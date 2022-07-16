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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Продолжу выставлять фото, взятые с разных каналов Телеграма.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Группой войск «Центр» на Украине командует генерал-полковник Александр Лапин. Выложили на канале МинОбороныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Южной группировкой войск в ходе военных действий на Украине командует главком ВКС Сергей Суровикин.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.122022-06-26 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на УкраинеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Это скрины с видеоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в одном «окопе» на передовой с бойцами батальона «Алания»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Z-в зоне проведения Специальной Военной ОперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Якутский ОМОН в зоне проведения операции. Донбасс.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Сотрудники ОМОН Росгвардии в ЛНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Сотрудники спецназа Росгвардии и военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Российские добровольцы против украинского «Кракена». Захвачен бронеавтомобиль «Mamba» поставленный Эстонией,Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Российские добровольцы против украинского «Кракена». Захвачен бронеавтомобиль «Mamba» поставленный Эстонией.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12На Украину приехал из России бронепоезд «Енисей».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Бронепоезд Енисей железнодорожных войск российской армии в зоне проведения Специальной Военной ОперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Бойцы Росгвардии России в Луганской народной республикеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Бои в котле. Спецназ Росгвардии из ЧР и армия ЛНР уничтожили силы ВСУ в КатериновкеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Бойцы российского спецназа в районе Славянска.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Боец ДШРГ «Русич» в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Первые кадры боёв за Славянск. Работает артиллерия.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчики добровольческого казачьего отряда «Дон» в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчики добровольческого казачьего отряда «Дон» в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчики добровольческого казачьего отряда «Дон» в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчики добровольческого казачьего отряда «Дон» в Харьковской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчик-пулеметчик армейского спецназа Вооруженных сил России в зоне проведения операции. Донбасс.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчик-снайпер армейского спецназа Вооруженных сил России в зоне проведения операции. Донбасс.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Разведчик-снайпер армейского спецназа Вооруженных сил России на территории завода «Азовсталь». Мариуполь, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Российский сапёр на ДонбассеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12 Костюм сапераНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Российский снайпер в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайпер подразделения ВДВ и его 12,7-мм винтовка АСВК-М.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайпер подразделения СпН ВДВ работающий в составе БТГр дивизии на Николаевском направление.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская пара 604 ЦСН «Витязь»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперы 604-го Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперы 604-го Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперы 604-го Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперы 604-го Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперы 604-го Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперы одного из спецподразделений воздушно-десантных войск России на Николаевском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снаряжение снайпераНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Снайперская позицияНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военкоры Шилов и Харченко в освобожденной Волчеяровке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военкоры Шилов и Харченко и далее немного фото корреспондентовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Как сообщает @rybar, за успешные действия «Оркестра» в ходе штурма Попасной, а также при дальнейшем продвижение в ЛНР, Евгений Пригожин был удостоен звания Героя России. Звезда Героя была вручена недели три назад. А вот, что по этому поводу написал Борис Рожин: Пришло интересное уточнение по поводу возможного  присвоения Евгению Пригожину Героя России. 
Многие задавались вопросом, почему именно сейчас, и пришли к выводу, что по сумме заслуг и всего спектра выполненных задач за 8 лет: Сирия, Ливия, ЦАР, Мали, Украина.
За эти годы многие бойцы «Вагнера» получили государственные награды, в том числе и высшие, некоторые неоднократно. А руководитель, как говорят, отказывался, в том числе, и в этот раз. Собственно, поэтому и получилось, что командующий получил награду после своих рядовых, а не наоборот.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Суетологи Заевфратья сменили пески Дейр-эз-Зора на поля ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12«Оркестр» на одном из направлений в зоне проведения операции. ЛНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военнослужащий ВДВ забирающийся на крышу ангара на аэродроме Гостомель.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил  во время освобождения одного крупного населенного пункта Донбасса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил  во время освобождения одного крупного населенного пункта Донбасса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил  во время освобождения одного крупного населенного пункта Донбасса. Запуск дрона.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Боец военной полиции ВС РФ в ЛНР. Весна 2022г.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военнослужащие подразделения СпН Вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России в зоне проведения операции. Донбасс.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Наша пехота в ГорскомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Наша пехота в ГорскомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Офицер ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Очередная гумпомощь от ВечеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - подразделения V, выполняющие боевые задачи СВО на Харьковском направлении 1Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - подразделения V, выполняющие боевые задачи СВО на Харьковском направлении 1Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - подразделения V, выполняющие боевые задачи СВО на Харьковском направленииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронтНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронтНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронтНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронтНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12После ударов ВСУ по храму Петра и Павла в Попасной уцелела одна фреска апостолов. Сам храмНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12После ударов ВСУ по храму Петра и Павла в Попасной уцелела одна фреска апостолов. Это скрин с видео.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Т-64БВ Союзных сил в Северодонецке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12РСЗО «Ураган» ВС РФ в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Трофейный БТР-4 был отремонтирован и введён в строй.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Спецоперация России на Украине, 22 июняНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12152-мм САУ 2С5 «Гиацинт» ВС России и её операторНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Т-80БВ морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Трофейный БТР-4 был отремонтирован и введён в строй.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Стреляют.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Красиво!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Красиво!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12Лицо того, кто немного повоевал с российской армией. 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