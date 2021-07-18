Откуда берутся государства, и почему Украина к ним не принадлежит

«Кадры решают всё»

Иосиф Виссарионович Сталин



Почему на Украине не получается вырастить государственнические элиты? Почему каждое последующее поколение украинских политиков и управленцев хуже предыдущего? Почему там никто не мыслит в категориях государства и не борется за реальный суверенитет?

Профессор Матвейчев дал на это свой ответ, с гуманистически-философской точки зрения.

Мы же попробуем рассмотреть данный вопрос системно, в совокупности факторов.

Первое. Менталитет и ценности определённых сообществ людей вырабатывались столетиями, самой практикой истории. На территории Новгородской/Московской Руси выживание достигалось за счёт единства, выживали «миром» (у мусульман есть аналогичное понятие «умма»). Отсюда русская идея соборности и упор на государственность.

Потому что когда падает государство – наступает Смута и Руина, голод, рабство, истребление.

Государство в голодные годы открывает закрома. Государство организует защиту. Государство вводит карантин во время чумы (Иван Грозный, если кто забыл). Государство собирает специальный налог на выкуп своих из рабства. И так далее.

На юге Руси, в Малороссии государство пало. «Мир» был разрушен.

Поэтому длительное время выживали индивидуально.

Приспосабливались. Не общинами, а. Свиней, кстати, именно поэтому начали выращивать – потому что мусульманские налётчики их не ели.

Разница в подходах и сформировала разницу в менталитете. Там, где русский, попадая во власть, начинал заниматься развитием экономики и модернизацией армии – для коллективной безопасности, будущий «украинец» мечтал «нацарювать сто рублей и втикты (сбежать)».

Второе. Поведенческие паттерны, примеры для подражания.

Поведенческие шаблоны русских формировались в Ледовом побоище и битве при Молодях, в Куликовской битве и Евпатием Коловратом, при Нарве и при Полтаве, при Рымнике и в Италийском походе.

Любые захватчики разбивались о стоящих по колено в крови и продолжающих стрелять из горящего танка русских. Для нас «массовый героизм» – это обыденность. На уровне «А что, разве можно как-то иначе?».

В Малороссии тоже было полно славных и бесстрашных воинов – от Ивана Богуна до Максима Кривоноса, от Ивана Кожедуба и до Людмилы Павличенко. Но (sic!) все они были намертво интегрированы в имперскую парадигму, все они считали себя русскими. А для «незалежного» украинского режима это недопустимо.

Поэтому приходится восхвалять совсем других персонажей, с совершенно иными поведенческими нормами и стереотипами.

Возьмём, к примеру, «сичовых стрельцов», набранных из горных вуек для службы в Австро-Венгерской армии. В первом же сражении они трусливо разбежались, дивизия была практически полностью уничтожена и в месте её расположения Брусиловский прорыв побил все рекорды – и по глубине наступления, и по его скорости. Я не преувеличиваю, это исторический факт, легко проверяемый.

Аналогично было и во время Великой Отечественной. Немецкие нацисты были уродами, но за спиной у них было несколько столетий традиций прусского милитаризма, поэтому воевали они умело и ожесточённо. А вот вуйки, которых отарой загнали в ваффен-СС «Галичина», снова были разгромлены в первом же бою (после чего на фронт их больше не пускали, используя только в тылу как карателей против мирных жителей).

И если вам навязывают такие образцы для подражания, то результат будет немного предсказуем. Далеко ходить не надо – в 2014-15 годах, когда шли бои на мариупольском направлении, героические западенские вуйки при первых признаках приближающегося противника «посидалы до гавтобусов и пойихалы додому». И пока до ридного Ривна не доехали – не останавливались. Никто не может победить настоящего бандеровца – потому что фиг его догонишь, если уж драпает, то до Канады!

Собственно, данное утверждение про примеры для подражания справедливо в любой сфере и отрасли человеческой деятельности.

Учёные, государственные деятели, дипломаты, военные, изобретатели, художники и музыканты из Малороссии всегда реализовывали себя как часть Империи, как часть русского мира.

Поэтому Вернадский, Гоголь, Булгаков и многие другие выдающиеся деятели не только не приемлемы для нынешнего украинского режима (который вообще всё воспринимает исключительно сквозь призму пропаганды, причём самой кондовой и примитивной), но и фактически запрещены.

А самый знаменитый житель Галичины – это, извините, Леопольд Захер Мазох, основатель и идеолог мазохизма. Яркий пример для подражания, но только для различных вырожденцев и дегенератов.

Всех остальных «выдающихся» галичан, типа «Маркияна Лемкивського» (или как его там, стоит вроде такой памятник во Львове) за пределами родного хутора никто никогда не знал и не слышал. И даже сами львовяне, которых я спрашивал «а кто это?» не смогли мне ответить.

Третье. Тесно связанное с предыдущими. Традиции государственности.

Набор передающихся от поколения к поколению формальных и неформальных практик госуправления (самых работающих и успешных), традиции, байки, школы, «трудовые династии» и так далее.

Всего этого на Украине попросту нет. И если, допустим, ещё Кравчук обладал подобными знаниями на своём уровне (поскольку был функционером в большой империи), то каждое последующее поколение украинских президентов и чиновником только хуже – потому что связь с метрополией утрачена, а своих традиций нет.

Четвёртое. Также связанное с предыдущими. Институты формирования и выбраковки элит. Начиная с суворовских (а до этого кадетских) училищ и МГИМО (при том, что там блатное болото, но надрессировывают будущих дипломатов всё равно знатно) и заканчивая посадками Ходорковского и Улюкаева.

Социальные лифты должны работать в обе стороны. Так что когда, например, Александр Данилович Меньшиков на старости лет выиграл бесплатную пешую туристическую путёвку в Сибирь – это во многом очень даже хорошо и правильно. Ибо заигрался.

Нет, на Украине тоже есть какая-то там Академия госслужбы при президенте. Но это такая шарашкина контора, в которой депутаты и чиновники «за кабанчика» получают липовые корки, а не знания по госуправлению.

Ну и пятое. Москва, как и раньше, продолжает вытягивать всех толковых и талантливых специалистов из провинции (пусть формально и бывшей), а взамен, как и во времена Ивана Грозного, сбрасывает на Украину всяческий неликвид – Климкиных, Бабченок, Пономарёвых, Киселёвых и Ганапольских.

Итого, мы видим на Украине отсутствие традиций государственности и институций формирования элит, местечковость мышления (хуторянство, отсутствие стратегического мышления), как говорили классики «низкое качество человеческого материала» и дополнительный негативный отбор, в результате которого из бездарных и глупых во власть пробиваются лишь самые подлые и беспринципные.

В результате клоун-президент и ветеринар-глава СНБО – это всего лишь очередная итерация на пути деградации. Следующая будет ещё хуже. Если, конечно, будет.