Памяти настоящего Русского офицера Юрия Дмитриевича Буданова

"Живем мы нормально. Нам самим во (провел себя по горлу) настохерела! Извините за выражение. Но нам надо воевать, потому что это наша работа."

Юрий Буданов на видео. Уроженец города Харцызска, что ныне в ДНР. Честный русский солдат, ставший жертвой обстоятельств.

Хотелось бы увидеть хотя бы маленькую мемориальную доску на доме, где он родился.

Ведь именно благодаря таким парням, которые в грязи, в крови, в окружении предательств высшего руководства, был остановлен геноцид русских на Кавказе, задавлен массовый террорист, закопаны в землю тысячи ублюдков.



30 декабря 1999г.

Больше 150 российских спецназовцев из разведбатальона ГРУ оказались в огненном кольце у отрядов Хаттаба.

Разведка попалась в капкан боевиков на окраине села Дуба-Юрт, а оно считалось мирным. Это означало, что применять танки и артиллерию в этом районе нельзя. Военное командование попавших в засаду разведчиков попросту бросило, не направив им на выручку никого и ничего.

В это самое время полковник Буданов готовился к прорыву. Он принял решение самовольно нарушить приказ о запрете артиллерийского и танкового огня у "договорного" села. Из танков были высажены все солдаты-срочники, в этот бой шли одни офицеры.

Двумя танками офицерам удалось прорвать кольцо боевиков. Благодаря этому почти 160 разведчиков 84-го отдельного разведывательного батальона спецназа ГРУ были спасены.

Вытащив две разведроты полковника ожидало наказание за самоуправство.

Макс Дивнич

ОКЛЕВЕТАННЫЙ, НО НЕ ПРОГНУВШИЙСЯ

Эти слова навсегда войдут в историю войн с ненавидящей всё русское лютой ненавистью нечистью: «Поверьте мне, пожалуйста, на слово.

Живём мы нормально. Она уже самим – во!... эта война... настахерела, извините за выражение. Но её надо воевать, потому что это – наша работа. И если не мы покончаем этих тварей, ишаков, значит они потом придут, нас покончают. Вот так вот. С Новым годом Вас!». Их озвучил в преддверии 2000 года полковник Юрий Буданов (1963 – 2011). Видео посмотреть по ссылке в ВК: https://vk.com/wall-201190697_1027800?z=video-210859411_4562...

Юрий Дмитриевич Буданов родился 24 ноября 1963 года в небольшом городке Харцызск Донецкой области. Окончил Харьковское высшее командное танковое училище в 1987-м, служил в Венгрии и Белоруссии. Российская армия распределила в Забайкалье. Буданов не возражал и от командира роты 160-го гвардейского танкового полка дослужился до командира полка, попутно окончив Общевойсковую академию Вооруженных сил. Участвовал в обеих антитеррористических кампаниях в Чечне, с 1994-го по 1996-й годы и с 1999-го по 2000-й, когда произошло событие, ставшее поворотное точкой в его судьбе. Его полк практически не нес потерь, и гражданские никогда не подвергались со стороны его подчиненных никакому насилию. Сам же он получил три тяжелых контузии, но всегда оставался в строю. За многократно проявленное при выполнении боевых задач мужество Юрию Дмитриевичу было присвоено внеочередное воинское звание «полковник». Ему приходилось быть предельно строгим, порой даже жёстким со своими подчинёнными, но по-другому на войне, где или ты, или тебя, никак, иначе всех его ребят давно бы перестреляли, как цыплят. Таких, как он, через Чечню за почти десять лет военных действий в этом регионе России прошли сотни офицеров. Он был одним из лучших командиров, находясь в самом пекле, однако полк под его командованием во время начала тяжелейшей Второй чеченской кампании нес наименьшие потери.

Ещё в Первую чеченскую войну полковник спас группу спецназовцев, попавших в безвыходную ситуацию. Разведчиков кто-то предал, они оказались в ловушке, боеприпасы были на исходе, погода – нелетная, с воздуха помочь не могли. К счастью, не очень далеко находилась часть Буданова, его танкисты и вытащили спецназовцев на своей броне. Разведгруппа была спасена, никто из мирных жителей аулов, по которым шли танки вверенного ему подразделения, не погиб. Судить его было не за что.

