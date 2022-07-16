Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Продолжу выставлять фото, взятые с разных каналов Телеграма. Группой войск «Центр» на Украине командует генерал-полковник Александр Лапин. Выложили на канале МинОбороны Южной группировкой войск в ходе военных действий на Украине командует главком ВКС Сергей Суровикин. 2022-06-26 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине Это скрины с видео Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в одном «окопе» на передовой с бойцами батальона «Алания» Z-в зоне проведения Специальной Военной Операции Якутский ОМОН в зоне проведения операции. Донбасс. Сотрудники ОМОН Росгвардии в ЛНР. Сотрудники спецназа Росгвардии и военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил в зоне проведения операции на Украине. Российские добровольцы против украинского «Кракена». Захвачен бронеавтомобиль «Mamba» поставленный Эстонией, Российские добровольцы против украинского «Кракена». Захвачен бронеавтомобиль «Mamba» поставленный Эстонией. На Украину приехал из России бронепоезд «Енисей». Бронепоезд Енисей железнодорожных войск российской армии в зоне проведения Специальной Военной Операции Бойцы Росгвардии России в Луганской народной республике Бои в котле. Спецназ Росгвардии из ЧР и армия ЛНР уничтожили силы ВСУ в Катериновке Бойцы российского спецназа в районе Славянска.

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Многие задавались вопросом, почему именно сейчас, и пришли к выводу, что по сумме заслуг и всего спектра выполненных задач за 8 лет: Сирия, Ливия, ЦАР, Мали, Украина.

За эти годы многие бойцы «Вагнера» получили государственные награды, в том числе и высшие, некоторые неоднократно. А руководитель, как говорят, отказывался, в том числе, и в этот раз. Собственно, поэтому и получилось, что командующий получил награду после своих рядовых, а не наоборот. Суетологи Заевфратья сменили пески Дейр-эз-Зора на поля Донбасса «Оркестр» на одном из направлений в зоне проведения операции. ЛНР. Военнослужащий ВДВ забирающийся на крышу ангара на аэродроме Гостомель. Военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил во время освобождения одного крупного населенного пункта Донбасса. Военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил во время освобождения одного крупного населенного пункта Донбасса. Военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил во время освобождения одного крупного населенного пункта Донбасса. Запуск дрона. Боец военной полиции ВС РФ в ЛНР. Весна 2022г. Военнослужащие подразделения СпН Вооружённых сил России в зоне проведения операции. Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России в зоне проведения операции. Донбасс. Наша пехота в Горском Наша пехота в Горском Офицер ДНР Очередная гумпомощь от Вече Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - подразделения V, выполняющие боевые задачи СВО на Харьковском направлении 1 Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - подразделения V, выполняющие боевые задачи СВО на Харьковском направлении 1 Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - подразделения V, выполняющие боевые задачи СВО на Харьковском направлении Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронт Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронт Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронт Русские ДОБРОВОЛЬЦЫ едут на фронт После ударов ВСУ по храму Петра и Павла в Попасной уцелела одна фреска апостолов. Сам храм После ударов ВСУ по храму Петра и Павла в Попасной уцелела одна фреска апостолов. Это скрин с видео. Т-64БВ Союзных сил в Северодонецке. РСЗО «Ураган» ВС РФ в Харьковской области. Трофейный БТР-4 был отремонтирован и введён в строй. Спецоперация России на Украине, 22 июня 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт» ВС России и её оператор Т-80БВ морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне проведения СВО. Трофейный БТР-4 был отремонтирован и введён в строй. Стреляют. Красиво! Красиво! Лицо того, кто немного повоевал с российской армией. Немного об артистах. Выступление Баскова на Саур Могиле 22.06.2022 Выступление Баскова на Саур Могилем Выступление Баскова на Саур Могиле Выступление Баскова на Саур Могиле Егор Бероев с началом событий на Донбассе без лишней помпы и шума собрал и отправил фуру лекарств беженцам из ДНР и ЛНР. Народный артист России Михаил Пореченков, донецкая поэтесса Анна Ревякина в военном госпитале АП в это время... В глаз твой яблоки летят. Это Путин виноват! Галкину прилетело яблоком из зала за шутку про «в Poccии скoрo будут кoрмить народ перлoвoй кашей сквoзь решётку». Не хочу заканчивать этим дурачком Лучше вот так: привыкают потихоньку