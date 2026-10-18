Советская классика фотографии 60-х и 70-х годов

Эти фотоработы, созданные лучшими советскими фотографами, помогут совершить путешествие во времени, вспомнить «ритм советской эпохи» 60-х и 70-х годов. В этой подборке представлены фотографы: Александр Гращенков, Александр Награльян, Александр Птицын, Альберт Пушкарев, Анатолий Хрупов, Андрей Князев, А.
Суткус, Борис Кауфман, Вадим Опалин, Валдис Браунс, Василий Егоров, Виктор Ахломов, Вильгельм Михайловский, Виталий Арутюнов, Владимир Богданов, Владимир Лагранж, Владимир Мусаэльян, Владимир Сычёв, Григорий Дубинский, Григорий Мхитарян, Гунар Бинде, Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова, Евгений Умнов, Игорь Гаврилов, Игорь Гневашев, Игорь Уткин, Лев Бородулин, Макс Альперт, Микола Гнисюк, Михаил Голосовский, Мирослав Муразов, Николай Рахманов, Николай Маторин, Николай Токарев, Николай Хорунжий, Сергей Болдин, Сергей Лидов, Сергей Петрухин, Эдуард Песов и Юрий Абрамочкин
Николай Маторин «Ритм труда», 1960
Фотограф Николай Токарев На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год.Фотограф Анатолий Хрупов. Оранжевое солнце. 1960 год.Фотограф Виктор Ахломов. Плевать мне на Мальтуса, 1960 год.Фотограф Владимир Лагранж. На скорую руку. 1960Фотограф Григорий Дубинский Хлеб привезли. 1960 год.Фотограф Николай Рахманов. Новые Запорожцы. 1960 год.Фотограф Мирослав Муразов. Силуэт, 1960 год.Фотограф Николай Хорунжий. Догулялся. 1960 год.Владимир Лагранж. Бабуся, 1961Юрий Абрамочкин. Юрий Гагарин с матерью, Гжатск, 1961 годФотограф Юрий Абрамочкин с Юрием Гагариным, 1961 годФотограф Григорий Мхитарян.
Мартовское солнце. 1962 год.Фотограф Юрий Абрамочкин. На целине, Кустанайская область. 1962 год.Фотограф Юрий Абрамочкин. Регулировщик, Москва, Красная площадь, 1962 годФотограф Евгений Умнов. Лебеди. Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 г.Фотограф Микола Гнисюк. Грачи прилетели, 1964 годФотограф Эдуард Песов. Утрата. 1964 год.Александр Птицын «Трюк», 1964Юрий Абрамочкин Переселенцы, 1964 годФотограф Владимир Богданов. Не мое собачье дело. 1965 год.Лев Бородулин «Мы играем в волейбол», 1965Юрий Абрамочкин. Короткий перекус и школьные новости. Москва. 1965 г.Фотограф Сергей Лидов. Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год.Фотограф Игорь Гневашев. Воскресенье. 1965 год.Фотограф Юрий Абрамочкин. Скверы Москвы и дети 12 июля 1968 г.Владимир Богданов «Ф. Г. Раневская», 1968Фотограф Сергей Петрухин. Три тельняшки, 1968 год.Фотография Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова. У меня такой характер. 1969 год.Фотограф Юрий Абрамочкин. Москва. 1969 годФотограф Фридрих Гринберг. Одесса. Лестница. 1969 год.Фотограф Игорь Гневашев. Детский сад на прогулке. 1960-еФотограф Юрий Абрамочкин. Семейный ремонт автомобиляФотограф Юрий Абрамочкин. Хлеб целиныФотограф Игорь Гневашев. Отец и сын. 1960-еАндрей Князев «Скамейка юности», 1970Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова. «Вратари», 1970Фотограф А. Суткус. На балтийском море. 1970Фотограф Александр Награльян. Парад на Красной площади. 1970 год.Фотограф Андрей Князев. Стюардессы. 1970 год.Фотограф Вадим Опалин. Сельская школа. 1970 год.Фотограф Валдис Браунс. Элегия, 1970 год.Фотограф Борис Кауфман. Кто станет новым хозяином службы знакомств, 1970 год.Фотограф Василий Егоров. Удивление Евгения Моргунова. 1970Фотограф Виталий Арутюнов. Киевское балетное училище № 6, 1970 год.Фотограф Сергей Болдин. Разные интересы, 1970-eФотограф Игорь Уткин. Блок. 1970 год.Фотограф Альберт Пушкарев. Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля Cоюз-14. 1973 год.Фотограф Владимир Лагранж. Страда 1973Фотограф Владимир Мусаэльян. Новороссийск. Л. И. Брежнев на предприятии Пепси-Кола. 1974Фотограф Гунар Бинде. «Дорога», 1975Фотограф Вильгельм Михайловский. Утро для моей девочки. 1975 год.Фотограф Игорь Гаврилов Конкурс парикмахеров в Москве. 1975 год.Фотограф Макс Альперт. Из серии: Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов. 1975 год.Фотограф Михаил Голосовский. Качели, 1977 год.Фотограф Александр Гращенков. Утро на пляже. Башкирия. 1978 год.Фотограф Юрий Абрамочкин. Пионерский лагерьФотограф Владимир Сычёв.Фотограф Юрий Муравин Место отдыха — челюсть кита, 1960 г.Фотографы В.Генде-Роте, Л.Портер Антенна московского телецентра, 1960 г.Фотограф Игорь Гневашев. Отец и сын. 1960-еФотограф Игорь Гневашев. Детский сад на прогулке. 1960-еФотограф Б.Клипиницер На строительстве мартеновского цеха», 1961 гФотограф А. Кросовский Ремонт трансформатора, 1961 гФотограф М. Редькин Для большой химии, 1961 гФотограф Виктор Сакк. Дорога вдаль зовёт СССР, 1961.Фотограф Виктор Кошевой Санитарная авиация, 1962 гФотограф Лев Портер На стоянке такси в Москве, 1962 гФотограф Р. Дик Строительство завода электротермического оборудования, 1962 гФотограф В. Кошевой Штрихи индустрии, 1962 гФотограф В. Мусаэльян Москва. Сварка на механическом заводе, 1962 гФотограф Владимир Савостьянов хлопковая плантации колхоза Кзыл Узбекистан. Фидель Кастро в Узбекистане, 1963 г.Артист Юрий Никулин с женой, 1963 гФотограф Александр Птицын. Рекордный прыжок Валерия Брумеля, 1963фотограф Р. Лихач Урок, 1963 г.Фотограф В. Будан На Котельнической набережной, 1963 г.фотограф Людмила Таболина Школа в деревне Быстрое(5), 1964 г.Фотограф Юрий Приведенцев Нашли птенчика. 1964 г.Фотограф Василий В.Егоров На пляже Пицунды, 1968 г.Фотограф Анджей Богуш Мальчик со щенком, 1968 г.Фотограф Олег Кузьмин Перед началом опыта,1968 г.Строительство Каховской оросительной системы. Механизаторы треста Укрводстрой прокладывают магистральный канал 01.08.1969 г.
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