Во Вторую чеченскую расположение полка Буданова подверглось спланированой заранее атаке, хотя маршрут колонны был засекречен. На горке, в четырех километрах от дежурной группы танков, появилась «Нива». Из нее вышла группа людей в камуфляже, деловито и совершенно спокойно начала устанавливать пусковую установку ПТУРС. Боевики были спокойны: в полку Буданова находились старые танки Т-62, в боекомплекте которых не было управляемых снарядов, а четыре километра – почти предельный выстрел для танковой пушки, попасть с такого расстояния в точечную цель – «Ниву» – считалось просто невозможным. Первым же выстрелом управляемой противотанковой ракетой был подожжен один из Т-62. Экипажа в нем, к счастью, не было.

А дальше случилось вот что. Юрий Буданов бросился к дежурной машине, вытолкал из нее командира, сам прильнул к прицелу, навел пушку на далекую «Ниву». И первым же выстрелом осколочно-фугасного снаряда разнес в пух и прах и внедорожник, и ракетную установку, и всех, кто суетился рядом с ней. Полковник Буданов лично уничтожил того, кто убил выстрелами из переносной ракетной установки ПТУРС пилотов двух вертолетов, сопровождавших летом 1999 года попавшую в засаду инспектировавшую Ботлихский район группы высокопоставленных офицеров во главе с начальником Генерального штаба Анатолием Квашниным: пилота Ми-8 Юрия Наумова, штурмана вертолета Алика Гаязова и разведчика-спецназовца Сергея Ягодина. По сути, полковник Буданов ликвидировал потенциального убийцу начальника Генерального штаба – только стечение обстоятельств спасло тогда Анатолия Квашнина. Как позже выяснили эксперты, стрелял настоящий профессионал: с предельной дальности полета управляемой ракеты попасть в вертолеты мог только снайпер, которых в мире можно по пальцам пересчитать. Уничтожения одного из лучших в мире снайперов, работавшего на ПТУРСе, Буданову простить не могли.

И вот в момент, когда его полк вывели из зоны боевых действий, в окрестностях населенных пунктов Чири-Юрт и Дуба-Юрт от рук вражеских снайперов погибли сразу несколько подчиненных полковника. Особо изуверский «почерк» снайперов указывал на то, что действовали именно женщины. 17 февраля 2000 года информацию о том, что в рядах чеченских боевиков находятся террористки-снайперши, подтвердил и на тот момент помощник президента России Сергей Ястржембский. Гибель молодых ребят, воевавших в составе полка Юрия Буданова, стала тем моральным фактором, который привел к трагедии 27 марта 2000 года в селении Танги-Чу Урус-Мартановского района, когда была убита 18-летняя чеченка Эльза Кунгаева. Первично не распознанный снайпер действовал изуверски – сначала стрелял в пах, а потом в сердце или голову. В итоге искали снайпера-женщину, и подозрение прямо пало на Эльзу Кунгаеву. Ошибка Буданова состояла лишь в том, что, захватив подозреваемого снайпера в плен, он не стал дожидаться приезда следователя прокуратуры из Грозного, а начал допрос сам. Можно ли его за то осудить? Командир, дороживший жизнью каждого своего солдата, вне зоны боевых действий вдруг столкнулся с максимальными потерями. Тогда еще в Чечню призывались срочники – совсем ещё юные 18-летние парни. Их и щёлкала как «орехи», отстреливала, маниакально причиняя перед смертью максимальные страдания, Кунгаева…

Дело полковника Юрия Буданова, осужденного в 2003 году за убийство 18-летней снайперши, имело широкий резонанс. При этом носило оно в значительной степени не уголовный, а политический характер.

Вот что рассказывал в беседе с сокамерником, подследственным ростовским бизнесменом уже в местах заключения во время судебного процесса сам обвиняемый и подло оболганный, выставленный родственниками погибшей в самом чёрном свете:

«У меня в том селении, где жили Кунгаевы, находились свои осведомители. Семья Кунгаевых давно была в разработке, мы постоянно следили за их домом. Знали, что Кунгаевы хранили у себя оружие – одни люди приносили им несколько ящиков оружия, другие забирали и уносили в горы. Я не раз посылал туда Федорова, других своих ребят, они беседовали с Кунгаевыми:

“Не занимайтесь этими делами!”.

Лично я неоднократно разговаривал с Эльзой – мы были хорошо знакомы. Эта 18-летняя девушка уже тогда была дерзкая – сказалось ее общение с боевиками. Я приезжал к ней, уговаривал ее:

“Эльза, прекращай этим заниматься”.

