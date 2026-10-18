Советская классика фотографии 60-х и 70-х годов

Эти фотоработы, созданные лучшими советскими фотографами, помогут совершить путешествие во времени, вспомнить «ритм советской эпохи» 60-х и 70-х годов. В этой подборке представлены фотографы: Александр Гращенков, Александр Награльян, Александр Птицын, Альберт Пушкарев, Анатолий Хрупов, Андрей Князев, А.

Суткус, Борис Кауфман, Вадим Опалин, Валдис Браунс, Василий Егоров, Виктор Ахломов, Вильгельм Михайловский, Виталий Арутюнов, Владимир Богданов, Владимир Лагранж, Владимир Мусаэльян, Владимир Сычёв, Григорий Дубинский, Григорий Мхитарян, Гунар Бинде, Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова, Евгений Умнов, Игорь Гаврилов, Игорь Гневашев, Игорь Уткин, Лев Бородулин, Макс Альперт, Микола Гнисюк, Михаил Голосовский, Мирослав Муразов, Николай Рахманов, Николай Маторин, Николай Токарев, Николай Хорунжий, Сергей Болдин, Сергей Лидов, Сергей Петрухин, Эдуард Песов и Юрий Абрамочкин

Николай Маторин «Ритм труда», 1960

Фотограф Николай Токарев На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фотограф Анатолий Хрупов. Оранжевое солнце. 1960 год. Фотограф Виктор Ахломов. Плевать мне на Мальтуса, 1960 год. Фотограф Владимир Лагранж. На скорую руку. 1960 Фотограф Григорий Дубинский Хлеб привезли. 1960 год. Фотограф Николай Рахманов. Новые Запорожцы. 1960 год. Фотограф Мирослав Муразов. Силуэт, 1960 год. Фотограф Николай Хорунжий. Догулялся. 1960 год. Владимир Лагранж. Бабуся, 1961 Юрий Абрамочкин. Юрий Гагарин с матерью, Гжатск, 1961 год Фотограф Юрий Абрамочкин с Юрием Гагариным, 1961 год Фотограф Григорий Мхитарян.

Мартовское солнце. 1962 год. Фотограф Юрий Абрамочкин. На целине, Кустанайская область. 1962 год. Фотограф Юрий Абрамочкин. Регулировщик, Москва, Красная площадь, 1962 год Фотограф Евгений Умнов. Лебеди. Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 г. Фотограф Микола Гнисюк. Грачи прилетели, 1964 год Фотограф Эдуард Песов. Утрата. 1964 год. Александр Птицын «Трюк», 1964 Юрий Абрамочкин Переселенцы, 1964 год Фотограф Владимир Богданов. Не мое собачье дело. 1965 год. Лев Бородулин «Мы играем в волейбол», 1965 Юрий Абрамочкин. Короткий перекус и школьные новости. Москва. 1965 г. Фотограф Сергей Лидов. Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фотограф Игорь Гневашев. Воскресенье. 1965 год. Фотограф Юрий Абрамочкин. Скверы Москвы и дети 12 июля 1968 г. Владимир Богданов «Ф. Г. Раневская», 1968 Фотограф Сергей Петрухин. Три тельняшки, 1968 год. Фотография Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова. У меня такой характер. 1969 год. Фотограф Юрий Абрамочкин. Москва. 1969 год Фотограф Фридрих Гринберг. Одесса. Лестница. 1969 год. Фотограф Игорь Гневашев. Детский сад на прогулке. 1960-е Фотограф Юрий Абрамочкин. Семейный ремонт автомобиля Фотограф Юрий Абрамочкин. Хлеб целины Фотограф Игорь Гневашев. Отец и сын. 1960-е Андрей Князев «Скамейка юности», 1970 Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова. «Вратари», 1970 Фотограф А. Суткус. На балтийском море. 1970 Фотограф Александр Награльян. Парад на Красной площади. 1970 год. Фотограф Андрей Князев. Стюардессы. 1970 год. Фотограф Вадим Опалин. Сельская школа. 1970 год. Фотограф Валдис Браунс. Элегия, 1970 год. Фотограф Борис Кауфман. Кто станет новым хозяином службы знакомств, 1970 год. Фотограф Василий Егоров. Удивление Евгения Моргунова. 1970 Фотограф Виталий Арутюнов. Киевское балетное училище № 6, 1970 год. Фотограф Сергей Болдин. Разные интересы, 1970-e Фотограф Игорь Уткин. Блок. 1970 год. Фотограф Альберт Пушкарев. Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля Cоюз-14. 1973 год. Фотограф Владимир Лагранж. Страда 1973 Фотограф Владимир Мусаэльян. Новороссийск. Л. И. Брежнев на предприятии Пепси-Кола. 1974 Фотограф Гунар Бинде. «Дорога», 1975 Фотограф Вильгельм Михайловский. Утро для моей девочки. 1975 год. Фотограф Игорь Гаврилов Конкурс парикмахеров в Москве. 1975 год. Фотограф Макс Альперт. Из серии: Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов. 1975 год. Фотограф Михаил Голосовский. Качели, 1977 год. Фотограф Александр Гращенков. Утро на пляже. Башкирия. 1978 год. Фотограф Юрий Абрамочкин. Пионерский лагерь Фотограф Владимир Сычёв. Фотограф Юрий Муравин Место отдыха — челюсть кита, 1960 г. Фотографы В.Генде-Роте, Л.Портер Антенна московского телецентра, 1960 г. Фотограф Игорь Гневашев. Отец и сын. 1960-е Фотограф Игорь Гневашев. Детский сад на прогулке. 1960-е Фотограф Б.Клипиницер На строительстве мартеновского цеха», 1961 г Фотограф А. Кросовский Ремонт трансформатора, 1961 г Фотограф М. Редькин Для большой химии, 1961 г Фотограф Виктор Сакк. Дорога вдаль зовёт СССР, 1961. Фотограф Виктор Кошевой Санитарная авиация, 1962 г Фотограф Лев Портер На стоянке такси в Москве, 1962 г Фотограф Р. Дик Строительство завода электротермического оборудования, 1962 г Фотограф В. Кошевой Штрихи индустрии, 1962 г Фотограф В. Мусаэльян Москва. Сварка на механическом заводе, 1962 г Фотограф Владимир Савостьянов хлопковая плантации колхоза Кзыл Узбекистан. Фидель Кастро в Узбекистане, 1963 г. Артист Юрий Никулин с женой, 1963 г Фотограф Александр Птицын. Рекордный прыжок Валерия Брумеля, 1963 фотограф Р. Лихач Урок, 1963 г. Фотограф В. Будан На Котельнической набережной, 1963 г. фотограф Людмила Таболина Школа в деревне Быстрое(5), 1964 г. Фотограф Юрий Приведенцев Нашли птенчика. 1964 г. Фотограф Василий В.Егоров На пляже Пицунды, 1968 г. Фотограф Анджей Богуш Мальчик со щенком, 1968 г. Фотограф Олег Кузьмин Перед началом опыта,1968 г. Строительство Каховской оросительной системы. Механизаторы треста Укрводстрой прокладывают магистральный канал 01.08.1969 г.

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