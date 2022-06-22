Блокада Калининграда. Как Россия может наказать Литву

У подростков сейчас вошла в моду игра «беги или умри». Правила простые – перебежать максимально близко перед едущим автомобилем. Удалось – выиграл, не удалось – умер. Это, конечно, чудовищно, но такое их поведение хотя бы можно понять – гормоны, желание самоутвердиться, легкомысленное отношение к собственной жизни. Если действия 15-летних оболтусов еще хоть как-то объяснимы, то что заставляет вести себя подобным образом прибалтийских политиков, у которых вошло в моду испытывать на прочность терпение России?

Сначала власти Латвии решили покошмарить местных русских, запретив русский язык в образовании, введя уголовное преследование для сторонников российской спецоперации и введя штраф в размере 14 тысяч долларов за просмотр российских телеканалов, которые тоже запретили все до единого. Теперь отличилась Литва, запретив транзит по своей территории ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза, – в Калининград из других российских регионов. Ограничение вступило в силу сегодня в полночь и под него попало до половины номенклатуры грузов, включая металлы и стройматериалы.

Если на выходки латышских властей Москва, скрипя зубами, закрыла глаза, то Литва может сильно пожалеть о решении своих политиков.

Все-таки речь идет не о, хоть и откровенно нацистской, но внутренней политике, а о прямом покушении на безопасность одного из российских регионов. Оставлять такое без реакции нельзя. Вот только какой она будет?

Для некоторых произошедшее стало поводом вспомнить про Сувалкский коридор и перспективу окончательного решения проблемы военным путем. В принципе, правовые основания для этого есть. Калининградский транзит – неотъемлемая часть пакета соглашений Литвы, России и Евросоюза. Гарантировав его, Литва получила ратификацию договора о государственной границе. Соответственно, в случае нарушения договоренностей по транзиту Вильнюсом в одностороннем порядке, легитимность границы теряется, и Москва получает право провести ее там, где сочтет нужным.

Но это, все-таки, крайний вариант. Конечно, риски прямого столкновения России и НАТО вчера заметно выросли, и за океаном достаточно заинтересованных в таком столкновении, которые, видя, что Украина не вытягивает, стремятся повысить ставки, кидая в топку еще и прибалтов. Надеюсь, все-таки, на этот раз обойдется без мировой войны, но войны нервов не избежать.

Как реагировать на этот вызов? Ответный удар должен быть достаточно болезненным, чтобы вразумить заигравшихся политиков, но лучше бы обойтись без применения грубой силы. У России есть достаточно возможностей сильно осложнить жизнь своим прибалтийским ненавистникам. На эмбарго нужно отвечать эмбарго, а на блокаду – блокадой. Установление полноценной блокады затруднительно. Заблокировать можно сухопутные границы. И то, в случае с белорусским участком еще нужно учитывать фактор Лукашенко, который имеет привычку пользоваться санкциями в отношении России и ее ответными контрсанкциями в своих интересах. Что касается морской блокады, то она невозможна без военной активности и несет серьезные риски выхода ситуации из-под контроля.

Зато в отношении эмбарго возможностей имеется намного больше. Главный калибр тут – энергетическое эмбарго – разрыв кольца БРЭЛЛ, объединяющего энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

В 2017 году Центр энергетической безопасности НАТО подготовил доклад, посвященный рискам энергозависимости прибалтов от России, после чего они приняли решение о выходе из БРЭЛЛ. Но не успели. Отключение от общей энергосистемы должно было завершиться к 2025 году, однако политики захотели приключений уже в 2022. Литва могла бы стать энергонезависимой, однако сама отказалась от этого, убив АЭС в Висагинасе по настоянию Евросоюза. Отсоединение от российского провода будет означать для Литвы веерные отключения, коллапс экономики, социальные потрясения и вполне вероятный политический кризис.

В свою очередь, Калининградская область в энергетическом отношении остается в безопасности. В Кремле просчитали возможные угрозы раньше и уже успели обеспечить энергетическую самодостаточность региона.

В этой ситуации опять будет важен фактор Белоруссии. Сейчас Литва отказывается покупать белорусскую электроэнергию, обидевшись за строительство АЭС в 50 километрах от Вильнюса, но, оказавшись в буквальном смысле в потемках, может и пересмотреть свое мнение. Надеюсь, в этом случае Лукашенко продемонстрирует свою верность союзническому долгу, а не будет поступать так, как с Украиной, которой Минск наращивал поставки топлива в обход российских ограничений вплоть до февраля 2022 года.

Артем Агафонов

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