Она молчала, а потом снова шла в горы... Когда мы нагрянули в их дом, Кунгаевы, словно мыши, разбежались. Отец первым выпрыгнул в окно. Зачем ему было скрываться, если он не виновен? Эльза больше других общалась с боевиками и ничего не боялась – вот и осталась в доме. Я к ней:

“Одна за всех пойдешь отвечать?”.

Она нагло выпалила:

“Я по-русски не понимаю”.

Мы повезли ее в часть. Солдаты встретили нас криками:

“О, командир снайпершу привез!”.

Кунгаева села за стол. Было очень жарко — я разделся до пояса, снял броню, пистолет выложил на тумбочку. Спрашивал у нее:

“То, что ты снайперша, мне известно! Рассказывай, где прячут оружие, кто к тебе приходил”.

Она же завела свою пластинку:

“Я вас убивала и буду убивать всех подряд”.

Я понял, что беседовать с ней бесполезно. Уже махнул рукой, думал передать ее Федорову – пусть он ее допрашивает, потом отвозит в Моздок. Отвернулся. И вдруг слышу, как она бормочет:

“Я все знаю за тебя. Знаю, где твоя семья. Найду твою дочь и ее кишки на автомат наматаю”.

Я не сразу понял, что она шепчет, думал – послышалось. И в этот момент Кунгаева рванула к пистолету. Я схватил ее за шею:

“Что ты сказала?”.

И она снова:

“Я кишки твоей дочери на автомат намотаю”.

У меня сразу фотография ребенка перед глазами – и тут Кунгаева ногами дергает, дочка – Кунгаева... Я даже не понял, как сжал руки и переломал ей хребет. Затем отбросил ее в сторону. Выбежал на улицу и кинул солдатам:

“Забирайте снайпершу!”.

Ребята переглянулись:

“Снайперша?”

Я им:

“Снайперша, снайперша...”

Кунгаева на тот момент еще подавала признаки жизни, дергалась. Солдаты забрали ее. Видимо, потом издевались над ней... Позже, когда производили эксгумацию тела, обнаружили у нее следы от саперной лопатки. Я же даже из дома не вышел...».

До полковника уже доходили слухи, что со снайпершами наши военные расправлялись «без суда и следствия», однако лично он никогда не был к такому причастен и никаких подобных указаний не давал и дать не мог.

Озвучивалась и приводилась в СМИ и несколько иная версия.

«Как мне рассказывали люди, знающие обстоятельства дела, во время допроса Буданову поступил телефонный звонок, и в этот момент Кунгаева бросилась на него, пытаясь завладеть табельным оружием. Обороняясь, Буданов нанес ей удар несовместимый с жизнью – сломал ей шейный позвонок. Потом уже было придумано, что он якобы её изнасиловал, хотя все экспертизы показали, что этого не было. А все эти правозащитники, особенно Сергей Адамович Ковалев и либеральные средства массовой информации просто смаковали, какие негодяи русские офицеры, взахлеб соревнуясь, кто больше лжи и грязи выльет на полковника Буданова», – вспоминает ситуацию генерал Владимир Анатольевич Шаманов.

СМИ использовали освобождение из мест заключения полковника Буданова для того, чтобы вновь повторить свои грязные выдумки про офицера, воевавшего за Родину и за это отправленного в тюрьму. Были вновь подняты измышления о том, якобы Буданов при задержании Кунгаевой был пьян, что он изнасиловал ее, а потом убил. Буданов никогда не отрицал факт убийства, всегда сожалел о нем, а следствие уже ответило на измышления клеветников отрицательно, не подтвердив ловко состряпанную и растиражировав повсеместно эту страшную клевету. Никто из подчиненных полковника, несмотря на оказанное давление и угрозы, не дал показаний против своего командира.

В январе 2009 года Юрий Буданов был условно-досрочно освобожден, отбыв в заключении 8,5 лет. На тот момент являвшийся одним из лидеров бандформирований, действовавших в Чечне, Рамзан Кадыров не мог спокойно перенести факта освобождения из заключения разжалованного, но не опустившего головы полковника, символ чести и порядочности русского офицера, Офицера и Человека с большой буквы. Кадыров-младший оклеветал русского офицера…Его слова:

«Буданов – шизофреник и убийца <...> признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас. Он оскорбил честь русских офицеров. Как можно его защищать? Какой судья мог его выпустить на свободу? За ним десятки человеческих жизней. Я думаю, федеральный центр примет правильное решение – его пожизненное место в тюрьме. Да и этого ему мало. Но пожизненный срок хоть немного облегчит наши страдания. Мы не терпим оскорбление. Если решение не будет принято, то последствия будут плохими. Я буду добиваться, писать, стучать в двери, чтобы он получил по заслугам. И наша армия, наша сильная армия сильного государства, также должна сбросить этот позор с себя».

