Московские прогулки, ч.77. Елки ГУМа

В конце года я уже традиционно выставляю елки, которые ставят в предверии наступления Нового Года в ГУМе. Не обойдем эту традицию и в этом году. Правда ГУМ я всегда посещала практически в последнюю предновогоднюю неделю, однако что-то "сдвинулось" и не только у московской власти, но и повсеместно, что новогодние украшения стали вешать по большей части городов в России с середины ноября.

Уж не намек ли на то, что народ должен начать праздновать новый год с конца осени? А все остальное за борт?

Ну... как бы там не было, а мы посмотрим елки в конце декабря. хотя их я сделала в конце ноября.

2026 год по восточному календарю будет годом Красной Огненной Лошади. Нам все впихивают восточный календарь, хотя в славянском календаре 2026 год — год Притаившегося Люта (Волка). Этот период охватывает время с 20 марта 2026 года по 20 марта 2027 года. Он характеризуется такими качествами, как свободолюбие, доброта, щедрость и умение находить выход из сложных ситуаций. А мы идем дальше По перволй линии Как видите каждая точка, или уважающая себя фирма или организация, представила свою ёлку Что-то типа карусели оформлено в стиле дымковской игрушки Люблю я эти светильники и всегда их фотографирую Нет, мы еще не переходим на 2-ю линию. Это я сняла сквозной проход с ёлками на нее. Это мне просто понравилдись хрустальные нити Китайцы и смородина красная... забавно Очень похожи на флажки на елку из нашего детства Мордашки мишек Не нашенские, конечно, а Тедди, в свое время все с ума от них сходили. Елка от театра Олега Табакова Питерский фаянсовый завод. Кстати, эти чашечки и правда фаянсовые А эти пожмотничали. Шарики как мыльные пузыри А эта ёлка вся в "золотой" обувке И павлин-мавлин вместо звезды От театра "Современник" Еще одна каруселька Словно из лесу вышла И что хотели этим сказать? Фантазии ноль! Бантики-бантики, шары для них дорого? А это сооружение ввело меня в ступор. Впрочем... какая передача, такая и ёлка! И шарфик удушающий. Хорош намекать! Кроватки... надо было еще санузел водрузить. Нда... а где экспонаты ценностей? Отдохнем взглядом на живых орхидеях Хрустальные льдинки Это мы уже перебрались на другую линию Вход в один из отделов красиво украшен Селиконовые губки уточкой, а раньше бы говорили бантиком. вдоль Гастронома №1 Елка гастронома Ну как без матрешек

А у ЭКО космонавты позеленели. Опять одни бантики О! Даже музей Булгакова поучавствовал А тут чайник водрузили на верхушку. Оригиналы Аот какие шапки должны были водрузить музейщики, а не коняшек навешать. Явно Мосфилдьмовская ёлка Ну и главная елка на месте фонтана Сняла со 2-го этажа, чтоб всю захватить Белая ёлка с черной или темно-синей звездой. Я еще специально прошлась по игрушкам. Но их покажу уже завтра, в первый день Нового года Ну и уличная ёлка А каток еще только заливают... ага... в дождь Мне понравились рабочие на шатре павильона. Как раз в области ледяного пространства Ну и напоследок любимая Спасская башня и Собор Василия Блаженного, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому. И на этом прогулку завершаем. А завтра будут ёлочные игрушки. Люблю я их. Так и хочется приобрести, хотя у меня игрушек на три ёлки и украшаю я не всеми игрушками.

