это возникнет по какой-то необъяснимой причине, и это будет вовсе не из-за украино-российской войны.

Индийский юноша ещё в прошлом году обращал внимание на то, что после 21 декабря 2021 года планеты заняли неблагоприятное положение для Земли, что сулит всему человечеству серьёзные испытания. 2022-й это уже подтвердил.

То, что произойдет в ближайщие десять лет, разгребать мы будем в последующие 100 или даже 400. Фундаментальные перемены коснутся каждого. Включая растения и животные. И произойдут эти перемены с невероятной скоростью. Мы даже не успеем ничего предпринять.

Бхамби, в свою очередь, считает, что вряд ли уже что-то можно изменить — чтобы это предотвратить. Он утверждает, что с 2020-го по 2030-й год нас ждет такое же десятиле, как с 1940-го по 1950-й, которое полностью поменяло мир. Границы стран, устои и даже привычки людей. После 2030-го у нас будет другая жизнь.

Но все утверждают одно — Россию все эти проблемы коснутся в меньшей степени.

Путин и Россия созданы друг для друга

Президент Путин, утверждает математик Сидик Афган, человек в истории не случайный. Это не просто потрясающий политик, а истинно гениальный человек. Более никто из известных нам людей-политиков конкретно сейчас не способен заменить его.

Бхамби рассказывает, что изучал гороскопы России и Путина и был потрясен — насколько они полностью совпадают друг с другом. В астрологии это большая редкость, и России в этом отношении очень повезло.

Сейчас же в карте Путина включается планета Меркурий. Меркурий — эта планета связей и коммуникаций. Поэтому в ближайшем будущем наш Президент сыграет огрмомную роль в мировых событиях. Все конфлиткты будут разрешены, а в истории его будут упоминать среди величайших деятелей человечества.

А вот изучив гороскоп Зеленского, Бхамби отметил, что тот попал под управление внешних сил. Он не ясно смотрит в будущее. Для него это как кино. В кино, как вы знаете, взрываются здания, рушатся города, погибают люди. И он — в этом кино. Он играет свою роль. Для него все это нереалистично. Он живет в утопическом мире.

Образование изменится навсегда

В привычном для нас смысле образование уже никогда не будет таким, как сейчас. Из-за того, что человеческая память будет неспособна запоминать необходимый объем информации. И вскоре в дело вступят компьютеры и планшеты.

Мир и комфорт начнутся с 2030-го. Коммуникации с внеземными цивилизациями начнутся в период с 2030-го по 2050-й года. Сначала — в нескольких точках планеты, а к концу века эти контакты станут повсеместными. Этот век вообще будет веком космических технологий и открытий. Ученые по всему миру объединятся, потому что ни одна страна не сможет добиться этого в одиночку.

К концу этого десятилетия мы увидим космические полеты на Луну и другие планеты.

С 2030-го года начнет спадать и мировое напряжение — военные действия и конфликты постепенно закончатся. Люди будут стремиться к миру и комфорту.

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