Как обманули пенсионерку при замене электросчетчика

В статье «Как меня пыталась обмануть Мосэлектросеть» я рассказывал о том, как мошенники обманывают людей при замене автоматических выключателей (автоматов). В этой статье одна пенсионерка расскажет свою историю, которая приключилась с ней, когда ей навязали замену электросчетчика. Расскажу о том, как проводится замена электросчетчиков и как уберечь себя от обмана.

РАССКАЗ ПЕНСИОНЕРКИ

Я уже давно на пенсии, лет много и на улицу почти не выхожу. Сижу дома, смотрю телевизор или слушаю аудиокниги. Гостей у меня не бывает, если только сын навестит, да внук заявится, когда я его на пирожки позову.

И вот сижу я на кухне, пью чай, смотрю телевизор, вдруг звонок в дверь. «Кто там», - спросила я. «Электрик из ЖКХ», - отвечает голос за дверью. Посмотрела в глазок. На пороге стоит прилично одетый молодой человек с сумкой через плечо. Открываю. «Здравствуйте. Я Антон Николаевич, электрик из вашей обслуживающей компании. К нам поступил сигнал от жильцов, что они стали платить за электричество больше, чем есть на самом деле, поэтому у всех мы проверяем счетчики. Проверка стоит 2000 рублей».

«Дорого-то как!» - отвечаю я. «Если вы не согласитесь на проверку, то вам выпишут штраф, а он будет намного больше, чем 2000», - говорит он. Пришлось заплатить за проверку. А что делать, вдруг я тоже переплачиваю за электроэнергию!?

Стал электрик осматривать счетчик, светил фонариком, что-то там крутил, чесал затылок… После десяти минут возни он с уверенным лицом повернулся ко мне: «Счетчик неисправен и его нужно срочно менять. Сам счетчик стоит 5000 рублей, замена электросчетчика на новый тоже 5000». «Это еще по-божески, счетчик стоит дороже, но пенсионерам скидка», - добавил он. «Куда деваться, надо менять счетчик», - подумала я и согласилась. После этого я ушла в свою квартиру, а он остался на лестничной площадке работать.

Через некоторое время звонок в дверь, на пороге стоял Антон Николаевич: «Счетчик я поменял, проверил, все в порядке. Как я уже говорил, проверка старого электросчетчика – 2 000 рублей, стоимость нового – 5 000 рублей, замена электросчетчика – 5 000 рублей. Итого с вас 12 000 рублей». Я протянула ему приготовленные деньги, и он ушел.

Мне потом стало интересно, а кому еще он поменял счетчик кроме меня. В том, что идет поголовная проверка счетчиков я не сомневалась. Поспрашивала соседей по лестничной площадке. Никто про это даже не слышал. Позвонила в ЖКХ и только тогда, когда мне сказали, что никаких проверок счетчиков в доме не производится, поняла, что меня обманули и что я, дура, отдала 12 000 рублей мошеннику.

Примечание автора:

Пенсионерке заменить старый счетчик, а тем более неисправный, должны были бесплатно. При этом поставить счетчик не старой модели, например, Mercury-200, который у нее стоял, а новый, например НАРТИС-100. В данном случае ей поставили устаревшую модель или же совсем не меняли счетчик, а только делали вид, что меняют.

КАК ВЫЯВИТЬ МОШЕННИКА

Практически в каждом городе РФ орудуют мошенники – электрики. Если к вам придет человек и сообщит, что проводится проверка счетчиков, розеток или проводки у вас и у соседей, а также их замене, не впускайте его сразу, даже если в подъезде висит объявление об этом.

Кто его знает, действительно ли это работник официальной службы города или же мошенник, который пытается вытянуть с вас деньги. Выясните это. Лучше потерять немного времени, чем потом потерять деньги, да еще и в дальнейшем, возможно, платить за переделку, если этот псевдоэлектрик что-то испортит.

1. Наличие спецодежды.

Не факт. Если ЖКХ или, например, Мосэнергосбыт находится не в соседнем доме, то вряд ли электрик поедет по городу в спецодежде. Конечно, он может взять спецодежду с собой и переодеться, но это тоже не факт.

2. Наличие удостоверения.

Это обязательно. Удостоверение должно быть установленного образца со всеми датами и печатями.

Обязательно проверьте: есть ли номер удостоверения, ФИО работника, структурное подразделение, где он работает, его должность, срок действия документа, имеется ли печать, соответствует ли фото на документе человеку, пришедшему к вам. Фото в таких удостоверениях может и не быть.

