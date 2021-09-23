В Новороссийске русские лётчики передали привет Дональду Куку

12 сентября в Новороссийске на День Города над Цемесской бухтой группа «Русские витязи» на истребителях Су-35 второй раз устроила авиашоу. Первое было в 2019-м . Видео есть в интернете, любой желающий найдёт. Группа базировалась в Крымске и две недели перед шоу летала над бухтой на репетиции. В Новороссийске их уже любят и ждут.

Каждый раз, когда раздавался рёв авиационных моторов, народ бросался к окнам и на улицы, чтобы заворожённо смотреть на это чудо в небе. Там стремительно проносились слившиеся воедино самолёты, сверкая на солнце бортами и выписывая невероятные фигуры высшего пилотажа. Высота – от 300 до 800 метров. Скорость – от 300 до 800 километров в час.

Народ был в невероятном восторге. Вылезали на крыши, толпились на набережной. Те немногие, кто купался, забывали выйти из воды, застыв и забыв о её холоде. В этот момент все испытывали прилив гордости и невероятной эйфории. Мы видели лучшие в мире боевые самолёты, сделанные на лучших в мире авиазаводах лучшими в мире конструкторами и рабочими. Мы реально гордились тем, что это сделано у нас.

«Завораживающее зрелище» – это сказал житель города, оказавшийся в Израиле во время ракетного обстрела по его знаменитому куполу. Они тогда сидели там в бункерах и испытывали страх.

Примерно такой, какой испытали моряки «Дональда Кука» в Чёрном море, когда над ними пролетел наш Су-24 и отключил им всю бортовую электронику. Для них это не было завораживающим зрелищем и восторга не вызвало. Он там чуть не наложили в штаны от страха, ходили к психологам и некоторые ушли в отставку.

А наши в полном восторге от рёва боевых самолётов в небе. Потому что это НАШИ самолёты. Это защита. Грозная и сильная. Её реально боятся самые сильные армии в мире. А мы – нет. Мы счастливы, когда их видим. Это лучшая иллюстрация того, что такое «свой» и что такое «чужой».

Только те, кто пережил в Новороссийске войну, испытывали сложные чувства. Да, была радость, но был и выплывший из глубины памяти страх. Детская память о том, как в этой бухте пикировали другие, вражеские самолёты. И сыпались на головы бомбы, неся смерть и ужас.

На одном из видео видны лица лётчиков «Русских витязей» в гостях в мэрии в 2019 году.