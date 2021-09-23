В Новороссийске русские лётчики передали привет Дональду Куку

12 сентября в Новороссийске на День Города над Цемесской бухтой группа «Русские витязи» на истребителях Су-35 второй раз устроила авиашоу. Первое было в 2019-м . Видео есть в интернете, любой желающий найдёт. Группа базировалась в Крымске и две недели перед шоу летала над бухтой на репетиции. В Новороссийске их уже любят и ждут.
Каждый раз, когда раздавался рёв авиационных моторов, народ бросался к окнам и на улицы, чтобы заворожённо смотреть на это чудо в небе. Там стремительно проносились слившиеся воедино самолёты, сверкая на солнце бортами и выписывая невероятные фигуры высшего пилотажа. Высота – от 300 до 800 метров. Скорость – от 300 до 800 километров в час.
Народ был в невероятном восторге. Вылезали на крыши, толпились на набережной. Те немногие, кто купался, забывали выйти из воды, застыв и забыв о её холоде. В этот момент все испытывали прилив гордости и невероятной эйфории. Мы видели лучшие в мире боевые самолёты, сделанные на лучших в мире авиазаводах лучшими в мире конструкторами и рабочими. Мы реально гордились тем, что это сделано у нас.
«Завораживающее зрелище» – это сказал житель города, оказавшийся в Израиле во время ракетного обстрела по его знаменитому куполу. Они тогда сидели там в бункерах и испытывали страх.Примерно такой, какой испытали моряки «Дональда Кука» в Чёрном море, когда над ними пролетел наш Су-24 и отключил им всю бортовую электронику. Для них это не было завораживающим зрелищем и восторга не вызвало. Он там чуть не наложили в штаны от страха, ходили к психологам и некоторые ушли в отставку.
А наши в полном восторге от рёва боевых самолётов в небе. Потому что это НАШИ самолёты. Это защита. Грозная и сильная. Её реально боятся самые сильные армии в мире. А мы – нет. Мы счастливы, когда их видим. Это лучшая иллюстрация того, что такое «свой» и что такое «чужой».
Только те, кто пережил в Новороссийске войну, испытывали сложные чувства. Да, была радость, но был и выплывший из глубины памяти страх. Детская память о том, как в этой бухте пикировали другие, вражеские самолёты. И сыпались на головы бомбы, неся смерть и ужас.
На одном из видео видны лица лётчиков «Русских витязей» в гостях в мэрии в 2019 году.
Собранные, спокойные. Умные цепкие глаза. От них веет силой и уверенностью. Это профессионалы. Хищники. Грозная сила, способная разорвать каждого, кто покуситься на наши границы. Они летают с того аэродрома и в том небе, в котором летал Покрышкин. Это для них серьёзно.
Наверное, такой же восторг испытывали наши предки, когда в город входила княжеская дружина, сверкая сталью кольчуги и удерживая копья в стременах. Или гусарский полк, которому кричали женщины «ура!» и в воздух чепчики бросали. Сегодня так же встречают десантные и танковые колонны на параде или проносящиеся в небе самолёты.
В России народ всегда любил свою армию. Верил ей. Ценил её. Отдавал ей последнее. Чтил и любил полководцев. Любил солдат. До сих пор наши не понимают, что страшного в штурмовике Ил-2. Или в танке Т-34. Они такие красивые! Их вид вызывает восхищение, а не страх.
Что в Т-34 ужасного, надо спросить у немцев. Они видели эту технику с другой стороны. С той, для чего она и создавалась. Не когда она осторожно ехала по улицам, боясь коснуться железным лбом девушек с цветами, а когда грозно неслась на орудийные позиции, изрыгая огонь из орудий и давя гусеницами врагов. До сих пор их уцелевшие ветераны плачут, вспоминая это.
А наши ликуют, когда над ними летают те, от кого у врагов кровь стынет в жилах от звука их моторов. Многое становится понятно, когда такое испытаешь. В русской авиации традиционно лучшие пилоты – самые злостные нарушители дисциплины на земле. Дерзкие и отважные до отчаянности. Американцам бесполезно на них жаловаться. Там, где они появляются, небо становится их.
Многие часы скучной пропаганды патриотизма заменяет один пролёт боевой техники. Один военный парад. После этого проблема «свой-чужой» выглядит иначе. В любой педагогике главное – принцип наглядности.
Как и в политике, кстати.
Источник: ТГ-канал "Русский Демиург"
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