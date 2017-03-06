Погибли в Сирии казаки Стариков и Колганов

Российского военнослужащего террористы в Сирии заманили в засаду и убили

32-летний уральский казак Алексей Стариков был убит вместе с сирийскими военными.

Российский военнослужащий погиб во время службы в Сирии. О том, что Алексея Старикова убили, родственники узнали 18 февраля. Им сообщили коротко: подорван на территории Латакии.

- Мы не знаем подробностей, - рассказал «Блокноту» брат погибшего Владимир. - Вроде как они попали в засаду, и их подорвали. Алексей занимался обучением сирийских солдат, был инструктором.

Стариков был старшим механиком, управлял военной техникой - танками, БТР. Военнослужащий пробыл в Сирии совсем недолго, полтора месяца. До возвращения домой в Магнитогорск оставалось примерно столько же. Накануне он связывался со своей семьей, с женой. В его семье было двое детей, мужчина скучал по ним, интересовался их делами.

- Рассказывал о себе, но немного, - вспоминает вдова Ульяна. - Говорил, что жили в палатке, их было много там, некоторых знал до Сирии. Все ехали бороться с терроризмом, защищать страну.

В последний раз Стариков позвонил домой 15 февраля. Алексей был потомственном уральским казаком, служил в оренбуржском войске. Служба, вера, семейные традиции, говорят родные, были для него важнее всего в жизни. Накануне отъезда казак был на Рождественской службе. А затем стал собираться в командировку. Дорога не задалась с самого начала: то не мог вылететь из-за трудностей с документами, то у друга, который обещал отвезти его в аэропорт, по пути сломалась машина, в аэропорту потерялся багаж...

- Словно что-то его отводило от поездки, - говорит вдова. - Он опаздывал, успел в последний момент. У Старикова осталось трое детей - дочь от первого брака, двое от второго. Один ребенок был приемным, но казак принял его как своего, любил, воспитывал. Он с особым теплом относился к детям: часто ездил в школу с казачьим уклоном, прививал культуру, проводил полевые учения. У казака было много друзей, и все вспоминают его лишь добрым словом. Говорят, мог снять последнюю рубаху, но отдать тому, кому она нужнее. У него была счастливая семья, много интересов: спорт, йога, музыка. Он играл на русском народном инструменте - гуслях.

В конце января в Сирии убили еще одного россиянина - военного советника. Он погиб во время обстрела боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) учебного центра сирийской армии в провинции Хомс.

Второй казак, о котором стало известно - Максим Колганов. 38-летний донской казак Максим Колганов, товарищ атамана станицы Жигулевская, погиб 3 февраля 2016 года. Как сообщается на официальном интернет-форуме донских казаков forumkazakov.ru, "при выполнении боевого задания", место выполнения задания не уточняется. Это стало известно только благодаря данным из отдела администрации президента, готовящий указы о посмертных награждениях. Насколько известно «Фонтанке», боевое задание боец, наводчик-оператор БМП Максим Колганов выполнял под Латакией. Сослуживцы покойного поделились некоторыми фотографиями. Максим Колганов на тактическом стрельбище в Молькино.

Колганов под Луганском.

Максим Колганов, Латакия, читатель "Фонтанки"

Максим Колганов, Латакия, читатель "Фонтанки".

Максим Колганов. В довершение – подушка с наградами, которую несли перед гробом: медаль «За отвагу» и орден Мужества.

Награды Максима Колганова

Тольятти. Могила Максима Колганова, убитого в Сирии

Граждане России, участвующие в составе частных военных компаний в боевых действиях в Сирии, пользуются по возвращении в Россию льготами, которые полагаются военнослужащим. Об этом сообщает агентство Reuters.

Врач российского военного госпиталя на условиях анонимности рассказал Reuters, что раненых наемников вывозят из Сирии на военных самолетах, а в России лечат в военных госпиталях. По словам врача, в его хирургическом отделении лечились шесть или семь раненных в Сирии бойцов, которые при этом не были военными. В Москве и Санкт-Петербурге есть еще как минимум два госпиталя, где лечат раненных в Сирии наемников, заявил он.

По данным агентства, российские наемники прибывают в Сирию на российских военных самолетах и кораблях на российские базы. Их действия тесно координируются с официальными российскими вооруженными силами.