Подобные высказывания – прямое оскорбление всех русских людей. Тот факт, что федеральная власть не принимает необходимых кадровых решений и не отстраняет бандита от власти, свидетельствует о сговоре высших руководящих звеньев этой власти с террористическими формированиями. В «деле Буданова» мы имеем факт систематичной русофобии со стороны власти, следствия, агентуры чеченских бандформирований в системе власти, судах, журналистике, либеральной «правозащитной» среде. Систематичность объясняется личной позицией полковника Буданова, который в интервью «Комсомольской правде» заявил, что до инцидента со снайпершей считал себя офицером Русской армии. Не российской, именно русской.

В 2004 году, примерно спустя год после неправедного судилища над полковником Юрием Будановым, председатель правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров был удостоен звания «Герой России»! Перешедший на сторону федеральной власти вместе с отцом, видным сторонником независимости так называемой «Ичкерии», Кадыров-младший воевал с российскими войсками с 1996 года по конец 1999-го! А полковник Буданов воевал, как и положено боевому офицеру, по приказам военного командования Российской Федерации, которое в свою очередь исполняло волю политиков.

В обращении к своим близким в преддверии нового, 2000 года полковник Юрий Дмитриевич Буданов сказал: «Поверьте мне пожалуйста на слово, живем мы нормально. Нам самим уже эта война во где, но ее нужно воевать, это наша работа». Простые слова боевого офицера о своей работе, которую нужно делать и вел эту войну до самого последнего вздоха, до самой последней минуты. Мы поставили их в начале нашего повествования. Он воевал, даже придя с войны, она не покидала его и лишь пуля палача остановила сердце русского богатыря, но не остановила наши сердца, зажженные пролитой кровью русских солдат и офицеров, брошенных на уничтожение предателями и поработителями русского народа и России. Еще за три месяца до своей гибели он предупреждал правоохранительные органы о слежке. И что? Его не смогли (или не захотели) защитить от чеченской пули в спину. Враг не смог уничтожить воина в открытом бою, Система долго пыталась сломить его дух вереницей судов, тюрьмой, преследованиями. И как знак своего безсилия позволила его убить.

После освобождения Юрий Буданов жил с семьёй в Москве, работал начальником отдела на одном из предприятий. 10 июня 2011 года он был застрелен практически в самом центре столицы во дворе дома 38/16 на Комсомольском проспекте. Пули киллера настигли Буданова в тот момент, когда он вышел на улицу на перекур. Осужденный за убийство полковника Российской армии уроженец Чечни Юсуп Темерханов скончался 3 августа 2018 года в омской больнице в результате остановки сердца. В деле об убийстве осталось больше вопросов, чем ответов, и смерть осужденного Темерханова практически не оставила шансов на то, что все причастные к этому показательному расстрелу Чести, Справедливости и Порядочности русского офицера понесут заслуженное наказание.

Юрия Буданова по решению суда цинично лишили всех заслуженных потом и кровью званий и боевых наград, но не смогли лишить нас памяти о нём, так же, как и не смогли лишить его чести. Человек, который сберег в Чечне сотни жизней своих солдат и офицеров, и за каждого из них готов был перегрызть глотку врагу. Подло в спину был убит командир, который смерть своих подчиненных переживал, как глубокую личную трагедию. После убийства полковника Буданова молчали все официальные лица. Он не участвовал ни в каких политических акциях, не рвался к власти и не лгал своему народу, как это делают многие лже-патриоты, всегда был прямолинейным и честным, по-настоящему, искренно любил свою Россию и русский народ. Оклеветанный и застреленный по заказу так и не пойманных лиц, но не прогнувшийся перед теми, кто должен по идее сегодня давно оказаться на скамье подсудимых, а затем на длительное сроки в местах лишения свободы за то, что сделал тогда и продолжает безнаказанно вытворять сейчас при высоких покровителях во власти с русским и другими народами, составляющими многострадальное наше Отечество. Ничто не забыто и никто не забыт. Полковник Юрий Буданов среди первых…

Но это еще не все... еще не все.

Подготовлено по материалам:

t.me/RI_Russian... (часть 1),

t.me/RI_Russian... (часть 2),

t.me/RI_Russian... (часть 3)