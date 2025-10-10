Почему многополярность лучше?

Алеся Ясногорцева

Китай запустил первую в мире летающую ветряную электростанцию мощностью 1 МВт.

Это, несомнено, очередной успех Китая. И в области зелёнойэнергетики он тоже впереди. Как и во многом другом.

Успехи Китая должны радовать всех представителей левых сил. Нет, не потому, что это социалистическая страна – от социализма там осталась лишь госсимволика и название правящей партии.

Просто эта страна сейчас единственная, способная бросить вызов гегемонизму США В самом деле, до 2013 года создавалась целая цепочка из трёх равных «полюсов» — США, объединённая Европа в связке с Россией, Китай. Эти полюса при дальнейшем развитии должны были противостоять друг другу.

Но в 14 году США, осуществив государственный переворот на Украине, вбили клин между Европой и Россией, используя коммерческие противоречия между ними. На Украине они привели к власти своих ставленников с откровенно фашистскими взглядами, через которых смогли развязать войну. На фоне её американская власть смогла усилить те кланы в Европе, которые смотрели на американскую буржуазию не как на конкурентов, а как на партнёров. Есть даже мнение, что российские власти действуют по указке США, чтобы ослабить и свою страну, и Европу. Но оно вряд ли верно, потому что в таком случае США поддерживали бы не Европу, а Россию, как более слабую, чтобы затянуть конфликт. И никакие «общезападные либеральные ценности» не помешали бы. Военные коалиции строятся не на основе идеологических ценностей, а на основе материальных интересов. Интересов не всего государства – общегосударственных интересов нет, и быть в условиях капитализма не может!

– а группировки правящего класса, оказавшейся волей рыночной стихии самой сильной.

В итоге Европа оказалась вся в подчинении у США, а Россия, готовившаяся стать сырьевым придатком объединённой Европы – в изоляции. Если случится чудо, и Россия победит – то это усилит позиции европейских националистов, заинтересованных в союзе с Россией. Тогда Европа действительно станет одним из центров многополярного мира. Но чудеса происходят крайне редко, а в политике и это и вовсе единичные случаи. Так что вся надежда – на Китай. И он её оправдывает. А там дальше, может быть, и Индия подоспеет…

Чем же многополярность лучше? Нет, не тем, что поддерживается разнообразие культур. В основном всё разнообразие культур сводится к двум культурам – культуре, выражающей интересы угнетателей, работающей на эксплуататоров, оправдывающей эксплуатацию – и культуре, работающей на угнетённых, эксплуатируемых, на их развитие и просвещение. И не тем, что усиливается конкуренция и не допускается застой. Основной стимулятор общественного развития в современном мире – не конкурентная борьба (в том числе и между государствами) – она, скорее, тормоз – а классовая.

А вот классовую борьбу пролетариям легче вести в условиях многополярного мира, чем в условиях однополярного. Потому что в условиях однополярного мира у буржуазии руки совсем уж развязаны: все свои ресурсы – и экономические, и силовые, и медийные – она направляет против пролетариев. А в условиях мира многополярного часть этих ресурсов всё-таки, идёт на борьбу буржуа между собой. И чем острее коммерческие конфликты между буржуа – тем лучше для пролетариев.