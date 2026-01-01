Московские прогулки, ч.77. Елки ГУМа

В конце года я уже традиционно выставляю елки, которые ставят в предверии наступления Нового Года в ГУМе. Не обойдем эту традицию и в этом году. Правда ГУМ я всегда посещала практически в последнюю предновогоднюю неделю, однако что-то "сдвинулось" и не только у московской власти, но и повсеместно, что новогодние украшения стали вешать по большей части городов в России с середины ноября.
Уж не намек ли на то, что народ должен начать праздновать новый год с конца осени? А все остальное за борт?
Ну... как бы там не было, а мы посмотрим елки в конце декабря. хотя их я сделала в конце ноября.
2026 год по восточному календарю будет годом Красной Огненной Лошади. Нам все впихивают восточный календарь, хотя в славянском календаре 2026 год — год Притаившегося Люта (Волка). Этот период охватывает время с 20 марта 2026 года по 20 марта 2027 года. Он характеризуется такими качествами, как свободолюбие, доброта, щедрость и умение находить выход из сложных ситуаций. А мы идем дальшеПо перволй линииКак видите каждая точка, или уважающая себя фирма или организация, представила свою ёлкуЧто-то типа карусели оформлено в стиле дымковской игрушкиЛюблю я эти светильники и всегда их фотографируюНет, мы еще не переходим на 2-ю линию. Это я сняла сквозной проход с ёлками на нее.Это мне просто понравилдись хрустальные нитиКитайцы и смородина красная... забавноОчень похожи на флажки на елку из нашего детстваМордашки мишекНе нашенские, конечно, а Тедди, в свое время все с ума от них сходили.Елка от театра Олега ТабаковаПитерский фаянсовый завод. Кстати, эти чашечки и правда фаянсовыеА эти пожмотничали.Шарики как мыльные пузыриА эта ёлка вся в "золотой" обувкеИ павлин-мавлин вместо звездыОт театра "Современник"Еще одна каруселькаСловно из лесу вышлаИ что хотели этим сказать?Фантазии ноль!Бантики-бантики, шары для них дорого?А это сооружение ввело меня в ступор. Впрочем... какая передача, такая и ёлка!И шарфик удушающий. Хорош намекать!Кроватки... надо было еще санузел водрузить.Нда... а где экспонаты ценностей?Отдохнем взглядом на живых орхидеяхХрустальные льдинкиЭто мы уже перебрались на другую линиюВход в один из отделов красиво украшенСеликоновые губки уточкой, а раньше бы говорили бантиком.вдоль Гастронома №1Елка гастрономаНу как без матрешек
А у ЭКО космонавты позеленели.Опять одни бантикиО! Даже музей Булгакова поучавствовалА тут чайник водрузили на верхушку. ОригиналыАот какие шапки должны были водрузить музейщики, а не коняшек навешать.Явно Мосфилдьмовская ёлкаНу и главная елка на месте фонтанаСняла со 2-го этажа, чтоб всю захватитьБелая ёлка с черной или темно-синей звездой.Я еще специально прошлась по игрушкам. Но их покажу уже завтра, в первый день Нового годаНу и уличная ёлкаА каток еще только заливают... ага... в дождьМне понравились рабочие на шатре павильона. Как раз в области ледяного пространстваНу и напоследок любимая Спасская башня иСобор Василия Блаженного, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому.И на этом прогулку завершаем. А завтра будут ёлочные игрушки. Люблю я их. Так и хочется приобрести, хотя у меня игрушек на три ёлки и украшаю я не всеми игрушками.