С правой стороны указываются результаты проверки знаний. Дата проверки должна соответствовать текущему году, группа по электробезопасности должна быть не ниже 3.

Но опять же не факт, что удостоверение, в котором есть все перечисленные пункты, настоящее, а не поддельное или купленное.

3. Звонок в ЖКХ или в управляющую компанию, в прикрепленную службу, например, в Мосэнергосбыт.

Это самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы не нарваться на мошенника и не потерять свои деньги. Звонок соседям под вопросом. Они сами могут не знать, действительно проводится проверка и замена электросчетчика или нет.

4. Желательно следить за действиями электрика.

Когда производится замена электросчетчика нужно произвести много работ, в частности, проверить напряжение, измерить сопротивление изоляции проводов и самого счетчика. Поэтому у электромонтера должен быть соответствующий прибор.

Бывают и такие, которые могут что-либо украсть или заменить на худшее. Лично я не люблю, когда стоят над душой и смотрят через плечо. В таких случаях я культурно предлагаю всем удалиться с уверениями, что все будет в лучшем виде. Но это, конечно, на ваше усмотрение.

Хотелось бы сказать, что обычно всем кажется, что уж меня точно не обманут, что я наверняка распознаю мошенника и никогда не отдам свои деньги, что я каким-то образом застрахован от этого. Как оказалось – это не так. Я сам терял деньги, пусть и не в этом случае, а в других, но очень похожих.

ДОПОЛНЕНИЕ

За чей счет производится замена электросчетчика

Сейчас электросчетчики меняют сетевые организации и гарантирующие поставщики за свой счет. Расходы на приборы учитываются в составе сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, тарифов на услуги по передаче электрической энергии и плате за технологическое присоединение. Помните, что кем бы ни был выполнен монтаж аппарата, поверка, опломбировка, постановка на учет производятся только представителями сбытовой компании.

С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах столицы перешла к Мосэнергосбыту. Это означает, что установка новых приборов учета электроэнергии должна проводиться бесплатно.

Если человек представляется сотрудником Мосэнергосбыт и просит оплатить работу по замене счетчика, это мошенник. Недобросовестные организации могут также оставлять на дверях квартир и в почтовых ящиках москвичей уведомления, в которых говорится о необходимости замены счетчика.

Сообщить о мошеннических действиях можно, позвонив по телефону контактного центра Мосэнергосбыт: +7 (499) 550-95-50.

Сколько стоит поверка электросчетчиков

Стоимость поверки электросчетчиков зависит от региональной принадлежности и многих других факторов. Так, в Москве и Санкт-Петербурге это, в среднем, от полутора до пяти тысяч рублей.

Можно обращаться в специализированные компании, но самым простым способом будет провести поверку прибора учета в организации, которая обслуживает ваш дом. Стоимость поверки зависит от расценок, которые выставляет та или иная аккредитованная организация. В разных населенных пунктах стоимость может отличаться друг от друга. Сумма может варьироваться от 1500 до 3300 рублей.

Процедура замены электросчетчика

Покупка электросчетчика. При покупке прибора нужно получить паспорт на счетчик. Этот документ остается на руках у потребителя. Впоследствии в нем делаются отметки о проверке прибора.

В согласованное с поставщиком время, заявителя посещает дежурный инспектор; Он снимает и фиксирует показания старого прибора, демонтирует пломбу.

Снятие старого прибора и монтаж нового. Эта процедура может быть реализована дежурным инспектором, который осуществляет пломбирование. Для этого работы дополнительно согласуются с компанией-поставщиком при подаче заявления.

После установки прибор пломбируется специалистом компании-поставщика. Дежурный инспектор заполняет акт о замене прибора индивидуального учета потребления электроэнергии и о вводе его в эксплуатацию.

Умные счетчики

С июля 2020 года вместо устаревших приборов устанавливают современные счетчики, рассчитанные на 30 лет работы. В будущем все счетчики подключат к интеллектуальной системе, которая позволит вести автоматический учет расхода электроэнергии. Счетчик может эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с заранее установленной программой и возможностью установки (коррекции) соответствующего тарифного расписания.

Счетчики Mercury-200 и НАРТИС-100

Больше не нужно за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку. Расходы на обслуживание систем будут включены в тариф за электричество. В многоквартирных домах эти работы бесплатно проводит энергетическая компания. Мастер, производящий замену электросчетчика, снимет последние показания старого счетчика, а после завершения работ опломбирует устройство и составит акт.

Создание такой системы началось в 2022 году. Пока система не налажена, то потребители по-прежнему должны будут передавать данные самостоятельно.

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