Reuters также сообщило о награждении орденом Мужества посмертно Максима Колганова и Сергея Морозова, которые воевали в Сирии в составе частной военной компании и погибли в феврале – марте 2016 года. Удостоверения к орденам были подписаны президентом Владимиром Путиным.

Анонимные осведомленные источники журналистов рассказали, что Колганов и Морозов до того, как отправиться в Сирию, воевали на Украине в одном подразделении, которым командовал человек с позывным Вагнер. Он, по информации СМИ, затем создал частную военную компанию.

По информации агентства, 38-летний Максим Колганов был убит в перестрелке с повстанцами близ Алеппо 3 февраля. 9 марта то же подразделение попало под артобстрел вблизи Пальмиры, что и привело к гибели Морозова.

Сведения о смертях Колганова, Морозова и других подобных людей не предавались огласке. Родственники говорят, что им сообщили мало информации и велели не распространяться на эти темы.

Отставной офицер, российский доброволец на Украине по кличке Капа, который дружил с Морозовым, рассказал журналистам, что тот разочаровался, когда на собрании ЛДПР его никто не пожелал слушать. "По словам Капы, Морозов отказался от прибыльного бизнеса, чтобы воссоединиться в Сирии со своими товарищами по подразделению Вагнера", — говорится в материале агентства.

Командир украинских повстанцев, который был близок к группе Вагнера на востоке Украины, сказал, что многие бойцы там захотели отправиться на войну в Сирии, потому что им было трудно возвращаться к мирной жизни:



«Я их встречаю сейчас и вижу, какая с ними деформация произошла. Мне просто не о чем с ними говорить. Они не могут представить себе другой жизни, кроме войны. Поэтому они и едут в Сирию воевать».

По словам Капы, российских ветеранов боев на Украине привлекли для наземных боев в Сирии, когда стало ясно, что сирийцы не в силах удерживать территорию. "Арабы по своей натуре не воины", — пояснил Капа.

"Сами по себе арабы — они не воины, а их скомплектовали, и они должны штурмовать высоту. Мало того, что они не знают, как ее штурмовать, им надо еще через себя перешагнуть и идти на пули. Как их заставить это сделать? Только своим примером", — сказал Капа. - "Поэтому в эти подразделения были добавлены наши".



В ответ на вопрос о том, взаимодействовали ли бойцы группы с российской армией, Капа сказал: "Конечно".

Колганов никогда не говорил родным, где он находится, отмечает агентство. Его семья получила доказательства его пребывания в Сирии только после гибели, когда увидела паспорт с сирийским штампом, сообщает агентство.

"Те, кто по телефону известил семью о его смерти, и те, кто выдал родным его тело в морге в Ростове, не объясняли, где он был убит и на кого работал, сказали родственники. Родственники заявили, что те, с кем они общались, не назвались и велели им не разговаривать с журналистами", — говорится в материале агентства.

Наши мужчины погибшие, как бойцы частной военной компании, освобождая сирийскую страну от террористов запрещённого в России Исламского Государства, по всем понятиям моей страны — герои. Но по законам моей страны — запрещено наёмничество (служба в ЧВК на территории других стран). Возникает парадокс, но чисто юридический парадокс, потому что по понятиям всем всё ясно.

По этому поводу так хорошо сказал советский и российский публицист и учёный Сергей Кара-Мурза для yatakdumayu.ru :

«Я в таком возрасте, что я консерватор. И в силу этого, считаю, что бывают ситуации, которые надо хитро спускать на тормозах. И это будет выгоднее. И в то же время, я чувствую, что бывают ситуации, такие ловушки исторические, когда вы попадаете туда и невозможно определить, что выгоднее: сгладить конфликт или пойти напролом. Эти ситуации, действительно, логикой и расчётом невозможно угадать. У нас в истории было много таких ситуаций…» — возможно, в моменты когда мы входили в Чехословакию или Афганистан мы тоже действовали соответственно обстановке, считает Сергей Кара-Мурза.

http://bloknot.ru/chp/rossijskogo-voennosluzhashhego-terrori...

http://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/

http://www.svoboda.org/a/28095413.html

http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-sirii-pogib-38-letni...