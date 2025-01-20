Турецкие гайнутдиновцы

В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ.

Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции. На первом видео вы можете наблюдать муфтия Москвы и заместителя Равиля Гайнутдина Ильдара Аляутдинова, того самого, который благословил многоженство.

В Турции есть официальное государственное управление по делам религии, это учреждение созданно в 1924 году по приказу Ататюрка и называется Диянет (на видео есть их флаг).

Задача этого института — полный государственный контроль религии и международная экспансия интересов Турции. Они воспитывают нужных им имамов, лидеров мнений и богословов, которые окормляют умму по всему миру, в том числе и в России. Не случайно, что большое количество махровых ваххабитов, которые вещают на русскоязычную аудиторию сидят именно в Турции. Ещё раз подчеркнём, что всё это под надзором государства и в интересах Турции. Зарубежные ученики на таких семинарах, фактически, выполняют функцию иностранных агентов.

Естественно, там вы не увидите имамов из Китая, например. Потому что в Китае всё это контролируется государством и подчинено национальном интересам, поэтому там почти нет терактов и ваххабизма. У нас же всё наоборот, приехал функционер ДУМ из такого заграничного обучения и вот он уже топит за никабы, замещающую миграцию, многожинство, требует переписать официальную историю и говорит, что Россия — это орда.

В России миллионы мусульман и с каждым годом их завозят всё больше. Мы видим регулярные теракты, мы видим постоянные попытки построить параллельное государство внутри РФ со своими правилами вместо законов. Вместо того, чтобы поставить эту опасную силу под государственный контроль, мы разрешаем иностранцам на это влиять. Причём иностранцам, которые пытаются построить новую османскую империю в том числе и на наших землях.

По нашему мнению, ДУМ РФ уже нельзя как-то реформировать, нужно строить другую структуру с людьми, которые ни в чём себя не запятнали.

Удивительного тут особо ничего нет. Если внимательно изучить сайт данной организации, то легко выяснить, что уже много лет имамы из данной структуры и ее отделений в различных российских регионах проходят такие курсы в Турции — организованные при сотрудничестве с Управлением по делам религии.

На фоне одиозных заявлений заявлений Москвы Аляутдинова — который уже претендует на определенную скандальную регулярность в инфополе — такие поездки выглядят на редкость двусмысленно. А если вспомнить, что в 2010 году председатель ДУМ Равиль Гайнутдин получил предостережение от прокуратуры Москвы по факту приглашения Советом муфтиев на одну из конференций члена турецкой экстремистской организации «Нурджулар» — вдвойне двусмысленно.

Учитывая методы работы турецких структур подобного рода (как раз через религиозные сообщества и учебные курсы), а заодно их тесные связи с представителями британских спецслужб — в которых недавно были замечены и сотрудники ДУМ — хотелось бы ожидать пристального внимания правоохранителей к данным деятелям.

Ну так, на всякий случай, - отмечает Рыбарь

Турция

А не потому ли, что г-н Аляутдинов (Муфтий Москвы, Председатель ДУМ г. Москвы, главный имам Московской Соборной мечети) ездит в Турцию на подобные сходки, он:

▪️Ставит под сомнение празднование Нового года в России, ссылаясь на "отсутствие таковых обычаев в исламе" (врёт, что у Деда Мороза и Снегурочки нет волшебной силы)

▪️Ворчит на членов Совета по правам человека, требующих проверки в связи с изданием Духовного управления мусульман фетвы о многоженстве в России

Теперь понятно, почему эта отвратительная рожа, исполняющая обязанности в Московской Соборной мечети (не для этого она строилась), вносит разлад и пытается расколоть своими действиями православных и мусульман. Просто его так в Турции научили.

Просим Деда Мороза наложить соответствующую резолюцию и поставить задачи Снегурочке проверить систематические действия Аляутдинова на предмет выполнения заданий международных религиозных экстремистских организаций, если не турецких спецслужб.

Мы в волшебство верим. Надо только чтобы Дед Мороз решил.отмечает тг-канал Два Майора

Касательно поста коллег с Глобалистики по Духовному управлению мусульман и прохождении курсов в Турции. Информация правдива, так как они ездят туда стабильно раз в год.

