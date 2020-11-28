“Мы лузеры”: Пронько поддержал простого учителя, давшего “затрещину” господину Грефу

Юрий Пронько полностью поддержал учителя физики Вадима Муранова, который не побоялся дать “затрещину” самому Герману Грефу. Глава Сбера, не стесняясь, заявляет, что все, кто учился по старой доброй школьной системе, изначально уже “лузеры”, а знания, которые им давали, – “барахло”.

Очередной выпуск “Сухого остатка” на “Первом русском” стал логическим продолжением прошедшего недавно круглого стола, посвящённого проблемам школьного образования.

Ведущий Юрий Пронько подчеркнул, что ситуация, когда в сферу отечественного образования вмешиваются сомнительные деятели, в том числе финансовые олигархи, вызывает всё большее возмущение и беспокойство.

“Простые русские учителя, понимая всю степень ответственности за будущее наших детей, а значит, и всей страны, жёстко ставят на место тех, кто решил провести в России очередной образовательный эксперимент”, – добавил ведущий. Он имеет в виду учителя физики из подмосковной школы Вадима Муранова, который не побоялся высказать в прямом эфире всё то, что думает о деятельности господина Грефа в школах.

В частности, Вадим Муранов, который несколько лет назад стал победителем конкурса “Учитель года”, заявил, что Грефу давно надо было дать “затрещину” и сказать, чтобы “не лез” в образование, в котором он ничего не смыслит.

Реформированием школьной системы должны заниматься люди, проработавшие в этой области как минимум 15 лет, уверен педагог.

Ярко, эмоционально, по делу. Это очень важные слова человека, который отвечает за интеллектуальное будущее наших детей. Чувствуется, что очень сильно наболело, поэтому мой собеседник не стеснялся в формулировках,

– отметил Пронько.

Ведущий добавил, что Греф “в своём чудаковатом восприятии мира” уже настолько далеко зашел, что предложил полностью ликвидировать все физико-математические школы.

Он считает спецшколы анахронизмом, а знания, полученные школьниками, – мусором и барахлом. Тех же, кто учился в традиционной отечественной школе, глава Сбера, не стесняясь, записывает в лузеры.

Юрий Пронько подчеркнул, что от каждого из нас зависит исход этой “битвы добра и зла”.

Видео:

https://vk.com/video-75679763_456257946

https://inforuss.info/my-luzery-pronko-podderzha/?utm_referr...