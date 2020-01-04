Как большевики победили всеобщую безграмотность

Ликбез (ликвидация безграмотности у населения) предполагал массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму. Царская Россия не успела озаботиться вопросом всеобщего образования, а потому данный вопрос пришлось решать большевикам, причем в срочном порядке. К концу XIX века уровень грамотности составил всего 21. Новости СМИ2

В декабре 1917 года в Наркомпросе РСФСР был создан внешкольный отдел под руководством Н. К. Крупской (с 1920 г. — Главполитпросвет), одной из главных задач которого стала организация ликвидации неграмотности в стране.

Начало непосредственно ликбезу положил декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно ему, всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке. Народному комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности.

В 1920 году Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности – именно она должна была выполнять принятый в 1919 году декрет.

Возглавил эту комиссию нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Комиссия взяла под свой контроль организацию курсов ликбеза, подготовку учителей, издание учебной литературы. Материальную поддержку, помощь комиссии в создании учебников оказывали Горький, Брюсов, Маяковский, Демьян Бедный, а также ученые Марр, Бехтерев и многие другие.

Каждый населенный пункт, где число неграмотных превышало 15 человек, должен был иметь свою школу грамоты – ликпунт. В программе обучения было чтение, письмо, счет. Чуть позже программа была уточнена: занятия на ликпункте имели своей целью научить читать ясный печатный и письменный шрифты; делать краткие записи, необходимые в жизни и служебных делах; читать и записывать целые и дробные числа, проценты, разбираться в диаграммах и схемах; учащимся объяснялись основные вопросы строительства советского государства. Срок обучения составлял 3-4 месяца.

Для взрослых обучающихся сокращался рабочий день с сохранением заработной платы. Ликпунты постоянно обеспечивались необходимыми учебными материалами, пособиями, письменными принадлежностями.

Помимо обучения самих безграмотных необходимо было подготовить нужные кадры. К осени 1920 года в 26 губерниях были созданы курсы учителей – ликвидаторов безграмотности.

Особое значение в ликвидации безграмотности сыграла реформа русского языка, которая сильно облегчила обучение грамоте. Также создавалась письменность для народов, которые ранее ее не имели. Например, с 1922 года была проведена как временная мера латинизация алфавитов тюркских и монгольских языков народов СССР, облегчившая овладение чтением и письмом взрослыми учащимися.

Не только непосредственно обучением занимались большевики. Ими были разработаны и методы обучения – простые и понятные, развивающие самостоятельное мышление. Активно велась работа над учебными материалами: широко развернулось издание специальных букварей.

В 1920—1924 годах вышли два издания первого советского массового букваря для взрослых Элькиной, Бугославской, Курской (2-е издание — под названием «Долой неграмотность» — включало такие лозунги, как, например, «Мы — не рабы, рабы — не мы», а также стихотворения Брюсова и Некрасова). В те же годы появились «Рабоче-крестьянский букварь для взрослых» В.В. Смушкова, «Букварь для рабочих» Е.Я. Голанта. Массовые газеты публиковали на своих страницах или в специальных приложениях материалы тематических уроков обучения грамоте.

Повсеместно открывались библиотеки, «избы-читальни»; миллионы безграмотных вовлекались в школы, обучались в пунктах ликбеза; активно издавались произведения русских классиков.

В 1922 году 1-ый Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности признал первоочередную необходимость обучения грамоте рабочих и иных трудящихся в возрасте 18-30 лет. Срок обучения увеличился до 7 месяцев, по 6-8 часов еженедельно.

Существенную роль в расширении движения за ликвидацию неграмотности сыграл всесоюзный культпоход, начатый в 1928 году по инициативе ВЛКСМ. Опорными центрами культпохода стали Москва, Саратов, Самара и Воронеж, где основная часть неграмотных были обучены силами общественности. В ликвидации неграмотности в процессе культпохода включались тысячи добровольцев. В программы школ ликбеза были включены программы по техминимуму и агроминимуму.

В 1930 году было введено всеобщее начальное образование. К середине 30-х годов можно уже было говорить о всеобщей грамотности населения. Ликбез сделал свое дело. К 1936 году было обучено около 40 млн неграмотных. Проблема безграмотности перестала быть острой социальной. К концу 30-х годов неграмотность утратила характер острой социальной проблемы. По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%.

Советский человек очень любил читать, причём много. Вопреки распространённым мифам, о том, что никакой литературы в СССР достать было совершенно нельзя, советский читатель был знаком со многими зарубежными писателями. Например, на вполне легальном уровне печатался Стивен Кинг. Но вот о том, что именно читали, как доставали, вы сможете узнать на пятом фестивале «Цифровая история» в докладе Егора Яковлева (его выступление: 1час 11мин - 2часа 09мин)

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