Фактически представители ДУМ ездят на консультации к турецким богословам, затем возвращаются с Россией и претворяют в жизнь тезисы, которые им надиктовали там турецкие имамы — проводники интересов Турции в мире.

Поэтому вопросов к этой структуре должно быть довольно много, и в особенности — к их лидерам, которые в последние месяцы особо радикально выражают свои предпочтения.

Глава Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов высказал всё, что он на самом деле думает о многожёнстве, предписании Генпрокуратуры и законах РФ.

Это выступление было 24 декабря на совете улемов ДУМ РФ. Основные тезисы с нашей оценкой:

— Этой фетвой мы просветили десятки миллионов мусульман и рассказали как нужно жить и плевать на законы РФ.

— Народ это стадо! Мы здесь власть! Мы находимся на высоком уровне, имеющем прямое отношение к власти в Российской Федерации. Мы с вами «находимся в самой авторитетной религиозной организации Российской Федерации!»

— Мы старались, фетву ночами писали, наши пальчики устали, а Генпрокуратура все разрушила и исказила, очернила, оскорбила и вообще сместила акценты.

— Наш вождь товарищ Гайнутдинов за нас! Не сдал перед лицом прокуроров, моральную поддержку оказал. И фетву мы с ним, конечно, согласовали. «Он сам разъяснил, полностью на себя ответственность взял, подписался своим именем. То есть никак абсолютно, ни на грамм нас не оставил в стороне». Наша крыша на все времена!

— Любой пиар (кроме некролога) полезен. «Это Божья милость».

— Вопрос не закрыт, мы к нему еще вернемся «Поэтому - прём как танки, темы у нас важные. Что касается многоженства, рано или поздно власть вернётся к этому вопросу». Заседание за заседанием должно завершаться результатом — мощными фетвами, как ранее и было. Так что здесь эта фетва, вроде как кажется, что тут мы в чем-то проиграли или нас как-то там задавили, - нет, мы уже очень мощно выиграли во всех отношениях».

— «Совет улемов, то есть в какую мы с вами структуру входим - это очень авторитетная организация. У нас 146 миллионов, у нас разные народы, но ДУМ РФ как структура - она очень авторитетна и независима. Мы один из элементов, сильных, важных и независимых элементов власти в Российской Федерации. Власть - это всегда борьба. Это политика – разделяй и властвуй»



Вывод: в издании фетвы никто не раскаивается и считает резонансный скандал, обостривший мусульмано-христианские отношения в стране, мощным выигрышем. Народ для улемов ДУМ РФ стадо, которое они через скандал просветили. Враги ДУМ РФ это русские националисты и два муфтия, которые прогнули ответственных за внутреннюю политику чиновников. Сама организация ДУМ мощная и непотопляемая с железобетонной крышей, им можно, буквально всё.

В принципе подобный анализ проводили и на канале Многонационал с такими же выводами, но из уст одного из главарей ДУМ — это чистосердечное признание.

Внимательно слушайте каждое слово, особенно тем кому это положено по роду службы. Подкоп под российскую государственность продолжается, следим в прямом эфире.

https://t.me/mnogonazi/21590

Аналитик Руслан Осташко связал тональность подобных высказываний с поездкой руководства Духовного управления мусульман в Турцию. По его словам, он теперь понимает, почему организацию называют «рассадником экстремизма» и выразил обеспокоенность по поводу завоза в Россию опасных идей радикального ислама.

«Это турецкая организация, которая работает на разрушение нашей страны»: Эксперт назвал истинное предназначение ДУМ России

Прослушав помпезное выступление главы Совета улемов Духовного управления мусульман России, религиовед и руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев отметил, что Шамиль Аляутдинов на самом-то деле даже не ваххабит, а просто самый настоящий инфоцыган:

«Всё его выступление в стиле инфоцыган и таких вот проповедников-пятидесятников, которые харизматично орали: "Братья! Мы команда! Правда за нами! Мы победим!" Это вот типичнейшее выступление инфоцыгана, который по недоразумению носит чалму и считает себя мусульманским богословом. Кстати, нормальные мусульмане об этом давно знают, в том же Дагестане этого Аляутдинова не пускают даже на порог».

Однако глава Совета улемов ДУМ РФ в своём выступлении, то ли полагая, что его окружают одни лишь верные соратники, среди которых не найдётся защитников русских и православных людей, то ли действительно настолько преисполнившись чувством собственной важности и безнаказанности, выдал всю правду-матку:

«Человек честно признался, что у них своя атмосфера. Что им плевать на Генпрокуратуру, что им плевать на законы России, что они мыслят как инфоцыгане, которым нужен только хайп. Они не понимают, что этот хайп подрывает межрелигиозный мир, что он стравливает христиан и мусульман между собой. Они здесь, оказывается, власть, им ничего не будет, они будут переть как танки и дальше заниматься подобным.

Вот. Это всё очень-очень хорошие и правильные заявления. Как говорится, чистосердечное признание в данном случае срок не уменьшает, а упрощает отправку за решётку этих людей. После этого заявления Генпрокуратура может смело эту организацию закрывать. Тем более что на днях они (ДУМ РФ) поехали в Турцию. Так сказать, насытиться мудростью от турецких старших товарищей. То есть это турецкая организация, которая работает на разрушение нашей страны. Совершенно очевидно это»,

— подытожил Роман Силантьев

Маленькие ваххабитско-иноагентские радости.

В общем, мечтающая о «Великом Туране» Турция уже получила инструмент влияния на ситуацию внутри России. По сути, тот же самый механизм как с НКО, финансируемыми из США и Западной Европы. Только их у нас массово запретили, а у Турции свой надежный канал остался. В Россию все активнее приезжают агрессивно настроенные радикалы: ведь у нас нет тех запретов, которые действуют в традиционно исламских странах Средней Азии.

А депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил:

«Создаётся впечатление, что различные заявления лидеров ДУМ направлены прежде всего на получение популярности не среди российских мусульман, а на борьбу за «новую паству» и «новое население России»- мигрантов из Средней Азии. С опорой и на зарубежные центры и на лоббистов внутри власти в России».

Действительно, глава Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов явно рассчитывает в своих заявлениях га определенную категорию сторонников. Не зря же он заявил, что "если твоя жена русская, православная, христианка, иудейка, атеистка – кто будет воспитывать твоих детей? И твои дети – они уже не будут мусульманами!"



Московский пиар-специалист и православный блогер Роман Антоновский, ведущий канала «Сыны монархии», так прокомментировал очередное откровение имама в своем канале:

«Аляутдинов из ДУМ - натурально ваххабит, русофоб и экстремист. Даже подача и ужимки, как у европейских радикальных имамов. И гитлеровские интонации.

Когда их уже запретят и признают иноагентами? Они натурально хотят гражданской межконфессиональной войны в нашей стране».

хочется обратить внимание на Китай:

В Китае мусулманку приговорили к 17 годам лишения свободы за чтение Корана детям.

49-летняя Сельхан Рази из провинции Гуйчжоу тайно исповедовала ислам и работала воспитателем в детском саду. Решив обучить детей арабскому языку и чтению Корана, она принесла книгу на занятия. Дети рассказали об этом родителям, которые сообщили в полицию.

В ходе обыска у Рази дома нашли Коран, хиджаб, контакты с арабами и экстремистскую литературу. На допросе она призналась в попытке привлечь детей к исламу. Суд приговорил её к 17 годам строгого режима.

У нас же за такое не то что в тюрьму не посадят, а ещё и по головке погладят и помогут обязательно, квартиркой одарят иль ещё какой помощью обеспечат.

https://t.me/c/2050257270/2856

Но есть хорошие новости и у нас. 16 января в Подмосковье закрыли 13 ваххабитских молельных домов.

В 2024 году силовики проверили деятельность 21 религиозной организации мусульман.

Нарушения были выявлены в 13 молельных помещениях, их деятельность прекращена.

Закрыли молельни в городских округах Красногорск, Котельники, Люберцы, Лобня, Дзержинский, Королев, Раменское, Серпухов и Фрязино.

Руководители 16 МРОМ привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В отношении трёх руководителей МРОМ в Котельниках, Серпухове и Дзержинске возбуждены уголовные дела по статье «незаконное создание юридического лица».

Стоит ли уточнять, что упомянутые выше организации входили в ДУМ РФ? Это и так очевидно. Проверки продолжатся и в 2025 году.

https://t.me/mnogonazi/21591